Гуф, он же Алексей Долматов, журналистов не жалует и словоохотливостью, по крайней мере, вне концертных площадок и студий, не отличается. Тем интереснее нам было пообщаться с рэпером и расспросить его обо всем — от творчества до личной жизни.

1 2 3 ... 20 В интервью Woman.ru Алексей Долматов, известный как рэпер Guf, рассказал о своих творческих планах, недавней ссоре с бывшей женой Айзой и отношениях с сыном

Таких людей, как Алексей Долматов, заведомо побаиваешься, не зная, чего ожидать — гнева или милости. И не потому, что наш герой злой или плохой, а потому, что он говорит все, что думает, в лоб и без всяких прикрас.



Признаюсь, с Гуфом мечтала пообщаться давно, но каждый раз что-то мешало нашей встрече. А на днях рэпер открыл свой первый магазин одежды Lu Gang (Болотная набережная, д.3, стр.2), где мне и удалось его перехватить, чтобы задать накопившиеся за последнее время вопросы. Пообщавшись с Гуфом, я поняла, почему у него столько поклонников. Долматов — не только крутой рэпер, но невероятно харизматичный человек. Этакий «плохой парень». Это всегда цепляет.



Woman.ru: Леша, как пришла идея создания собственной коллекции?



Алексей Долматов: Когда-то у меня была своя марка одежды ZM (Замоскворечье, — прим. Woman.ru), мы пытались ее развивать, но потом отошли от этой идеи. Но я всегда оставался «шмоточником», и мне хотелось сделать что-то, основываясь на собственном вкусе и предпочтениях. Сделать удобную одежду для наших людей.



Woman.ru: Кого ты подразумеваешь под «вашими»? Людей, которые слушают рэп?



А. Д.: Конечно, это в первую очередь мои слушатели, потому что и марка одежды напрямую связана со мной. Все идет от моего имени.

«Lu Gang («Лю Гэнг») — это в первую очередь я. В узких кругах меня называют Лю, а gang — в переводе с английского «банда». Банда Лю». «Lu Gang («Лю Гэнг») — это в первую очередь я. В узких кругах меня называют Лю, а gang — в переводе с английского «банда». Банда Лю».

Марка ориентирована на мою аудиторию, хотя мы видим, что и люди, далекие от рэпа, интересуются нашей одеждой. У нас даже женская коллекция есть.



Woman.ru: Ты сразу планировал открыть магазин?



А. Д.: Конечно, сначала это был интернет-магазин, но все так сложилось, что нам удалось открыть точку продаж, чему я очень рад.

«За те 10 лет (даже больше), что я в рэпе, насобирал всех людей, кто говорил про меня что-то плохое»

Woman.ru: В какую сторону сегодня расставлены твои приоритеты — предпринимательство или рэп?



А. Д.: Буду стараться совмещать. Пока вроде получается (улыбается). В последнее время все больше сил отдавал магазину и рэп писал меньше, чем обычно. Но это стоит. Сейчас главное — поставить все на правильные рельсы. И все будет нормально.



Woman.ru: В таком случае расскажи, что нас ждет в музыкальном плане?



А. Д.: До лета 2018-го точно выйдет новый сольный альбом. Он записывается, готова уже половина. Скоро мне предстоит батл с Птахой (в одном из прямых эфиров в Инстаграме Гуф вызвал на рэп-битву экс-коллегу по группе Centr, и Птаха принял вызов, — прим. Woman.ru), поэтому творческие силы уходят еще и туда. Будет батл, будут клипы, а там и альбом.



Woman.ru: Каким он будет?



А. Д.: Честно, какой-то злой получается пятый альбом (улыбается). Из шести записанных треков, в четырех я ругаюсь на других рэперов. Думаю, в том же ключе все будет и продолжаться. Процентов 80 злых треков будет точно. Сейчас записан один трек про любовь, второй — про Москву, а остальные — «да пошли все…».



Woman.ru: Почему так?



А. Д.: А как-то так получилось.

«За те 10 лет (даже больше), что я в рэпе, насобирал всех людей, кто говорил про меня что-то плохое». «За те 10 лет (даже больше), что я в рэпе, насобирал всех людей, кто говорил про меня что-то плохое».

В свое время я молчал, а на сегодняшний день многие перешли границы, и мне, конечно, хочется высказаться в этом альбоме.



Woman.ru: Как у вас сейчас отношения с Айзой? Не так давно вы ругались.



А. Д.: Вроде бы нормально все у нас…



«То, что происходило между нами с Айзой сейчас, — это что-то из ряда вон выходящее. С другой стороны, даже интересно. Нам весело живется — и скучно не бывает, и всегда держит в тонусе». «То, что происходило между нами с Айзой сейчас, — это что-то из ряда вон выходящее. С другой стороны, даже интересно. Нам весело живется — и скучно не бывает, и всегда держит в тонусе».

