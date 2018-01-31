В беседе с Woman.ru актриса Катя Кабак рассказала, как она относится к своей первой работе в популярном сериале, почему связала жизнь с кино и телевидением и чем живет сегодня.

1 2 3 ... 17 В интервью Woman.ru актриса Катя Кабак рассказала о том, чем занималась после сериала «Клуб», как попала на телевидение и почему обожает критику

В нулевые юную школьницу Катю Кабак знала и любила вся страна — она прославилась своей ролью Малолетки в популярном сериале «Клуб». Да-да, той самой девочки, из серии в серию пытающейся прорваться через фейсконтроль.



Вскоре после «Клуба» поклонники молодой актрисы смогли вновь лицезреть ее на экранах — уже в сериале «Мачеха», где Катя исполнила главную роль. Однако после этого мы все меньше и меньше слышали о Кабак.



Сегодня Кате 27 лет, она замужем, а ее сногсшибательной фигуре можно только позавидовать. И это еще не все. Кабак возвращается на экраны, но обо всем по порядку.



Woman.ru: Катя, многие запомнили тебя как Малолетку из сериала «Клуб». Как ты сама спустя годы относишься к этой роли?



Катя Кабак: С трепетом вспоминаю свою Малолетку, ведь это была моя первая основательная работа в кино. Мне нравился ее образ, уловки, трюки и переодевания.

«Разве можно забыть перевоплощения Малолетки в полицейского или проститутку? А как она платила курьеру, чтобы ее в коробке занесли в клуб? (Смеется.) Сегодня многие ностальгируют по сериалу и вспоминают именно мою героиню». «Разве можно забыть перевоплощения Малолетки в полицейского или проститутку? А как она платила курьеру, чтобы ее в коробке занесли в клуб?Сегодня многие ностальгируют по сериалу и вспоминают именно мою героиню».

Woman.ru: Кто-то уверен, что яркая и запоминающаяся роль только на руку артисту, другие же считают, что артист становится заложником этой роли. Какое у тебя мнение на этот счет?



К. К.: Я считаю, что это две стороны одной медали. В яркой роли существует масса плюсов. Огромная удача для артиста — играть такой собирательный образ. Бесспорно, очень важно, что произойдет с человеком после этого. Сможет ли он показать что-то еще?



Для меня в этом смысле хорошим примером является Михаил Пореченков. Все помнят, как долго он играл один и тот же образ, и все узнавали его за счет однотипности персонажей. А потом он показал всем, на что способен как артист, в фильме «Поддубный». Я считаю, что это было потрясающе.

«Конечно, все актеры хотят прославиться за счет своей многогранности и глубины. Великий труд — каждый раз обнуляться, перезагружаться и демонстрировать новый аспект своего актерского мастерства». «Конечно, все актеры хотят прославиться за счет своей многогранности и глубины. Великий труд — каждый раз обнуляться, перезагружаться и демонстрировать новый аспект своего актерского мастерства».

Кстати, так бывает и в жизни. Основная масса людей, когда видит девушку с ногами от ушей, красивым телом, миловидным лицом и в дорогой одежде, сразу вешает ярлык. Но люди умеют поражать. Например, эта девушка оказывается безумно интересным человеком с тремя высшими образованиями. Пусть и дальше вешают ярлыки, но чтобы потом они с открытым ртом понимали, как сильно ошибались.

«Сегодня я точно знаю, что больше не смогу жить без съемочной площадки»

Woman.ru: Когда ты поняла, что хочешь связать свою жизнь с кино и телевидением?



К. К.: Это произошло во время работы над «Клубом». Из-за съемочного процесса приходилось мало спать и делать уроки либо ночью, либо по дороге в школу. Но это никак не влияло на мое настроение.

«Внутри меня пульсировал адреналин — я старалась совершенствоваться, успевать все и даже больше. Тогда я поняла, что это дело всей моей жизни — оно дает мне нужный заряд энергии. Сегодня я точно знаю, что больше не смогу жить без съемочной площадки». «Внутри меня пульсировал адреналин — я старалась совершенствоваться, успевать все и даже больше. Тогда я поняла, что это дело всей моей жизни — оно дает мне нужный заряд энергии. Сегодня я точно знаю, что больше не смогу жить без съемочной площадки».

Woman.ru: В дальнейшей карьере ты легко избавилась от образа Малолетки? Или нельзя сказать, что он к тебе «приклеился»?



