Зоя Яровицына — из тех девушек, кто не торопит события и ничего не планирует наперед. Экономист по образованию, но гуманитарий в душе, она только к двадцати пяти годам поняла, чем хочет заниматься на самом деле. В родном Новосибирске Зоя начала выступать в жанре стендап. Тогда яркая девушка с милым голосом удивила абсолютно всех — юмор Яровицыной был жестким и чаще всего очень откровенным.
Woman.ru: Как ты решилась пойти на «Comedy Баттл» во второй раз?
Зоя Яровицына: Это довольно забавная история. После предыдущего сезона я хотела взять тайм-аут и хотя бы год не выступать. Когда ты достигаешь определенного уровня, очень легко разочароваться в себе и разочаровать тех, кто в тебя верил. Писать шутки не так легко, как кажется. Ты выкладываешься без остатка, постоянно генерируешь идеи, из которых важно оставить только хорошие.
Woman.ru: Как изменилась твоя жизнь после «Comedy Баттл»?
З. Я.: Кардинально! Все время ловлю себя на мысли, что еще год назад я жила в Новосибирске, у меня был скромный и нерегулярный доход. Более того, я понятия не имела, чем буду заниматься. У меня не было ничего. Думаю, разница ощутима.
Woman.ru: У тебя довольно жесткие шутки. Когда выбирала такое направление, не боялась, что тебя не поймут?
З. Я.: Конечно, было страшно. Я начинала в родном Новосибирске. Еще тогда я увидела все возможные реакции людей на мой юмор.
На фоне других девушек, которые были такие милые и шутили о чем-то заурядном, я, конечно, выделялась. С самых моих первых выступлений люди не стеснялись подходить и говорить, что такой юмор слишком груб для девушки. Им было интересно, что мной движет, многие советовали перестать так жестко шутить.
Сегодня в своем юморе мне хочется поднимать более взрослые, серьезные темы, которые волнуют лично меня, рассказывать о своих мыслях. Комику важно развиваться.
Woman.ru: Ты согласна с мнением, что женский юмор хуже, чем мужской?
З. Я.: Сложно сказать. Мы, женщины, эмоциональнее мужчин реагируем на неудачи. Им легче, они более стойкие, может быть, поэтому их в юморе и больше (улыбается). Стендап — это вообще череда провалов с очень редкими, но яркими моментами успеха. Такова реальность.
Woman.ru: Как реагируешь на критику в свой адрес?
З. Я.: К критике, как и любой стендапер, отношусь очень болезненно. Если выступаешь в команде, то и негатив разделяется на вас всех, нет такой большой ответственности. И совсем другое дело, когда ты выступаешь один. Тебе некого винить в своем провале, кроме себя.
Woman.ru: После того, как ты вышла замуж, объектом твоего юмора стал супруг. Он не обижается на шутки о себе?
З. Я.: Вообще не обижается. Он сам работает в сфере юмора — для нас это нормально. Я считаю, что комик может жить только с человеком, причастным к юмору. Иначе друг друга понять невозможно.
Для меня было важно сразу рассказать о нем зрителям, сделать некую засечку. Когда я была одна и шутила на соответствующие темы, люди так обо мне и говорили: «А, это та девочка, у которой нет секса». Начав говорить о муже, я закрыла тему одиночества и пошла дальше.
Woman.ru: Давно вы вместе?
З. Я.: Наши отношения развивались очень быстро — с момента знакомства до свадьбы прошел год. Когда мы встретились, я жила в Новосибирске, а он — в Москве, поэтому полгода мы общались на расстоянии. Затем я прилетела в столицу и почувствовала, что улетать не хочу.
Woman.ru: В одном из своих монологов ты сказала, что женщины должны подталкивать мужчин к свадьбе. Ты своего супруга тоже подтолкнула?
З. Я.: Возможно, один из сотни парней готов жениться по собственной инициативе. Но в основном желание оформить отношения исходит с женской стороны. Мужчина просто хочет жить с тобой.
Мы не делали из свадьбы помпезного торжества. Когда я была моложе, мечтала о грандиозном празднике. Но несколько лет назад мне всего этого расхотелось. Я поняла, что это не мое. Тем более что я родом из Новосибирска, он — из Воронежа, а мы столько не зарабатываем, чтобы привезти всех родственников в Москву (смеется). На такую свадьбу нужно копить, заранее все планировать — а это совсем не моя история.
Woman.ru: А что твоя история? Вообще, какая ты?
З. Я.: Скучная! Знаете, в юморе есть два типа людей: первый постоянно прикалывается и шутит, а второй тип — это интроверты, которые сидят в углу и ни с кем не общаются. Вот меня можно отнести ко второму типу. Не люблю большие скопления людей, для меня идеальна компания, состоящая из четырех человек. Меня можно приписать к чистюлям — обожаю убираться. А вот повар из меня не очень, зато мой муж готовит фантастически.
Woman.ru: Вы еще не думали о детях?
З. Я.: В планах пока нет. Мне кажется, я еще не готова жить не для себя. Я хочу стать мамой осознанно. Мне очень повезло — благодаря «Comedy Баттл» я на волне, у меня есть возможность раскрыться и проявить себя. Пока я не хочу делать паузу в карьере. Думаю, что все приходит в нужное время. Мое время для материнства чуть дальше.
главное чтобы не было поздно ))
главное чтобы не было поздно ))
Моя дражайшая подружка Настя, это ты? Ты забыла ещё написать, что когда она захочет, то может не получиться забеременеть))ведь статья была об этом, правда?
Мне нравится Зоя. Хотелось бы чтобы она победила в этом сезоне. Интервью понравилось, но это не удивительно Зоя умная девочка, читать ее (и слушать) - это удовольствие. У меня все друзья в стэнд апе, поэтому понимаю о тех эмоциях и переживания о которых она говорит, так как вижу это изнутри
Моя дражайшая подружка Настя, это ты? Ты забыла ещё написать, что когда она захочет, то может не получиться забеременеть))ведь статья была об этом, правда?