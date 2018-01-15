Блогеры уверенно атакуют и с каждым годом все больше завоевывают информационное пространство. Они уверенно диктуют тенденции в самых разных сферах жизни, а количеству их подписчиков (которое исчисляется миллионами) могут позавидовать даже звезды.
Так, визажист и просто яркая девушка из Екатеринбурга Мария Вискунова в одночасье стала популярной на необъятных просторах всемирной паутины. Ее резкие, порой нахальные, но неизменно правдивые видеоролики моментально нашли отклик в сердцах подписчиков. Да, что там — мы тоже с интересом наблюдаем за этой красоткой и по праву считаем ее открытием 2017 года.
Сегодня Марию без труда узнают на улицах, к ее мнению прислушиваются, а ее ролики разлетаются по всему интернету. К слову, видео Вискунова записывает в двух направлениях — это либо саркастичные рассуждения на самые разные темы, либо уроки макияжа. В Сети нашу героиню давно окрестили «гуру мейкапа».
Конечно, у всего этого есть и обратная сторона — не все так благосклонны к блогерше. За свои язвительные комментарии Мария обзавелась внушительной армией хейтеров. Мы решили познакомиться с «цветноволосой» красавицей и задать все волнующие нас вопросы.
Woman.ru: Мария, благодаря своим провокационным видео вы быстро стали популярной в Инстаграме. Расскажите, как пришла идея снимать их?
Мария Вискунова: Первоначально никакой идеи не было.
В обычной жизни я постоянно болтаю сама с собой, и, можно сказать, подписчики через видео и Stories в Инстаграме становятся свидетелями этого процесса (улыбается).
Woman.ru: Ваши видео всегда на злобу дня. Где берете идеи для роликов?
М. В.: Я всегда опираюсь на свой личный опыт, наблюдаю за людьми и за тем, что происходит вокруг. Часто повторяющиеся сценарии, которые я подмечаю, и становятся идеями для видео. Я просто делаю умозаключения, которые находят отклик у подписчиков. Также мне всегда была интересна психология, поэтому время от времени стараюсь изучать книги по этой теме.
Woman.ru: Свои мысли вы порой выражаете в довольно грубой форме…
М. В.: У меня нет проблем с тем, чтобы выражать мысли тем способом, который мне удобен на данный момент.
Woman.ru: И вы, конечно, столкнулись с массой негатива. Насколько нам известно, были даже попытки нападения. Как реагируете на выпады хейтеров?
М. В.: У меня были разные этапы и формы отношения к негативу в мой адрес. Были и обиды, и банальное отрицание, которые перерастали в ответную агрессию. А затем наступило полное безразличие — я просто блокировала хейтеров в своих социальных сетях.
Я стала относиться к этому снисходительнее — если человек занимается такими вещами, значит, ему просто плохо. Вот и все объяснение.
Woman.ru: Вам все равно, что думают о вас другие люди?
М. В.: Не могу сказать, что мне совсем не важно. Время от времени эти мысли привлекают пусть и незначительную, но все же часть моего внимания.
Наверное, все дело в том, что я приняла себя такой, какая я есть, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Я привыкла ориентироваться на свои ощущения, на свое мнение о себе, а не на чье-либо другое.
Woman.ru: Вы стали ведущей на канале «Москва 24». Опыт блогинга помогает в телевизионной сфере?
М. В.: Это очень интересный опыт. У блогеров все абсолютно по-другому: у нас нет запретных тем, сценария, особой подготовки. А тут ты работаешь в команде и должен выполнять отведенную тебе роль. Ты ограничена и многого не можешь себе позволить, но это полезный опыт — в тебе развиваются коммуникативные навыки. Опыт блогинга, безусловно, помогает в работе. Ты уже не стесняешься говорить и работать на камеру, выражать свои мысли, знаешь, как себя вести. Это огромный плюс.
Woman.ru: Как известно, сейчас вы находитесь в отношениях и не скрываете этого от подписчиков. Чем вас покорил ваш избранник?
М. В.: Я встретила свою настоящую любовь и не вижу причин это скрывать. У нас с Левой (Леван Авазашвили, музыкант, — прим. Woman.ru) любовь с первого взгляда.
Woman.ru: Как Леван относится к вашей деятельности? Не переживает ли из-за количества негатива?
М. В.: Критика сыпется в адрес всех — меня, него, наших друзей. Это интернет, и это нормально. Лева относится к моей деятельности абсолютно спокойно. Для него главное, чтобы я была довольна.
