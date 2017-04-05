6 апреля в российский прокат выходит фильм «Танцы насмерть» с 27-летней Лукерьей Ильяшенко в главной роли. Сегодня актрису знают как звезду нашумевшего сериала «Сладкая жизнь» на ТНТ, где она сыграла раскованную и сексуальную Леру. Однако в новой картине героиня Лукерии разительно отличается от вышеописанного образа.
В «Танцах насмерть» Ильяшенко предстанет милой, доброй и честной девушкой, которая искренне любит, жертвует собой и не страшится препятствий. Поэтому нашу беседу с ней мы начали с того, что узнали, какой образ ей ближе.
Woman.ru: Лукерья, поздравляем вас с премьерой фильма «Танцы насмерть». В фантастическом жанре вы работаете впервые?
Лукерья Ильяшенко: Да. Более того, я не просто впервые работаю в таком жанре, но и впервые играю девушку — настоящую героиню. До этого дня мне такая роль была несвойственна.
Моя героиня Аня — правдоруб. Человек, который готов рискнуть жизнью ради того, чтобы докопаться до правды. Несмотря на то, что Аня по-настоящему влюбляется в Костю, она ставит общественное благо выше собственного счастья.
Woman.ru: То есть играть Леру в «Сладкой жизни» вам было по душе?
Л. И.: Эта роль помогла мне раскрыться как актрисе. Для меня важно что-то преодолевать в себе. Когда нужно просто играть добрую и во всем положительную девушку — это удручает. Другое дело — персонажи с внутренним надломом. Вот Леру было здорово играть — ее мотало туда-сюда.
Woman.ru: Раньше вы профессионально занимались танцами. Многолетний опыт помог на съемках «Танцев насмерть»?
Л. И.: Конечно. Но все равно, когда давно не танцуешь, приходится брать себя в руки и много тренироваться. Иногда нас дублировали танцоры, но мы также учили многочисленные хореографические связки.
Для этих съемок мы очень долго искали танцевальный стиль. Нам не хотелось, чтобы это был просто хип-хоп, мы искали другие пути и способы выразить себя.
Woman.ru: В Сети фильм «Танцы насмерть» сравнивают с «Голодными играми». Что вы думаете на этот счет?
Л. И.: Я согласна с тем, что сценарии похожи, но такая задумка была изначально. Более того, продюсерам нравится моя схожесть с Дженнифер Лоуренс.
На самом деле мне любопытно, какой в итоге будет отклик на наш проект и что вообще ждет новый тренд на супергероев и постапокалипсис. Наверное, этот жанр все-таки чужд нашей ментальности, но приходит момент, когда зрители хотят видеть что-то новое, необычное.
Woman.ru: Возвращаясь к вашей героине Ане. У вас есть схожие черты?
Л. И.: В каждом персонаже, которого я играю, присутствуют мои черты. Я не верю, что артист может взять и перевоплотиться в абсолютно другого человека — это граничит с сумасшествием, такого не бывает.
А вот чему бы мне хотелось научиться у Ани, так это смелости. Мне кажется, в жизни очень важно быть способным на отважные поступки. Зачастую именно страх отделяет нас от глобальных и замечательных перемен.
Woman.ru: По-вашему, должна ли женщина быть сильной и независимой?
Л. И.: Конечно. Думаю, это самое главное. Сколько примеров мы знаем, когда женщина в погоне за богатством мужчины теряет собственную свободу. В современном мире все так устроено, что либо мы играем по правилам мужчин, либо принимаем самостоятельные решения.
Woman.ru: Если женщина сделает первый шаг навстречу мужчине, будет ли это означать, что она проявила слабость?
Л. И.: Зависит от возраста женщины. Уверенность в себе приходит не в 20 лет и даже не в 25. Когда ты четко знаешь, чего хочешь, то первый шаг — это исключительно проявление силы. Главное — не бояться получить отказ. Помните, как герой Джека Николсона в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» сказал: «Я хотя бы попытался». Так вот, очень важно попробовать.
Woman.ru: По-вашему, в каком возрасте женщина становится по-настоящему уверенна в себе?
Л. И.: У каждого это происходит индивидуально. Лично я только в 26-27 лет начала ощущать себя достаточно сильной, уверенной и эмансипированной. По моему мнению, все эти нюансы зависят от менталитета и воспитания.
Я абсолютно открыто могу сказать, что меня и мое поколение воспитывали неправильно. Все мы выросли с ложными ценностями. Тогда всех волновал лишь жилищный вопрос, девочкам навязывали принципы, что в жизни обязательно надо успешно выйти замуж, завести детей, чтобы закрепить свое положение в обществе. Но где же основная суть жизни — любовь и счастье?
Woman.ru: Как думаете, любовь требует жертв?
Л. И.: Любовь требует компромисса. Жертв — нет. Когда любовь требует жертв, это уже не любовь. Мне также кажется, если ты любишь человека, то такого понятия, как гордость, не может существовать в принципе, а значит, там нет места и жертвенности. Если становится плохо и некомфортно друг с другом, то нужно иметь мужество отпустить человека.
