В интервью Woman.ru певец Dante рассказал о творческом старте, отношениях с поклонниками и недоброжелателями, а также о любви в его жизни.





1 2 3 ... 22 В интервью Woman.ru певец Dante рассказал о своей музыкальной карьере, отношении к хейтерам и любви

В последние годы на отечественной сцене появляется все больше и больше молодых и талантливых исполнителей. Некоторые молниеносно врываются в хит-парады, другие же долго и планомерно добиваются признания и славы. Певец Dante — один из тех, кто, как говорится, пробивался через тернии к звездам.

Десять лет назад талантливый парень из Новосибирска все бросил и приехал покорять Москву. А удача, как известно, сопутствует тем, кто решительно идет к своей цели. Десять лет назад талантливый парень из Новосибирска все бросил и приехал покорять Москву. А удача, как известно, сопутствует тем, кто решительно идет к своей цели.

И Dante своего добился — сегодня он известный в музыкальных кругах композитор, автор собственных — и не только — песен и популярный исполнитель. Woman.ru решил познакомиться с артистом и узнать его поближе.



Woman.ru: Dante, расскажи, почему ты решил заниматься музыкой?



Dante: Еще ребенком я постоянно тянулся к музыкальным инструментам — в три года уже пытался поднять клап пианино, пару раз даже прищемил себе пальцы (улыбается). В 7 лет понял, что хочу пойти в музыкальную школу, но родители мне прямо сказали: «Давай ты лучше будешь хорошо учиться в школе! Зачем тебе музыкалка?». Я вышел из этой ситуации очень просто — выкрал из дома свое свидетельство о рождении, пошел к соседке Ане и попросил ее старшего брата написать заявление от имени моих родителей.



После окончания общеобразовательной школы я неожиданно для себя поступил в медицинский университет на факультет стоматологии. И я некоторое время учился там, пока не понял: просто уметь что-то и действительно любить свое дело — это разные вещи. И я решил все бросить и пойти в музыкальный колледж. Через год обучения мой педагог сказал: «Бросай все и уезжай — тебе пора работать!».



И удача повернулась ко мне лицом. Сначала я написал песню для девушки из Новосибирска, и моя композиция попала в национальный отбор «Евровидения». Следом мне выпала еще одна карта — бэк-вокалистка этой девушки заболела, и меня позвали петь на сцене вместе с ней. Меня заметили и сказали, что с моими задатками нужно переезжать в Москву и пробовать там свои силы.



Woman.ru: После этого ты попал в шоу «Голос»?



Dante: Да, я приехал в Москву и встретил свою подружку, а ныне финалистку второго сезона шоу «Голос» Полину Конкину. Тогда именно она предложила мне пойти на этот проект.



Сейчас я могу признаться, что влез туда внаглую — сам пробрался в «Останкино» и уверенно заявил: «Как? Вы меня не звали? Я приехал из Новосибирска!». В общем, сыграл в дурачка, и меня пропустили. Наверное, в первом сезоне все было немного лояльнее. В итоге эфир Первого канала, где меня заметили, стал стартом моей карьеры.

«Нужно всегда относиться с уважением к людям, которые любят твое творчество, поэтому я стараюсь дружить со всеми своими поклонниками»

Woman.ru: На «слепом» прослушивании ни один из членов жюри к тебе не повернулся. Как эта ситуация повлияла на тебя?



Dante: У меня было ощущение, будто вся жизнь пронеслась перед глазами. Сначала я стоял на сцене и не понимал, что произошло. Меня одолело чувство страха и ужаса, но когда я прошел за кулисы к интервьюерам, подумал: «Меня же показали в эфире Первого канала!». Перед уходом я даже успел сказать Диме Билану, что однажды он купит у меня песню. Собственно, так и вышло — через пять лет он включил мою композицию в свой новый альбом.



После того случая я пообещал себе не останавливаться и двигаться дальше. Мне кажется, что участники первого сезона «Голоса» — счастливчики. Это был абсолютно новый для нашего телевидения проект, вокруг которого на тот момент возник огромный ажиотаж. Я благодарен этому шоу, потому что участие в нем дало мне финансовые возможности для съемок клипов и записи песен. Я смог уверенно перебраться в съемную квартиру в Москве — до проекта мне приходилось жить в однокомнатной квартире со своей знакомой, которая уже открыто намекала, что пора съезжать (улыбается).



Woman.ru: Тяжело было пробиваться в шоу-бизнес?



Dante: Да, но после «Голоса» я понял, что значит выражение «проснуться знаменитым». В день, когда показывали выпуск с моим участием, я сидел за ноутбуком, естественно, смотрел шоу, и был поражен — за пару часов ко мне в соцсети пришло около двух тысяч заявок на добавление в друзья. В тот момент я почувствовал себя секретарем-машинистом. Хотелось ответить всем, но я не понимал, как правильно себя вести, и совершенно не был к этому готов, потому что сообщения приходили как приятные, так и не очень.

