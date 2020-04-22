В Сети появились новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

Родные Анастасии Заворотнюк до сих пор предпочитают отмалчиваться и не комментируют состояние здоровья звезды «Моей прекрасной няни». Даже официальный диагноз, который уже много месяцев «гуляет» по Сети, они не афишируют.
Как сообщает издание «Комсомольская правда», недавно Анастасию выписали из больницы. «Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения. <...> О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится», — анонимно сказал друг Петра Чернышева.
«Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ), хотя лежит она не в головной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой. Ее диагноз — глиобластома. Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать», — отметил медик, пожелавший остаться анонимным.
Врач также рассказал, что Заворотнюк лечили препаратом нового формата. Лекарство «Кейтруда», которое спасло жизнь артистки, является так называемой таргетной терапией — оно блокирует рост раковых клеток путем воздействия на определенные молекулы.
«Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники — профессора и изобрели этот медпрепарат нового поколения. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии», — заявил журналистам медик.
Заворотнюк, как сообщает инсайдер, сохранила ясность ума. Она общается с окружающими, правда, быстро устает. Однако прогресс уже на лицо: если раньше артистка перемещалась в кресле-каталке, то теперь она ходит сама.
Звезда приняла правильное решение до поры до времени не пользоваться мобильным телефоном и не смотреть телевизор, чтобы не расстраиваться. Сейчас все свободное время она проводит с семьей.
22 апреля 2020 · ·
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