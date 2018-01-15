Еще вчера визажист из Екатеринбурга, а сегодня известный блогер и гуру мейкапа Мария Вискунова рассказала о своей популярности, отношении к хейтерам и правилах в макияже.

1 2 3 ... 33 В интервью Woman.ru визажист и блогер Мария Вискунова рассказала о макияже, уверенности в себе и негативе со стороны подписчиков

Блогеры уверенно атакуют и с каждым годом все больше завоевывают информационное пространство. Они уверенно диктуют тенденции в самых разных сферах жизни, а количеству их подписчиков (которое исчисляется миллионами) могут позавидовать даже звезды.



Так, визажист и просто яркая девушка из Екатеринбурга Мария Вискунова в одночасье стала популярной на необъятных просторах всемирной паутины. Ее резкие, порой нахальные, но неизменно правдивые видеоролики моментально нашли отклик в сердцах подписчиков. Да, что там — мы тоже с интересом наблюдаем за этой красоткой и по праву считаем ее открытием 2017 года.

Любовь к нашей героине вполне объяснима — в Марии прекрасно все: яркая внешность (чего стоят волосы, каждую неделю приобретающие новый оттенок), харизма и острый язык. Любовь к нашей героине вполне объяснима — в Марии прекрасно все: яркая внешность (чего стоят волосы, каждую неделю приобретающие новый оттенок), харизма и острый язык.

Сегодня Марию без труда узнают на улицах, к ее мнению прислушиваются, а ее ролики разлетаются по всему интернету. К слову, видео Вискунова записывает в двух направлениях — это либо саркастичные рассуждения на самые разные темы, либо уроки макияжа. В Сети нашу героиню давно окрестили «гуру мейкапа».



Конечно, у всего этого есть и обратная сторона — не все так благосклонны к блогерше. За свои язвительные комментарии Мария обзавелась внушительной армией хейтеров. Мы решили познакомиться с «цветноволосой» красавицей и задать все волнующие нас вопросы.



Woman.ru: Мария, благодаря своим провокационным видео вы быстро стали популярной в Инстаграме. Расскажите, как пришла идея снимать их?



Мария Вискунова: Первоначально никакой идеи не было.

«Моя страница как была, так и остается личной. В один момент я просто решила записать на видео свои рассуждения. Я получила неплохой отклик от своих подписчиков — у людей неожиданно для меня появился интерес». «Моя страница как была, так и остается личной. В один момент я просто решила записать на видео свои рассуждения. Я получила неплохой отклик от своих подписчиков — у людей неожиданно для меня появился интерес».

В обычной жизни я постоянно болтаю сама с собой, и, можно сказать, подписчики через видео и Stories в Инстаграме становятся свидетелями этого процесса (улыбается).



Woman.ru: Ваши видео всегда на злобу дня. Где берете идеи для роликов?



М. В.: Я всегда опираюсь на свой личный опыт, наблюдаю за людьми и за тем, что происходит вокруг. Часто повторяющиеся сценарии, которые я подмечаю, и становятся идеями для видео. Я просто делаю умозаключения, которые находят отклик у подписчиков. Также мне всегда была интересна психология, поэтому время от времени стараюсь изучать книги по этой теме.



Woman.ru: Свои мысли вы порой выражаете в довольно грубой форме…



М. В.: У меня нет проблем с тем, чтобы выражать мысли тем способом, который мне удобен на данный момент.



Woman.ru: И вы, конечно, столкнулись с массой негатива. Насколько нам известно, были даже попытки нападения. Как реагируете на выпады хейтеров?



М. В.: У меня были разные этапы и формы отношения к негативу в мой адрес. Были и обиды, и банальное отрицание, которые перерастали в ответную агрессию. А затем наступило полное безразличие — я просто блокировала хейтеров в своих социальных сетях.

«Сегодня я пришла к выводу, что если люди негативят в твой адрес, то с этим ничего нельзя сделать. Просто есть те, кому ты не нравишься априори, даже если они тебя не знают, и что бы ты ни делала, их мнение о тебе вряд ли изменится». «Сегодня я пришла к выводу, что если люди негативят в твой адрес, то с этим ничего нельзя сделать. Просто есть те, кому ты не нравишься априори, даже если они тебя не знают, и что бы ты ни делала, их мнение о тебе вряд ли изменится».

