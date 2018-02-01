В сентябре прошлого года отечественные СМИ облетела весть, что Елена Захарова ждет ребенка. Интересное положение актрисы (а на тот момент она была уже на шестом месяце) удивило многих — так ловко она скрывала свой живот. 6 декабря на свет появилась девочка. О материнстве, карьере и месте женщины в современном мире мы поговорили с Еленой в интервью для нашего портала.

1 2 3 ... 21 В интервью Woman.ru Елена Захарова рассказала о беременности и рождении дочери, карьере и мечтах

Актриса Елена Захарова, которая полюбилась многим по сериалу «Кадетство», посвятила свою жизнь профессии. Она играет в театре, много гастролирует, снимается в кино и сериалах. Эта хрупкая рыжеволосая женщина с голубыми глазами завоевала расположение зрителей благодаря своему бесспорному актерскому таланту, способности перевоплощаться из романтичной героини в стерву и убедительности в любом амплуа.

Говорят, что рыжий цвет волос приносит счастье и удачу, однако в жизни нашей героини были и поражения, и трагедии. Всего, что она имеет, Елена добилась сама. Говорят, что рыжий цвет волос приносит счастье и удачу, однако в жизни нашей героини были и поражения, и трагедии. Всего, что она имеет, Елена добилась сама.

Осенью 2017 года все поклонники актрисы пришли в восторг, узнав, что она скоро станет матерью. Несмотря на новости в СМИ, Елена долгое время не комментировала свое интересное положение и лишь недавно, после рождения дочери, согласилась пообщаться с Woman.ru. Упускать такой шанс поговорить с новоиспеченной матерью, артисткой и самодостаточной женщиной мы, разумеется, не стали.



Woman.ru: Елена, в декабре вы стали мамой, с чем мы вас от всей души поздравляем! Почему так тщательно скрывали беременность?



Елена Захарова: Спасибо за поздравление! Кто-то хочет выставлять свое интересное положение напоказ, а кто-то его скрывает. Я решила скрывать. Безусловно, я была счастлива и знала, что многие за меня порадуются, но ведь всякое могло произойти… Мне кажется, выражение «Счастье любит тишину» не лишено смысла.

«У меня в жизни были разные ситуации. Так, свою первую беременность я не скрывала, была очень счастлива, делилась своей радостью, много фотографировалась с дочерью, не побоялась ее показать, и, к сожалению, все очень плохо закончилось. В этом смысле я стала осторожнее». «У меня в жизни были разные ситуации. Так, свою первую беременность я не скрывала, была очень счастлива, делилась своей радостью, много фотографировалась с дочерью, не побоялась ее показать, и, к сожалению, все очень плохо закончилось. В этом смысле я стала осторожнее».

Woman.ru: Когда вы только узнали, что ждете малыша, о ком мечтали — о мальчике или девочке?



Е. З.: Я мечтала о девочке, потому что моим первым ребенком была девочка. После случившейся трагедии, я, конечно, мечтала о ребенке. Тогда друзья, знакомые, сочувствуя моей утрате, говорили, что у меня обязательно еще будут дети, и многие почему-то предсказывали мальчика. И когда я забеременела во второй раз, то была уверена, что жду сына — ну, раз все вокруг про это говорили (улыбается). Позднее знакомые подкрепляли свои доводы тем, что форма живота у меня «мальчуговая». А когда УЗИ показало, что родится девочка, я была очень счастлива. На следующих УЗИ я переспрашивала: «Неужели, правда, девочка?». То есть я даже не могла в это поверить. Но я очень рада, что все так сложилось. Для меня это было очень важно.



Woman.ru: Мы до сих пор не знаем имени вашей малышки…



Е. З.: А я никому его не говорю — пока дочь не крещена, ее имя держится в тайне. Я сейчас читаю интервью других пар, и многие из них также не раскрывают имена детей — это правильно. К сожалению, в нашем мире есть не только добрые люди.

«Во время беременности я продолжала активно сниматься. На некоторые проекты меня утвердили еще до беременности, а к началу съемок я была уже в положении. Я честно признавалась в этом, на что мне говорили: «Ничего, скроем»

Woman.ru: Всю беременность вплоть до родов вы продолжали работать. Так совпал рабочий график или вы пошли на этот шаг осознанно?



Е. З.: Во-первых, я люблю свою работу. При этом я мечтала о материнстве и была уверена, что все будет хорошо. Я часто ходила в храм, молилась, и батюшки за меня молились.



