Светлана Иванова опубликовала фото в прозрачном платье, сделанное накануне родов

«Два года назад я обменяла этот живот на очень классную девочку…» — подписала фото актриса. В Сети тут же поздравили Светлану с днем рождения Миры.

«Боже, какая вы красивая. Ничто так не украшает женщину, как беременность», — писали поклонники артистки в комментариях.