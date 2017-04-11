В последнее время за личной жизнью Ильи Глинникова с интересом наблюдает вся страна. Раз в неделю актер ходит на свидания с разными девушками и пытается найти свою любовь. И, кажется, это ему неплохо удается. В одном из недавних интервью звезда «Холостяка» признался, что уже определился с симпатиями и, вероятнее всего, сделает этой девушке предложение.
Илья неоднократно говорил о том, что будет выступать против излишней пошлости на проекте. Свой поцелуй Глинников на прошлой неделе подарил Лесе Рябцевой. А вот предложить руку и сердце — куда более серьезный шаг, поэтому поклонники гадают, кто из участниц так запал в душу актеру, что он решил построить с этой девушкой семью. А вы уже догадались, о ком речь?
Очень нравится этот сезон, Илья оказывается такой приятный и искренне доброжелательный, и девушки все хорошие и достойные. Приятно смотреть, не то что с противным Батрудиновым и Воробьевым.