Многие считают Ольгу Серябкину сексуальной и раскованной девушкой, и мало кто видел ее романтичной и ранимой. Преданные поклонники знают, что свои чувства Серябкина предпочитает выражать на бумаге — в песнях и стихах. Так, 12 апреля, в день рождения певицы, выходит ее первая книга «Тысяча М», в которую вошли все произведения артистки за последние несколько лет.
Woman.ru: Ольга, как давно у вас созрела мысль выпустить свою книгу?
Ольга Серябкина: Идея написать книгу созрела около года назад. Я периодически выкладываю свои стихи в социальных сетях, где многие люди следят за моим творчеством. После очередного поста ко мне обратилось издательство с предложением выпустить сборник стихов, и мне показалось, что это будет интересно.
Woman.ru: В детстве вы вели свой дневник?
А вот стихи я пишу, сколько себя помню — это мой личный способ самовыражения.
Woman.ru: В ваших стихах отражаются только ваши переживания или же есть место и вымыслу?
О. С.: В них только то, что чувствую лично я. Я не опиралась ни на чей опыт, меня не вдохновляли рассказы подруг или друзей. Все истории в стихах — это то, что происходило только со мной. Это истории обо всех моих удачах и неудачах, и вымысла в них нет. Это мои чувства.
Woman.ru: Среди представленных в книге стихотворений есть ваше любимое?
О. С.: Наверное, да, есть. У меня есть стихи, которые мне особенно дороги. Читая каждое, я вспоминаю период времени или чувства, которые я испытывала к человеку. Это очень здорово — зафиксировать их в момент, когда ты наиболее остро чувствуешь ситуацию, потому что потом все забывается. Спустя время ты уже не помнишь, как ты любил, страдал, а стихи дают тебе возможность сохранить эту память.
Woman.ru: В этой книге вы также рассказываете о жестокости мужчин и предательстве лучшей подруги.
Я никогда не хотела кого-то поучать. Когда появилась идея написать книгу, я даже не стала ничего корректировать или убирать, оставляя более красивое и эстетичное. Мне незачем делать вид, что все прекрасно, я никогда ни от чего не мучилась, не страдала и никто меня не предавал. Я просто была честной с собой и со своими читателями.
Woman.ru: Часто ли на своем жизненном пути вы разочаровывались в близких людях?
О. С.: Да. В моей жизни так случалось, что я разочаровывалась и в женщинах, и мужчинах. И не раз. Признаться, я так и не научилась защищаться от таких ситуаций, да и не хочу этого делать. Я хочу чувствовать жизнь полной грудью во всех ее проявлениях. Хотя, конечно, хочется, чтобы на пути встречались искренние люди, у которых нет желания причинять тебе боль.
Woman.ru: Легко ли стать вашим другом, близким человеком?
О. С.: На первый взгляд, я очень легко схожусь с людьми. Но, думаю, чтобы начать доверять человеку, должно пройти какое-то время. Мне кажется, что для того, чтобы сблизиться с кем-то, должно произойти что-то нереальное. Ты просто должен почувствовать другого человека и все, довериться ему.
Woman.ru: Что конкретно вы хотите донести до читателя этой книгой?
О. С.: Прежде всего то, что нужно жить в правде, не бояться признаваться в своих чувствах, жить и чувствовать по-настоящему, не притворяться и не обманываться. В этом есть огромная сила.
Woman.ru: На сцене вы провокационная и дерзкая. После прочтения этой книги вы откроетесь для читателя с другой стороны?
О. С.: Честно говоря, не знаю, как меня откроют читатели. Мне самой это интересно. Я очень волнуюсь: понравится моя книга или нет? В любом случае, все, что вы будете читать, — это правда, поэтому в этом сила.
Woman.ru: Вы не понаслышке знаете, что такое негативные отзывы и комментарии. В случае если о вашей книге будут говорить плохо, как отнесетесь к критике?
О. С.: Если на мою книгу будут негативные отзывы, мне не будет все равно — это точно. Я буду переживать, но, с другой стороны, постараюсь, чтобы это стало мотивацией для будущих улучшений.
Woman.ru: Вы ранимый человек?
О. С.: Да, я достаточно ранимый человек, даже очень. И хочу заметить, что у меня вообще нет никакого образа. Мне неприятно, когда люди так говорят, ведь я ничего не делаю специально.
Woman.ru: В своих интервью вы не раз говорили, что не стремитесь замуж, однако каждому человеку важна семья. В таком случае, что или кто сегодня заменяет вам ее?
О. С.: Для меня иметь семью и быть замужем — это разные вещи. Я, конечно же, хочу жить с мужчиной и иметь всегда одного человека рядом, но это не значит, что у меня есть принципиальное желание выйти замуж (по крайней мере, пока). В этом единственное отличие. Все остальное у меня как у любой обычной девушки.
Специально для Woman.ru Ольга Серябкина поделилась не опубликованным ранее стихотворением из своей книги:
«Слово»
Мне бесы плакали на ухо,
Покачиваясь в такт.
И чтобы сердце пало духом,
То шаг вперед, то шаг назад...
Мои друзья — они же саи,
Мои пособники они,
Чтобы закрыть глаза навечно,
Наверно, были мне даны...
Хочу я гроздья винограда
Топтать ногами до темна,
Пока меня с собой прохлада
Потянет, как за рукава...
Когда я встану у порога
Который раз, как верный пес,
Тогда уйдет моя тревога,
Я вытру дождь из своих слез...
Я так боюсь весь яр услышать,
Но бесы громко воют в такт,
Они еще так грозно дышат,
Наперебой внушая страх...
Во мне так мало от Вселенной,
Но я в себе ее ищу,
Я слову буду всегда верной,
О нем всегда Ее прошу...