24 декабря на телеканале ТНТ состоялся долгожданный финал 17-й «Битвы экстрасенсов». За звание лучшего боролась четверка сильнейших — Свами Даши, Дария Воскобоева, Надежда Шевченко и, традиционно, Мэрилин Керро. Увы, и третий приход на шоу не увенчался для рыжеволосой ведьмы успехом — «руку» получил мистик Свами Даши. В интервью нашему порталу финалисты 17-го сезона рассказали о конкуренции на шоу, внутренних способностях каждого из нас, приворотах и судьбе.

1 2 3 ... 22 Три финалистки 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» — Надежда Шевченко, Дария Воскобоева и Мэрилин Керро рассказали Woman.ru о конкуренции на шоу и своих методах работы

Одно из самых загадочных шоу на российском телевидении «Битва экстрасенсов» уже на протяжении 10 лет не теряет своей популярности и зашкаливающе высоких рейтингов. В честности проекта сомневаются, создателей, как и участников, пытаются уличить во лжи, но большинство верят, любят и с удовольствием смотрят сезон за сезоном.

Как самый обычный зритель, я не могла удержаться, чтобы не проверить способности финалистов 17-й «Битвы». Мы уже рассказывали, как меня поразили Мэрилин Керро, Дария Воскобоева и Надежда Шевченко. Свами Даши тогда прийти на встречу, увы, отказался. Самый таинственный участник 17-й «Битвы» так и остался для нас загадкой. Наверное, именно этим он и покорил отечественного зрителя и на радость миллионам стал победителем этого сезона.

В день, когда мы встретились с финалистками 17-й «Битвы», участники еще не знали, что победу одержит единственный духовный практик.

Woman.ru: Дария, Надежда, Мэрилин, поздравляем вас с выходом в финал! Рассчитываете на победу?

Дария Воскобоева: Что такое победа? У каждого она своя. Для себя я победила, потому что обошла многих, кто уже выбыл, и смогла побороть свои страхи. «Рука», конечно, была бы высшей наградой.

Надежда Шевченко: Победа гарантированно дает тебе мощную практику, потому что после шоу потянется огромный поток народа. А проигрыша, наверное, уже быть и не может. Я не настолько амбициозна, чтобы в случае, если «рука» достанется не мне, превратить свою жизнь в кошмар и бесконечные муки. Я как практиковала, так и буду практиковать.

Мэрилин Керро: А я пришла за опытом — на «Битве» есть реальный шанс помочь людям с их проблемой. Если в обычной жизни человек обращается к тебе за помощью, в большинстве случаев его интересуют вопросы про личную жизнь или деньги. А с такими серьезными проблемами, как на «Битве», приходят крайне редко. Мне важен опыт, духовный рост, поэтому, даже если я займу последнее место, буду довольна.

Woman.ru: Мэри, в том случае, если «рука» снова достанется не вам, еще раз придете?

М. К.: Знаете, я только недавно поняла, как хорошо, что я не победила в 16-м сезоне (тогда Керро участвовала в шоу во второй раз, — прим. Woman.ru), потому что в этом случае мое эго возросло бы в разы. Заняв второе место, я получила большой урок и очень благодарна за такой опыт. Тогда я концентрировалась лишь на победе и была уверена в себе на все 100%, а проиграв, я спустилась с небес на землю.

(улыбается)». «Приду ли я еще раз? Никогда не говори никогда. Часть меня даже хочет проиграть, потому что если я возьму «руку», больше не смогу участвовать в «Битве». В общем, посмотрим».

Woman.ru: Кого вы считаете своим главным конкурентом?

Н. Ш.: Наверное, себя, потому что во многих испытаниях я сбиваюсь, начинаю сомневаться, или же во мне включается этика, и я боюсь сказать что-то лишнее. Вот в такие моменты меня раскачивает, как маятник, и я не могу собраться. Если говорить о других финалистах, Мэрилин Керро — сильный соперник, она на проекте в третий раз и на каждом испытании уже потенциальный победитель. Она лицо этого шоу, каждое ее слово воспринимают как данность. Свами Даши стал для меня конкурентом, когда он начал общаться с душами.

