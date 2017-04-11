Ровно месяц назад на телеканале ТНТ стартовал новый сезон шоу «Холостяк». За сердце популярного актера Ильи Глинникова вызвались бороться самые эффектные девушки страны. На данном этапе участниц осталось шестеро и, по словам артиста, он уже готов предложить одной из них руку и сердце.

1 2 3 ... 15 Илья Глинников заявил, что определился с симпатиями на шоу «Холостяк»

В последнее время за личной жизнью Ильи Глинникова с интересом наблюдает вся страна. Раз в неделю актер ходит на свидания с разными девушками и пытается найти свою любовь. И, кажется, это ему неплохо удается. В одном из недавних интервью звезда «Холостяка» признался, что уже определился с симпатиями и, вероятнее всего, сделает этой девушке предложение.

«Как мне кажется, здесь я встретил человека, с которым хочу идти по жизни дальше. Хотя мой разум и сопротивляется: ты не можешь быть счастлив, ты всю жизнь страдал. Но может, чудеса все же возможны? И, возможно, я сделаю этой девушке предложение, потому что я уже мечтаю обрести семью», — приводят журналисты слова актера.

Илья неоднократно говорил о том, что будет выступать против излишней пошлости на проекте. Свой поцелуй Глинников на прошлой неделе подарил Лесе Рябцевой. А вот предложить руку и сердце — куда более серьезный шаг, поэтому поклонники гадают, кто из участниц так запал в душу актеру, что он решил построить с этой девушкой семью. А вы уже догадались, о ком речь?