Финалистка последнего сезона «Comedy Баттл» на ТНТ Зоя Яровицына доказала всей стране, что женский юмор ничем не хуже мужского. После проекта жизнь этой харизматичной блондинки круто изменилась — она появилась в Stand Up на ТНТ, вышла замуж и переехала в Москву. Неизменным остается ее юмор на грани. Сейчас Зоя во второй раз борется за звание лучшей в последнем сезоне «Comedy Баттл». В интервью нашему порталу мы поговорили о тщеславии, юморе и семейной жизни.

1 2 3 ... 19 28-летняя Зоя Яровицына — финалистка последнего сезона «Comedy Баттл» на ТНТ

Зоя Яровицына — из тех девушек, кто не торопит события и ничего не планирует наперед. Экономист по образованию, но гуманитарий в душе, она только к двадцати пяти годам поняла, чем хочет заниматься на самом деле. В родном Новосибирске Зоя начала выступать в жанре стендап. Тогда яркая девушка с милым голосом удивила абсолютно всех — юмор Яровицыной был жестким и чаще всего очень откровенным.

Не все поняли выбранный Зоей стиль, но она твердо стояла на своем. В прошлом году девушка громко заявила о себе на шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Юмор Яровицыной сразу же нашел своих поклонников, и она без труда прошла в финал, где заняла второе место, разделив его с еще одной юмористкой Ириной Мягковой.

Woman.ru: Как ты решилась пойти на «Comedy Баттл» во второй раз?

Зоя Яровицына: Это довольно забавная история. После предыдущего сезона я хотела взять тайм-аут и хотя бы год не выступать. Когда ты достигаешь определенного уровня, очень легко разочароваться в себе и разочаровать тех, кто в тебя верил. Писать шутки не так легко, как кажется. Ты выкладываешься без остатка, постоянно генерируешь идеи, из которых важно оставить только хорошие.

(улыбается). Мне захотелось доказать, что моя победа — не случайность, и я этого достойна. И до финала я дошла с ощущением, что у меня все получилось». «Возможно, во мне взыграло тщеславие, но я решила, что последний сезон просто не может обойтись без меня. Мне захотелось доказать, что моя победа — не случайность, и я этого достойна. И до финала я дошла с ощущением, что у меня все получилось».

Woman.ru: Как изменилась твоя жизнь после «Comedy Баттл»?

З. Я.: Кардинально! Все время ловлю себя на мысли, что еще год назад я жила в Новосибирске, у меня был скромный и нерегулярный доход. Более того, я понятия не имела, чем буду заниматься. У меня не было ничего. Думаю, разница ощутима.

Woman.ru: У тебя довольно жесткие шутки. Когда выбирала такое направление, не боялась, что тебя не поймут?

З. Я.: Конечно, было страшно. Я начинала в родном Новосибирске. Еще тогда я увидела все возможные реакции людей на мой юмор.

На фоне других девушек, которые были такие милые и шутили о чем-то заурядном, я, конечно, выделялась. С самых моих первых выступлений люди не стеснялись подходить и говорить, что такой юмор слишком груб для девушки. Им было интересно, что мной движет, многие советовали перестать так жестко шутить.

« Большинство кричало: «Это перебор!», но были и те, кто говорил: «Прикольно, мне понравилось». Если бы не было положительных отзывов, я бы точно сдулась. Сейчас публика стала более открытой, гораздо проще относится к жесткому юмору и адекватно его воспринимает. А раньше было так: я шучу, зритель смеется, но при этом ему стыдно за то, что смешно » . Большинство кричало: «Это перебор!», но были и те, кто говорил: «Прикольно, мне понравилось». Если бы не было положительных отзывов, я бы точно сдулась. Сейчас публика стала более открытой, гораздо проще относится к жесткому юмору и адекватно его воспринимает. А раньше было так: я шучу, зритель смеется, но при этом ему стыдно за то, что смешно

Сегодня в своем юморе мне хочется поднимать более взрослые, серьезные темы, которые волнуют лично меня, рассказывать о своих мыслях. Комику важно развиваться.