Мне не хотелось совсем отказываться от работы, но я приостановила свое участие в некоторых спектаклях. Например, в постановке «Мата Хари: глаза дня» в Театре Луны я очень много танцую, сажусь на шпагат, меня поднимают вверх ногами, поэтому я практически сразу перестала в ней играть, хотя с первой беременностью танцевала довольно долго. Правда, тогда и живот далеко не сразу показался, а в этот раз он обрисовался уже на первом месяце. И я решила не рисковать — в апреле узнала, что беременна, и в мае отыграла крайний спектакль. Но совсем театр не оставила.



В мае в Берлине у нас состоялась премьера постановки «Скажи мне, что ты меня любишь» (основана на переписке писателя Эриха Марии Ремарка и актрисы Марлен Дитрих, продюсер Алексей Прупес, — прим. Woman.ru), где я играю Марлен Дитрих, а Володя Скворцов — Ремарка. Уже тогда я была с пузиком, а в конце августа, когда мы выступали в Абрау-Дюрсо, у меня был прямо большой живот. В этом спектакле не нужно было танцевать, тем не менее я все равно волновалась, переживала. Но спектакль уже нельзя было отметить. Мне помогала уверенность, что все будет хорошо.



Woman.ru: А что со съемками?



Е. З.: Сниматься я продолжала очень активно, хотя скрыть мой живот было очень сложно. На некоторые проекты меня утвердили еще до беременности, а к началу съемок я была уже в положении. Я честно признавалась в этом, на что мне говорили: «Ничего, скроем». В общем, как могли, прятали.



Так, недавно я снималась в фильме «Училка 2: Испытание» (по сюжету картины премьерный показ мюзикла оборачивается страшной трагедией: концертный зал стал объектом захвата террористов, а зрители — жертвами злоумышленников, — прим. Woman.ru). Я была утверждена, съемки должны были начаться в мае, но перенеслись на ноябрь — перед самыми родами. Я играла одну из зрительниц, пришедших на мюзикл. Конечно, сценарий переписали, и моя героиня стала беременной. Я тогда говорила Алексею Петрухину (режиссеру фильма, — прим. Woman.ru): «Пощадите, не стреляйте, не взрывайте ничего рядом со мной». В итоге и взрывали, и стреляли, и дрались (смеется).



Я потом своему врачу пересказывала все произошедшее со мной, и у нее просто случилась истерика. Она спросила: «И что, прямо стреляли?», я ответила: «Да, стреляли, но холостыми патронами». «А, ну если холостыми, тогда ладно», — с юмором отметила она. (Смеется.) Врач даже спросила: «Можно я о вас буду рассказывать, потому что это невероятно смешно?».

«Сейчас это и вправду смешно, но тогда я переживала. Съемки проходили в районе метро Выхино, и я заранее поинтересовалась о нахождении ближайшего роддома — мало ли что могло произойти». «Сейчас это и вправду смешно, но тогда я переживала. Съемки проходили в районе метро Выхино, и я заранее поинтересовалась о нахождении ближайшего роддома — мало ли что могло произойти».

Я, конечно, успокаивала себя и ребенка — клала руку на живот, разговаривала с малышом, уверяла, что это кино и все не по-настоящему. Наверное, любой человек, который прочитает это интервью, подумает, что я сумасшедшая. Но вот так получилось, понимаете? Конечно, меня оберегали, но просто нельзя было не пострелять рядом. А как иначе снять сцену захвата заложников? В конце съемок меня поздравили и отметили, что в кадре было сразу две актрисы (улыбается).



Woman.ru: Вы придерживаетесь мнения, что беременность должна быть активной?



Е. З.: Да, это моя позиция. В первую беременность я много путешествовала. На этот раз тоже получилось интересно. У меня уже был довольно большой срок (середина сентября), когда мы с моей мамой полетели на Корфу. Я очень давно хотела побывать у Спиридона Тримифунтского (мощи этого святого находятся как раз на греческом острове, — прим. Woman.ru) и понимала, что родив, вряд ли смогу посетить это место в ближайшее время. И мы с мамой полетели. Греческими авиалиниями... Это была жуть: вылет в четыре часа утра, когда мы приехали, выяснилось, что рейс задерживают, о чем нас не предупредили. Летели эконом-классом, так как ничего другого у них просто не было. В самолете тесно, душно… В конце полета ко мне подбегает стюардесса и интересуется, есть ли у меня справка от врача, разрешающая мне путешествовать. Она была, но не окажись ее у меня, они бы сняли меня с борта прямо в воздухе? Такие вопросы задают обычно перед посадкой. Вот с такими приключениями я путешествовала. Также плавала в бассейне, но никаким больше спортом не занималась — скажу честно, боялась.

