21 апреля гостем программы «Судьба человека» стал актер Борис Смолкин. Он известен прежде всего по роли остроумного дворецкого Константина Николаевича в ситкоме «Моя прекрасная няня». Актер поведал о съемках сериала и встретился с Ольгой Прокофьевой, которая была его экранной пассией Жанной Аркадьевной.

В ходе беседы речь зашла о покойной Любови Полищук, сыгравшей маму главной героини. Смолкин рассказал, как актриса, которая уже была тяжело больна (Любовь Григорьевна страдала от онкологического заболевания), продолжала сниматься до последнего.