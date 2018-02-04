2018 год для Woman.ru особенный — нашему порталу исполняется 20 лет. И мы рады отметить это событие с вами. Вместо традиционного торта со свечами предлагаем «полакомиться» интересными материалами, приготовленными к празднику. Мы продолжаем специальную рубрику «О себе начистоту», в которой наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов. На этот раз героиней нашего материала стала Алена Водонаева.

1 2 3 ... 22 Алена Водонаева стала новой героиней рубрики «О себе начистоту»

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года будем неоднократно возвращаться к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы продолжаем рубрику «О себе начистоту», в которой устроили нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

Нашей новой героиней стала телеведущая и звезда Инстаграма Алена Водонаева. Нашей новой героиней стала телеведущая и звезда Инстаграма Алена Водонаева.

Алена известна тем, что за словом в карман не полезет, поэтому и на вопросы она всегда отвечает честно и без прикрас. Тем интереснее, какими будут ее ответы в нашей рубрике.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Алена Водонаева: Для меня стало настоящим вызовом блестяще выучить всю программу бальных танцев за четыре месяца, когда я участвовала в проекте «Танцы со звездами». Не меньшим вызовом для меня было побеждать в фехтовании на шоу «Дуэль».

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

А. В.: Я всегда нахожу дорогу обратно. Каким бы извилистым и путаным ни был маршрут, я запомню каждую тропинку, каждое здание, каждое дерево.

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

А. В: Я быстро соображаю, быстро реагирую, быстро думаю. Я всегда максимально собрана и организованна. А еще я могу за пять минут полностью собраться и выбежать из дома.

4. Приметы, в которые вы верите?

А. В.: Я верю только в одну примету: если чешется ладонь, надо поцеловать ее три раза — это к деньгам.

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

А. В.: Вы знаете, никакую. Я бы еще чуть-чуть туда добавила, но нельзя (улыбается).

6. Кошки или собаки?

А. В.: И кошки, и собаки.

7. На чем вы экономите?

А. В.: Ни на чем не экономлю, потому что вообще не умею этого делать. Особенно, если речь идет обо мне и моих близких.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

А. В.: Однозначно, это арбуз.

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

А. В.: На своего ребенка. Все для детей.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

А. В.: Да, встречалась. Более того скажу, что встречаюсь до сих пор.

11. За что вам стыдно?

А. В.: Не за что, а за кого — стыдно за тупых людей.

12. В чем сила?

А. В.: Сила в интеллекте, знаниях, деньгах и красоте.

13. WhatsApp, Viber или Telegram?

А. В.: В моем случае это Telegram и WhatsApp. А вообще — пишите моему директору!

14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

А. В.: Только перед близкими!

15. Чего вам не хватает для счастья?

А. В.: Очень не хватает хорошей погоды в Москве.

16. От какой черты характера вы бы с удовольствием избавились?

А. В.: От моей гиперответственности. Иногда нужно позволять себе расслабиться, чего я сделать не могу, так как все держу под контролем.

17. Чего вы боитесь?

А. В.: Ужасно боюсь высоты, кроме того у меня аэрофобия, что, конечно, вызывает определенные трудности ввиду моей профессии.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

А. В.: Как было бы здорово уметь дышать под водой.

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

А. В.: Я бы хотела побывать в эпохе, когда жили индейцы майя!

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

А. В.: Я не верю в реинкарнацию.