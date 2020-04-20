Шоу «Холостяк» — это всегда про непредсказуемость. Восьмая неделя нынешнего сезона не стала исключением. На индивидуальное свидание была приглашена Дарья Хаитметова. Учитывая недавние скандалы и количество разбитых сердец на вилле, Даша решила не позволять себе первый поцелуй с Антоном, пока она не будет уверена, что он тот самый, а она — та самая для него.
Случилось немного иначе. Сначала молодые люди сбежали от съемочной группы, ограничившись одной камерой GoPro. Затем они танцевали прямо на улице, читали рэп, много смеялись, гуляли до глубокой ночи. Такая атмосфера, конечно, не могла не поспособствовать поцелую.
В следующие минуты зрители увидели, как Лизу Адаменко забрали с виллы и доставили в отель, где ее ждало... свадебное платье! Надев его, модель села в машину, и ее привезли к старинной церкви. Открыв двери, Лиза увидела там, увы, не Антона, а Настю Ковалеву, также облаченную в свадебное платье. Спустя время в церковь приехали и другие участницы.
Вскоре появился священник, а за ним и Антон. Стоит ли говорить, как сильно недоумевали девушки от происходящего? Криворотов предложил участницам написать и прочитать ему... свадебную клятву.
Лиза продекларировала слова, которые мы часто слышим в сказках, Настя, так и не примирившись с постановкой в шесть невест, зачитала клятву самой себе, Барбара написала свои сокровенные слова на испанском языке, и никто из присутствующих не понял их смысла.
Саша и Даша произнесли очень трогательные речи, но разрыдаться всех в церкви заставила именно Вика Чума. Вчерашняя пацанка стояла в летящем платье, была как никогда серьезна и вдумчива и прочитала, кажется, самые прекрасные слова, которые был бы счастлив услышать каждый мужчина.
«Верить и доверять, не сомневаясь в нас. Быть подле тебя, а не за тобой. Всегда ждать тебя, но не ожидать от тебя. Держать за руку, не удерживая твою свободу. Любить действия, холить и лелеять наши чувства, оберегать их в мгновение каждое. Не утаивать и не молчать. Принимать все в тебе», — читала она, едва сдерживая слезы.
Увы, именно Вика отправилась на этой неделе домой. Между ней и Антоном не вспыхнула искра, однако он хотел и смог пробудить в ней женственность, веру в себя, показал, как ее можно и нужно ценить и какими могут быть отношения. На проекте осталось пять участниц.
20 апреля 2020 · ·
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