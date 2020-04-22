37-летний Владимир Яглыч и его возлюбленная Антонина Паперная предпочитают держать личную жизнь максимально закрытой от посторонних глаз. Даже когда девушка уже не могла скрывать свой округлившийся живот, они все равно не комментировали грядущее пополнение в семействе.
Однако рождение наследника актер не смог оставить без внимания. Причем он объявил о нем, не использовав ни единого слова.
Яглыч просто взял и опубликовал в Инстаграме кадр из мультфильма «Король Лев», где царь зверей показывает сына всему прайду. Все сразу стало ясно. На актера посыпались поздравления.
В комментариях отметились и просто поклонники артиста, и его коллеги, например, Марина Александрова, Леван Горозия, Елизавета Боярская и Юлия Хлынина. Мы также присоединяемся к поздравлениям!
Отметим, что супруги, которые впервые стали родителями в 2017 году, долго не показывали публике первенца — дочь Еву. Лишь незадолго до рождения второго ребенка они решились наконец-то рассекретить, как выглядит девочка. Так что и откровений о новом малыше от Яглыча и Паперной ждать не стоит.
22 апреля 2020 · ·
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