41-летний Джошуа Джексон впервые стал отцом

Актер Джошуа Джексон и модель Джоди Тернер-Смит принимают поздравления. На свет появился их первенец.

Джошуа Джексон, звезда сериала «И повсюду тлеют пожары», и его 33-летняя жена, модель Джоди Тернер-Смит, стали родителями. У пары родилась дочь. Для обоих супругов этот малыш первый и долгожданный.

«И мама, и ребенок счастливы и здоровы», — рассказал представитель пары.

Напомним, о беременности девушки стало известно в ноябре прошлого года. Тогда она появилась с Джошуа на светском мероприятии и продемонстрировала заметно округлившийся живот.  

О том, что Джексон сделал своей избраннице предложение и отвел ее к алтарю, все узнали спустя месяц после этого выхода в свет.

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Джошуа Джексон родился 11 июня 1978 года в Канаде
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До Джоди Джошуа целых 10 лет встречался с актрисой Дианой Крюгер. Они сумели остаться в хороших отношениях после расставания.

22 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Помню как-то встретил бывшую однокурсницу-узбечку с двумя чёрненькими мальчишками-близняшками лет 7-ми, разговаривающими друг с другом по-узбекски ... Одного зовут Серёжа, другого - Витя ... О биологическом отце говорить отказалась ... Наверное слился, злодей ...
  • Межрасовый брак. Крут!

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