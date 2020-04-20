Ее клятва в прошлой серии просто разорвала меня в клочья. Я думаю, что мы оба дали друг другу ровно то, что должны были и могли дать. Я (по крайней мере, мне хочется так думать) помог ей раскрыться и понять, что ей необходимо. Она же дала мне эту возможность, за что я ей благодарен. Такие люди, личности, как Вика, как никто другой заслуживают счастья. Хотя в принципе каждый человек заслуживает счастья. Счастливые люди делают этот мир лучше и добрее.

Девчонок осталось мало, с каждой из них у меня есть своя история, а значит, делать выбор будет все труднее.

Буду слушать только свое сердце, свои порывы. Поддавшись такому порыву, мы с Дашей убежали от съемочной группы гулять по Лиссабону. Даша — это рок-н-ролл внутри, она бунтарка, хотя опять же это не всегда можно разглядеть за ее хрупкостью.