Woman.ru: Ты согласна с мнением, что женский юмор хуже, чем мужской?

З. Я.: Сложно сказать. Мы, женщины, эмоциональнее мужчин реагируем на неудачи. Им легче, они более стойкие, может быть, поэтому их в юморе и больше (улыбается). Стендап — это вообще череда провалов с очень редкими, но яркими моментами успеха. Такова реальность.

Woman.ru: Как реагируешь на критику в свой адрес?

З. Я.: К критике, как и любой стендапер, отношусь очень болезненно. Если выступаешь в команде, то и негатив разделяется на вас всех, нет такой большой ответственности. И совсем другое дело, когда ты выступаешь один. Тебе некого винить в своем провале, кроме себя.

«Но на слабость в виде слез, переживаний и обид я даю себе не больше часа. Поплачусь любимому, посмотрю сериал, попью чай, но потом все равно сяду и начну писать. Не факт, что написанное будет смешным, но это будет значить, что я не проиграла, меня не сломали. Есть две эмоции, которые помогают мне писать лучше, — страх не оправдать доверия и злость на себя из-за плохо написанного материала».

Woman.ru: После того, как ты вышла замуж, объектом твоего юмора стал супруг. Он не обижается на шутки о себе?

З. Я.: Вообще не обижается. Он сам работает в сфере юмора — для нас это нормально. Я считаю, что комик может жить только с человеком, причастным к юмору. Иначе друг друга понять невозможно.

Для меня было важно сразу рассказать о нем зрителям, сделать некую засечку. Когда я была одна и шутила на соответствующие темы, люди так обо мне и говорили: «А, это та девочка, у которой нет секса». Начав говорить о муже, я закрыла тему одиночества и пошла дальше.

Woman.ru: Давно вы вместе?

З. Я.: Наши отношения развивались очень быстро — с момента знакомства до свадьбы прошел год. Когда мы встретились, я жила в Новосибирске, а он — в Москве, поэтому полгода мы общались на расстоянии. Затем я прилетела в столицу и почувствовала, что улетать не хочу.

Woman.ru: В одном из своих монологов ты сказала, что женщины должны подталкивать мужчин к свадьбе. Ты своего супруга тоже подтолкнула?

З. Я.: Возможно, один из сотни парней готов жениться по собственной инициативе. Но в основном желание оформить отношения исходит с женской стороны. Мужчина просто хочет жить с тобой.

«В какой-то момент он сказал, что готов жениться, если я сама спродюсирую свадьбу. Я так и сделала. Ему нужно было только приехать в ЗАГС. Нет, конечно, если мужчина не готов, никакой свадьбы не будет. Но я чувствовала, что мы уже себя ведем, как женатая пара. Было логично узаконить наши отношения. Я подтолкнула, но мы оба этого хотели».

Мы не делали из свадьбы помпезного торжества. Когда я была моложе, мечтала о грандиозном празднике. Но несколько лет назад мне всего этого расхотелось. Я поняла, что это не мое. Тем более что я родом из Новосибирска, он — из Воронежа, а мы столько не зарабатываем, чтобы привезти всех родственников в Москву (смеется). На такую свадьбу нужно копить, заранее все планировать — а это совсем не моя история.

Woman.ru: А что твоя история? Вообще, какая ты?

З. Я.: Скучная! Знаете, в юморе есть два типа людей: первый постоянно прикалывается и шутит, а второй тип — это интроверты, которые сидят в углу и ни с кем не общаются. Вот меня можно отнести ко второму типу. Не люблю большие скопления людей, для меня идеальна компания, состоящая из четырех человек. Меня можно приписать к чистюлям — обожаю убираться. А вот повар из меня не очень, зато мой муж готовит фантастически.

Woman.ru: Вы еще не думали о детях?

З. Я.: В планах пока нет. Мне кажется, я еще не готова жить не для себя. Я хочу стать мамой осознанно. Мне очень повезло — благодаря «Comedy Баттл» я на волне, у меня есть возможность раскрыться и проявить себя. Пока я не хочу делать паузу в карьере. Думаю, что все приходит в нужное время. Мое время для материнства чуть дальше.