Woman.ru: Мне кажется, ты подкинул Айзе идею начать читать рэп.



А. Д.: Дай Бог. Успехов ей в рэпе.



Woman.ru: Как тебе ее Boeing (трек Айзы, выпущенный пару недель назад, — прим. Woman.ru)?



А. Д.: (Смеется). Отлично, она молодец. Просто я не понимаю, зачем ей это. У нее все хорошо и без рэпа, и ей не нужно сюда лезть. Но пусть поступает, как знает и как считает нужным.

«Из-за сложностей с Айзой мы с сыном редко видимся, но это не мешает нам поддерживать прекрасные отношения»



Woman.ru: Поговорим о сыне. Он растет таким, каким бы ты и хотел его видеть?



А. Д.: Сложно сказать — Сэм меняется чуть ли не каждый день. Плюс я вижу его редко — где-то раз в неделю у меня получается вытянуть его из тещиной семьи.

«Крутой пацан растет. Он смышленый, вдумчивый, рассудительный — не то, что я. Я таким никогда не был. Не понимаю, в кого он такой — мы с Айзой оба шебутные. А Сэм весь такой четкий, у него все строго и понятно. Я рад, что у меня такой сын». «Крутой пацан растет. Он смышленый, вдумчивый, рассудительный — не то, что я. Я таким никогда не был. Не понимаю, в кого он такой — мы с Айзой оба шебутные. А Сэм весь такой четкий, у него все строго и понятно. Я рад, что у меня такой сын».

Woman.ru: Ты хочешь, чтобы сын был похож на тебя, или наоборот отходишь в сторону, чтобы предоставить ему свободу выбора?



А. Д.: Пусть он выбирает свой путь сам. Сейчас в мире столько открыто дорог и возможностей. Можно делать все, что угодно. У него все будет нормально, я знаю.



Woman.ru: Кем ты видишь сына в будущем?



А. Д.: Пока никем не вижу. Он то шахматистом хочет быть, то химиком. Но ни тем, ни другим я его не представляю. У Сэма есть творческие задатки. Он хочет веселить людей, ему нравится внимание. Я не хочу, чтобы он становился клоуном, но актером, например, он мог бы стать.



Woman.ru: Ты Сэму наставник или друг?



А. Д.: Наверное, друг. Мы с ним отлично общаемся.

«Из-за сложностей с Айзой мы редко видимся, но это не мешает нам поддерживать прекрасные отношения. Мне важно, чтобы сын доверял мне и знал, что у него есть я». «Из-за сложностей с Айзой мы редко видимся, но это не мешает нам поддерживать прекрасные отношения. Мне важно, чтобы сын доверял мне и знал, что у него есть я».

Woman.ru: А ты сам был близок с родителями?



А. Д.: Нет, отец ушел, когда мне было три или четыре года, и впервые мы увиделись, когда мне уже исполнилось 18. По сравнению с ним я еще отличный папа (улыбается).



Woman.ru: Ты не говоришь о личной жизни…



А. Д.: Нет, уже нет.



Woman.ru: Почему?



А. Д.: Хватит. В свое время столько всего наговорил, что получилось как в том шоу «За стеклом». Сейчас пытаюсь максимально огородить всех от себя и своей личной жизни. И, несмотря на это, все равно что-то проскальзывает.



Woman.ru: И ты просто решил не реагировать на слухи?



А. Д.: Да, изо всех сил стараюсь не обращать внимание на происходящее вокруг.



Woman.ru: Тогда отвлечемся и поговорим о мечтах. Какой видишь свою карьеру в будущем? Мечтаешь собрать «Олимпийский»?



А. Д.: Такого желания у меня нет. У меня все хорошо — дела идут своим чередом. Я открыл магазин одежды, пишу альбом.

«Каких-то глобальных целей я перед собой не ставлю. Собрать «Олимпийский», создать корпорацию — это не про меня». «Каких-то глобальных целей я перед собой не ставлю. Собрать «Олимпийский», создать корпорацию — это не про меня».

Мне нравится все так, как происходит сейчас. Я никуда не бегу и ничего не загадываю. Все происходит в свое время.



Woman.ru: Как ты относишься к сегодняшним популярным рэп-исполнителям — Оксимирону, Элджею, Feduk-у и другим?



А. Д.: Нормально отношусь, всех люблю (улыбается). Я за них рад — сейчас у многих прямо поперло. У большинства хорошо получается. Но многих я не могу судить как рэперов, потому что знаю их как людей. Вот, например, про Элджея как человека ничего хорошего сказать не могу, поэтому не слушаю и его треки. Успехам Оксимирона я рад, он крутой чувак. В общем, достойно все.