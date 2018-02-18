В интервью Woman.ru одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса Оксана Федорова рассказала, как ей удается всегда выглядеть отлично, чем она руководствуется при выборе наряда и что предпринимает, набрав пару лишних килограммов.



1 2 3 ... 27 В интервью Woman.ru Оксана Федорова рассказала о своих секретах красоты

Каждый из нас вкладывает что-то свое в понятие «женщина», но при виде Оксаны Федоровой сомнений не остается: она — абсолютное ее воплощение. Красивая, умная, самодостаточная. К этим качествам прибавьте прекрасное чувство стиля и природное обаяние.



20 лет назад наша героиня завоевала титул «Мисс Вселенная» и с тех пор год за годом поддерживает статус самой обаятельной и привлекательной. Сегодня Оксана — не просто мать двоих детей и заботливая жена, а еще телеведущая, писательница и дизайнер. У кого, как ни у нее, спрашивать о тенденциях наступающей весны и главных принципах ухода за собой?



Woman.ru: Оксана, в феврале у вас вышла новая весенне-летняя коллекция. Какой она будет?



Оксана Федорова: Для меня и моей команды каждая коллекция — большое событие, к которому мы относимся очень серьезно. Обычно на разработку дизайн-концепции уходит около двух месяцев. В этом сезоне у нас получилась яркая эклектичная коллекция, объединяющая сразу несколько модных эпох. Мы соединили исторический крой 1880-х с геометрическими формами 1990-х годов — получилось свежо и современно. Использовали качественные европейские ткани — пальтовую и костюмную шерсть из Италии и Испании. Цветовая гамма коллекции построена на сочетании изумрудного, бирюзового, винного и клюквенного оттенков, которые дополняются разнообразными вариантами синего, остромодным ультрафиолетом и цветом электрик.

«Наша одежда создана для уверенных и требовательных к себе женщин с сильным характером, которые дорожат свободой выбора, уважают традиции и ценят естественное благородство вещей высокого качества». «Наша одежда создана для уверенных и требовательных к себе женщин с сильным характером, которые дорожат свободой выбора, уважают традиции и ценят естественное благородство вещей высокого качества».

Woman.ru: Чего нам ждать от предстоящего сезона?



О. Ф.: Наша героиня будет носить пальто П-образного силуэта, как будто снятые с мужского плеча, утепленные куртки и комфортные объемные пуховики. Особый акцент сделан на крой рукавов — увеличенные плечи, рукава в форме «жиго» и сложные фигурные манжеты. Все для того, чтобы подчеркнуть сильный женский характер.



Если есть желание совместить все модное сразу, то обязательно стоит включить в гардероб брючные костюмы-двойки с укороченными брюками и блузками в стиле французских колетов. И, несмотря на то, что новый год еще далеко, мы готовы анонсировать рождественскую коллекцию. Самой модной одеждой для встречи нового 2019 года станут трикотажные платья с глянцевым напылением, бархатные платья с металлизированным напылением, блузы и платья из трикотажа с люрексом в горизонтальную полоску и юбки из тафты.



Woman.ru: Уже много лет вы подтверждаете статус одной из самых стильных женщин нашей страны. Какой совет можете дать девушкам, которые тоже хотят найти свой стиль?



О. Ф.: Поиск стиля лучше всего начинать с анализа своих предпочтений и того, как вы относитесь к одежде и что вам нравится — ретро, спорт или классика. Обязательно прислушивайтесь к себе, ведь лучшим стилистом является природа вашей личности. Только вы знаете ответ на вопрос: «Какая я?».



Все ваши наблюдения стоит собрать в мудборд (доска, на которой различные материалы собираются в некий коллаж, — прим. Woman.ru) с фотографиями женщин, которые вам импонируют. Это могут быть модели, актрисы, певицы или любые другие женщины. Затем нужно проанализировать свою внешность — рост, цвет волос, разрез глаз, конституцию.

«Обязательно найдите свои сильные стороны и отметьте то, что хотелось бы скрыть. А дальше стоит обратиться к профессиональному стилисту. Сегодня это можно сделать как оффлайн, так и онлайн, что поможет вам получить многогранное представление о себе и выбрать свой стиль». «Обязательно найдите свои сильные стороны и отметьте то, что хотелось бы скрыть. А дальше стоит обратиться к профессиональному стилисту. Сегодня это можно сделать как оффлайн, так и онлайн, что поможет вам получить многогранное представление о себе и выбрать свой стиль».

Также не стоит забывать о чувстве меры — при подборе украшений к наряду соблюдайте «золотую середину». Если в чем-то сомневаетесь, то вспомните о том, что чистые линии и минимализм всегда хорошо смотрятся.





«Я согласна с тем, что женщина всегда хочет быть красивой. Однако нет никакого противоречия в том, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя при этом комфортно»

Woman.ru: Вы молодая мама и не понаслышке знаете, как важно чувствовать себя комфортно в одежде. При этом любой женщине хочется выглядеть и стильно, красиво. Как, по-вашему, достичь этого баланса?



О. Ф.: Я согласна с тем, что женщина всегда хочет быть красивой. Однако нет никакого противоречия в том, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя при этом комфортно. Для этого достаточно выбирать одежду именно тактильно — потрогайте ткань, походите, поживите в ней.

