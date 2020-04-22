41-летний Джошуа Джексон впервые стал отцом

Напомним, о беременности девушки стало известно в ноябре прошлого года. Тогда она появилась с Джошуа на светском мероприятии и продемонстрировала заметно округлившийся живот.

О том, что Джексон сделал своей избраннице предложение и отвел ее к алтарю, все узнали спустя месяц после этого выхода в свет.