21 апреля гостем программы «Судьба человека» стал актер Борис Смолкин. Он известен прежде всего по роли остроумного дворецкого Константина Николаевича в ситкоме «Моя прекрасная няня». Актер поведал о съемках сериала и встретился с Ольгой Прокофьевой, которая была его экранной пассией Жанной Аркадьевной.
В ходе беседы речь зашла о покойной Любови Полищук, сыгравшей маму главной героини. Смолкин рассказал, как актриса, которая уже была тяжело больна (Любовь Григорьевна страдала от онкологического заболевания), продолжала сниматься до последнего.
«И когда мы писали последний эпизод свадьбы Шаталина с Викой, Люба приехала... совсем ей было плохо. Она подошла ко мне и сказала: ''Боря, можно я буду сидя играть?'' Она не могла стоять. Я ответил: ''Люба, о чем разговор?'' И мы играли: она сидела, а я рядом стоял. Этого не видела даже массовка», — сообщил Борис.
Ольга Прокофьева добавила: «Она приезжала к нам на съемки на час-полтора. Такая березка прозрачная... Она вставала в кадр и работала, уже будучи тяжело больной. Это подвиги великой артистки».
Напомним, последний съемочный день Любови Полищук состоялся в конце марта 2006-го. После этого артистка, боровшаяся с саркомой позвоночника, уже не могла работать и последние несколько месяцев до своей кончины в ноябре 2006-го жила на сильных обезболивающих препаратах.
21 апреля 2020 · ·
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