«Первые два-три месяца было сложно воспринимать негатив, но все-таки волна эйфории подхватывала и направляла все эмоции в нужное русло. Внимание со стороны людей сильно заряжает, потому что это главный показатель того, что ты востребован и можешь быть интересен». «Первые два-три месяца было сложно воспринимать негатив, но все-таки волна эйфории подхватывала и направляла все эмоции в нужное русло. Внимание со стороны людей сильно заряжает, потому что это главный показатель того, что ты востребован и можешь быть интересен».

Woman.ru: Как сегодня относишься к нарастающей славе?



Dante: Мне всегда приятно внимание, но я стараюсь относиться к славе с юмором. Сейчас такое время — никогда не знаешь, насколько долго будешь популярен, поэтому нельзя «ловить звезду». Нужно всегда относиться с уважением к людям, которые любят твое творчество, поэтому я стараюсь дружить со всеми своими поклонниками.



У меня не так много активных фанатов, примерно 300-400 человек, которые регулярно мне пишут. Я стараюсь общаться с ними, знаю их имена. И это не клуб по интересам, а самая настоящая семья. Например, мне не сложно скинуть какой-нибудь эксклюзив в наш фанатский чат на три дня раньше. Это простой способ быть ближе к людям.



Woman.ru: У славы есть и оборотная сторона. Как реагируешь на негатив?



Dante: Одно знаю точно — ни к чему нельзя быть готовым. Так, неоднократно случались ситуации, когда ко мне пытались применить физическое насилие. После «Голоса» я часто выступал на корпоративах, а публика в клубах других городов была самая разнообразная. В меня бросали бутылки, стаканы, пытались бить, потому что на тот момент я выглядел чрезвычайно экстравагантно — худощавый парень с длинной челкой вызывал у людей разные эмоции. Мне казалось, что я удачно выделяюсь из толпы, а сейчас думаю: «Боже, что же я делал?».

«На первых этапах я очень жестко и болезненно воспринимал негатив. Некоторые писали очень обидные вещи — хейтеры всегда стараются подобрать такие фразы, которые заденут твои самые больные ниточки, но я все равно понимал, что социальные сети должны быть открытыми». «На первых этапах я очень жестко и болезненно воспринимал негатив. Некоторые писали очень обидные вещи — хейтеры всегда стараются подобрать такие фразы, которые заденут твои самые больные ниточки, но я все равно понимал, что социальные сети должны быть открытыми».

Некоторые старатели доводили до слез, а иногда я даже не мог уснуть. Но сейчас отношусь к критике спокойно, она даже льстит мне. Иной раз задумываюсь: «Неужели вам настолько нечего делать, что вы тратите свою жизнь на меня?».



В целом сегодня позитива намного больше, чем негатива. Бывают случаи, когда молодые люди присылают мне свои композиции и спрашивают совета, как у опытного артиста. Я и сам когда-то нуждался в таком человеке, поэтому никогда не отказываю и всегда с удовольствием помогаю людям.

«Нужно быть готовым к бесконечной гонке и работе — если ты не развиваешься, то проигрываешь»

Woman.ru: Сам по себе ты человек открытый или закрытый?



Dante: Я — закрытый человек, но в разговоре всегда стараюсь быть честным и откровенным, делюсь любой информацией о себе, за исключением адреса (смеется), чтобы не было никаких надписей на асфальте у подъезда, потому что уже были прецеденты.

«Мне кажется, что я — добрый простак. Если вижу прекрасные поступки человека, то не могу остаться равнодушным к нему. Мне изначально хочется видеть в людях только позитивные стороны». «Мне кажется, что я — добрый простак. Если вижу прекрасные поступки человека, то не могу остаться равнодушным к нему. Мне изначально хочется видеть в людях только позитивные стороны».

Могу изменить свое мнение только в том случае, если сталкиваюсь с какими-то серьезными проблемами в отношениях с человеком. В этом и заключается моя основная проблема — мне стоит быть более осторожным.



Woman.ru: Как мы уже знаем, ты внаглую прошел на кастинг «Голоса», что помогло тебе в дальнейшем. Как считаешь, какими качествами должен обладать начинающий артист, чтобы ему удалось пробиться в шоу-бизнес?



Dante: Наглость срабатывает в тот момент, когда понимаешь, что тебе абсолютно нечего терять. Начинающий артист должен понимать, что у него нет никаких препятствий — даже если тебе откажут, ты не будешь жалеть, потому что воспользовался своим шансом. Конечно, важна стрессоустойчивость — будет много откровенного обмана со стороны людей, которые попытаются заработать на тебе, но совершенно не будут заинтересованы в долгосрочной перспективе твоего развития.



