В интервью Woman.ru Катерина Шпица рассказала, почему не соглашается на эротические съемки в журналах, как относится к негативным комментариям в свой адрес и чего ждет от отношений с мужчиной.



1 2 3 ... 27 В интервью Woman.ru Катерина Шпица рассказала о настоящей любви, компромиссах в отношениях и поделилась своим мнением по поводу эротических фотосессий

Мы встретились с Катериной Шпицей в одном из столичных кафе. Актриса приехала на интервью прямиком из дома — в casual-наряде и без грамма косметики на лице 32-летняя Катерина выглядела как девочка. В ходе разговора мне открывались новые и интересные подробности — с виду хрупкая и нежная актриса оказалась увлеченным и интеллектуальным человеком.

«Я жуткий граммар-наци (крайне педантичное отношение к вопросам грамотности, — прим. Woman.ru) и у меня идиосинкразия от глупых вопросов», — говорит о себе Катерина. И в этом сочетании внутренних и внешних качеств есть что-то цепляющее. «Я жуткий граммар-нации у меня идиосинкразия от глупых вопросов», — говорит о себе Катерина. И в этом сочетании внутренних и внешних качеств есть что-то цепляющее.

В ходе беседы с актрисой появлялось все больше тем для обсуждения, но начали мы с приятного и ностальгического — разговора о детстве и главном зимнем празднике. К слову, в прошлом году Катерина стала частью общероссийской новогодней традиции, сыграв в фильме «Елки 5». Просмотр этой картины из года в год стал для многих обязательной программой в зимние каникулы. И эти праздники не станут исключением — 21 декабря во всех кинотеатрах стартовали «Елки новые». Ну, а мы возвращаемся к другим новогодним традициям…



Woman.ru: Катерина, впереди Новый год, расскажите, были ли в вашей семье какие-то особые новогодние традиции?



Катерина Шпица: До 12 лет я верила в Деда Мороза. Родители, не давайте читать это интервью своим маленьким умным детям. У меня каждый Новый год всегда было два Дедушки — в одном я узнавала друзей мамы и папы, а второй «приходил» незаметно ночью и клал под елку подарки. Находить их утром было для меня чудом!



В нашей семье Новый год всегда праздновался большой компанией. Взрослые собирались с детьми дома или выезжали куда-то. Однажды компания родителей арендовала большой спортивный зал в школе. Я была совсем маленькой, но в памяти остался баскетбольный паркет, по которому мы бегали с моими друзьями детства. Важной частью праздника всегда были новогодние блюда — пельмени и торт медовик. Еще мы делали записки из бумаги с пожеланиями на следующий год, которые сжигали, а пепел бросали в бокал шампанского или лимонада, и выпивали до дна. И всё это надо было провернуть до того, как куранты пробьют 12 раз.



Woman.ru: Традиции из детства перешли во взрослую жизнь?



К. Ш.: Да, конечно, мы так же загадываем желания и готовим вкусные блюда. Последние несколько лет Новый год празднуем с родителями — они живут со мной. Мы всегда украшаем елку, но не раньше 20 декабря.

«Я не люблю, когда нагнетается лихорадка потребления. Не знаю, как в других городах, но в Москве это очень чувствуется». «Я не люблю, когда нагнетается лихорадка потребления. Не знаю, как в других городах, но в Москве это очень чувствуется».

Так, однажды я увидела украшенную елку в конце октября и очень возмутилась. Зачем так рано создавать потребительский ажиотаж?



За все время празднований Нового года у нас всего пару раз стояла живая елка и лично я особого прилива романтизма не испытала. Мне несложно убрать осыпавшиеся иголки, но с точки зрения рентабельности и экологичности лучше один раз купить классную искусственную ель и радоваться ей десятки лет! В Перми у нас именно такая елка, ей, наверно, столько же лет, сколько мне. Многие семьи в нашей стране не могут позволить себе ежегодную покупку свежесрубленного дерева, которое стоит недешево. А ставить веточки в доме — это какая-то полумера. Я вообще не приемлю компромиссов ни в чем, кроме как в личной жизни…



К моему сыну Герману так же, как и ко мне в детстве, на Новый год приходит Дед Мороз. Ему 5 лет, и он всегда с нетерпением ждет праздника.





«Герман уже знает, что такое штрафы. Он понимает — если ослушается, то можно лишиться десерта, игр в телефоне или просмотра мультиков».

Woman.ru: С появлением сына вы почувствовали какие-то внутренние изменения?



К. Ш.: Я не почувствовала каких-то резких перемен. Это произошло позже, когда Герман стал подрастать.