Woman.ru: Насколько вы открыты и готовы говорить о своей личной жизни?
М. В.: Я, в принципе, открытый человек и готова говорить на любую тему в пределах разумного.
Woman.ru: Как относитесь к выражению «Счастье любит тишину»?
М. В.: У меня было 5 лет тишины, что не принесло мне никакого счастья. На мой взгляд, это условие абсолютно ничего не гарантирует. Наверное, я даже до конца не понимаю это выражение.
Woman.ru: В современном обществе существует стереотип, что девушка до 30 лет должна выйти замуж, родить ребенка. Что вы сами думаете на этот счет?
М. В.: Возможно, где-то существует стереотип, что женщина должна обзавестись мужем и детьми еще в подготовительной группе детского сада, однако это еще совсем ничего не значит. Я считаю, что не стоит загонять себя ни в какие рамки.
Мне кажется, единственная цель, которая может быть у нормального человека, — быть счастливым и любимым. И это никак не связано с возрастом.
Woman.ru: Некоторые девушки откладывают рождение детей потому, что боятся потерять себя, как личность.
М. В.: Невозможно быть личностью, а потом перестать ею быть. Ты либо была курицей изначально, либо никогда таковой не станешь. С рождением ребенка меняется только одно — возникает некая финансовая зависимость от своего мужчины, потому что женщина перестает работать. Однако никто не заставляет вас рожать и потом ничего не делать.
Вообще, мне кажется, что все эти страхи, рамки и условности существуют тогда, когда нет настоящей любви. А когда она есть, все другие вопросы отходят на второй план. Ты уже не думаешь о том, что станешь безликой мамочкой-наседкой, потому что просто хочешь родить ребенка от любимого мужчины.
Woman.ru: Как считаете, наличие семьи изменит вас, сделает более сдержанной?
М. В.: Думаю, что наличие мужа, детей может сделать меня только более счастливой, сдержанность здесь ни при чем.
Woman.ru: На фоне других блогеров вы выделяетесь не только острословием, но и неожиданными образами. Вам нравится ловить на себе взгляды и выделяться из толпы?
М. В.: Я одеваюсь и выгляжу так, как ощущаю себя, и не ставлю перед собой цель привлечь чье-либо внимание. Но если так получается, это круто!
Woman.ru: Существует мнение, что макияж для девушки — это маска, за которой можно скрыть неуверенность в себе и своей внешности. Что макияж значит для вас?
М. В.: Макияж — это отдельная профессия и вид искусства, а также огромная индустрия, которая создана, во-первых, для того, чтобы преображать внешность девушек, и во-вторых, чтобы их развлекать.
Woman.ru: По-вашему, в каком возрасте девушки могут начать краситься, изучать азы макияжа?
М. В.: Думаю, что в этом вопросе все сугубо индивидуально. Нет какого-то определенного возраста, когда девушкам стоит начать краситься. Чтобы не допустить ошибок, в первую очередь, советую посмотреть на себя в зеркало и отметить, что вам в себе нравится, а что — нет. И уже, основываясь на этом, научиться делать макияж так, чтобы он выгодно подчеркивал все ваши достоинства и маскировал недостатки.
Woman.ru: И напоследок: какие тренды в макияже актуальны сегодня?
М. В.: В современном макияже прекрасно то, что в нем нет никаких правил и ограничений. Каждая девушка может выражаться так, как хочет. Раньше мы ориентировались на глянцевые журналы, которые диктовали нам правила — например, использовать определенные оттенки теней под цвет ваших глаз. Сегодня девушки начинают понимать, что они могут выглядеть, как им вздумается.
Мне бы хотелось, чтобы в этой области у девушек было больше принятия — например, мы должны перестать думать, что яркий макияж непременно делает нас распущенными в глазах других. Мейкап — это сфера, в которой существует масса нюансов, но тем не менее она интересна и многообразна сама по себе.
конечно есть, обожаю Машку и ее видосы!))
А кто нибудь прочел все это? Я осилила треть, нулевая информация. Ее видео такое же пустое, как это интервью?
Есть те, кто не знает кто это?
Кто это?
🙋
Есть, я не знаю и в первый раз вижу эту мадам!
Некультурная, склонная к хайпу сексистка, угодница интернет-недомужчин и школоты.
конечно есть, обожаю Машку и ее видосы!))
Интересное интервью, яркая личность! Впервые вижу, во второй раз слышу, и не понятно, почему так мало комментариев.