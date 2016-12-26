Одно из самых загадочных шоу на российском телевидении «Битва экстрасенсов» уже на протяжении 10 лет не теряет своей популярности и зашкаливающе высоких рейтингов. В честности проекта сомневаются, создателей, как и участников, пытаются уличить во лжи, но большинство верят, любят и с удовольствием смотрят сезон за сезоном.
В день, когда мы встретились с финалистками 17-й «Битвы», участники еще не знали, что победу одержит единственный духовный практик.
Woman.ru: Дария, Надежда, Мэрилин, поздравляем вас с выходом в финал! Рассчитываете на победу?
Дария Воскобоева: Что такое победа? У каждого она своя. Для себя я победила, потому что обошла многих, кто уже выбыл, и смогла побороть свои страхи. «Рука», конечно, была бы высшей наградой.
Надежда Шевченко: Победа гарантированно дает тебе мощную практику, потому что после шоу потянется огромный поток народа. А проигрыша, наверное, уже быть и не может. Я не настолько амбициозна, чтобы в случае, если «рука» достанется не мне, превратить свою жизнь в кошмар и бесконечные муки. Я как практиковала, так и буду практиковать.
Мэрилин Керро: А я пришла за опытом — на «Битве» есть реальный шанс помочь людям с их проблемой. Если в обычной жизни человек обращается к тебе за помощью, в большинстве случаев его интересуют вопросы про личную жизнь или деньги. А с такими серьезными проблемами, как на «Битве», приходят крайне редко. Мне важен опыт, духовный рост, поэтому, даже если я займу последнее место, буду довольна.
Woman.ru: Мэри, в том случае, если «рука» снова достанется не вам, еще раз придете?
М. К.: Знаете, я только недавно поняла, как хорошо, что я не победила в 16-м сезоне (тогда Керро участвовала в шоу во второй раз, — прим. Woman.ru), потому что в этом случае мое эго возросло бы в разы. Заняв второе место, я получила большой урок и очень благодарна за такой опыт. Тогда я концентрировалась лишь на победе и была уверена в себе на все 100%, а проиграв, я спустилась с небес на землю.
Woman.ru: Кого вы считаете своим главным конкурентом?
Н. Ш.: Наверное, себя, потому что во многих испытаниях я сбиваюсь, начинаю сомневаться, или же во мне включается этика, и я боюсь сказать что-то лишнее. Вот в такие моменты меня раскачивает, как маятник, и я не могу собраться. Если говорить о других финалистах, Мэрилин Керро — сильный соперник, она на проекте в третий раз и на каждом испытании уже потенциальный победитель. Она лицо этого шоу, каждое ее слово воспринимают как данность. Свами Даши стал для меня конкурентом, когда он начал общаться с душами.
Д. В.: Вы знаете, мы очень разные. Например, техники Даши мне неизвестны, некоторые не совсем понятны, поэтому с ним интересно и сложно одновременно. Мэрилин — тертый калач, и, конечно, я воспринимаю ее как соперницу, тем более у нее большой опыт — она на «Битве» в третий раз. Надежду Эдуардовну я знаю давно, ровно, как и ее методы. С ней мне легче, хотя, безусловно, она сильный экстрасенс.
М. К.: Я не ощущаю никакой конкуренции, потому что для меня самое важное — помочь людям. Если на испытании кто-то оказался сильнее меня, я рада, что он смог помочь человеку, а для меня это стимул работать над собой. Я уважаю всех, кто участвует в этом проекте. Надежду я ценю за умение говорить все, как есть, в лицо. Даши привлекает своим методом работы, а вот с Дарией мы работаем совершенно по-разному, поэтому в отношении ее ничего не могу сказать.
Woman.ru: Чем вы занимаетесь в обычной жизни, вне «Битвы»?
М. К.: По утрам я очень злая, разбудить меня практически невозможно (улыбается). Я не люблю утро, не люблю обеденное время, мой день начинается в 6-7 часов вечера. До этого меня трогать опасно.
У меня замечательный сын, есть кошка Соня, которую я люблю.
Д. В.: Я состою в ковене, созданном Натальей Бантеевой, занимаюсь восточной боевой магией, работаю над своими заклинаниями. Я создала линию магических вещей для дома: это могут быть декоративные украшения или игрушки. Многие женщины приходят ко мне с простыми вопросами, которые они в состоянии решить сами, и эти амулеты могут им помочь.
Woman.ru: У вас есть земные увлечения?
М. К.: (Задумчиво). Трудно сказать, сколько себя помню, у меня не было времени заниматься чем-то другим. Единственное, я много пишу — стихи или же просто свои мысли.
Н. Ш.: Я мечтаю начать ходить в бассейн, но пока у меня не хватает на это сил. Наверное, когда-нибудь я все же осуществлю свое желание, потому что вода смывает весь негатив и усталость, накопленные во время приемов. А так как я работаю со свечками, прямо вижу, как от меня черный шлейф по дорожке тянется (улыбается).
