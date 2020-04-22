В Сети появились новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

«Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ), хотя лежит она не в головной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой. Ее диагноз — глиобластома. Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать», — отметил медик, пожелавший остаться анонимным.

Врач также рассказал, что Заворотнюк лечили препаратом нового формата. Лекарство «Кейтруда», которое спасло жизнь артистки, является так называемой таргетной терапией — оно блокирует рост раковых клеток путем воздействия на определенные молекулы.