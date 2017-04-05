Еще пару лет назад имя Лукерьи Ильяшенко было мало кому известно. Актриса прославилась своей ролью роковой соблазнительницы Леры в сериале «Сладкая жизнь» на ТНТ, после чего ее карьера стремительно пошла вверх. Сегодня, помимо съемок в различных телепроектах, актриса активно штурмует большой кинематограф. Так, 6 апреля на экранах выходит фильм «Танцы на смерть», где Лукерья сыграла главную роль. О недоверии к мужчинам, равноправии в отношениях, самодостаточности и многом другом мы поговорили с Ильяшенко в интервью для Woman.ru.

1 2 3 ... 25 В интервью Woman.ru Лукерья Ильяшенко рассказала о карьере актрисы, недоверии к мужчинам и приоритетах в жизни

6 апреля в российский прокат выходит фильм «Танцы насмерть» с 27-летней Лукерьей Ильяшенко в главной роли. Сегодня актрису знают как звезду нашумевшего сериала «Сладкая жизнь» на ТНТ, где она сыграла раскованную и сексуальную Леру. Однако в новой картине героиня Лукерии разительно отличается от вышеописанного образа.

В «Танцах насмерть» Ильяшенко предстанет милой, доброй и честной девушкой, которая искренне любит, жертвует собой и не страшится препятствий. Поэтому нашу беседу с ней мы начали с того, что узнали, какой образ ей ближе.

Woman.ru: Лукерья, поздравляем вас с премьерой фильма «Танцы насмерть». В фантастическом жанре вы работаете впервые?

Лукерья Ильяшенко: Да. Более того, я не просто впервые работаю в таком жанре, но и впервые играю девушку — настоящую героиню. До этого дня мне такая роль была несвойственна.

Моя героиня Аня — правдоруб. Человек, который готов рискнуть жизнью ради того, чтобы докопаться до правды. Несмотря на то, что Аня по-настоящему влюбляется в Костю, она ставит общественное благо выше собственного счастья.

«Честно признаюсь, лично для меня играть отважного героя, положительного персонажа намного скучнее, чем играть злодейку. Мне интересны роли посложнее. Думаю, мое амплуа — это стервы, психопатки, душевнобольные. Я бы очень хотела сыграть падшую наркоманку».

Woman.ru: То есть играть Леру в «Сладкой жизни» вам было по душе?

Л. И.: Эта роль помогла мне раскрыться как актрисе. Для меня важно что-то преодолевать в себе. Когда нужно просто играть добрую и во всем положительную девушку — это удручает. Другое дело — персонажи с внутренним надломом. Вот Леру было здорово играть — ее мотало туда-сюда.

Woman.ru: Раньше вы профессионально занимались танцами. Многолетний опыт помог на съемках «Танцев насмерть»?

Л. И.: Конечно. Но все равно, когда давно не танцуешь, приходится брать себя в руки и много тренироваться. Иногда нас дублировали танцоры, но мы также учили многочисленные хореографические связки.

Для этих съемок мы очень долго искали танцевальный стиль. Нам не хотелось, чтобы это был просто хип-хоп, мы искали другие пути и способы выразить себя.

Woman.ru: В Сети фильм «Танцы насмерть» сравнивают с «Голодными играми». Что вы думаете на этот счет?

Л. И.: Я согласна с тем, что сценарии похожи, но такая задумка была изначально. Более того, продюсерам нравится моя схожесть с Дженнифер Лоуренс.

На самом деле мне любопытно, какой в итоге будет отклик на наш проект и что вообще ждет новый тренд на супергероев и постапокалипсис. Наверное, этот жанр все-таки чужд нашей ментальности, но приходит момент, когда зрители хотят видеть что-то новое, необычное.

Woman.ru: Возвращаясь к вашей героине Ане. У вас есть схожие черты?

Л. И.: В каждом персонаже, которого я играю, присутствуют мои черты. Я не верю, что артист может взять и перевоплотиться в абсолютно другого человека — это граничит с сумасшествием, такого не бывает.

«Как и я, моя героиня Аня сильная и упрямая. А еще она бескомпромиссная. Вот и я с возрастом стала замечать, что становлюсь все более бескомпромиссной, и боюсь, что могу вообще потерять этот навык».