Д. В.: Вы знаете, мы очень разные. Например, техники Даши мне неизвестны, некоторые не совсем понятны, поэтому с ним интересно и сложно одновременно. Мэрилин — тертый калач, и, конечно, я воспринимаю ее как соперницу, тем более у нее большой опыт — она на «Битве» в третий раз. Надежду Эдуардовну я знаю давно, ровно, как и ее методы. С ней мне легче, хотя, безусловно, она сильный экстрасенс.

М. К.: Я не ощущаю никакой конкуренции, потому что для меня самое важное — помочь людям. Если на испытании кто-то оказался сильнее меня, я рада, что он смог помочь человеку, а для меня это стимул работать над собой. Я уважаю всех, кто участвует в этом проекте. Надежду я ценю за умение говорить все, как есть, в лицо. Даши привлекает своим методом работы, а вот с Дарией мы работаем совершенно по-разному, поэтому в отношении ее ничего не могу сказать.

Woman.ru: Чем вы занимаетесь в обычной жизни, вне «Битвы»?

М. К.: По утрам я очень злая, разбудить меня практически невозможно (улыбается). Я не люблю утро, не люблю обеденное время, мой день начинается в 6-7 часов вечера. До этого меня трогать опасно.

Н. Ш.: «Магия — это и есть моя жизнь». «Магия — это и есть моя жизнь».

У меня замечательный сын, есть кошка Соня, которую я люблю.

Д. В.: Я состою в ковене, созданном Натальей Бантеевой, занимаюсь восточной боевой магией, работаю над своими заклинаниями. Я создала линию магических вещей для дома: это могут быть декоративные украшения или игрушки. Многие женщины приходят ко мне с простыми вопросами, которые они в состоянии решить сами, и эти амулеты могут им помочь.

Woman.ru: У вас есть земные увлечения?

М. К.: (Задумчиво). Трудно сказать, сколько себя помню, у меня не было времени заниматься чем-то другим. Единственное, я много пишу — стихи или же просто свои мысли.

Н. Ш.: Я мечтаю начать ходить в бассейн, но пока у меня не хватает на это сил. Наверное, когда-нибудь я все же осуществлю свое желание, потому что вода смывает весь негатив и усталость, накопленные во время приемов. А так как я работаю со свечками, прямо вижу, как от меня черный шлейф по дорожке тянется (улыбается).

Д. В.: Я вообще самый земной человек. Мне кажется, многие люди занимаются более неземными вещами, чем я, правда. Сейчас я пишу книгу и создаю свою линию духов. К тому же, я — мать двоих детей, и забота о них занимает важное место в моей жизни. Даже находясь на съемках «Битвы экстрасенсов», я большую часть своего внимания и энергии отдавала детям. И считаю, что это правильно.

Woman.ru: Дария, дети переняли ваши способности?

Д. В.: Да. Было бы странно, если бы они были похожи на соседа (улыбается). На нас лежит огромная ответственность, но мы никогда не навязываем нашим детям их дар. У каждого свой путь, и ребенок тоже вправе выбирать.

Woman.ru: Вы встречаетесь с людьми, чтобы им помочь. Есть просьбы, которые вы ни при каких условиях не станете выполнять? Например, привороты…

Д. В.: Если то, что просит человек, нарушает законы Вселенной, которым я следую, тогда я не стану ему помогать.

«Если говорить о приворотах… Вот многие думают, что это любовь. Но настоящая любовь — это когда два человека встречаются и между ними происходит магическая вспышка. А все остальное — прихоти людей».

М. К.: Нет, привороты не делаю. И знаете, а ведь именно это люди просят чаще всего… Но я этим не занимаюсь, потому что хочу быть чистой, мне ведь еще семью строить. Еще очень часто люди просят дать им что-то для удачи, чтобы деньги сами в руки текли — вот этим я тоже не занимаюсь. Считаю, что человек должен сам работать для своего благополучия.

