Элджей ударил Настю мухобойкой, а Тимати проколол губу огромной иглой: зрители обсуждают последний прямой эфир Ивлеевой

Настя Ивлеева прислала в дом к Тимати кучу разных подозрительных штук. Он в ответ сделал то же самое. С этим инвентарем они целый час веселили зрителей.

Тимати наконец-то появился в прямом эфире с Настей Ивлеевой, чтобы повеселить подписчиков, пока те находятся на самоизоляции.

Велосипед изобретать они не стали и целый час просто выполняли челленджи, которые сами же друг другу и придумали.

Ивлеева, например, стояла на гвоздях и одновременно пела песню «Плачут небеса». Насте это далось с трудом, даже несмотря на то, что она весит, по ее собственному признанию, всего 55 килограммов — больно было ужасно. Тимур тоже пострадал: он шел босиком по мышеловкам, играл в игру «Нож и пальцы». 

Телеведущая и рэпер ели бургеры Black Star наперегонки (победил, естественно, Тимати, хотя и выплюнул какую-то часть, что не скрылось от взгляда подписчиков).

Самым главным событием прямого эфира, пожалуй, стала совершенно безбашенная выходка Тимати. Ивлеева придумала для него страшное задание: проколоть зубочисткой любую часть тела.

Тимур призадумался и ответил своей коллеге по несчастью, что согласен на челлендж, однако с одним условием — он заменит зубочистку на обычную медицинскую иглу, поскольку это просто небезопасно.

Ивлеева согласилась на это и сама с ужасом наблюдала, как рэпер достает иголку, дезинфицирует губу и протыкает ее! 

После того, как подписчики, да и сами фигуранты прямого эфира, немного пришли в себя, Ивлеева заявила, что если она наберет более 500 тысяч зрителей, то «покажет сиськи». Грудь она так и не показала, кстати, хотя к концу шоу на беспредел, который там творился, смотрели около 540 тысяч человек.

Зато Ивлеева нашла груди другое применение. Она обмакнула ее в гуашь (предусмотрительно отвернувшись от камеры) и «нарисовала» картину.

...
Настя Ивлеева славится своей безбашенностью
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Кстати, во время эфира ненадолго появился и муж Насти Элджей. В одном из челленджей он бил супругу по лицу мухобойкой. Все, что угодно, лишь бы жена была довольна.

Финальным аккордом стало то, что Тимати поджог себе руку, распилил любимую доску для серфинга (и не сказал, сколько она стоила), а также повесил портрет Джигана в гостиную и пожелал своему «бро» скорейшего выздоровления.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Вот они трендсеттеры подрастающего поколения Что же дальше 👀👀👀👀👀
  • Противно и жалко все это читать. Сложно понять, кто такое смотрит

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