В третьей серии, как вы видели, я пытался разобраться в том, почему девушки допустили буллинг Алиши. Как возникла такая ситуация, каковы были мотивы и главное — кто это совершил.

Для меня такие поступки недопустимы.

В моей жизненной философии (тем более как доктора) в принципе нет места таким историям. Если жертва буллинга находится в нестабильном психическом и эмоциональном состоянии, такой поступок может иметь серьезные последствия. Для меня это сродни тому, что бить слабого. Мы все-таки живем не по закону дикой стаи, а по человеческим законам.



Одним из качеств, которым (!) обязательно должна обладать девушка, является доброта. Глобальная — ко всему окружающему миру, к людям. Но о какой доброте мы говорим, если девушка позволяет себе совершить такой поступок?