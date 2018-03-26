25 марта на ТНТ показали третью серию реалити-шоу «Холостяк». Егор Крид по-прежнему проверяет девушек, пытаясь выяснить, кто пришел на проект ради него, а кто — ради славы и пиара.

1 2 3 ... 16 На третьей неделе шоу на индивидуальное свидание с Егором отправилась Виктория Короткова

После того, как на прошлой неделе проект «Холостяк» покинули сразу три девушки, Егор стал пристальнее присматриваться к оставшимся участницам. На этот раз певец решил получше узнать замужнюю Викторию Короткову и пригласил ее на индивидуальное свидание. Молодые люди гуляли по Барселоне, много разговаривали, осматривали достопримечательности и даже рисовали граффити. «Холостяк» попытался добиться от Вики ответов на свои вопросы по поводу ее ситуации с замужеством, но она только больше его запутала. Тем не менее Егор вручил ей розу, объяснив это тем, что парням нравятся плохие девчонки.



На следующее утро всех участниц ждал сюрприз. Егор пришел в дом в семь часов утра, когда девушки еще спали, разбудил всех и дал 30 секунд на сборы. Таким образом Крид хотел посмотреть, кто из участниц действительно жаждет его внимания. В итоге на свидание с Егором отправились Николь, Вика, Даша и Галя. Возможность присоединиться была и у Жени, но девушка не поехала со всеми, потому что, по ее словам, постеснялась своего домашнего халата.



Групповое свидание прошло в парке аттракционов.

За это время Николь поняла, что влюбилась в Егора, Вика постоянно пыталась привлечь внимание «холостяка», а Даша отстранялась, считая, что мужчина должен добиваться ее.

Церемония роз получилась неожиданной — всем девушкам было предложено выйти к Егору в пижамах. Сам он также появился в халате и тапочках. Прежде чем начать церемонию, Крид пригласил на разговор Женю, чтобы понять, почему она так и не поехала с ним на свидание, хотя была готова и прекрасно выглядела. Девушка по-прежнему настаивала на том, что причина всему — ее неподобающий внешний вид, но Егора этот аргумент не убедил, и он отправил ее домой.



В тот вечер в лимузин села еще одна участница. Перед церемонией все девушки записали Егору видеопослание. Аня Кривуля прочитала «холостяку» стихотворение Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Во время личного разговора девушка так и не смогла объяснить Криду, что она делает на этом проекте, и тоже отправилась домой. Перед тем, как сесть в лимузин, Аня предупредила Егора о том, что многие участницы ему лгут, что только усугубило обстановку, ведь «холостяк» и так никому не доверяет. Вернувшись, Крид произнес тост, в котором призвал девушек быть искренними.