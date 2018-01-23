Алиса Бруновна Фрейндлих — актриса, которой мы восхищаемся уже не одно десятилетие, раз за разом пересматривая ее фильмы как будто впервые. В интервью Woman.ru наша героиня рассказала о своих жизненных принципах, работе в театре, современном кино и семье.

1 2 3 ... 25 В интервью Woman.ru Алиса Бруновна Фрейндлих рассказала о карьере и семье

Есть фильмы однодневки, которые исчезают из памяти так же стремительно, как и появляются на экранах. А есть киноленты, для которых не существует времени — даже десятилетия спустя миллионы людей с удовольствием готовы прильнуть к телевизору, чтобы в который раз пересмотреть любимую картину. Таким был и остается легендарный фильм «Служебный роман», который сделал Алису Фрейндлих знаменитой и всенародно любимой, а нам подарил бессмертный образ Мымры, моментально ставший нарицательным.



Сегодня Фрейндлих по-прежнему работает и востребована. Наша героиня, как и много лет назад, полностью отдается профессии — играет в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова в родном Санкт-Петербурге, изредка снимаясь в кино. Так, 18 января во всех кинотеатрах состоялась премьера фильма «Карп отмороженный» с участием Алисы Бруновны. Кинолента рассказывает о женщине, которая узнает о смертельном диагнозе и, чтобы не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, сама берется организовать свои похороны. В этом деле исполнительнице главной роли Марине Нееловой помогает близкая подруга, которую играет Фрейндлих.



В преддверии выхода картины мы отправились в северную столицу на встречу с нашей героиней и ее внуком Никитой — по совместительству продюсером «Карпа». В свои 83 года Алиса Бруновна продолжает вести активный образ жизни и, надо сказать, выглядит восхитительно.

«На мой взгляд, Алиса Бруновна — очень системный человек. На протяжении всей моей сознательной жизни она встает в одно и то же время, с утра всегда делает одни и те же процедуры и каждый день спит после обеда. Алиса Бруновна всегда соблюдает режим, чтобы набраться сил к спектаклю, который состоится вечером или на следующий день», — рассказывает Никита. «На мой взгляд, Алиса Бруновна — очень системный человек. На протяжении всей моей сознательной жизни она встает в одно и то же время, с утра всегда делает одни и те же процедуры и каждый день спит после обеда. Алиса Бруновна всегда соблюдает режим, чтобы набраться сил к спектаклю, который состоится вечером или на следующий день», — рассказывает Никита.

«Лапа, это все называется одним единственным словом, которое тебе совершенно неведомо, — дисциплина», — со свойственным чувством юмора парирует актриса. Энергичная, открытая и позитивная — так описывают Алису Бруновну те, кто хотя бы раз с ней встречался. И мы не можем с этим не согласиться. Убедитесь сами.



Woman.ru: Алиса Бруновна, в фильме «Карп отмороженный» вы предстали перед зрителями в не типичном для вас образе ворчливой деревенской женщины, которая может и матом ругнуться. Чем вам приглянулась эта роль?



Алиса Фрейндлих: Именно непривычностью и новизной она меня и привлекла. До этого я не играла таких озабоченных жизнью теток, зато сколько раз наблюдала их! Актерская природа такова, что мы все время откладываем в своей памяти яркие образы, которые встречаем в жизни. И когда необходимо, эти образы всплывают. Мне эта роль была очень интересна, я лакомилась ей. Правда, в самой картине ее сильно сократили из-за цензуры.



Woman.ru: В фильме поднимается острая для нашего времени тема — пожилые люди становятся одинокими, в то время как у них есть дети, внуки. Как вы считаете, что нужно донести до ребенка в детстве, чтобы в будущем избежать такого сценария?



А. Ф.: Я так и не выявила какую-то формулу.

«Могу сказать, что я не проводила со своей дочерью достаточное количество времени, потому что всегда много и жадно работала. Мне кажется, важен наглядный пример самих родителей и внутренний семейный кодекс. Если ребенок видит, что родители трудятся на благо, то он понимает, что без работы не может быть достигнут какой-либо результат». «Могу сказать, что я не проводила со своей дочерью достаточное количество времени, потому что всегда много и жадно работала. Мне кажется, важен наглядный пример самих родителей и внутренний семейный кодекс. Если ребенок видит, что родители трудятся на благо, то он понимает, что без работы не может быть достигнут какой-либо результат».

Только собственным примером (в частности, отношением к своим родителям) можно наставить ребенка на истинный путь. Но никак не нотациями и нравоучениями.



Наша семья всегда была дружной. Дети видели, как мы относимся к старшим, каким трудом достигаем определенных результатов, и выросли с теми же ценностями. Поэтому я убеждена, что воспитать ребенка можно, только воспитав себя.

«Наверное, чувство одиночества не свойственно только идиоту. Иногда всем нам хочется на какое-то время уйти в себя от суеты и обилия общения»



Woman.ru: В «Карпе отмороженном» также раскрывается тема одиночества — главная героиня очень остро чувствует его. А как вы спасаетесь, если вас одолевает тоска?



А. Ф.: Наверное, чувство одиночества не свойственно только идиоту. Иногда всем нам хочется на какое-то время уйти в себя от суеты и обилия общения.

«Так сложилось, что одиночество — тема большинства моих героинь. Как я спасаюсь? Я не умею готовить, но люблю гулять». «Так сложилось, что одиночество — тема большинства моих героинь. Как я спасаюсь? Я не умею готовить, но люблю гулять».