«Мне кажется, что ребенок для взрослого еще и учитель, мы воспитываем друг друга и «растем» вместе». «Мне кажется, что ребенок для взрослого еще и учитель, мы воспитываем друг друга и «растем» вместе».

Но в самом начале у меня не было никаких потрясений или шока, я была готова ко всему от беременности до тонкостей пеленания, грудного вскармливания и возрастных психологических особенностей ребёнка. Конечно, можно много знать, но быть совершенно беспомощным на деле. В моем же случае теория не разошлась с практикой. В моей семье сочетают опыт разных поколений и по-философски и очень спокойно относятся к всевозможным событиям, как то колики, зубки, болезни и прочее.



Woman.ru: Существует мнение, что мальчиков нужно воспитывать в строгости. Держите сына в ежовых рукавицах?



К. Ш.: Нет, я практикую метод естественных последствий и избегаю слова «наказание». Но Герман уже знает, что такое штрафы. Он понимает — если ослушается, то можно лишиться десерта, игр в телефоне (и без того строго лимитированных) или просмотра мультиков. Конечно, я стараюсь как можно меньше использовать манипуляции в воспитании и поступать справедливо. Да, и я бываю неправа, но всегда признаю свои ошибки и прошу у сына прощения, разбор полетов мы делаем всегда.



Woman.ru: Недавно вышла фотосессия, где вы предстали перед камерой обнаженной. Многие отреагировали на фотографии неоднозначно, возмутившись тем, что вы же мама маленького ребенка…



К. Ш.: Первое: терпеть не могу ханжество. Если человек не может отличить примитивную обнаженку от художественного средства — это его проблема, не моя. Воспевать необходимо как красоту духовную, так и телесную. Мы рождаемся нагими и наши тела совершенны. Второе: громко сказано — «обнаженной». То, что делает Диана Авхадиева — искусство. И это масштабный фотопроект с душой.

«У меня нет амбиций красоваться на обложке издания, экземпляр которого смогут предъявить моему сыну в школе задиристые друзья». «У меня нет амбиций красоваться на обложке издания, экземпляр которого смогут предъявить моему сыну в школе задиристые друзья».

Ответственность перед сыном — лишь одна из причин, но не главная, по которой я до сих пор не соглашалась на откровенные фотосессии в модных глянцевых журналах.



Мне понятно желание некоторых артисток заявить о себе таким образом — они имеют смелость открыто транслировать свою красоту. Но многое зависит от человека — мне совершенно все равно, попаду я в «Топ-100 самых красивых и сексуальных женщин» или нет. Самое главное для меня то, что я сама о себе знаю. А истинную сексуальность женщины может познать только её любимый человек. Титулы — это так номинально зачастую.

«Мои фотографии в воде — это не эротика, а искусство, особый взгляд художника»

Woman.ru: А что для вас сексуальность?



К. Ш.: Сексуальность — это жизненная энергия, которую излучает человек. А энергия бывает как созидательная, так и разрушительная, поэтому каждый раз, когда мне предлагают сняться в эротической фотосессии для глянцевого журнала, я отказываюсь.

«Мои фотографии в воде — это не эротика, а искусство, особый взгляд художника». «Мои фотографии в воде — это не эротика, а искусство, особый взгляд художника».

И я очень радуюсь, когда понимаю, что люди не только смотрят снимки, но еще и читают к ним подписи, где я стараюсь донести до подписчиков свою философию жизни. У чуткого и чистого человека при виде моего последнего фотосета появится ощущение, что в нем я предъявляю в первую очередь духовность, а не свое тело.



Woman.ru: В глазах поклонников у вас достаточно сдержанный образ. Вы сразу согласились на откровенную фотосессию или сомневались?



К. Ш.: Повторюсь! Я не считаю эти фото октровенными. Поговорите об этом с Аполлоном Микеланджело. Я дала положительный ответ сразу же, как только Диана мне предложила съемку. Более того, я показала фотографии Герману — там не видно груди, и нет никакого намека на секс. И ему понравилось. У него очень тонкое чувство прекрасного. Герман сразу же спросил: «А почему вода такого цвета?». Привел какие-то интересные сравнения с ее оттенком. Но главное — он даже не задал мне вопрос, почему я голая на снимке. Чистая душа ребенка не видит наготу — он обратил внимание на позу, которая, как мне кажется, неосознанно ассоциируется у него с позабытой внутриутробной жизнью. А по тому, что пишут об этих фотографиях люди, можно многое понять о них самих, об их натуре.



Woman.ru: Вам не важно общественное мнение?



