Анастасия Решетова высказалась о безумном прямом эфире Ивлеевой и Тимати

Анастасия Решетова не скрывает своих чувств по поводу прошедшего прямого эфира Тимати с Настей Ивлеевой.

Наверное, мало какой женщине на этой планете выпадает шанс увидеть, как ее избранник творит всяческую дичь на потеху публике, а именно: давится бургерами наперегонки, мажет лицо малярной краской, распиливает дорогущую доску для серфинга, бегает босыми ногами по мышеловкам и прокалывает себе губу медицинской иглой.

Настя Решетова давече вкусила этого удовольствия сполна, когда наблюдала за прямым эфиром Тимати и Насти Ивлеевой.

Ощущения модели были сравнимы с нашими. Откуда мы это знаем? Все просто: Решетова поделилась мыслями по поводу всего происходящего в инстаграм-историях. 

Анастасия выложила фотографию своего кота, у которого были весьма круглые (видимо, от удивления) глаза, и подписала снимок так: «Самый е*****й день моего карантина». Нашего тоже, Настя, нашего тоже...

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Полгода назад Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
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Отметим, что прямой эфир Ивлеевой и Тимати посмотрели около 1,5 млн человек, а единоразово на трансляции присутствовало 560 тысяч интернет-пользователей. Настя уже заявила, что это тянет на мировой рекорд, однако ей ответили в комментариях, что прямые эфиры Гусейна Гасанова иногда собирают по 900 тысяч зрителей. Есть к чему стремиться.

22 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
под именем
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  • Эх, Настя.... карантин-то еще только начался .... (((
  • Ну ему с Ивлеевой интереснее, наверное, чем с Решетовой. Лучше потворить дичь, чем смотреть как твоя типа девушка без конца фоткается и фотошопит.
  • мерзкая бабища Ивлеева

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