День за днем мы не устаем восхищаться невероятной молодостью Инны Маликовой. В это сложно поверить — 1 января звезде исполнилось 40 лет, но она с легкостью даст фору многим молоденьким девушкам. В своем плотном графике руководитель группы «Новые Самоцветы» находит время на работу, светские вечеринки, общение с семьей и, конечно, на заботу о себе. Как ей удается так молодо выглядеть, Инна рассказала в интервью нашему порталу, рассекретив 10 главных правил ухода за собой.

1 2 3 ... 28 В интервью для нашего портала Инна Маликова поделилась секретами своей красоты и молодости

Тому, как выглядит 40-летняя Инна Маликова, можно только позавидовать — идеальная кожа, точеная фигура, королевская осанка. Наша героиня не раз признавалась, что ее внешний вид требует большой работы над собой и при «диванном образе жизни» такого результата не достичь.

Инна много работает, гастролирует со своей группой, посещает светские мероприятия, снимается для журналов, проводит массу времени с семьей. Но даже в таком бешеном ритме звезда успевает побаловать свою кожу полезными процедурами в кабинете косметолога или же заняться спортом. Специально для Woman.ru Инна Маликова рассказала, какие конкретно правила она соблюдает, чтобы оставаться такой молодой и красивой.

Секрет №1. Режим

Я живу четко по календарю. Мой распорядок дня фиксированный и однообразный. Утром по понедельникам, средам и пятницам у меня тренировки, далее — личные дела или работа. Вторник и четверг обычно посвящены « Новым Самоцветам». Как правило, суббота у меня также рабочая, а в воскресенье — обязательно выходной.

Секрет №2. Пассивный отдых

Свой выходной день обычно я провожу дома — смотрю телевизор, разбираю папки на компьютере или же встречаюсь с друзьями.

Секрет №3. Питание

Особых ограничений в питании у меня нет. Я соблюдаю пост четыре раза в год — в этот период полностью исключаю мясо и молочные продукты. Стараюсь есть как можно меньше мучного, но иногда утром могу позволить себе бутерброд на хлебце.

«Мне повезло — я не очень люблю сладкое, но если все же хочется, мне достаточно выпить чай с печенькой или легким пирожным. Главное — сделать это в первой половине дня».

Секрет №4. Спорт

Самые эффективные упражнения для меня — планка и бег. Я обязательно бегаю три раза в неделю: 4-5 км в будни, а в субботу и воскресенье — 10-12 км. Люблю бегать в парке, но зимой перехожу на беговую дорожку. Благодаря бегу тело подсушивается, а лишние килограммы уходят. Главное, чтобы спорт был регулярным. Ну а планка, на мой взгляд, — одно из самых «многофункциональных» упражнений: у вас тренируются не только мышцы пресса, но и ягодиц, бедер. Также планка хорошо сказывается на позвоночнике.

Секрет №5. Здоровая спина

Из-за постоянных гастролей и концертов приходится часто носить каблуки, от чего в первую очередь страдает спина. Справиться с болью и восстановить осанку помогает пилатес. Всего несколько занятий — и ты чувствуешь себя лучше, и можно снова доставать любимые туфли.

Секрет №6. Баня

От природы у меня сухая кожа, восстановить водный баланс помогают банные процедуры. В бане я использую народные средства: натуральные солевые скрабы, березовые и дубовые веники, а также различные обертывания. Эффект потрясающий — кожа становится нежной и более упругой. Также ни для кого не секрет, что сама по себе баня положительно влияет на организм человека.

Секрет № 7. Услуги специалистов

Я очень часто бываю в кабинете косметолога. Мне нравится ухаживать за собой, но главное — я вижу результат. Я не хочу прибегать к крайностям в виде серьезных инъекций и пластических операций, поэтому всегда ищу альтернативные способы поддержания красоты и молодости кожи.

(кислородное омоложение без инъекций, — прим. Woman.ru). Благодаря ей выравнивается тон кожи, она становится более упругой». «Для лица я делаю процедуру IntraceuticalsБлагодаря ей выравнивается тон кожи, она становится более упругой».

Секрет №8. Массаж

Раз в три недели я обязательно делаю общий массаж тела. Благодаря ему улучшается кровообращение, восстанавливается тонус кожи, расслабляются мышцы. Например, из-за частого бега мои икры «забиваются», а массаж способен успокоить перетрудившиеся мышцы, предотвратить их сведение.

Секрет №9. Домашние лайфхаки

Помимо походов к профессионалам я ухаживаю за собой и в домашних условиях. Чаще всего использую уже готовые SPA-маски, мой фаворит — маска для лица Terme di Saturnia. Также незаменимая вещь в уходе за собой в моей ванной — электрическая щетка для лица, благодаря которой кожа не только очищается, но и получает приятный массаж.

Секрет №10. Важный бьюти-компонент

При выборе бьюти-средств я обращаю внимание на такой компонент как пептиды. Недавно как раз делала биоревитализацию (микро-инъекции специальных препаратов, созданных на основе гиалуроновой кислоты, — прим. Woman.ru ). В косметологии препараты, включающие пептиды, начали применяться недавно. На мой взгляд, они успели зарекомендовать себя как одни из наиболее эффективных средств в борьбе за красивую и здоровую кожу.