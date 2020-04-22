37-летний Владимир Яглыч и его возлюбленная Антонина Паперная предпочитают держать личную жизнь максимально закрытой от посторонних глаз. Даже когда девушка уже не могла скрывать свой округлившийся живот, они все равно не комментировали грядущее пополнение в семействе.

Однако рождение наследника актер не смог оставить без внимания. Причем он объявил о нем, не использовав ни единого слова.