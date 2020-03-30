Уже примерно с третьей серии шоу «Холостяк» стало понятно, что Полина Гренц испытывает к Антону Криворотову самые нежные чувства. Актриса сильно переживала из-за увлечения главного героя другими участницами, а также тем фактом, что он никак не приглашал ее на свидания.

Церемония роз в четвертой серии окончательно вывела Полину из себя.

Барбара Пино заявила о желании покинуть проект, но Антон не только ее не отпустил, но и уехал вместе с ней, не попрощавшись с другими участницами. Весь следующий день Криворотов и Пино провели вдвоем, и между молодыми людьми явно пробежала искра.