«Если бы была возможность родить в юности, я бы родила. Но подчеркну, что и в моем возрасте можно становиться мамой. Если Бог даст, я бы родила еще одного ребенка»

Woman.ru: Сегодня вообще у женщин, которые решились стать мамами после 35-40 лет, остается много страхов, при том что роды в этом возрасте все чаще становятся обыденным делом. Были ли у вас опасения на этот счет?



Е. З.: Мы всегда чего-то боимся. Я молилась, за меня молились — это очень важно. Моя первая беременность и вторая беременность протекали легко, а бывает, что молодые, здоровые девушки часто лежат на сохранении. Я хочу сказать, что от возраста практически ничего не зависит. Вот я совершенно не ощущаю себя на свой возраст, плюс все говорят, что и выгляжу я моложе своих лет. Но если рассуждать, то я бы советовала девушкам рожать как можно раньше. Это так здорово, когда тебе 40 лет, твоему ребенку — 20. А в 40 лет ты можешь родить еще одного малыша.

«Сегодня молодые все больше настроены на карьеру. Вот я никогда не придерживалась этой позиции, просто так у меня сложилась жизнь. Если бы была возможность родить в юности, я бы родила. Но подчеркну, что и в моем возрасте можно становиться мамой. Если Бог даст, я бы родила еще одного ребенка». «Сегодня молодые все больше настроены на карьеру. Вот я никогда не придерживалась этой позиции, просто так у меня сложилась жизнь. Если бы была возможность родить в юности, я бы родила. Но подчеркну, что и в моем возрасте можно становиться мамой. Если Бог даст, я бы родила еще одного ребенка».

Бояться возраста точно не надо. Наоборот, только подумайте, сколько вы можете дать своему малышу! Да и сами дети рождаются другими — более смышлеными. Мне вот говорят, что у моей дочери уже сейчас осознанный взгляд.



Woman.ru: Вы сказали, что не откладывали материнство на потом. И все же: можете назвать себя карьеристкой?



Е. З.: Я люблю свою профессию, но при этом никогда никого не отталкивала, не умела специально дружить, никем не пользовалась, не ходила по головам. Мне нравилось всего добиваться самой. Не знаю, карьеристка ли я, но вот о детях я мечтала с 20 лет. Ориентиром для меня всегда была большая семья, где много детей.

«Я не понимаю людей, которые осознанно ограждаются от появления ребенка или — хуже — прерывают беременность. Это, конечно, дело каждого. Кто-то видит себя в карьере… Хотя я считаю, что ни одна карьера не стоит счастья материнства». «Я не понимаю людей, которые осознанно ограждаются от появления ребенка или — хуже — прерывают беременность. Это, конечно, дело каждого. Кто-то видит себя в карьере… Хотя я считаю, что ни одна карьера не стоит счастья материнства».

Кроме того сегодня практически каждая профессия позволяет женщине работать до последнего, работать в декрете, если хотите.



Woman.ru: К слову, о декрете: сегодня вы планируете полностью посвятить себя семье или же будете стараться совмещать ее с работой?



Е. З.: Конечно, буду стараться совмещать. Я привыкла к тому, что надо быть самостоятельной, надо зарабатывать. Я уже не могу без профессии. Безусловно, хочется побыть с ребенком. Вот я сейчас смотрю на малышку, и так мне сложно от нее отрываться. Сегодня я отказалась от очень многого в пользу семьи. От гастролей особенно — я должна была лететь в Америку, подумывала взять с собой малышку, но предстояло слишком много внутренних перелетов, и я передумала. А оставить малышку на 20 дней, уехать от нее — это вообще нереально. Конечно, у меня продолжаются и уже намечены новые съемки, участие в различных проектах, а также в феврале я уже буду играть в театре. Думаю, ребенку нужна счастливая мама, а не та, кто будет сидеть дома и в унынии вспоминать, как она играла на сцене когда-то.



Woman.ru: Что дает вам профессия сегодня?



Е. З.: Я получаю от нее неимоверное удовольствие. Стоя на сцене театра, я вижу глаза людей, чувствую их энергию, в кино чуть иначе — ты получаешь отдачу уже после того, как работа проделана. Это адреналин, без которого ты уже не можешь жить.

«Несмотря на то, что родители всю жизнь живут вместе, любят друг друга, меня учили, что я всегда должна уметь зарабатывать, постоять за себя и не должна ни от кого зависеть»

Woman.ru: На сцене, на экране мы видим вас в разных образах. А какая вы в жизни? Окружающим с вами легко?



