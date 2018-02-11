2018 год для Woman.ru особенный — нашему порталу исполняется 20 лет. И мы рады отметить это событие с вами. Вместо традиционного торта со свечами предлагаем «полакомиться» интересными материалами, приготовленными к празднику. Мы продолжаем специальную рубрику «О себе начистоту», в которой наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов. На этот раз героиней нашего материала стала Елена Перминова.

1 2 3 ... 21 Елена Перминова стала новой героиней рубрики «О себе начистоту»

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года будем неоднократно возвращаться к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы продолжаем рубрику «О себе начистоту», в которой устроили нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

Нашей новой героиней стала модель, модная икона, супруга миллионера и очаровательная мама троих детей Елена Перминова. Нашей новой героиней стала модель, модная икона, супруга миллионера и очаровательная мама троих детей Елена Перминова.

Помимо воспитания детей и различных fashion-съемок Елена занимается благотворительностью и другими проектами. Так, например, Перминова, как истинный знаток моды, поддержала идею Rich, а именно — их новую бутылочку от известного дизайнера Карима Рашида. О работе модели мы знаем много, а теперь предлагаем узнать поближе ее саму.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Елена Перминова: Это происходит каждый раз, когда я принимаю решение помочь еще одному малышу и начинаю благотворительный аукцион на инстаграм-странице @sos_by_lenaperminova. Это огромная ответственность и невероятное счастье, когда очередной сбор закрыт в рекордные сроки.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

Е. П.: Я люблю и умею вкусно готовить.

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

Е. П.: Природная скромность (улыбается). А если серьезно, то я горжусь своей честностью по отношении к людям и ситуациям.

4. Приметы, в которые вы верите?

Е. П.: Не обращаю внимания на такую ерунду.

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

Е. П.: Если бы могла, то удалила бы сплетни. Но их так много, что я уже сбилась со счета и перестала предпринимать попытки их искоренить.

6. Кошки или собаки?

Е. П.: Собаки! Не так давно у нас появился новый член семьи — лабрадор по кличке Бадди.

7. На чем вы экономите?

Е. П.: На вещах, которые понадобятся только один раз. Но только в том случае, если я могу без них обойтись. Если же что-то необходимо, то я это возьму.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что это было бы?



Е. П.: Это точно был бы гречневый хлеб без глютена собственного приготовления. М-м-м (улыбается).

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

Е. П.: Если это будет действительно последняя 1000 рублей, то, конечно, я потрачу ее на своих детей.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

Е. П.: Встречаюсь каждый день — в исполнении моих детей.

11. За что вам стыдно?

Е. П.: Стыдно за то, что я делала, когда мне было 16 лет.

12. В чем сила?

Е. П.: В любви.

13. WhatsApp, Viber или Telegram?

Е. П.: Я выберу Telegram просто потому, что он сохраняет фотографии в лучшем качестве, чем другие мессенджеры.

14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

Е. П.: Если я что-то делаю не так, то прошу прощения сразу, не откладывая извинения на потом.

15. Чего вам не хватает для счастья?

Е. П.: Очень не хватает времени — я бы не отказалась от дополнительных четырех часов в сутках.

16. От какой черты характера вы бы с удовольствием избавились?

Е. П.: От моей чрезмерной доверчивости.

17. Чего вы боитесь?

Е. П.: Потерять своих близких.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

Е. П.: Я бы хотела уметь исцелять людей от всех болезней.

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

Е. П.: Мне очень интересно, что будет в 22 веке.

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

Е. П.: Наверное, я бы попросила повторить (улыбается).