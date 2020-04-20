Шоу «Холостяк» — это всегда про непредсказуемость. Восьмая неделя нынешнего сезона не стала исключением. На индивидуальное свидание была приглашена Дарья Хаитметова. Учитывая недавние скандалы и количество разбитых сердец на вилле, Даша решила не позволять себе первый поцелуй с Антоном, пока она не будет уверена, что он тот самый, а она — та самая для него.



Случилось немного иначе. Сначала молодые люди сбежали от съемочной группы, ограничившись одной камерой GoPro. Затем они танцевали прямо на улице, читали рэп, много смеялись, гуляли до глубокой ночи. Такая атмосфера, конечно, не могла не поспособствовать поцелую.