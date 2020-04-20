Быть, а не казаться, — это так важно! И это можно применить к Чуме, которая, безусловно, стала главным открытием для меня в этом проекте. Такое часто бывает, что за внешней оболочкой веселого или брутального, дерзкого или эпатажного человека скрывается ранимая душа. Это про Вику.
Ее клятва в прошлой серии просто разорвала меня в клочья. Я думаю, что мы оба дали друг другу ровно то, что должны были и могли дать. Я (по крайней мере, мне хочется так думать) помог ей раскрыться и понять, что ей необходимо. Она же дала мне эту возможность, за что я ей благодарен. Такие люди, личности, как Вика, как никто другой заслуживают счастья. Хотя в принципе каждый человек заслуживает счастья. Счастливые люди делают этот мир лучше и добрее.
Девчонок осталось мало, с каждой из них у меня есть своя история, а значит, делать выбор будет все труднее.
Буду слушать только свое сердце, свои порывы. Поддавшись такому порыву, мы с Дашей убежали от съемочной группы гулять по Лиссабону. Даша — это рок-н-ролл внутри, она бунтарка, хотя опять же это не всегда можно разглядеть за ее хрупкостью.
Мы были на одной волне на этом свидании — начиная с побега, на который она согласилась, заканчивая всем остальным. Совершать безумства и быть свободными вместе — для меня это важное проявление личностных качеств, важное проявление партнеров в отношениях.
Впереди все самое интересное. А пока не менее важная составляющая для меня — это отношение к гигиене. Продолжаю рассказывать о том, как важно уделять внимание чистоте языка. Чем можно чистить язык от налета? Существует много специальных скребков и даже зубных щеток с оборотной стороной для чистки языка. Но для более эффективной чистки лично я советую пациентам использовать специальные скребки (в аптеках можно найти бюджетные варианты от 150 рублей).
Запомните главное правило: чистить язык можно только после основной чистки зубов!
Возьмите скребок и совершайте медленные движения от корня языка к его кончику, после каждого движения не забывайте споласкивать прибор (или щетку) для удаления налета. Обратите внимание: чистка языка требуется абсолютно всем — неважно, какого типа у вас язык (складчатый или ровный). В случае, если язык имеет складки и «трещины», чистить язык нужно еще более тщательно, так как налет может забиваться в них, что усложняет процесс очищения.
20 апреля 2020 · ·
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