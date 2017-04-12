Многие знают Ольгу Серябкину не только как хедлайнера группы Serebro, но и как автора большинства песен коллектива. Однако из-за сексуально-провокационного образа исполнительницы создается впечатление, что она довольно легкомысленна и не способна на глубокие чувства. Но недаром говорят, что внешность обманчива. 12 апреля, в свой день рождения, Серябкина презентует свою первую книгу «Тысяча М», в которой читатель откроет для себя певицу с другой стороны. В беседе с нашим порталом Ольга рассказала, для чего она выпускает книгу, как на нее повлияли предательства близких людей и почему ей нравится помнить о пережитых страданиях. Кроме того, наша героиня поделится одним стихотворением из своей книги.

1 2 3 ... 21 В интервью Woman.ru Ольга Серябкина рассказала о своем творчестве, пережитых предательствах и отношении к замужеству

Многие считают Ольгу Серябкину сексуальной и раскованной девушкой, и мало кто видел ее романтичной и ранимой. Преданные поклонники знают, что свои чувства Серябкина предпочитает выражать на бумаге — в песнях и стихах. Так, 12 апреля, в день рождения певицы, выходит ее первая книга «Тысяча М», в которую вошли все произведения артистки за последние несколько лет.

Woman.ru: Ольга, как давно у вас созрела мысль выпустить свою книгу?

Ольга Серябкина: Идея написать книгу созрела около года назад. Я периодически выкладываю свои стихи в социальных сетях, где многие люди следят за моим творчеством. После очередного поста ко мне обратилось издательство с предложением выпустить сборник стихов, и мне показалось, что это будет интересно.

Woman.ru: В детстве вы вели свой дневник?

О. С.: «Я никогда серьезно не вела дневник и сейчас этого не делаю тоже. Когда-то очень давно я пробовала это делать, но меня надолго не хватило. Мне кажется, что подобные дневники пишутся лишь для того, чтобы их однажды кто-то прочитал. Но я этого не хотела». «Я никогда серьезно не вела дневник и сейчас этого не делаю тоже. Когда-то очень давно я пробовала это делать, но меня надолго не хватило. Мне кажется, что подобные дневники пишутся лишь для того, чтобы их однажды кто-то прочитал. Но я этого не хотела».

А вот стихи я пишу, сколько себя помню — это мой личный способ самовыражения.

Woman.ru: В ваших стихах отражаются только ваши переживания или же есть место и вымыслу?

О. С.: В них только то, что чувствую лично я. Я не опиралась ни на чей опыт, меня не вдохновляли рассказы подруг или друзей. Все истории в стихах — это то, что происходило только со мной. Это истории обо всех моих удачах и неудачах, и вымысла в них нет. Это мои чувства.

Woman.ru: Среди представленных в книге стихотворений есть ваше любимое?

О. С.: Наверное, да, есть. У меня есть стихи, которые мне особенно дороги. Читая каждое, я вспоминаю период времени или чувства, которые я испытывала к человеку. Это очень здорово — зафиксировать их в момент, когда ты наиболее остро чувствуешь ситуацию, потому что потом все забывается. Спустя время ты уже не помнишь, как ты любил, страдал, а стихи дают тебе возможность сохранить эту память.

Woman.ru: В этой книге вы также рассказываете о жестокости мужчин и предательстве лучшей подруги.

О. С.: «Изначально эти стихи не предполагались для печати, я писала их для себя просто потому, что не могла не писать. Именно поэтому они получились очень искренними и правдивыми. Кто-то пробегает стометровку, чтобы расслабиться, а мне помогают стихи. Я выливаю все свои эмоции и слова на листок бумаги и как будто начинаю свободнее дышать». «Изначально эти стихи не предполагались для печати, я писала их для себя просто потому, что не могла не писать. Именно поэтому они получились очень искренними и правдивыми. Кто-то пробегает стометровку, чтобы расслабиться, а мне помогают стихи. Я выливаю все свои эмоции и слова на листок бумаги и как будто начинаю свободнее дышать».

