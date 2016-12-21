Многие популярные люди обожают рассказывать истории, как на пути к успеху годами преодолевали препятствия всех мастей, мужественно боролись с собой и обстоятельствами. Однако все это не про нашу сегодняшнюю героиню. 22-летняя уроженка Калининграда Анастасия Квитко в одночасье взлетела в топ и сейчас пребывает на самом пике славы. Девушка, которую в прессе сразу же окрестили «русской Ким Кардашьян», почти каждый день попадает на страницы как западных, так и отечественных таблоидов. Прославиться Насте помогли не особые таланты, а аппетитные формы, которые, увидев раз, уже вряд ли забудешь. И все-таки фигура — не единственная составляющая ее популярности. О главном секрете, как и планах на будущее, наша героиня рассказала Woman.ru в откровенной беседе.

1 2 3 ... 25 Анастасия Квитко раскрыла главный секрет своей популярности

В преддверии Нового года Анастасия Квитко с трудом выкраивает время даже на короткий разговор по телефону. Фотосессии, съемки на телевидении и многочисленные светские мероприятия — у восходящей звезды соцсетей чрезвычайно плотный рабочий график, не позволяющий растрачивать драгоценные минуты впустую.

Однако даже в этой суматохе Настя весела и энергична. Услышав ее звонкий, смешливый голос в трубке, сразу понимаю, что разговор сложится. Начать беседу решаю с, пожалуй, самого популярного на сегодняшний день вопроса:

Анастасия, Вас часто называют русской Ким Кардашьян. Вам льстит это сравнение или у вас другие идеалы красоты?

Анастасия Квитко: Я вообще не очень люблю подобные сравнения, ведь каждый человек индивидуален. Поэтому к славе «русской Ким Кардашьян» отношусь нейтрально. Что касается других идеалов красоты — сейчас у меня их нет. Я взрослый человек: у меня много работы и нет свободного времени на то, чтобы читать какие-то журналы или смотреть телевизор, пытаясь подобрать себе кумира.

В подростковом возрасте все, конечно же, было иначе. К примеру, мне очень нравилась Бейонсе. Помню, как зажигала под ее песни перед зеркалом и пыталась во всем подражать (смеется).

Woman.ru: Нет ли у вас планов сняться в кино или завести свой блог на YouTube?

А. К.: Да, такие планы действительно есть. Здесь, в Америке, мне уже неоднократно поступали подобные предложения, я их с удовольствием рассматриваю. Думаю, уже в следующем году вы увидите меня в новом амплуа.

Woman.ru: Ваша фигура впечатляет, поэтому просто не могу не спросить, как удалось достигнуть таких результатов?

А.К.: Не буду лукавить и говорить, что легко. Чтобы добиться подобных результатов, надо, конечно же, очень много работать над собой. Хотя, признаюсь, что немалую роль сыграло и строение моей фигуры: когда я набираю вес, пусть даже это будут лишние 3-4 кг, то все это откладывается исключительно на бедрах и ягодицах, а живот остается таким же плоским. Что уж там, с генетикой мне повезло. Если же у девушки изначально тип фигуры «яблоко» или «прямоугольник», добиться таких результатов будет довольно сложно.

Woman.ru: Ну а если говорить именно о вас: сколько раз в неделю посещаете спортзал? Есть ли какие-то любимые упражнения, которые дают наилучший результат?

А.К.: На фитнес я хожу 4 раза в неделю с утра после пробежки. Мои любимые упражнения — это приседания и выпады. Еще очень люблю подниматься и спускаться со степ-платформы высотой в метр. Для ягодиц и бедер это упражнение едва ли не эффективнее, чем приседы.

Woman.ru: Теперь поговорим о питании. Вы наверняка придерживаетесь какой-то особой диеты?

А.К.: Я не ем мясо, поэтому в основном мой рацион составляют морепродукты, овощи и фрукты. В Майами с этой едой проблем нет: каждый день я ем свежайшую рыбу, устриц и крабов. Как раз возле моего дома есть отличный магазин, где продают вкуснейшие морепродукты.

В основном, предпочитаю питаться органической едой. Часто хожу в Whole Foods Market (известная сеть американских магазинов здорового питания — прим. Woman.ru), где покупаю орехи, киноа и другие полезные зерновые.

Очень люблю авокадо, ем его почти каждый день. Просто разминаю мякоть вилкой, намазываю на диетические хлебцы вместо масла, а сверху кладу ломтик лосося. В авокадо содержится большое количество полезных растительных жиров, поэтому советую взять всем худеющим этот простой рецепт на заметку.



Woman.ru: Как часто позволяете себе сладкое?

