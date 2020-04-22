41-летний Джошуа Джексон впервые стал отцом

Джошуа Джексон, звезда сериала «И повсюду тлеют пожары», и его 33-летняя жена, модель Джоди Тернер-Смит, стали родителями. У пары родилась дочь. Для обоих супругов этот малыш первый и долгожданный.
«И мама, и ребенок счастливы и здоровы», — рассказал представитель пары.
Напомним, о беременности девушки стало известно в ноябре прошлого года. Тогда она появилась с Джошуа на светском мероприятии и продемонстрировала заметно округлившийся живот.
О том, что Джексон сделал своей избраннице предложение и отвел ее к алтарю, все узнали спустя месяц после этого выхода в свет.
До Джоди Джошуа целых 10 лет встречался с актрисой Дианой Крюгер. Они сумели остаться в хороших отношениях после расставания.
22 апреля 2020 · ·
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