«Удобная одежда тоже может быть стильной. Для меня это означает, что она лаконичная и без лишних деталей. Современная мода обеспечивает выбор одежды на любой вкус и кошелек, поэтому вопроса «комфорт или стиль» у меня даже не возникает. Я всегда нахожу то, что и красиво, и удобно». «Удобная одежда тоже может быть стильной. Для меня это означает, что она лаконичная и без лишних деталей. Современная мода обеспечивает выбор одежды на любой вкус и кошелек, поэтому вопроса «комфорт или стиль» у меня даже не возникает. Я всегда нахожу то, что и красиво, и удобно».

Woman.ru: Назовите главный мастхэв гардероба для активного отдыха с детьми.



О. Ф.: Мне кажется, стоит начать с леггинсов — они одновременно и модные, и удобные.



Woman.ru: Как известная женщина, вы ежедневно находитесь под пристальным вниманием. Позволяете ли вы себе расслабиться и, например, выйти из дома без макияжа, в спортивном костюме и кроссовках?



О. Ф.: Да, в те дни, когда у меня нет встреч и съемок, я даю лицу возможность отдохнуть. Но даже в спортивном костюме стремлюсь выглядеть хорошо — это элементарное уважение к окружающим.



Woman.ru: Какую одежду предпочитаете носить дома?



О. Ф.: Никогда не стоит забывать про себя, даже дома. В качестве домашней одежды я выбираю трикотажные костюмы, спортивные свитшоты и брюки, которые хорошо на мне смотрятся. Говорят, что быт убивает, но мы можем и должны побеждать его красотой! (Улыбается.)



Woman.ru: Позволяете себе иногда не думать о внешнем виде?



О. Ф.: Позволяю в том случае, если подумала о своем внешнем виде накануне вечером.



Woman.ru: Что для вас возраст?



О. Ф.: Его я не боюсь. А что он может мне сделать? В каждом возрасте есть своя красота и достоинство. Конечно, я слежу и буду следить за своим внешним видом — ни один человек не в силах обмануть время.

«Я считаю, что красота дается нам в молодости для того, чтобы мы поняли и раскрыли подлинную красоту уже в душе человека, в его словах, намерениях и поступках». «Я считаю, что красота дается нам в молодости для того, чтобы мы поняли и раскрыли подлинную красоту уже в душе человека, в его словах, намерениях и поступках».

Woman.ru: Удается ли вам в напряженном графике находить время на себя?



О. Ф.: В нашем ритме жизни обязательно нужно находить время на то, чтобы остаться наедине с собой. Уединение необходимо хотя бы раз в неделю, а лучше — минимум час в день. Скажу честно, мне это удается далеко не всегда. Я стараюсь выкраивать время в выходные, когда дети спят, или утром, когда они в детском саду. Иногда использую час перед выездом. Такие моменты очень важны для каждой женщины — они позволяют привести мысли в порядок.



Woman.ru: Что вы предпочитаете в такие моменты?



О. Ф.: Чаще всего я иду в хамам, плаваю в бассейне и стараюсь закончить какие-то ранее начатые дела.





«Главный секрет — регулярность. Ежедневно я занимаюсь закаливанием, принимаю ванну с солью, по утрам накладываю на лицо маску, раз в неделю хожу на массаж и занимаюсь танцами»

Woman.ru: Многие женщины сегодня страдают от синдрома накопленной усталости, что накладывает отпечаток на внешний вид. Что, по-вашему, поможет избежать этого?



О. Ф.: Стоит начать с самого простого — еды. Употребляйте в пищу меньше мяса, сладкого и мучного. Если чувствуете сильную усталость, зовите на помощь родных, чтобы они разгрузили вас, а вы, в свою очередь, могли выспаться или просто прогуляться.



Откажитесь от пустых разговоров — если посмотреть внимательнее на свою жизнь, можно заметить, что на пустословие уходит невероятно много сил и энергии. Перестаньте обсуждать с подружками разные глупости, молитесь по утрам, ходите во время прогулки по снегу, пока он есть, и по возможности закаляйтесь контрастным душем.



Woman.ru: Какие бьюти-хаки вы используете на постоянной основе?



О. Ф.: Главный секрет — регулярность. Ежедневно я занимаюсь закаливанием, принимаю ванну с солью, по утрам накладываю на лицо маску, раз в неделю хожу на массаж и занимаюсь танцами, чтобы получать гормон радости, а также раз в месяц провожу различные процедуры по уходу за кожей лица и тела.



Woman.ru: К каким экспресс-процедурам вы прибегните, если нужно быстро привести себя в порядок?



О. Ф.: Если я не выспалась или у меня нет сил и настроения, чтобы поделиться с людьми любовью, то я просто не иду на мероприятие. В случае, когда оно важное, и мне нельзя пропустить его, то накануне я просто ложусь спать пораньше.



Woman.ru: Вашей фигуре можно только позавидовать. Как вам удается ее сохранять и поддерживать?



О. Ф.: После вторых родов восстановиться было крайне сложно. Все обменные процессы в организме ощутимо замедлились. Пришлось пересмотреть свой образ жизни, вспомнить про два с половиной литра воды в день и дробное питание. Я забыла на время про рис, картошку, каши и сыр. Сегодня уже ем все, но понемногу. Как гласит народная мудрость: «Еду надо пить, а чай есть» (улыбается). Также каждый день необходимо проходить пешком хотя бы два километра и потеть.



Woman.ru: Ваши эмоции, если, встав на весы, вы заметите, что поправились на пару килограммов?



О. Ф.: Я устрою разгрузочный день, который проведу только на воде или печеных яблоках. Но такое, чтобы я резко поправилась, со мной практически не случается. Пять дней в неделю я не нарушаю режим питания (за редким исключением), а на выходных могу позволить себе что-то вкуснее обычной будничной еды. Мой главный принцип питания — умеренность.