Д. В.: Я вообще самый земной человек. Мне кажется, многие люди занимаются более неземными вещами, чем я, правда. Сейчас я пишу книгу и создаю свою линию духов. К тому же, я — мать двоих детей, и забота о них занимает важное место в моей жизни. Даже находясь на съемках «Битвы экстрасенсов», я большую часть своего внимания и энергии отдавала детям. И считаю, что это правильно.
Woman.ru: Дария, дети переняли ваши способности?
Д. В.: Да. Было бы странно, если бы они были похожи на соседа (улыбается). На нас лежит огромная ответственность, но мы никогда не навязываем нашим детям их дар. У каждого свой путь, и ребенок тоже вправе выбирать.
Woman.ru: Вы встречаетесь с людьми, чтобы им помочь. Есть просьбы, которые вы ни при каких условиях не станете выполнять? Например, привороты…
Д. В.: Если то, что просит человек, нарушает законы Вселенной, которым я следую, тогда я не стану ему помогать.
М. К.: Нет, привороты не делаю. И знаете, а ведь именно это люди просят чаще всего… Но я этим не занимаюсь, потому что хочу быть чистой, мне ведь еще семью строить. Еще очень часто люди просят дать им что-то для удачи, чтобы деньги сами в руки текли — вот этим я тоже не занимаюсь. Считаю, что человек должен сам работать для своего благополучия.
Н. Ш.: Я не делаю порчи, потому что любое действие отражается на моей семье, на близких мне людях. Практиковать я начала после 40 лет — к тому моменту у меня уже появилось чувство ответственности, а молодым магам чаще всего наплевать на все, они на многое соглашаются… Я же такое никогда не приветствовала.
Woman.ru: Вы объясняете людям, чем может обернуться для них тот же приворот?
М. К.: Объяснять бессмысленно.
Это подло и жестоко, вот поэтому я с такими вещами не работаю.
Н.Ш.: Еще сложнее доказать человеку, что на нем нет никакой порчи — все дело в нем. Но нет, каждый второй уверен, что его прокляли. Такие люди не хотят слышать правду, они не готовы признать, что только их лень, страх или пьянство мешают им нормально жить, а никак не порча. Иногда люди приходят к нам и уже знают, что хотят услышать, ничто другое их не устраивает. Таким очень сложно помочь.
Woman.ru: А себе вы помогаете при помощи своих способностей?
Д. В.: Когда суп варю, приговариваю, конечно. Вы это имели в виду? (Улыбается).
М. К.: Скажу так — я всегда слушаю свое сердце, и да, где-то могу ошибаться, но ведь я тоже человек. Если бы я видела все про себя наперед, это плохо, потому что в этом случае я бы не совершала ошибок и тем самым не получала бы никакого опыта. Я, конечно, вижу свое будущее, но не полностью. А вообще любое будущее может измениться — все зависит от того, какой шаг ты сделаешь.
Woman.ru: Можно ли научиться экстрасенсорике?
М. К.: В принципе можно, но у всех все происходит по-разному. Точно так же как, например, два человека ходят в художественную школу, но один рисует лучше второго. В любом случае элементарным вещам научиться можно, способности заложены внутри каждого из нас. Взять хотя бы интуицию, но многие не умеют доверять своему внутреннему голосу.
Д. В.: У каждого свой путь. Вот я magic hunter — охотник за магией. Я следопыт, могу работать по следам человека или животного (как физическим, так и эфирным). Научиться такой технике можно, но у каждого человека свой генетический код, поэтому здесь все индивидуально. Знаете, одна и та же вещь сидит на разных людях по-разному.
Woman.ru: По-вашему, у человека есть судьба?
Вариантов будущего очень много. Ваша жизнь — это коридор с множеством дверей. От того, в какую из них вы заглянете (а, может быть, пройдете мимо), зависит дальнейшее развитие событий.
М. К.: У каждого человека есть пункт А — день, когда он родился, и пункт Б — день, когда его не станет. А вот каким путем ты пойдешь из начальной точки в конечную, зависит только от тебя.
Н. Ш.: Я считаю, что у любого человека есть кармические уроки — он встречает того, кого должен встретить, оказывается в том месте, в котором должен оказаться и так далее. Но если он развивается, работает над собой, его жизнь может в любой момент измениться. Например, завистник может продолжать завидовать, другой же, зная о своем недостатке, начнет над ним работать, поэтому их энергии и жизни будут складываться по-разному. Многие маги считают, что будущее многогранно — каждые шесть лет человек стоит на развилке, как богатырь у камня, и его выбор определит, каким будет его ближайшее будущее. Дорогу осилит идущий.
Какая чушь...