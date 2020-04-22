Анастасия Решетова высказалась о безумном прямом эфире Ивлеевой и Тимати

Отметим, что прямой эфир Ивлеевой и Тимати посмотрели около 1,5 млн человек, а единоразово на трансляции присутствовало 560 тысяч интернет-пользователей. Настя уже заявила, что это тянет на мировой рекорд, однако ей ответили в комментариях, что прямые эфиры Гусейна Гасанова иногда собирают по 900 тысяч зрителей. Есть к чему стремиться.