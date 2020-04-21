Ивлеева согласилась на это и сама с ужасом наблюдала, как рэпер достает иголку, дезинфицирует губу и протыкает ее!

После того, как подписчики, да и сами фигуранты прямого эфира, немного пришли в себя, Ивлеева заявила, что если она наберет более 500 тысяч зрителей, то «покажет сиськи». Грудь она так и не показала, кстати, хотя к концу шоу на беспредел, который там творился, смотрели около 540 тысяч человек.

Зато Ивлеева нашла груди другое применение. Она обмакнула ее в гуашь (предусмотрительно отвернувшись от камеры) и «нарисовала» картину.