А.К.: Раз в неделю после тяжелых съемок обязательно вознаграждаю себя вкусным десертом. Я вообще считаю, что человек должен иногда позволять себе то, что приносит ему позитивные эмоции. Поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы время от времени повышать уровень сератонина в крови с помощью любимых лакомств.

Woman.ru: Вы скучаете по каким-то традиционно русским продуктам или блюдам?

А.K.: Да, конечно! В Америке, например, очень сложно найти самый обычный творог. За ним я специально еду в магазин, который расположен в русском районе. Там же обычно покупаю икру, по которой также очень скучаю. Не найти здесь и традиционно русских наваристых супов. Последний раз я ела подобный аж год назад, когда была в Москве. Сама же дома лишь иногда могу найти время на то, чтобы приготовить легкий диетический суп, в который обычно добавляю киноа и всевозможные овощи. Получается очень вкусно и полезно.

Woman.ru: Как ваши родители и близкие отреагировали на то, что вы стали звездой соцсетей?

А.К.: Моя мама никогда не сомневалась в том, что однажды я стану знаменитой. С самого юного возраста у меня были большие планы на жизнь. Я всегда мечтала стать актрисой и ставила себе цель переехать в Америку. Шла к этому постепенно: в 18 лет покинула свой родной город Калининград и оказалась в Москве, а в 2015 году наконец перебралась в Штаты.

Мама была готова к неожиданно свалившейся на меня популярности. Несмотря на это, она до сих пор время от времени испытывает удивление, когда наши соседи, учителя из моей школы или другие знакомые говорят ей о том, что читали обо мне в прессе или слышали какую-то информацию на радио.

Когда мама приезжала ко мне в Америку, она также была шокирована тем, что на улице меня узнают люди. Таксисты, официанты, местные жители — все обращаются ко мне по имени, без конца осыпают комплиментами и просят сфотографироваться.

В США я популярна даже больше, чем в России. Больше 90 процентов подписчиков в моем Instagram — это американцы, именно они являются моими самыми преданными фанатами.

Обращать внимание на меня начали еще в Калининграде, когда мне было всего 17-18 лет. В Москве я также всегда привлекала взгляды. Сейчас американские фанаты и вовсе сходят с ума при виде меня. Постоянно пытаются познакомиться, признаются в любви и называют «русской Кардашьян».

Woman.ru: В таком случае как вы сами объясните феномен вашей популярности? Чем вы притягиваете публику?

А.К.: Конечно, большинство людей наверняка скажут, что на меня обращают внимание исключительно из-за красивой фигуры. Но у меня есть другое мнение на этот счет. К примеру, в Америке довольно много девушек с подобными формами, правда, чаще всего они искусственные. Несмотря на их шикарные тела, на них крайне редко смотрят мужчины.

Моя же особенность заключается не столько в яркой внешности, сколько в харизме и притягательной энергетике.

Woman.ru: У вас огромное количество поклонников, но есть ли один единственный, кому вы доверили свое сердце?

А.К.: Не так давно у меня был молодой человек, но сейчас мое сердце совершенно свободно. Я с удовольствием принимаю внимание от мужчин, однако пока не могу ответить взаимностью ни одному из своих многочисленных поклонников.

Woman.ru: Известно, что Ким Кардашьян делает более 300 кадров в день, чтобы получить идеальное селфи. А сколько снимков обычно делаете вы?

А.К.: Ох! (смеется) Я делаю очень много! Мне кажется, я с легкостью смогла бы побить рекорд Ким. Если я начинаю делать селфи, то просто не могу остановиться. В итоге выкладываю только одно самое удачное фото в свой Instagram.

Woman.ru: Долго обрабатываете фотографии перед публикацией?

А.К.: Нет, у меня нет каких-то особенных программ, несмотря на то, что недоброжелатели очень часто упрекают меня в большой любви к ретуши своих снимков. Обычно я просто применяю различные фильтры. Для людей, которые все равно думают, что я пользуюсь фотошопом, выкладываю видео, на которых можно прекрасно рассмотреть мое лицо и фигуру и убедиться в том, что ретушь мне просто ни к чему.

Конечно, найдутся люди, которые все равно будут писать мне неприятные комментарии. Однако я воспринимаю это как часть своей работы. У меня довольно сильный характер, и я просто стараюсь не обращать внимания на этот негатив.

Woman.ru: Мы заметили, что вы довольно редко подписываете кадры в своем Instagram. На то есть какая-то особая причина или просто нет времени?