Я стала относиться к этому снисходительнее — если человек занимается такими вещами, значит, ему просто плохо. Вот и все объяснение.

«Я приняла себя такой, какая я есть, вне зависимости от того, что происходит вокруг»

Woman.ru: Вам все равно, что думают о вас другие люди?



М. В.: Не могу сказать, что мне совсем не важно. Время от времени эти мысли привлекают пусть и незначительную, но все же часть моего внимания.



Наверное, все дело в том, что я приняла себя такой, какая я есть, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Я привыкла ориентироваться на свои ощущения, на свое мнение о себе, а не на чье-либо другое.



Woman.ru: Вы стали ведущей на канале «Москва 24». Опыт блогинга помогает в телевизионной сфере?



М. В.: Это очень интересный опыт. У блогеров все абсолютно по-другому: у нас нет запретных тем, сценария, особой подготовки. А тут ты работаешь в команде и должен выполнять отведенную тебе роль. Ты ограничена и многого не можешь себе позволить, но это полезный опыт — в тебе развиваются коммуникативные навыки. Опыт блогинга, безусловно, помогает в работе. Ты уже не стесняешься говорить и работать на камеру, выражать свои мысли, знаешь, как себя вести. Это огромный плюс.



Woman.ru: Как известно, сейчас вы находитесь в отношениях и не скрываете этого от подписчиков. Чем вас покорил ваш избранник?



М. В.: Я встретила свою настоящую любовь и не вижу причин это скрывать. У нас с Левой (Леван Авазашвили, музыкант, — прим. Woman.ru) любовь с первого взгляда.

«У нас не шло речи ни о каком покорении, ни о каких чертах характера — просто мы с первых минут, часов и дней сплелись воедино и больше не разлучились, никак не анализируя происходящее». «У нас не шло речи ни о каком покорении, ни о каких чертах характера — просто мы с первых минут, часов и дней сплелись воедино и больше не разлучились, никак не анализируя происходящее».

Woman.ru: Как Леван относится к вашей деятельности? Не переживает ли из-за количества негатива?



М. В.: Критика сыпется в адрес всех — меня, него, наших друзей. Это интернет, и это нормально. Лева относится к моей деятельности абсолютно спокойно. Для него главное, чтобы я была довольна.



Woman.ru: Насколько вы открыты и готовы говорить о своей личной жизни?



М. В.: Я, в принципе, открытый человек и готова говорить на любую тему в пределах разумного.



Woman.ru: Как относитесь к выражению «Счастье любит тишину»?



М. В.: У меня было 5 лет тишины, что не принесло мне никакого счастья. На мой взгляд, это условие абсолютно ничего не гарантирует. Наверное, я даже до конца не понимаю это выражение.

«Может быть, и не нужно ничего выставлять на всеобщее обозрение, чтобы избежать людской зависти, но в моем случае это невозможно — я блогер». «Может быть, и не нужно ничего выставлять на всеобщее обозрение, чтобы избежать людской зависти, но в моем случае это невозможно — я блогер».

Woman.ru: В современном обществе существует стереотип, что девушка до 30 лет должна выйти замуж, родить ребенка. Что вы сами думаете на этот счет?



М. В.: Возможно, где-то существует стереотип, что женщина должна обзавестись мужем и детьми еще в подготовительной группе детского сада, однако это еще совсем ничего не значит. Я считаю, что не стоит загонять себя ни в какие рамки.

«Даже если вы поставите себе цель выйти замуж и родить до 30 лет, это не гарантирует вам счастья». «Даже если вы поставите себе цель выйти замуж и родить до 30 лет, это не гарантирует вам счастья».

Мне кажется, единственная цель, которая может быть у нормального человека, — быть счастливым и любимым. И это никак не связано с возрастом.

«Я одеваюсь и выгляжу так, как ощущаю себя, и не ставлю перед собой цель привлечь чье-либо внимание»

Woman.ru: Некоторые девушки откладывают рождение детей потому, что боятся потерять себя, как личность.



М. В.: Невозможно быть личностью, а потом перестать ею быть. Ты либо была курицей изначально, либо никогда таковой не станешь. С рождением ребенка меняется только одно — возникает некая финансовая зависимость от своего мужчины, потому что женщина перестает работать. Однако никто не заставляет вас рожать и потом ничего не делать.



