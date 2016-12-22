Чуть больше недели осталось до самого волшебного праздника — Нового года. Мы уже с нетерпением ждем традиционного салата оливье, шампанского, «Иронии судьбы» и залпов салюта за окном. К давним традициям прибавилась и еще одна — каждый год в преддверии январских праздников на большие экраны выходит российская комедия «Елки». Премьера юбилейной пятой части состоится 22 декабря. Woman.ru пообщался с фронтменами картины — Сергеем Светлаковым и Иваном Ургантом, которые рассказали не только о фильме, но и о новогодних традициях в своих собственных семьях.

1 2 3 ... 22 Сергей Светлаков и Иван Ургант в интервью нашему порталу рассказали о своей комедии «Елки 5» и новогодних семейных традициях

Последние дни перед Новым годом для звезд самые загруженные — бесконечные съемки, концерты, записи новогодних программ. Для актеров это еще и пора премьер.

Так, на днях Сергей Светлаков и Иван Ургант после годового перерыва представили России свою новогоднюю комедию «Елки 5».

В этой части веселый дуэт Сергея и Ивана превратился в трио — актеры снимались с пингвином, правда, ненастоящим. В процессе монтажа Палыча — так зовут пингвина — нарисовали мастера компьютерной графики.

Woman.ru: Иван, Сергей, поздравляем вас с юбилейной премьерой! Каково вам было играть с таким необычным партнером, как Палыч?

Сергей Светлаков: Спасибо! Мы, правда, видели только кусочки фильма и пока, как Тимур (Тимур Бекмамбетов — режиссер «Елок 5», — прим. Woman.ru), не можем собрать все в единое целое, поэтому находимся в предвкушении премьеры. А Палыч — профессиональный актер, с ним было тяжело играть, потому что он все выполнял с первого дубля. Проблемы в основном были с нами.

Иван Ургант: Знаете, на самом деле мы играли с живым пингвином, полностью отыгрывали кадр за кадром. А потом при монтаже Тимур стер настоящего Палыча и вместо него наложил компьютерного.

С. С.: А со мной другая ситуация была — мы играли вместе с пингвином, но вместо меня был зеленый человек…

И. У.: И потом на него накладывали твое изображение? Ну да, Тимур — вообще интересный человек, любит использовать самые передовые технологии. Например, у меня было три ноги — одна зеленая бутафорская. Режиссер на всякий случай ее приделал, но потом пришлось все же отрезать ее.

С. С.: Нам для фильма была нужна связь с космосом. И вот ее придумали в виде третьей ноги, но потом замазали.

Woman.ru: Ваши «Елки» уже давно сравнивают с «Иронией судьбы» и называют традиционным новогодним фильмом. Какие в ваших семьях есть новогодние традиции?

С. С.: (Поет.) В моей семье покоя нет… (Смеются). Слава Богу, в моей семье все традиционно.

«Вот иногда люди говорят: «Как надоела эта «Ирония судьбы», селедка под шубой и оливье — одно и то же». Я же это «одно и то же» жду с нетерпением целый год».

Да, какие-то моменты твоей жизни со временем перестают цеплять, и хочется чего-то нового. Но по своему опыту могу сказать, что два Новых года, проведенных в Таиланде, вернули нас на родной чернозем. Что может быть лучше снега, елок, новогодних фильмов, салатов, тостов, сожженных записочек, искренних пожеланий друг другу и похмелья на 1 января?..

И. У.: … и самое главное — этого утреннего похода к холодильничку.

С. С.: Когда рукой снимаешь заветренную часть салата…

И. У.: Когда просыпаешься в три часа дня — световой день уже заканчивается, но еще не темно, за окном непривычно тихо, лежит снег. И вот это ощущение — наступил новый год, праздник продолжается. Уже нет такого количества гостей — только твоя семья. Ты никуда не спешишь…

С. С.: … выбрасываешь пепельницу в виде банки из-под шпротов.

И. У.: Да-да, ты все это делаешь, и это очень радостно. Это действительно все такое родное, традиционное, приятное и совершенно не обременительное. И Сережа прав — ты ждешь этого целый год.

«У нас в семье все традиционно сжигают записочки под бой курантов. Но мы подходим к этому вопросу конструктивно — все пишут длинные записки. У меня, например, листа на четыре всегда выходит, поэтому первые 15 минут после курантов домочадцы сидят с набитыми пеплом ртами. Глотать тяжело, приходится промывание делать, активированный уголь глотать…»

Woman.ru: Ваши дети верят в Деда Мороза?

И. У.: Конечно, верят!

С. С: Еще бы!

Woman.ru: Вы сами когда-нибудь переодевались в Деда Мороза для них?

И. У.: Для своих детей я никогда не был Дедом Морозом. И Сережа, думаю, тоже, потому что это издевательство. Я помню историю, когда Дюжева дети узнали по ботинкам… И все, сразу вера в Деда Мороза пропадает, а зачем это нужно? Всегда можно нанять специального человека. Конечно, дети скорее всего догадываются, что Дед Мороз дома, на детском утреннике и на концерте — это разные люди, но они верят, что есть один настоящий где-то там, очень далеко на севере. Поэтому не стоит рушить сказку ребенку своим появлением в костюме Деда Мороза.

С. С.: «Ну знаешь, смотря, какой подарок ты преподнесешь. Если что-то стоящее, то ребенок не обратит внимания на твои ботинки. А Дюжев просто который год дарит детям закладку с изображением «Бригады». «Ну знаешь, смотря, какой подарок ты преподнесешь. Если что-то стоящее, то ребенок не обратит внимания на твои ботинки. А Дюжев просто который год дарит детям закладку с изображением «Бригады».

Woman.ru: А письма Деду Морозу ваши дети пишут?

И. У.: Каждый год пишут свои пожелания, кладут в конверт и относят в морозилку.

Woman.ru: В морозилку? Не под елку?

И. У.: Ну что вы? Под елку только взрослые ходят. Всем известно, что письма нужно класть в морозилку, и на утро они оттуда исчезают — мои дети проверяли.

С. С.: У меня дети тоже пишут письма, ну то есть как — Настя пишет сама, а Ваня пока только диктует. Свои письма они отдают нам, чтобы мы как ответственные взрослые передали Деду Морозу лично в руки.

Woman.ru: Новый год — время чудес, все стараются быть чуточку лучше, совершать хорошие поступки. Какие свои предновогодние подвиги вы можете вспомнить?

С. С.: Для меня маленьким подвигом было вывезти всю свою большую семью заграницу на Новый год. Представьте — берег моря, елка, накрытый стол и двадцать родственников, сидящих как кукушата с открытыми красными ртами. Там же мы все вместе отметили Рождество. Вот такие были новогодние приключения. С одной стороны, тяжело, но с другой — есть в таком праздновании всей семьей какой-то шарм.

И. У.: Понимаете, я в отличие от Сергея человек более приземленный. Мой новый год, как я уже сказал, проходит традиционно. Но с другой стороны, наступление самого Нового года — это уже чудо. За несколько минут до боя курантов каждый из нас задумывается о том, что было сделано за прошедшее время, строит планы на будущее и хочет стать лучше.