К. Ш.: Я расскажу вам историю, которая произошла не так давно. Я случайно наткнулась на статью под названием «Катерина Шпица нахамила подписчице в Инстаграме» и вспомнила, как однажды отшутилась от девушки в комментариях под публикацией, где была подпись, что фотографию сделал Герман. И тут мне приходит комментарий непонятного содержания: «Че-то я не поняла,У вас вправду есть сын?». Я ответила в шутливой форме, что это газетная утка, и вот уже 5 лет, как я наняла ребенка, о котором пишут в прессе, и добавила, что девушка, наверное, с Марса. Я согласна, что фраза про Марс была лишней, и никто не обязан знать обо мне все, но я ужасно не люблю глупые вопросы. Что, черт возьми, значит «вправду». Русский язык очень богат, оттенков смысла слов — масса. И язык — мощный инструмент. Уважающий себя человек обязан стремиться к грамотности и осознанности в речи. Я нашла ту публикацию, оказалось, что там в комментариях развернулась целая баталия. И один мой товарищ написал той девушке: «Если вы заинтересовались Катериной, найдите информацию в сети и почитайте». А она ответила: «Да ну нафиг мне». И тут я поняла, что совсем не жалею о сказанном этом молодой хабалистой девушке. Да и не трачу обычно время на нотации в сетях.





«Мне кажется, любовь приходит к человеку тогда, когда он в состоянии быть счастлив наедине с собой».

Woman.ru: Вас легко вывести из себя?



К. Ш.: Скажем так, я легко разоружаюсь, но не выхожу из себя в обычном понимании этого явления. Я достаточно эмоциональная и даже взрывная, иногда могу сдержать себя, а иногда — нет. Я не стану устраивать истерику, если меня что-то раздражает, а просто начну говорить на повышенных тонах. Но это происходит, как правило, дома. Такое «обнажение» я могу позволить себе лишь с родными. И я не перехожу на личности, не оскорбляю, апеллирую лишь к поступкам. Есть люди, наделенные от природы какой-то особой добротой. У меня есть огромное желание быть комфортной в общении, если можно так сказать, для своих родных и близких, но в силу своей импульсивности и раздражительности я не душка. Мне приходится проводить много работы над собой.

«Мое нутро и эмоции могут вести меня куда угодно, но именно логика и упрямые факты — те столпы, на которых держится самоконтроль». «Мое нутро и эмоции могут вести меня куда угодно, но именно логика и упрямые факты — те столпы, на которых держится самоконтроль».

Woman.ru: Вы говорили, что не приемлете компромиссы. Почему?



К. Ш.: Все-таки компромисс — очень спорная вещь. Что касается вопросов профессиональных, то тут все намного проще, чем в личной жизни — ты либо делаешь хорошо, либо нет. Я не люблю компромиссы между «качественно» и «левойногой». И не понимаю, когда во время решения важных рабочих вопросов, когда времени в обрез, люди стараются еще и погладить эго всех участников процесса. А вот в личных отношениях компромисс, безусловно, необходим.



Woman.ru: Вам, как актрисе, достаточно той любви, которую дарят поклонники, или вам необходимы отношения и мужчина рядом?



К. Ш.: Это вообще нельзя сравнивать и сопоставлять. Слагаемые счастья — это профессиональная реализация и способность к зрелой любви. Никакая слава и признание хоть сколь большого количества людей не компенсируют отсутствие взаимной любви к мужчине. Если у человека в жизни отсутствуют отношения с противоположным полом, то такие формулировки, как «зато у меня много работы» или «зато меня любят поклонники» — совсем не аргументы, а бегство от нерешенной проблемы. Я разделяю работу и личные отношения и не собираюсь довольствоваться чем-то одним.



Woman.ru: Что для вас любовь?



К. Ш.: Для меня любовь стоит превыше всего — это то, что сложнее всего найти, испытать и удержать. Я читала разную психологическую литературу, но больше всего мне понравилось определение Эриха Фромма: «Любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви». Уважение, восхищение, вожделение, общие взгляды, интересы, желание касаться и радость за личностный рост другого человека — все это входит в понятие заинтересованности. Важен взаимный рост партнеров.

«Мне кажется, любовь приходит к человеку тогда, когда он в состоянии быть счастлив наедине с собой». «Мне кажется, любовь приходит к человеку тогда, когда он в состоянии быть счастлив наедине с собой».

В этом случае союз нужен ему не для того, чтобы зашпаклевать свои бреши, а чтобы делиться своими знаниями и радостями и легче переносить жизненные испытания... Человек должен быть цельным сам по себе, но найти свою пару, партнера, с которым ему легче будет раскрыться и с которым он взрастит в любви детей. Почему человек позволяет говорить о себе — «половинка» и безответственно думать,что кто-то сделает его цельным? Сначала нужно стать цельным, а уже потом создавать любовный союз.