К. К.: Как раз да, не могу сказать, что он сильно ко мне приклеился. Пожалуй, только охранники и фейсконтрольщики отрывались на мне всякий раз, когда я появлялась на пороге ночного клуба. Спрашивали: «Я буду первый, кто пустит тебя в клуб?» или «Девушка, вы сегодня не проходите!». На эту тему были всевозможные шутки, но, поскольку я редкий гость в ночных клубах, это не сильно донимало меня.



Woman.ru: Какие приоритеты были расставлены все эти годы?



К. К: Я научилась говорить «нет» и поняла, что важно заниматься тем, что тебе действительно нравится. Нужно быть честным перед собой, а это так тяжело. Я даже не говорю о ситуациях, когда родители или близкие вмешиваются в твои дела со своим мнением, возлагают на тебя надежды. К счастью, у меня никогда такого не было — мои родители всегда давали мне свободу выбора. Но из-за того, что я очень любознательный и увлекающийся человек, меня периодически уводило в сторону.



Я работала продюсером и выпустила в широкий прокат фильм «Привычка расставаться» с Лизой Боярской, Данилой Козловским, Петей Федоровым, Артуром Смольяниновым. Три года работала ведущей на радио в утреннем шоу и параллельно снималась. Но в какой-то момент здоровья и сил перестало хватать, и я поняла, что нужно расставить приоритеты. Я прислушалась к себе и сейчас занимаюсь тем, что люблю всем сердцем.



Woman.ru: Ты стала ведущей шоу «Генеральная уборка» на «Пятнице!», с чем мы тебя и поздравляем! Нравится работа в этом проекте?



К. К: Я обожаю телеканал «Пятница!» и искренне считаю, что за ним будущее. Мне нравятся люди, которые там работают, их креативный и передовой подход к делу, поэтому с радостью согласилась стать частью этой команды.

«Мне нравится работа в шоу «Генеральная уборка» тем, что в нем есть магия. Мы приезжаем в дома людей, у которых что-то пошло не так в жизни, произошел надлом, наводим порядок в их доме, что приводит к порядку в их головах. А блеск и радость, которые я вижу в глазах наших героев, очень многого стоят». «Мне нравится работа в шоу «Генеральная уборка» тем, что в нем есть магия. Мы приезжаем в дома людей, у которых что-то пошло не так в жизни, произошел надлом, наводим порядок в их доме, что приводит к порядку в их головах. А блеск и радость, которые я вижу в глазах наших героев, очень многого стоят».

Они чувствуют, что избавились от большого груза и могут начать новый этап своей жизни. Это бесценно. И, конечно, мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа и необычном для меня формате.

«Я абсолютно нормально отношусь к критике, а когда она конструктивная, то просто обожаю ее»

Woman.ru: До тебя ведущей программы была Настасья Самбурская. Не боишься критики?



К. К: Конечно, нас будут сравнивать, это человеческая сущность, и это, на мой взгляд, абсолютно нормально. Даже тот, кто понимает, что поступает неправильно, все равно делают это. Люди постоянно сравнивают нынешних партнеров с прежними, новую машину со старой, свой заработок с заработком коллег.

«Я абсолютно нормально отношусь к критике, а когда она конструктивная, то просто обожаю ее, потому что считаю, что в ней заключается развитие. Комплименты же не дают никакого продуктивного результата». «Я абсолютно нормально отношусь к критике, а когда она конструктивная, то просто обожаю ее, потому что считаю, что в ней заключается развитие. Комплименты же не дают никакого продуктивного результата».

Woman.ru: В этом году тебе исполняется 28 лет. Уже задумываешься о детях? И как относишься к стереотипу, что девушка до 30 лет должна стать матерью?



К. К: У меня есть любимый муж и любимая работа, которая пока не позволяет надолго отлучиться от съемочного процесса. Детишки придут в нашу жизнь, когда будет возможность сделать перерыв в съемках. Я считаю, что 30 лет — это хороший ориентир для девушек. Действительно, в этом возрасте большинству представительниц прекрасного пола лучше выйти замуж и стать матерью, но всегда и везде есть исключения.



Не люблю, когда все происходит «как у всех», но при этом у меня есть не один пример знакомых девушек в возрасте 30+, у которых нет мужа и детей, и им куда сложнее найти общий язык с собственной головой. Невольно задумываешься: «А что было раньше — курица или яйцо?». Мне совершенно неясно — всегда ли эти девушки были такими, или на их поведение и характер повлияли отсутствие любви и семьи?



Думаю, что главное в жизни — гармония. Если тебе нравится быть одной, то можно и до 50 лет оставаться завидной невестой. Главное, чтобы все было в кайф.