Безусловно, молодой музыкант должен регулярно заниматься вокалом, актерским мастерством и сценической речью. Я до сих пор стабильно два раза в неделю встречаюсь с педагогом и оттачиваю все свои навыки. Дома постоянно распеваюсь, чтобы связки были в тонусе. Нужно быть готовым к бесконечной гонке и работе — если ты не развиваешься, то проигрываешь. Ну, и талант. Его бы тоже неплохо иметь (смеется).



Woman.ru: Сегодня на отечественной сцене появилось много молодых исполнителей, которые не имеют музыкального образования, но слава внезапно пришла к ним. Как считаешь, долгосрочны ли такие проекты?



Dante: В последние годы сильно изменилась стилистика — рэп и хип-хоп неожиданно стали главенствующими направлениями на нашем рынке. В такой ситуации мне нравится говорить: «Время покажет».

«Я сторонник того, что если публика принимает артиста, значит, в нем есть что-то цепляющее. Но никогда не угадаешь, как долго будет длиться тинейджерская любовь к исполнителю». «Я сторонник того, что если публика принимает артиста, значит, в нем есть что-то цепляющее. Но никогда не угадаешь, как долго будет длиться тинейджерская любовь к исполнителю».

Сейчас многие попали на волну популярности и так называемого хайпа, но что будет с ними завтра, если эта музыка перестанет быть модной?



Woman.ru: Как считаешь, сегодня артисту легче пробиться в шоу-бизнес, чем несколько лет назад?



Dante: Сегодня доступно намного больше ресурсов, чем раньше. 10-15 лет назад нужно было иметь какие-то связи и сильно постараться, чтобы о тебе заговорили. Сейчас ты можешь открыть ноутбук, записать песню и выложить ее в Сеть. Пришел век, когда все — немножечко звезды. Практически у каждого есть Инстаграм, а мальчики и девочки с детства мечтают быть блогерами и не хотят трудиться.



Woman.ru: Что для тебя музыка?



Dante: Если отвечать банально, то это вся моя жизнь. Мои родители часто ругаются, что я не отдыхаю, но я действительно не чувствую усталости, когда занимаюсь любимым делом. Намного больше меня опустошают какие-то менеджерские вопросы, с которыми сталкивается любой артист. Честно говоря, я бы не хотел всю жизнь оставаться на сцене. В этом году мне исполняется 30 лет, но к 45 годам планирую заняться продюсированием молодых и талантливых музыкантов.

«У меня нет желания быть «умирающей звездой» и в 65 лет прыгать по сцене в облегающих лосинах». «У меня нет желания быть «умирающей звездой» и в 65 лет прыгать по сцене в облегающих лосинах».

Woman.ru: У тебя много песен о любви, но мы ничего не знаем о твоей личной жизни. Сегодня твое сердце свободно?



Dante: Да, сейчас я свободен, но все артисты влюбчивые, и я не исключение — могу очароваться прекрасной незнакомкой и что-то придумать в своей голове. Даже разговор в самолете с девушкой в соседнем кресле может вызвать у меня какие-то эмоции и чувства. Эти переживания питают музыканта — в такие моменты приходят идеи для песен, и это прекрасно. Иногда даже полезно влюбиться не взаимно (улыбается).



Гастролирующему артисту сложно иметь личную жизнь. Наверное, должны быть какие-то невероятные стечения обстоятельств, чтобы жена была костюмером или работала в команде музыканта. Но я считаю, что иногда нужно отдыхать друг от друга, иметь какое-то личное пространство. У меня были этапы, когда я находился в отношениях — уезжал на гастроли, но понимал, что головой нахожусь совсем не на работе, а для артиста это очень плохо.



Woman.ru: Творчество компенсирует тебе отсутствие личной жизни?



Dante: Думаю, да. Конечно, и у меня бывают моменты депрессии — иногда думаю, что брошу все и уеду в Гагры (смеется). Но в этот же момент кто-нибудь пишет мне в социальных сетях, и я понимаю, ради чего живу. Для меня это важно.



Woman.ru: Как расставлены приоритеты в твоей жизни сегодня?



Dante: Они расставлены в пользу творчества и карьеры. Как бы это некрасиво ни звучало, но мальчики счастливее девочек — мужчина может сделать ребенка и в 50 лет. Я все время откладываю семейную жизнь, потому что не могу позволить ребенку жить без отца. В моей семье папа работал вахтовым методом, и я мог не видеть его по два месяца. Я знаю, насколько сложно подобное переносится ребенком.

«Сегодня мне хочется полностью отдаваться музыке. Когда пойму, что силы стоять на сцене и гастролировать иссякли, тогда займусь продюсированием и начну строить семью». «Сегодня мне хочется полностью отдаваться музыке. Когда пойму, что силы стоять на сцене и гастролировать иссякли, тогда займусь продюсированием и начну строить семью».

Совершенно неправильно, если твоя вторая половинка видит тебя в телевизоре чаще, чем дома. Жизнь очень короткая, поэтому размениваться на беспорядочные связи также нет смысла.