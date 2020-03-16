«Для меня это сродни тому, что бить слабого»: Антон Криворотов о буллинге на «Холостяке», фаворитках и событиях третьей серии

Новый сезон «Холостяка» вызывает у зрителей небывалый интерес. Именно поэтому специально для Woman.ru главный герой проекта Антон Криворотов еженедельно будет делиться своими впечатлениями от событий серии. Начнем! 

Алиша Азаматова и Антон Криворотов
Алиша Азаматова и Антон Криворотов

В третьей серии, как вы видели, я пытался разобраться в том, почему девушки допустили буллинг Алиши. Как возникла такая ситуация, каковы были мотивы и главное — кто это совершил.

Для меня такие поступки недопустимы.

В моей жизненной философии (тем более как доктора) в принципе нет места таким историям. Если жертва буллинга находится в нестабильном психическом и эмоциональном состоянии, такой поступок может иметь серьезные последствия. Для меня это сродни тому, что бить слабого. Мы все-таки живем не по закону дикой стаи, а по человеческим законам.

Одним из качеств, которым (!) обязательно должна обладать девушка, является доброта. Глобальная — ко всему окружающему миру, к людям. Но о какой доброте мы говорим, если девушка позволяет себе совершить такой поступок?

Арина Макарова
Инициаторша буллинга Арина Макарова (вторая слева)

Также важны ответственность и осознанность того, какие последствия влекут твои действия. Я могу дать шанс человеку, если он хотя бы понимает, что он сделал, и искренне раскаивается. Тогда не все потеряно, человека можно изменить в лучшую сторону (при условии, что он сам этого хочет). Но пытаться оправдать себя или найти объяснение буллингу лично я считаю неприемлемым. По крайней мере, по своей собственной шкале ценностей, а именно ей я и руководствуюсь.

Самый большой подарок, который один человек может сделать другому, — это время. Незачем тратить его впустую.

Я точно знаю, каких людей не может быть в моем окружении, поэтому не трачу время на общение с ними.

Еще одна тема для размышлений — материнство. Выносить и родить ребенка — это то, что дано женщине природой. Есть материнский инстинкт, благодаря которому мать всегда будет оберегать своего малыша, проявлять заботу о нем, нести ответственность. Вернее, она должна это делать. По крайней мере, я так считаю. 

Мать — это не просто биологический термин. Ситуации в жизни бывают самые разные, но нельзя разлучать мать и ребенка. Это вопрос не только безусловной любви, которая проявляется к собственным детям, но и вопрос ответственности, которая тоже заложена в нас природой. Я всегда обращаю внимание на то, как девушка общается с детьми, как она к ним относится. Для меня это важно, для меня это показатель того, какой матерью она будет.

Оберегать, защищать, заботится, нести ответственность — это важно. И быть рядом, конечно.

Вообще осознанность и ответственность должна проявляться во всем. Знаете, например, почему я всегда обращаю внимание на улыбку девушки? Потому что по состоянию ее зубов можно судить о том, как она относится к себе, к своему здоровью. Многие ведь даже не умеют правильно чистить зубы, а это элементарная гигиена.

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Поделюсь советом на этот счет. Зубы лучше начинать чистить с нижней челюсти. На щетку распределяем пасту, наносим на зубы нижней челюсти. Начинаем процесс чистки всегда с жевательных зубов, неважно, слева или справа — кому как удобнее. Что действительно важно, так это правильно поставить щетку — под углом 45 градусов, как бы «врезаясь» в десну, начиная с обработки боковой поверхности (вестибулярной), или, проще говоря, щечной стороны зуба.

Щетинки должны как будто немного застревать между зубов. Далее, по одному зубу, потихоньку перемещаемся к центру.

Со стороны языка тоже нужно ставить щетку под углом 45 градусов, аналогично, будто бы врезаясь в десну. Во фронтальном участке нужно ставить щетку не дальним концом щетинки, а ближним, тем, что ближе к руке, и так же выметать к режущему краю.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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