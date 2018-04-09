Как правильно заметил сам Егор Крид, этот сезон «Холостяка» похож на сюжет блокбастера, в котором, увы, играют не актеры, а настоящие люди. Страсти, которые кипят в реалити-шоу, поражают даже искушенных зрителей.
На пятой неделе Крид вновь устроил романтический вечер именно для нее, что явно не понравилось остальным участницам, ведь некоторые из них вообще ни разу не оставались с «холостяком» наедине.
Егор создал для Даши настоящую сказку. Девушка приехала в обсерваторию. При входе ее ждал экран с фрагментом из рассказа Джоди Пиколт «Вес и мера», строчки которого заканчиваются так:
— Почему ты пригласил меня? — прямо спросила Сара.
Он обнимал ее за талию и тут чуть притянул к себе.
— Потому что когда твоя подруга сказала: «Сколько тут звезд!», ты единственная во всем этом чертовом клубе посмотрела на небо.
Дальше девушка поднялась на крышу, чтобы посмотреть звездопад. В этот момент ей принесли колонку, из которой звучала романтичная песня Егора «Что скажет мама». Несмотря на то, что сам Крид так и не появился, Клюкина была в восторге от его жеста.
Индивидуальное свидание на этой неделе все-таки состоялось — «холостяк» решил получше узнать Олю Ломакину, которая, кстати, поборется за корону на «Мисс Россия 2018» уже совсем скоро. Вместе они катались на лошадях, после чего отправились поужинать.
Крид вызвал Николь в церковь, где в исповедальне заставил говорить ее правду. Девушка призналась, что у нее был жених, однако сейчас между ними все кончено. Николь отметила, что вспоминала при других участницах об экс-возлюбленном, но лишь потому, что за долгие годы он стал для нее родным человеком.
На церемонии роз Егор пригласил Алису поговорить наедине. Девушка продолжала настаивать на своем, уверенная в том, что Николь уже уехала домой. Однако когда на столе осталась одна роза, Крид снова пригласил Лисс на разговор. На этот раз к беседе присоединилась Сахтариди. Николь по-прежнему уверяла, что пришла сюда ради Егора, а Алиса сильно разнервничалась, понимая, что приукрасила действительность. В итоге Крид понял, что не сможет больше доверять ни одной из девушек, и отправил обеих домой.
Николь приняла эту новость спокойно, а вот Алиса вышла из себя. Девушка вопреки уговорам Егора решила попрощаться с другими участницами и сделала это весьма эмоционально. В какой-то момент у Лисс случилась настоящая истерика, она обвиняла Крида в том, что он выгоняет ее за честность. Только немного успокоившись, участница проследовала в лимузин.