Я никогда не хотела кого-то поучать. Когда появилась идея написать книгу, я даже не стала ничего корректировать или убирать, оставляя более красивое и эстетичное. Мне незачем делать вид, что все прекрасно, я никогда ни от чего не мучилась, не страдала и никто меня не предавал. Я просто была честной с собой и со своими читателями.

Woman.ru: Часто ли на своем жизненном пути вы разочаровывались в близких людях?

О. С.: Да. В моей жизни так случалось, что я разочаровывалась и в женщинах, и мужчинах. И не раз. Признаться, я так и не научилась защищаться от таких ситуаций, да и не хочу этого делать. Я хочу чувствовать жизнь полной грудью во всех ее проявлениях. Хотя, конечно, хочется, чтобы на пути встречались искренние люди, у которых нет желания причинять тебе боль.

Woman.ru: Легко ли стать вашим другом, близким человеком?

О. С.: На первый взгляд, я очень легко схожусь с людьми. Но, думаю, чтобы начать доверять человеку, должно пройти какое-то время. Мне кажется, что для того, чтобы сблизиться с кем-то, должно произойти что-то нереальное. Ты просто должен почувствовать другого человека и все, довериться ему.

Woman.ru: Что конкретно вы хотите донести до читателя этой книгой?

О. С.: Прежде всего то, что нужно жить в правде, не бояться признаваться в своих чувствах, жить и чувствовать по-настоящему, не притворяться и не обманываться. В этом есть огромная сила.

«Мы часто прячем свои чувства, стесняясь их или думая, что окружающие не поймут, но мне кажется, что этого не стоит делать, иначе можно пропустить большую часть жизни».

Woman.ru: На сцене вы провокационная и дерзкая. После прочтения этой книги вы откроетесь для читателя с другой стороны?

О. С.: Честно говоря, не знаю, как меня откроют читатели. Мне самой это интересно. Я очень волнуюсь: понравится моя книга или нет? В любом случае, все, что вы будете читать, — это правда, поэтому в этом сила.

Woman.ru: Вы не понаслышке знаете, что такое негативные отзывы и комментарии. В случае если о вашей книге будут говорить плохо, как отнесетесь к критике?

О. С.: Если на мою книгу будут негативные отзывы, мне не будет все равно — это точно. Я буду переживать, но, с другой стороны, постараюсь, чтобы это стало мотивацией для будущих улучшений.

Woman.ru: Вы ранимый человек?

О. С.: Да, я достаточно ранимый человек, даже очень. И хочу заметить, что у меня вообще нет никакого образа. Мне неприятно, когда люди так говорят, ведь я ничего не делаю специально.

«Мое творчество — это мои чувства. Музыка для меня — секс во всех его проявлениях, музыка для меня — любовь во всех ее проявлениях. Именно поэтому она бывает разная в зависимости от настроения. Я не пытаюсь быть специально ранимой и провокационной».

Woman.ru: В своих интервью вы не раз говорили, что не стремитесь замуж, однако каждому человеку важна семья. В таком случае, что или кто сегодня заменяет вам ее?

О. С.: Для меня иметь семью и быть замужем — это разные вещи. Я, конечно же, хочу жить с мужчиной и иметь всегда одного человека рядом, но это не значит, что у меня есть принципиальное желание выйти замуж (по крайней мере, пока). В этом единственное отличие. Все остальное у меня как у любой обычной девушки.

Специально для Woman.ru Ольга Серябкина поделилась не опубликованным ранее стихотворением из своей книги:

«Слово»

Мне бесы плакали на ухо,

Покачиваясь в такт.

И чтобы сердце пало духом,

То шаг вперед, то шаг назад...

Мои друзья — они же саи,

Мои пособники они,

Чтобы закрыть глаза навечно,

Наверно, были мне даны...

Хочу я гроздья винограда

Топтать ногами до темна,

Пока меня с собой прохлада

Потянет, как за рукава...

Когда я встану у порога

Который раз, как верный пес,

Тогда уйдет моя тревога,

Я вытру дождь из своих слез...

Я так боюсь весь яр услышать,

Но бесы громко воют в такт,

Они еще так грозно дышат,

Наперебой внушая страх...

Во мне так мало от Вселенной,

Но я в себе ее ищу,

Я слову буду всегда верной,

О нем всегда Ее прошу...