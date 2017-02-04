6 февраля на ТНТ состоится премьера сериала «Адаптация». Одну из ролей в ситкоме исполнила 36-летняя Нелли Уварова. Поверьте, в таком образе вы актрису еще не видели! В конце прошлого года Нелли стала мамой во второй раз, и ее беременность пришлась на момент съемок сериала. В интервью Woman.ru наша героиня рассказала, как справилась с нагрузками на съемочной площадке, почему спустя три недели после родов вернулась к работе и кто присматривает за малышом в ее отсутствие.

1 2 3 ... 18 В интервью нашему порталу Нелли Уварова рассказала о работе и семье

Для Нелли Уваровой как для истинной актрисы работа имеет большое значение, а потому ее вторая беременность не нарушила плотный график репетиций в театре и параллельных съемок в сериале «Адаптация» на ТНТ.

Мы уже оценили героиню Нелли в грядущем ситкоме. Ее смелое перевоплощение стало для нас большой неожиданностью. Уварова предстала в кадре в образе дерзкой, сексуальной секретарши.

Woman.ru: Нелли, чем эти съемки отличаются от ваших предыдущих киноработ?

Нелли Уварова: Во-первых, образом, в котором я предстану в сериале. Он будет неожиданным для телезрителя — такие роли я примеряла только в театре. Во-вторых, своеобразным режимом — перерывы в съемках могли длиться до трех недель, и я успевала соскучиться по всем. Если работа в других проектах требовала практически ежедневного присутствия на площадке, то в случае с «Адаптацией» все было иначе — каждая встреча с режиссерами и партнерами была, как в первый раз — радостной и яркой.

Woman.ru: Съемки в «Адаптации» совпали с вашей второй беременностью. Как справились с нагрузками?

Н. У.: Я не привыкла прятаться от трудностей.

«Первые месяцы беременности пришлись на момент съемок в сериале и участие в шоу «Танцы со звездами», плюс я играла в театре, а это множество гастролей — нагрузка была даже больше, чем обычно. Но здоровье позволяло много работать, поэтому я не отказывала себе в том, что люблю делать, и все прошло хорошо».

Кстати, никто из съемочной группы «Адаптации» не знал о моем положении. Кажется, только костюмеры в последние съемочные дни заметили изменения в моей фигуре.

Woman.ru: Вашему сыну Игнатию всего три месяца. Как скоро вы планируете вернуться к работе?

Н. У.: Я уже достаточно плотно репетирую в театре. Так уж вышло, что к спектаклям пришлось вернуться спустя три недели после родов, а не через два месяца, как планировалось. Но я совсем не жалею об этом — работа помогает мне чувствовать всю остроту жизни, оставаться адекватной. Сидя дома, ты полностью «растворяешься» в детях и теряешь связь с внешним миром. Наша жизнь требует принятия скоростных решений, быстрых, четких и слаженных действий. Поэтому мне просто необходимо иметь несколько объектов внимания, чтобы умело организовывать свое время.

Woman.ru: А к съемкам в кино уже приступили?

Н. У.: Нет, у меня в планах вернуться к съемочному процессу не раньше лета. Сейчас поступает много предложений от режиссеров, но я пока придерживаю себя. Плюс ко всему мне необходимо вернуться в прежнюю форму, причем это касается не только моей профессии, но и внутреннего состояния.

В общем, если обстановка в семье будет позволять, то надеюсь, что скоро вернусь к работе в кино, а если нет — не стану переживать. Мы уже однажды сталкивались с непростым периодом после рождения ребенка — когда появилась Ия (5-летняя дочь Нелли Уваровой, — прим. Woman.ru). Но на фоне такого счастливого события все трудности меркнут.

Woman.ru: Кто присматривает за младшим сыном в ваше отсутствие?

Н. У.: Мне помогают мама и муж. Саша (Александр Гришин, супруг Нелли Уваровой,— прим. Woman.ru) уже трижды папа, поэтому он не боится ухаживать за малышом.

«Обычно я оставляю ребенка с папой не больше чем на три часа. Нет, за сына я не беспокоюсь — больше переживаю за супруга, потому что он слишком ответственно относится к отцовству. К тому же я понимаю, что остаться один на один с грудным ребенком — это стрессовая ситуация для любого мужчины, поэтому и не злоупотребляю помощью мужа».

Woman.ru: Ухаживать за двумя детьми сложнее или все-таки опыт материнства облегчил заботы о втором малыше?

Н. У.: Конечно, сейчас нам всем непросто. Когда в семье появился Игнатий, градус заметно повысился — старшая дочь стала требовать больше внимания. Я понимаю, что это временное явление, и вскоре она будет увлечена заботой о младшем братике так же, как и мы.

Woman.ru: Планируете еще детей?

Н. У.: Я всегда мечтала о большой семье. Для меня это так же естественно, как и тот факт, что сейчас у нас с мужем уже двое детей. Бог даст, будем рожать.