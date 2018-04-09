8 апреля на ТНТ показали пятую серию реалити-шоу «Холостяк». Егор Крид по-прежнему пытается понять, кто из девушек его обманывает. И одно из разоблачений привело к неожиданным последствиям.

Как правильно заметил сам Егор Крид, этот сезон «Холостяка» похож на сюжет блокбастера, в котором, увы, играют не актеры, а настоящие люди. Страсти, которые кипят в реалити-шоу, поражают даже искушенных зрителей.

Ни для кого не секрет, что одной из фавориток на проекте является Даша Клюкина. Егор не скрывает своей симпатии к девушке.

На пятой неделе Крид вновь устроил романтический вечер именно для нее, что явно не понравилось остальным участницам, ведь некоторые из них вообще ни разу не оставались с «холостяком» наедине.



Егор создал для Даши настоящую сказку. Девушка приехала в обсерваторию. При входе ее ждал экран с фрагментом из рассказа Джоди Пиколт «Вес и мера», строчки которого заканчиваются так:

— Почему ты пригласил меня? — прямо спросила Сара.

Он обнимал ее за талию и тут чуть притянул к себе.

— Потому что когда твоя подруга сказала: «Сколько тут звезд!», ты единственная во всем этом чертовом клубе посмотрела на небо.

Клюкина сочла это намеком на то, что она единственная, кто воспринимает Крида не как знаменитость, а как человека.

Дальше девушка поднялась на крышу, чтобы посмотреть звездопад. В этот момент ей принесли колонку, из которой звучала романтичная песня Егора «Что скажет мама». Несмотря на то, что сам Крид так и не появился, Клюкина была в восторге от его жеста.



Индивидуальное свидание на этой неделе все-таки состоялось — «холостяк» решил получше узнать Олю Ломакину, которая, кстати, поборется за корону на «Мисс Россия 2018» уже совсем скоро. Вместе они катались на лошадях, после чего отправились поужинать.

Главной интригой недели стало заявление Алисы Лисс о том, что у Николь Сахтариди за пределами проекта есть молодой человек.

Крид вызвал Николь в церковь, где в исповедальне заставил говорить ее правду. Девушка призналась, что у нее был жених, однако сейчас между ними все кончено. Николь отметила, что вспоминала при других участницах об экс-возлюбленном, но лишь потому, что за долгие годы он стал для нее родным человеком.



На церемонии роз Егор пригласил Алису поговорить наедине. Девушка продолжала настаивать на своем, уверенная в том, что Николь уже уехала домой. Однако когда на столе осталась одна роза, Крид снова пригласил Лисс на разговор. На этот раз к беседе присоединилась Сахтариди. Николь по-прежнему уверяла, что пришла сюда ради Егора, а Алиса сильно разнервничалась, понимая, что приукрасила действительность. В итоге Крид понял, что не сможет больше доверять ни одной из девушек, и отправил обеих домой.



Николь приняла эту новость спокойно, а вот Алиса вышла из себя. Девушка вопреки уговорам Егора решила попрощаться с другими участницами и сделала это весьма эмоционально. В какой-то момент у Лисс случилась настоящая истерика, она обвиняла Крида в том, что он выгоняет ее за честность. Только немного успокоившись, участница проследовала в лимузин.

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