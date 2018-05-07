6 мая на ТНТ показали девятую серию проекта «Холостяк». На церемонии роз шоу покинули сразу две участницы.

1 2 3 ... 12 Девятая неделя проекта «Холостяк» была особенно сложной для Егора Крида

К девятой неделе «Холостяка» на шоу осталось пять девушек — Вика, Настя, Галя, Аида и Оля. Участницы вместе с Егором Кридом вернулись из Барселоны в Москву. Уже в квартире красавиц ждал сюрприз: в проект вернулась Даша.



На индивидуальное свидание отправилась Аида. Девушка не скрывала, что морально истощена, ведь она не видела сына уже больше двух месяцев. Как будто чувствуя это, Егор устроил Аиде сюрприз: после свидания, которое проходило в тире, холостяк отвел девушку в комнату, где ее ждал сын! Аида не смогла сдержать слез радости при виде своего ребенка. Участница призналась, что это лучший подарок в ее жизни.

На этой неделе Вика, наконец, приняла важное для себя решение: девушка отправилась в родной Калининград, где подала документы на развод.

На коллективное свидание на этот раз были приглашены пять девушек — Даша, Оля, Вика, Галя и Настя. В Москву к Егору приехал его давний друг-адвокат, который устроил участницам настоящий допрос. Многие с достоинством его выдержали. Кроме Насти. Смирнова вновь показала свой сложный характер, проявив агрессию по отношению к Криду и его товарищу. А в конце и вовсе вышла из себя, с криками схватила свое пальто и покинула проект.



Несмотря на добровольный уход Насти, церемония роз все-таки состоялась. Егор предложил каждой из девушек вручить цветок той, кого они считают наиболее достойной Крида. В итоге Галя, Вика и Аида получили по одной розе, Даша — две, а Оля — ни одной.



Во время разговора с Егором тет-а-тет Оля призналась, что морально истощена и поэтому хочет уйти домой. Крид попытался переубедить участницу, но она стояла на своем, и он сдался. Уже в лимузине Ломакина призналась, что влюбилась в Крида, но бороться за него у нее просто не осталось сил. Последней каплей, судя по всему, стало именно возвращение Даши — главной претендентки на сердце Егора.

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