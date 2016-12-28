Звезды всегда являются объектом пристального внимания. Нам любопытно, что они носят, едят, на каких машинах ездят и в каких условиях живут. Редко, но знаменитости все-таки делятся с нами самым сокровенным. Вот и Woman.ru повезло — специально для нашего портала Алена Водонаева впервые показала «святая святых»: свою спальню, гардеробную и ванную комнату. Интересно, как живет телеведущая? Эксклюзивные кадры со съемки уже на Woman.ru.

1 2 3 ... 19 Алена Водонаева показала нам, как выглядят ее спальня, гардербная и ванная комната

Кто охраняет сон Алены Водонаевой, как выглядит ее любимая пара туфель и что за музыкальный инструмент стоит у нее в гардеробной, вы узнаете из фотогалереи Woman.ru.