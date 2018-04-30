На восьмой неделе проекта «Холостяк» Егор Крид выяснил, кому из оставшихся участниц он неинтересен, однако так и не понял, что делать с Дашей.

1 2 3 ... 19 На шоу «Холостяк» осталось пять девушек, которые еще могут побороться за сердце Егора Крида

29 апреля на ТНТ показали восьмую серию шоу «Холостяк». Прошлый эпизод закончился весьма интригующе: Егор отправил домой Дашу Клюкину, однако сразу же догнал лимузин с ней, пересадил в свою машину и увез.



Новая серия началась именно с этого момента. Молодые люди пытались выяснить отношения. Было видно, что Егор не хочет отпускать Дашу, но его мужское самолюбие уязвлено. Крид отправил Клюкину в гостиницу, чтобы она подумала, нужен ли ей этот проект и он сам.

На следующий день холостяк дал участницам задание: приготовить ужин к его приходу. Девушки с энтузиазмом взялись за дело.

В очередной раз свои капризы показала Снежана. Участница отказалась готовить вместе с другими, ссылаясь на то, что не любит прикасаться к рыбе, долго слонялась без дела, пока наконец не решила приготовить пасту (которую, к слову, Егор так и не попробовал, потому что не любит сыр с плесенью).



Во время ужина Настя подняла волнующую ее тему: девушка не могла поверить, что Даша действительно ушла домой. Не получив ответа от Крида, Смирнова начала срываться на других участницах. Позднее Егор отметил, что Настя заигралась и на проекте находится исключительно ради скандалов.



К слову, другие участницы тоже нашли, о чем спросить Крида. Исключением стала Снежана. Когда очередь дошла до нее, девушка ответила, что у нее нет вопросов к «холостяку», что его не на шутку расстроило.



На индивидуальное свидание отправилась Галя Чиблис. Молодые люди посмотрели на Барселону с высоты птичьего полета, после чего спустились в жерло потухшего вулкана, где устроили пикник. Это одно из немногих свиданий, которое прошло без негатива и сплетен. В завершение вечера Егор вручил Гале розу.

Данная церемония роз стала последней в Барселоне и началась с индивидуальных разговоров: Крид пригласил на тет-а-тет каждую из участниц.

Особенной стала беседа Егора и Снежаны. Холостяк пытался понять, действительно ли он ей неинтересен. Янченко не скрывала своего капризного характера, поэтому и в этот раз проявила себя с худшей стороны, всячески показав свое недовольство по отношению к Криду. И именно поэтому ушла домой.



Все ждали, что в конце церемонии роз появится Даша. Но этого не случилось. Серия закончилась видеообращением Клюкиной. Девушка говорила о том, что не переживет, если Егор все-таки отправит ее домой.



Пока известно лишь то, что из Барселоны вместе с Егором Кридом возвращаются Вика Короткова, Аида Уразбахтина, Настя Смирнова, Галя Чиблис и Оля Ломакина.

Сейчас читают