Вообще, мне кажется, что все эти страхи, рамки и условности существуют тогда, когда нет настоящей любви. А когда она есть, все другие вопросы отходят на второй план. Ты уже не думаешь о том, что станешь безликой мамочкой-наседкой, потому что просто хочешь родить ребенка от любимого мужчины.



Woman.ru: Как считаете, наличие семьи изменит вас, сделает более сдержанной?



М. В.: Думаю, что наличие мужа, детей может сделать меня только более счастливой, сдержанность здесь ни при чем.

«Я и сейчас не могу назвать себя несдержанной — просто это мой темперамент, который сопутствует мне всю жизнь. В том числе и в блогерстве». «Я и сейчас не могу назвать себя несдержанной — просто это мой темперамент, который сопутствует мне всю жизнь. В том числе и в блогерстве».

Woman.ru: На фоне других блогеров вы выделяетесь не только острословием, но и неожиданными образами. Вам нравится ловить на себе взгляды и выделяться из толпы?



М. В.: Я одеваюсь и выгляжу так, как ощущаю себя, и не ставлю перед собой цель привлечь чье-либо внимание. Но если так получается, это круто!



Woman.ru: Существует мнение, что макияж для девушки — это маска, за которой можно скрыть неуверенность в себе и своей внешности. Что макияж значит для вас?



М. В.: Макияж — это отдельная профессия и вид искусства, а также огромная индустрия, которая создана, во-первых, для того, чтобы преображать внешность девушек, и во-вторых, чтобы их развлекать.

«Лично для меня макияж — скорее развлечение, а не попытка что-то скрыть или приукрасить». «Лично для меня макияж — скорее развлечение, а не попытка что-то скрыть или приукрасить».

Woman.ru: По-вашему, в каком возрасте девушки могут начать краситься, изучать азы макияжа?



М. В.: Думаю, что в этом вопросе все сугубо индивидуально. Нет какого-то определенного возраста, когда девушкам стоит начать краситься. Чтобы не допустить ошибок, в первую очередь, советую посмотреть на себя в зеркало и отметить, что вам в себе нравится, а что — нет. И уже, основываясь на этом, научиться делать макияж так, чтобы он выгодно подчеркивал все ваши достоинства и маскировал недостатки.

«Также замечу, что избегание яркого мейкапа в молодом возрасте — это стереотип. 20-30-летние девушки, наоборот, могут совершать любые эксперименты со своей внешностью. А вот уже после 35 лет нужно тщательнее подбирать процедуры по уходу и тональное средство, чтобы кожа по-прежнему выглядела молодо и свежо». «Также замечу, что избегание яркого мейкапа в молодом возрасте — это стереотип. 20-30-летние девушки, наоборот, могут совершать любые эксперименты со своей внешностью. А вот уже после 35 лет нужно тщательнее подбирать процедуры по уходу и тональное средство, чтобы кожа по-прежнему выглядела молодо и свежо».

Woman.ru: И напоследок: какие тренды в макияже актуальны сегодня?



М. В.: В современном макияже прекрасно то, что в нем нет никаких правил и ограничений. Каждая девушка может выражаться так, как хочет. Раньше мы ориентировались на глянцевые журналы, которые диктовали нам правила — например, использовать определенные оттенки теней под цвет ваших глаз. Сегодня девушки начинают понимать, что они могут выглядеть, как им вздумается.

«Я не слежу за трендами в макияже, так как на протяжении многих лет ничего по большому счету не меняется. Лично мне нравятся теплые красные и персиковые оттенки, также в последнее время я стала заострять внимание на горчичной и охристой цветовых гаммах». «Я не слежу за трендами в макияже, так как на протяжении многих лет ничего по большому счету не меняется. Лично мне нравятся теплые красные и персиковые оттенки, также в последнее время я стала заострять внимание на горчичной и охристой цветовых гаммах».

Мне бы хотелось, чтобы в этой области у девушек было больше принятия — например, мы должны перестать думать, что яркий макияж непременно делает нас распущенными в глазах других. Мейкап — это сфера, в которой существует масса нюансов, но тем не менее она интересна и многообразна сама по себе.