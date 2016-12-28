Кто охраняет сон Алены Водонаевой, как выглядит ее любимая пара туфель и что за музыкальный инструмент стоит у нее в гардеробной, вы узнаете из фотогалереи Woman.ru.
В гостях у Алены: первая эксклюзивная съемка в квартире Водонаевой
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- В гостях у Алены: первая эксклюзивная съемка в квартире Водонаевой (0)
В ванной занавески, а в гостиной нет,***** логика. Да и всю партию арендной обуви все уже видели.
* алениной