2018 год для Woman.ru особенный — нашему порталу исполняется 20 лет. И мы рады отметить это событие с вами. Вместо традиционного торта со свечами предлагаем «полакомиться» интересными материалами, приготовленными к празднику. Мы продолжаем специальную рубрику «О себе начистоту», в которой наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов. На этот раз героем нашего материала стал Натан.

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года будем неоднократно возвращаться к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы продолжаем рубрику «О себе начистоту», в которой устроили нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

Нашим новым героем стал Натан. Певец — первый мужчина, участвующий в нашей рубрике. Артист Black Star всегда откровенен в своих ответах, тем интереснее, как он справится с этим опросом.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?



Натан: Примерно в восьмом классе, когда уже настала пора задуматься о высшем образовании, я понял, что мне нужно определиться, кем я хочу быть. Оценив обстоятельства, свои способности и возможности, я решил, что поставлю все на творчество и стану артистом. Я верил в себя и свои силы, но нужно было заставить поверить и остальных. Это был мой самый серьезный вызов. Все получилось.





2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

Натан: Укротитель детей — это мое секретное умение (улыбается). Оставьте меня в комнате с буйными детьми, и уже через полчаса они будут «под гипнозом» играть в игры и смеяться! А еще, говорят, что я круто готовлю стейки. Это не секрет только для очень близких людей, которых я редко, но балую.





3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?



Натан: Доброжелательность — качество, которое мне привили родители. Это касается и банальных случаев в жизни. Я стараюсь держаться на расстоянии от негатива. Даже если человек мне неприятен, я смягчу обстановку и максимально корректно отведу его от себя, не пожелав ему зла и не сказав ничего плохого вслед.





4. Приметы, в которые вы верите?

Натан: Береженого Бог бережет. Я несуеверный человек, потому что считаю, что все зависит от нас.





5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

Натан: В интернете нет такой информации. Я четко понимаю, что я публичный человек, поэтому показываю только то, что хочу показать. Я горжусь своими подписчиками — они очень добрые. Редко могу встретить «грязь» в комментариях, поэтому стараюсь платить им тем же. Еще не так давно мне было, что скрывать, но сегодня я уже рассказал все свои тайны и наслаждаюсь тем, что могу искренне общаться с аудиторией.





6. Кошки или собаки?

Натан: И кошки, и собаки. У меня дома живет кошка породы сфинкс, я ее очень люблю. И если бы не городская суета, то, может быть, я бы и собаку завел, но пока на это нет времени. Собаке нужно много внимания, а я слишком часто путешествую, ночами работаю на студии.





7. На чем вы экономите?

Натан: Трудно сказать, потому что я не могу назвать себя расточительным человеком. Мои расходы происходят в меру и по необходимости. Единственное, я не умею и не могу экономить на аксессуарах — очках и украшениях. Еще я люблю поесть — думаю, еда отнимает значительную часть моего бюджета (улыбается).





8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

Натан: Я уже говорил, что могу тоннами есть мясо? Просто обожаю его. И дома, и в ресторане, и на природе. И в любом виде!





9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

Натан: Даже не задумываясь — на свою семью!





10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

Натан: Да, со мной случилось нечто похожее, хотя и не могу утверждать. Мне было лет 18, и я остался ночевать на студии. Перед сном я созвонился с девушкой, мы стали болтать обо всем, и где-то через 20 минут разговора я погрузился в полудрему. И вот тогда мне причудилось, что в комнате не кто иной, как домовой! Говорящий! Ничего серьезного тогда не случилось: он быстренько пробежал мимо со словами «А ты не верил в меня» и исчез. Маленький, лохматый — тогда он показался мне несимпатичным типом. Все это звучит как минимум глупо, но одно могу сказать точно: есть все-таки в мире нечто необъяснимое, что сводит желудок и отправляет сердце в пятки. Может быть, это энергетика, может быть, что-то еще, но оно есть.





11. За что вам стыдно?

Натан: Стыдно за то, что часто нахожу оправдание самому себе. Элементарно — я понимаю, что должен хотя бы несколько раз в неделю звонить родителям, чтобы узнать, как у них дела. Но каждый раз я чем-то занят, меня что-то отвлекает, и я нахожу себе отговорки, почему так и не набрал нужный номер телефона. Есть еще много подобных моментов, которые нужно исправить и тем самым избавиться от чувства стыда.





12. В чем сила?

Натан: В любви! Уж не знаю, как другие, но я бы точно не смог творить без этого чувства.





13. WhatsApp, Viber или Telegram?

Натан: Telegram — я общаюсь только там. Наверное, на мой выбор повлияли рабочие чаты, которые находятся именно в этом мессенджере. Ну и стикеры там крутые.





14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

Натан: К счастью, этот список небольшой, и в нем только родные мне люди.





15. Чего вам не хватает для счастья?

Натан: Думаю, что сейчас для счастья у меня есть все. Если вы спросите про деньги, я скажу, что это лишь приятный бонус. Но не основа счастья. Было время, когда я жил в съемной однушке с женой и трехмесячным сыном. И даже тогда был счастлив. Все, что у меня есть сегодня, я заработал честным трудом и стараниями. Я исполнил свою мечту. Как тут не радоваться?





16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?

Натан: Лень! Если задать вопрос моему сыну: «Кто самый главный враг человека?», он ответит вам, что это лень. Потому что так и есть. Если человек приложит хотя бы на 5% больше усилий в борьбе с ленью, то успех не заставит себя долго ждать.





17. Чего вы боитесь?

Натан: Глубины — в детстве несколько моих знакомых утонули в реке, в которой мы часто купались. Кажется, эти события сильно отпечатались в моем подсознании. Это страшно.





18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

Натан: Однажды кто-то очень круто ответил на этот вопрос, мне понравилось, и я отвечу так же. Я бы хотел обладать платежеспособностью! Всегда и везде! (Смеется.)





19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

Натан: Мне бы хотелось стать одним из мушкетеров! Я раз сто смотрел фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» и все время представлял себя Арамисом. Мечтал о шпаге и красивой лошади, о шляпе с перьями и крутых сражениях. Где-то в старых фотоальбомах есть даже снимок, на котором я позирую в костюме мушкетера.





20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

Натан: Однозначно человеком. Только мы сами управляем своей судьбой. Каждый день — как новый уровень в компьютерной игре.