А вот чему бы мне хотелось научиться у Ани, так это смелости. Мне кажется, в жизни очень важно быть способным на отважные поступки. Зачастую именно страх отделяет нас от глобальных и замечательных перемен.

Woman.ru: По-вашему, должна ли женщина быть сильной и независимой?

Л. И.: Конечно. Думаю, это самое главное. Сколько примеров мы знаем, когда женщина в погоне за богатством мужчины теряет собственную свободу. В современном мире все так устроено, что либо мы играем по правилам мужчин, либо принимаем самостоятельные решения.

Woman.ru: Если женщина сделает первый шаг навстречу мужчине, будет ли это означать, что она проявила слабость?

Л. И.: Зависит от возраста женщины. Уверенность в себе приходит не в 20 лет и даже не в 25. Когда ты четко знаешь, чего хочешь, то первый шаг — это исключительно проявление силы. Главное — не бояться получить отказ. Помните, как герой Джека Николсона в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» сказал: «Я хотя бы попытался». Так вот, очень важно попробовать.

«Я, например, делала первые шаги навстречу мужчинам. Но в этом случае важно понимать, взаимны ли ваши чувства. Иногда мне отвечали взаимностью, иногда нет. В итоге я стала больше думать о самореализации, о собственном счастье. Как говорит мой психотерапевт, если ты несчастлив и не реализован, то не сможешь осчастливить и другого».

Woman.ru: По-вашему, в каком возрасте женщина становится по-настоящему уверенна в себе?

Л. И.: У каждого это происходит индивидуально. Лично я только в 26-27 лет начала ощущать себя достаточно сильной, уверенной и эмансипированной. По моему мнению, все эти нюансы зависят от менталитета и воспитания.

Я абсолютно открыто могу сказать, что меня и мое поколение воспитывали неправильно. Все мы выросли с ложными ценностями. Тогда всех волновал лишь жилищный вопрос, девочкам навязывали принципы, что в жизни обязательно надо успешно выйти замуж, завести детей, чтобы закрепить свое положение в обществе. Но где же основная суть жизни — любовь и счастье?

Woman.ru: Как думаете, любовь требует жертв?

Л. И.: Любовь требует компромисса. Жертв — нет. Когда любовь требует жертв, это уже не любовь. Мне также кажется, если ты любишь человека, то такого понятия, как гордость, не может существовать в принципе, а значит, там нет места и жертвенности. Если становится плохо и некомфортно друг с другом, то нужно иметь мужество отпустить человека.

Woman.ru: В отношениях мужчина должен быть главный или вы за равноправие?

Л. И.: Здорово, когда мужчина и женщина являются поддержкой друг для друга. Думаю, для гармоничного сосуществования и мужчина, и женщина должны быть равносильными партнерами.

Woman.ru: Есть мнение, что мужчины сегодня слабее, чем раньше. Вы с этим согласны?

Л. И.: «Честно говоря, они никогда не были идеальными. Может быть, принцев вообще не существует. В современном мире нужно быть готовой к тому, что поддержка мужчины в любой момент может исчезнуть». «Честно говоря, они никогда не были идеальными. Может быть, принцев вообще не существует. В современном мире нужно быть готовой к тому, что поддержка мужчины в любой момент может исчезнуть».

Когда мне было 10 лет, я потеряла отца, и если бы моя мама не работала и не зарабатывала, мы бы умерли голодной смертью.

Woman.ru: К слову об отце: существует поверье, что многие женщины ищут в спутники мужчину, похожего на отца.

Л. И.: Я пыталась строить отношения с такими мужчинами, но не вышло. На мой взгляд, отец — это влиятельный и сильный человек. И если ваш мужчина похож на отца, он в любом случае будет вас подавлять, и вы не раскроетесь, не сможете расти дальше как личность. В какой-то момент нужно это осознать и принять.

Woman.ru: Если говорить о вас, что на сегодняшний день вы ставите в приоритет?

Л. И.: Карьеру, абсолютно точно.

«Женщина должна уметь сама о себе позаботиться. Я надеюсь, что встречу человека, который будет мне помогать, но к тому моменту у меня уже будет под ногами определенный фундамент».

Woman.ru: Складывается впечатление, что вы просто не доверяете мужчинам.

Л. И.: Так и есть. А почему я должна им доверять? Хотелось бы, конечно, жить в утопическом мире, где все хорошие и замечательные, однако доверяй, но проверяй.