Во время прогулок приходят хорошие мысли. На улицу я выхожу в основном вечером, чтобы не привлекать внимания и остаться наедине с собой.



Woman.ru: Вы следите за тем, что происходит в современном кинематографе?



А. Ф.: Если я узнаю, что фильм хороший, мне не жалко пожертвовать на него время, а вот сериалы смотреть не удается. Я всегда теряю сюжетную нить — нужно иметь свободную неделю, пока идет сериал, чтобы не потеряться во всех хитросплетениях сценария.



Woman.ru: Некоторые актеры тоскуют по идеалам советского кино, говорят, что современный кинематограф очень испортился. Какое у вас мнение на этот счет?



А. Ф.: Конечно, сегодня все зациклены на сериалах и криминале, который стал темой большого количества программ. Такой материал найти несложно — в газетах и журналах есть «криминальные» страницы, где можно взять идею для сюжетной линии. И поскольку криминал снимают в последнее время охотнее, исчезает разговор про простые истины — дружбу, добро, зло, любовь и честность. Они остаются за пределами внимания.



С годами время оставило хорошее кино, поэтому мы смотрим и помним его и сегодня. Но только представьте себе, сколько фильмов тогда снималось!

«Поверьте, барахла в советском кинематографе было много, но все просеялось по принципу ситечка и зерна. Мелочь уже давно выпала из нашего поля зрения, осталось только крупное зерно — те картины, которые стоят нашего внимания». «Поверьте, барахла в советском кинематографе было много, но все просеялось по принципу ситечка и зерна. Мелочь уже давно выпала из нашего поля зрения, осталось только крупное зерно — те картины, которые стоят нашего внимания».

Woman.ru: У вас молодые внуки. Стараетесь тянуться за ними, быть в курсе всего новомодного?



А. Ф.: Нет, я не в теме. У меня тут где-то болтается абсолютно убогий телефон. А второй — еще более убогий — который я понимала, как свои пять пальцев, к сожалению, разбился. Теперь мне нужно осваивать что-то новое, но у меня совершенно нет этого сегмента в мозгах. Даже ребенок знает, как обращаться с айпадом, а я не обладаю нужным уровнем знаний. Дети подарили мне айпад, но я его так и не освоила. Он полежал какое-то время, пока Никита не сказал: «Ну, раз он тебе не нужен, давай его сюда».

«Дочь Варвара пошла в театральный институт, хоть и сильно робела. А потом занялась воспитанием детей, что отвлекло ее от профессии. Но она вырастила прекрасных детей»



Woman.ru: Некоторые члены вашей семьи пошли по вашим стопам и связали свою жизнь с кинематографом. Вы сразу одобрили их выбор или были против?



А. Ф.: Мои внуки Никита и Анна не почувствовали в себе одержимости профессией и решили заниматься другим делом. А дочь Варвара пошла в театральный институт, хоть и сильно робела. Ей было нелегко, потому что ее постоянно сравнивали со мной. И это сравнение в каком-то смысле ее парализовало, мешало раскрыться и доказать свою актерскую самостоятельность, что в театре необходимо.

«Мой педагог всегда говорил, что актер в первую очередь должен не просто хотеть играть, а бесконечно испытывать страсть к своей работе и заражаться ей. Он называл это «нахалим». Само по себе нахальство — недостаток и порок, а внутри актерского, режиссерского и театрального цеха «нахалим» — не что иное, как упорство в достижении мечты и цели». «Мой педагог всегда говорил, что актер в первую очередь должен не просто хотеть играть, а бесконечно испытывать страсть к своей работе и заражаться ей. Он называл это «нахалим». Само по себе нахальство — недостаток и порок, а внутри актерского, режиссерского и театрального цеха «нахалим» — не что иное, как упорство в достижении мечты и цели».

Woman.ru: Ваша дочь обладает этим упорством?



А. Ф.: Только недавно на одном из каналов показывали фильм «Не покидай», где Варвара снялась еще студенткой. У нее было несколько небольших ролей в кино и два спектакля в театре. А потом дочка занялась воспитанием детей, что отвлекло ее от профессии. Но она вырастила прекрасных детей. Сейчас мы с Варварой играем в постановке «Лето одного года», где по сюжету она исполняет роль моей дочки.



Woman.ru: Вы и ваша семья тесно связаны с театром, а ведь несколько лет назад, когда пришел интернет, ему предрекали смерть…



А. Ф.: Театру предвещали смерть, еще когда пришло телевидение. Но он все-таки выжил. Театр — это живое, сиюминутное общение актера и зрителя. Он никогда не бывает сегодня таким, как и вчера. Это всегда новые, настоящие эмоции и мысли, безусловно, состоявшиеся в рамках авторского замысла и режиссерского построения.

«Был период, когда зрители ушли из театра и сели у экранов телевизоров, но потом залы стали наполняться снова. У людей всегда есть необходимость в живом общении и переживании чего-то нового». «Был период, когда зрители ушли из театра и сели у экранов телевизоров, но потом залы стали наполняться снова. У людей всегда есть необходимость в живом общении и переживании чего-то нового».

Woman.ru: Вы стали по-настоящему культовой актрисой и за долгие годы сыграли множество ролей. По-вашему, какую главную роль в своей жизни должна сыграть женщина?



А. Ф.: Если говорить о том, что предназначено нам судьбой, богом и природой в первую очередь, то, конечно, женщина — это мать. Однако не всем выпадает это счастье. В таком случае нужно состояться в творчестве. А поле для творчества необъятно — будь то хозяйство, огород, сад, дом, пение или рисование… Это может быть любая привязанность по душе.