Woman.ru: В отношениях мужчина должен быть главный или вы за равноправие?
Л. И.: Здорово, когда мужчина и женщина являются поддержкой друг для друга. Думаю, для гармоничного сосуществования и мужчина, и женщина должны быть равносильными партнерами.
Woman.ru: Есть мнение, что мужчины сегодня слабее, чем раньше. Вы с этим согласны?
Когда мне было 10 лет, я потеряла отца, и если бы моя мама не работала и не зарабатывала, мы бы умерли голодной смертью.
Woman.ru: К слову об отце: существует поверье, что многие женщины ищут в спутники мужчину, похожего на отца.
Л. И.: Я пыталась строить отношения с такими мужчинами, но не вышло. На мой взгляд, отец — это влиятельный и сильный человек. И если ваш мужчина похож на отца, он в любом случае будет вас подавлять, и вы не раскроетесь, не сможете расти дальше как личность. В какой-то момент нужно это осознать и принять.
Woman.ru: Если говорить о вас, что на сегодняшний день вы ставите в приоритет?
Л. И.: Карьеру, абсолютно точно.
Woman.ru: Складывается впечатление, что вы просто не доверяете мужчинам.
Л. И.: Так и есть. А почему я должна им доверять? Хотелось бы, конечно, жить в утопическом мире, где все хорошие и замечательные, однако доверяй, но проверяй.
Хорошее интервью, искренне. Про мужчин согласна!
В самую точку про наших теперешник российских мужчинок. Хотя, судя по рассказам, французики тоже не намного лучше.
Внешность у нее не киношная, поэтому с ней она далеко не пойдет. Что касается мужчин, то именно потому, что ее отец погиб, она стала "сильной" и независимой. Отношения со средой формируются за счет детско-родительских отношений, и не всегда они бывают авторитетно-доверительными. Нет отца - воспитывается независимость.
Очень понравилось интервью , современный подход к жизни .
Она умна. Очень интересное интервью. Не боится признаться в поиске равноправных отношений и в том, что посещает психотерапевта. Я понимаю, что Маленков в ней нашел. Она незаурядна. Раньше она мне не нравилась, а теперь вообще становлюсь ее фанаткой)
То ли интервью глупое, то ли мы в разных местах воспитывались. Мое поколение учили: "умри, но поцелуя без любви не отдавай". И замуж без любви никто не выходил, эта актриса пишет совершенно обратное. Да и не втирал никто, что тебя никто не полюбит, если ты не начнешь реализовываться. Это абсурд. Любят просто так, потому что тянет к человеку , жизнь без которого ты представлять не хочешь. О том, что женщина должна уметь о себе заботится знали испокон веков. Случись что с мужчиной, женщине детей на ноги ставить, для этого нужны либо работа, либо накопленные счета за счет мужчины. Какая-то эта Лукерья не очень далекая, если так гордится выводами, что половозрелые люди должны уметь себя обслужить. Это и раньше было так же, ничего не изменилось. В СССР уж точно никто никого не содержал, люди жили бедно, и все работали.
Сколько ей лет? Если за 40-50, то тогда многие девственницами выходили замуж, по любви и жили с родителями многие. Никто свое положение браком не укреплял в обществе, на те годы это было единственной возможностью жить вместе. Сожительства тогда не существовало. Если же ей меньше лет, то укрепить брак детьми явно посоветовать не могли, в голодные 90е детей нечем было кормить, самая низкая рождаемость, и быть беременной - это был практически приговор к нищете. О том, что женщина может ДОПОЛНИТЕЛЬНО к своим доходам рассчитывать на мужчину никогда не возбранялось. Ясно, что сегодня мужчина добытчик, завтра нет (по разным причинам, здоровье, развод). Точно так же и с родителями, сегодня они содержат, а завтра уже их самих содержать нужно. Не помню я такого, чтобы женщины повально не работали. Такое себе позволить могут немногие, только те, кто уже имеет подушку безопасности, скопленную до брака, или в начале него.
Если бы ее мама не работала , когда дочке было 10 лет, они бы не умерли с голода. Что за бред? Мать бы просто лишили родительских прав и ребенка оформили в детский дом. Столько пафоса тут надуманного. Детское интервью, незрелое и смешное. Можно подумать, жилищный вопрос интересовал только прошлое поколение. Ничего не меняется, сейчас этот вопрос стоит так же остро, так как свое жилье для человека это важнейшая часть жизни. Впрочем, успешный брак так же не отрицается. Если человек любит другого, то он постарается оформить все бумаги для того, чтобы иметь права в социуме, государственном системе касательно любимого. Не в лесу же живем. Точно так же поступают родители, рожая своего ребенка, не ставят прочерк, оформляя ребенка лишь на одного из родителей, а требуют полное оформление документов на каждого. Потому что им нужен этот ребенок. Так же и с браком.
Умные и сильные не кричат об этом на каждом углу. А тут как бы сама себя пытается в этом убедить)
мне понравилось интервью, девушка разумная, а за ответ про доверие мужчинам и, в частности, фразу "доверяй, но проверяй", я Лукерье аплодирую стоя!