Звездные коллеги поздравляют Владимира Яглыча и Антонину Паперную с рождением второго ребенка

Владимир Яглыч намекнул в Инстаграме о том, что у него родился второй ребенок. Примите, папа, поздравления!

37-летний Владимир Яглыч и его возлюбленная Антонина Паперная предпочитают держать личную жизнь максимально закрытой от посторонних глаз. Даже когда девушка уже не могла скрывать свой округлившийся живот, они все равно не комментировали грядущее пополнение в семействе. 

Однако рождение наследника актер не смог оставить без внимания. Причем он объявил о нем, не использовав ни единого слова.

Яглыч просто взял и опубликовал в Инстаграме кадр из мультфильма «Король Лев», где царь зверей показывает сына всему прайду. Все сразу стало ясно. На актера посыпались поздравления.

В комментариях отметились и просто поклонники артиста, и его коллеги, например, Марина Александрова, Леван Горозия, Елизавета Боярская и Юлия Хлынина. Мы также присоединяемся к поздравлениям!

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Антонина Паперная и Владимир Яглыч снова стали родителями
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Отметим, что супруги, которые впервые стали родителями в 2017 году, долго не показывали публике первенца — дочь Еву. Лишь незадолго до рождения второго ребенка они решились наконец-то рассекретить, как выглядит девочка. Так что и откровений о новом малыше от Яглыча и Паперной ждать не стоит.

22 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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