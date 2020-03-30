Уже примерно с третьей серии шоу «Холостяк» стало понятно, что Полина Гренц испытывает к Антону Криворотову самые нежные чувства. Актриса сильно переживала из-за увлечения главного героя другими участницами, а также тем фактом, что он никак не приглашал ее на свидания.
Церемония роз в четвертой серии окончательно вывела Полину из себя.
Барбара Пино заявила о желании покинуть проект, но Антон не только ее не отпустил, но и уехал вместе с ней, не попрощавшись с другими участницами. Весь следующий день Криворотов и Пино провели вдвоем, и между молодыми людьми явно пробежала искра.
Понимая, что, скорее всего, сердце Антона принадлежит Барбаре, влюбленная в него Полина приняла решение больше не мучиться и покинуть шоу на следующей же церемонии роз.
Однако «холостяк» сделал ход конем. Понимая, что он виноват перед девушками, которых оставил в неведении, Криворотов устроил им рождественскую вечеринку с подарками.
План сработал: сердца участниц растаяли.
Тем не менее к пятой церемонии роз интрига сохранялась: останется ли Гренц в проекте? Девушки были уверены, что актриса сдержит слово, но не тут-то было. Первую розу Антон вручил именно Полине, и она ее приняла, отметив, что очень хочет попытаться обрести любовь здесь, на проекте.
Участницы не скрывали своего разочарования, но это было только начало. Когда все цветки были розданы, на площадке появилась... Барбара Пино. Девушка подошла к Антону и сказала, что хотела бы остаться в шоу. Криворотов был несказанно счастлив, а участницы — вне себя от ярости. Продолжение следует.
30 марта 2020 · ·
Комментарии0