Светлана Иванова опубликовала фото в прозрачном платье, сделанное накануне родов

От Светланы Ивановой редко можно дождаться каких-то откровений. Так что фото в прозрачном платье — уже большой прогресс.

Когда на самоизоляции нечего делать, то хочется постоянно сидеть в Инстаграме и выкладывать фотографии. А если новых снимков нет, в ход идут архивные. Светлана Иванова, например, в честь дня рождения дочери поделилась фотографией, которая была сделала незадолго до родов.

И это не просто милое «беременное» фото, а очень чувственный снимок — актриса предстала перед камерой в прозрачном платье.

«Два года назад я обменяла этот живот на очень классную девочку…» — подписала фото актриса. В Сети тут же поздравили Светлану с днем рождения Миры.

«Боже, какая вы красивая. Ничто так не украшает женщину, как беременность», — писали поклонники артистки в комментариях. 

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Светлана Иванова и Джаник Файзиев вместе уже около 8 лет
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Напомним, Светлана родила дочерей Полину и Миру от режиссера Джаника Файзиева. Вместе Иванова и Файзиев уже около восьми лет. Служебный роман вспыхнул на площадке фильма «Август. Восьмого». Возлюбленные скрывали свои отношения, поскольку оба были несвободны. Только спустя три года после рождения первой дочери Джаник ушел от законной супруги.

22 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • молодая девушка и пожилой некрасивый женатый мужик
  • Кто это и зачем мне видеть ее голый живот
  • " Обменяла живот на очень классную девочку " 🤦‍♀
  • И не просто старый. Неприятный.
  • Какой муж у нее старый.
  • Нормальное фото для домашнего архива, нам то оно зачем? Животом ее восхититься? Странная женщина

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