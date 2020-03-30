Понимая, что «холостяк» влюблен в другую, Полина Гренц заявила о желании покинуть шоу

29 марта на ТНТ показали пятую серию шоу «Холостяк». Девушек остается все меньше, и каждая из них потихоньку влюбляется в Антона Криворотова.

Полина Гренц
Полина Гренц

Уже примерно с третьей серии шоу «Холостяк» стало понятно, что Полина Гренц испытывает к Антону Криворотову самые нежные чувства. Актриса сильно переживала из-за увлечения главного героя другими участницами, а также тем фактом, что он никак не приглашал ее на свидания. 

Церемония роз в четвертой серии окончательно вывела Полину из себя.

Барбара Пино заявила о желании покинуть проект, но Антон не только ее не отпустил, но и уехал вместе с ней, не попрощавшись с другими участницами. Весь следующий день Криворотов и Пино провели вдвоем, и между молодыми людьми явно пробежала искра. 

Антон Криворотов и Барбара Пино
Антон Криворотов и Барбара Пино

Понимая, что, скорее всего, сердце Антона принадлежит Барбаре, влюбленная в него Полина приняла решение больше не мучиться и покинуть шоу на следующей же церемонии роз. 

Однако «холостяк» сделал ход конем. Понимая, что он виноват перед девушками, которых оставил в неведении, Криворотов устроил им рождественскую вечеринку с подарками.

План сработал: сердца участниц растаяли.

Тем не менее к пятой церемонии роз интрига сохранялась: останется ли Гренц в проекте? Девушки были уверены, что актриса сдержит слово, но не тут-то было. Первую розу Антон вручил именно Полине, и она ее приняла, отметив, что очень хочет попытаться обрести любовь здесь, на проекте.

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Из всех участниц Антон Криворотов явно выделяет Барбару Пино
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Участницы не скрывали своего разочарования, но это было только начало. Когда все цветки были розданы, на площадке появилась... Барбара Пино. Девушка подошла к Антону и сказала, что хотела бы остаться в шоу. Криворотов был несказанно счастлив, а участницы — вне себя от ярости. Продолжение следует.

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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