Е. З.: Надеюсь, что да. Близким людям, конечно, достается — иногда я могу придираться, но только потому, что я столь же требовательна к остальным, как и к себе. С людьми я схожусь легко. В дружбе для меня не важно, какого статуса человек. Просто существует твой человек или не твой.

«В творческих кругах часто говорят про звездную болезнь, но я надеюсь, что меня она никогда не коснется». «В творческих кругах часто говорят про звездную болезнь, но я надеюсь, что меня она никогда не коснется».

Woman.ru: Многие, в том числе и мы, отметили, что с беременностью и рождением дочери вы заметно расцвели. Вы сами замечаете в себе изменения?



Е. З.: Знаете, я очень похудела. И это при том, что (даже стыдно признаться) каждый день ем пирожные (смеется). Раньше я тоже ела сладкое, но ограничивала себя, а сейчас… Когда кормишь грудью, мало что можно. Я выбираю диетическую пищу, минимум овощей и фруктов, но при этом ем сладкое, хлеб. Худеть у меня получается, наверное, из-за выработки молока, хотя кто-то от кормления наоборот поправляется.



Плюс ко всему у меня нет няни, мне помогает моя мама. Забот много — я кормлю малышку каждые полтора-два часа, в зависимости от ее сна. Бывает, что дочь спит только у меня на руках, а не в кроватке. Она сейчас очень маленькая, ей требуется много внимания, и слава Богу, что я так выгляжу. Могло быть совсем иначе — и от усталости, и от количества съеденных пирожных (смеется). Это все от природы — никаких «уколов красоты» я не делаю.



Woman.ru: То есть и намерения похудеть как можно скорее у вас не было?



Е. З.: Нет, совсем. Я ем на ночь! Спортом никаким еще не занималась. Основное время я дома с малышкой, также есть много других дел.



Woman.ru: По-вашему, настоящая женщина — это какая женщина?



Е. З.: Она должна быть сильной, смелой, но рядом с мужчиной не бояться быть слабой. Женщина сегодня и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит — мы стали очень самостоятельные.

«Порой ловлю себя на мысли, что я это могу, то могу — все сама. Но, наверное, это не очень правильно. Не стоит бояться просить о помощи. Я за женственность. Надо давать мужчине возможность чувствовать себя мужчиной, мужем, защитником». «Порой ловлю себя на мысли, что я это могу, то могу — все сама. Но, наверное, это не очень правильно. Не стоит бояться просить о помощи. Я за женственность. Надо давать мужчине возможность чувствовать себя мужчиной, мужем, защитником».

Woman.ru: Как вы правильно заметили, сегодня мы во многом способны конкурировать с мужчинами. Как вы относитесь к такому образу современной самодостаточной женщины?



Е. З.: Думаю, это прекрасно. Меня саму так воспитала мама. Несмотря на то, что родители всю жизнь живут вместе, любят друг друга, меня учили, что я всегда должна уметь зарабатывать, постоять за себя и не должна ни от кого зависеть. И я им за это очень благодарна и свою дочь буду воспитывать так же.

«При этом я считаю, что женщина должна быть ЗА мужчиной. Но, увы, не всегда нам встречаются те, кто готов стать для нас во всем поддержкой и опорой. Не спорю, есть пары, которые живут вместе 20 лет, они счастливы, и мужчина в этом союзе несет ответственность и полностью обеспечивает свою семью». «При этом я считаю, что женщина должна быть ЗА мужчиной. Но, увы, не всегда нам встречаются те, кто готов стать для нас во всем поддержкой и опорой. Не спорю, есть пары, которые живут вместе 20 лет, они счастливы, и мужчина в этом союзе несет ответственность и полностью обеспечивает свою семью».

В моей жизни, к сожалению, было все иначе. Мы были в отношениях (наша героиня говорит о бывшем супруге, — прим. Woman.ru), жили вместе, при этом я покупала все, что мне нужно, за свои деньги. И когда случилась трагедия с ребенком, мы расстались, я ушла практически ни с чем, потому что к тому моменту все свои накопления я потратила на необходимые нужды. Хорошо, что у меня была моя маленькая квартирка, которую я когда-то купила через театр. В тот очень тяжелый период жизни я осталась одна. Конечно, меня поддерживали родители, друзья, а также силы мне давала вера в Бога. И у меня была моя профессия. И слава Богу, что она была, что именно тогда начали поступать предложения. Я очень много работала и благодаря этому стала потихоньку приходить в себя. Иметь профессию, состояться в ней — это очень важно. В жизни бывает всякое — сегодня с тобой рядом есть прекрасный человек, а завтра ты вдруг остаешься одна. И вот в этот момент особенно важно, что ты из себя представляешь.