А.К.: Я не очень люблю сопровождать снимки какими-либо постами, потому что воспринимаю Instagram исключительно как приложение, в котором люди по всему миру делятся своими фото. А для выражения мыслей есть Twitter. Та же Кардашьян, к примеру, крайне редко как-то подписывает свои кадры в фотоблоге.

Woman.ru: Опишите свой типичный день. Любите ли вы поспать или рано просыпаетесь?

А.К.: Я люблю хорошенько выспаться, однако даю себе такой отдых исключительно в выходные, обычно в воскресенье. В остальные же дни я просыпаюсь в 9 утра, иду на пробежку, а следом на фитнес.

Дальше начинается мой обычный рабочий день: фотосессии или интервью на телевидении. Кстати, в скором времени в Майами стартует мое телевизионное шоу. Его будут каждую неделю транслировать на канале Netflix. Передачу я буду вести как на английском, так и на русском языках, потому что в Майами проживает довольно много наших соотечественников.

У меня довольно плотный график, очень много поездок. Перед Новым годом намечается особенно много перелетов.

Woman.ru: Не собираетесь заглянуть в Россию?

А.К.: Пока что у меня, к сожалению, нет на это времени, потому что вся моя работа сконцентрирована в Америке.

Сейчас я усердно занимаюсь своим бизнесом по производству бьюти-продуктов. В эту линию, к слову, войдут не только косметические средства, но и специальный массажер, с помощью которого можно будет добиться такой же тонкой талии, как у меня.

Вы сможете приобрести эти средства и в России через онлайн-магазин. Сама же я планирую приехать на родину только летом.



Woman.ru: Раз уж мы заговорили о косметике, расскажите об уходе за лицом и любимых мейкап-средствах.

А.К.: Признаюсь честно, каждый раз, когда оказываюсь в косметическом магазине, скупаю все, что вижу на своем пути. Это касается как уходовых средств, так и декоративной косметики. У меня нет особых фаворитов среди брендов. Обычно я просто приобретаю и трестирую на себе всевозможные новинки.

Очень люблю делать корейские глиняные маски. Всегда держу под рукой кокосовое масло, которое не только отлично увлажняет кожу, но и защищает ее от ультрафиолетовых лучей. Также люблю использовать органическое масло алоэ, которое отлично успокаивает раздраженную кожу, а также быстро справляется с ожогами и синяками.





Если говорить о мейкапе, то я просто не могу обойтись без туши и подводки для глаз, потому что очень люблю рисовать себе стрелки. В основном всегда пытаюсь делать акцент в макияже именно на глаза.

Тональным средством пользуюсь крайне редко, потому что у меня довольно хорошая кожа, которая не нуждается в маскировке под толстым слоем грима. От природы у меня также очень густые брови, которые я лишь подчеркиваю карандашом.

Woman.ru: Какими средствами для тела пользуетесь?

А.К.: Люблю отшелушивать кожу кофейным скрабом, после чего увлажняю ее тем же кокосовым маслом. Часто использую массажер, его, как я уже сказала, в скором времени включу в список своих бьюти-продуктов, которые будут продаваться по всему миру. Все эти меры помогают мне эффективно бороться с целлюлитом и сохранять кожу подтянутой и упругой.

Woman.ru: Есть ли у вас татуировки? Как относитесь к такому виду украшения своего тела?

А.К.: Татуировок на теле у меня нет. Признаться честно, я не очень все это люблю. Можно даже сказать, что отношусь к тату негативно. На мой взгляд, они уродуют кожу девушек.

Woman.ru: Что, по вашему мнению, самое сексуальное в женщине?

А.К.: Самым сексуальным в женщине я считаю ее энергетику. Существует много обладательниц безупречных черт лица, красивых фигур, но в них нет какого-то особого шарма. Создается впечатление, что они какие-то пустые. Таких девушек я довольно часто вижу в Америке, и мужчины крайне редко обращают на них свое внимание.

В то же время, есть девушки, которые не могут похвастаться выдающейся внешностью, но представителей противоположного пола тянет к ним как магнитом именно благодаря их особой энергетике.

Woman.ru: Вы можете назвать себя скромной девушкой?

А.К.: Все зависит от того, что люди включают в понятие «скромность». По человеческим качествам я смело могу назвать себя очень скромной. К примеру, если я приду к кому-то в гости, то никогда не возьму в чужом доме что-то без спроса и всегда деликатно поинтересуюсь у хозяина, могу ли я это сделать. В близком окружении все знают меня как скромного человека. Однако это совсем не мешает выкладывать мне откровенные снимки в свой Instagram. Лично я не вижу тут ничего зазорного и считаю это частью своей работы. Я горжусь своей фигурой и не собираюсь скрывать ее от общественности.