Анастасия Решетова высказалась о безумном прямом эфире Ивлеевой и Тимати

Наверное, мало какой женщине на этой планете выпадает шанс увидеть, как ее избранник творит всяческую дичь на потеху публике, а именно: давится бургерами наперегонки, мажет лицо малярной краской, распиливает дорогущую доску для серфинга, бегает босыми ногами по мышеловкам и прокалывает себе губу медицинской иглой.
Настя Решетова давече вкусила этого удовольствия сполна, когда наблюдала за прямым эфиром Тимати и Насти Ивлеевой.
Ощущения модели были сравнимы с нашими. Откуда мы это знаем? Все просто: Решетова поделилась мыслями по поводу всего происходящего в инстаграм-историях.
Анастасия выложила фотографию своего кота, у которого были весьма круглые (видимо, от удивления) глаза, и подписала снимок так: «Самый е*****й день моего карантина». Нашего тоже, Настя, нашего тоже...
Отметим, что прямой эфир Ивлеевой и Тимати посмотрели около 1,5 млн человек, а единоразово на трансляции присутствовало 560 тысяч интернет-пользователей. Настя уже заявила, что это тянет на мировой рекорд, однако ей ответили в комментариях, что прямые эфиры Гусейна Гасанова иногда собирают по 900 тысяч зрителей. Есть к чему стремиться.
22 апреля 2020 · ·
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