Н. Ш.: Я не делаю порчи, потому что любое действие отражается на моей семье, на близких мне людях. Практиковать я начала после 40 лет — к тому моменту у меня уже появилось чувство ответственности, а молодым магам чаще всего наплевать на все, они на многое соглашаются… Я же такое никогда не приветствовала.

Woman.ru: Вы объясняете людям, чем может обернуться для них тот же приворот?

М. К.: Объяснять бессмысленно.

«Например, ты говоришь женщине, что привороженный умрет через три года — такова цена. Она задумывается, но в 90% случаев все равно соглашается на ритуал. Разве это любовь?.. И нужно понимать, что мужчина не будет счастлив, не полюбит вас, он просто будет рядом, как зомби».

Это подло и жестоко, вот поэтому я с такими вещами не работаю.

Н.Ш.: Еще сложнее доказать человеку, что на нем нет никакой порчи — все дело в нем. Но нет, каждый второй уверен, что его прокляли. Такие люди не хотят слышать правду, они не готовы признать, что только их лень, страх или пьянство мешают им нормально жить, а никак не порча. Иногда люди приходят к нам и уже знают, что хотят услышать, ничто другое их не устраивает. Таким очень сложно помочь.

Woman.ru: А себе вы помогаете при помощи своих способностей?

Д. В.: Когда суп варю, приговариваю, конечно. Вы это имели в виду? (Улыбается).

«Как бы ни хотелось, мы не можем использовать магию для себя, потому что за это придется серьезно заплатить. Зачастую мы не видим своего будущего, правда, я, наоборот, училась не смотреть вперед, перекрывала такие видения. Я многое вижу, но не про себя».

М. К.: Скажу так — я всегда слушаю свое сердце, и да, где-то могу ошибаться, но ведь я тоже человек. Если бы я видела все про себя наперед, это плохо, потому что в этом случае я бы не совершала ошибок и тем самым не получала бы никакого опыта. Я, конечно, вижу свое будущее, но не полностью. А вообще любое будущее может измениться — все зависит от того, какой шаг ты сделаешь.

Woman.ru: Можно ли научиться экстрасенсорике?

М. К.: В принципе можно, но у всех все происходит по-разному. Точно так же как, например, два человека ходят в художественную школу, но один рисует лучше второго. В любом случае элементарным вещам научиться можно, способности заложены внутри каждого из нас. Взять хотя бы интуицию, но многие не умеют доверять своему внутреннему голосу.

Д. В.: У каждого свой путь. Вот я magic hunter — охотник за магией. Я следопыт, могу работать по следам человека или животного (как физическим, так и эфирным). Научиться такой технике можно, но у каждого человека свой генетический код, поэтому здесь все индивидуально. Знаете, одна и та же вещь сидит на разных людях по-разному.

Woman.ru: По-вашему, у человека есть судьба?

Д. В.: «Судьба — это для тех, кто ничего не хочет делать». «Судьба — это для тех, кто ничего не хочет делать».

Вариантов будущего очень много. Ваша жизнь — это коридор с множеством дверей. От того, в какую из них вы заглянете (а, может быть, пройдете мимо), зависит дальнейшее развитие событий.

М. К.: У каждого человека есть пункт А — день, когда он родился, и пункт Б — день, когда его не станет. А вот каким путем ты пойдешь из начальной точки в конечную, зависит только от тебя.

Н. Ш.: Я считаю, что у любого человека есть кармические уроки — он встречает того, кого должен встретить, оказывается в том месте, в котором должен оказаться и так далее. Но если он развивается, работает над собой, его жизнь может в любой момент измениться. Например, завистник может продолжать завидовать, другой же, зная о своем недостатке, начнет над ним работать, поэтому их энергии и жизни будут складываться по-разному. Многие маги считают, что будущее многогранно — каждые шесть лет человек стоит на развилке, как богатырь у камня, и его выбор определит, каким будет его ближайшее будущее. Дорогу осилит идущий.