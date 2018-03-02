В интервью Woman.ru резидент Comedy Club, певица, теле- и радиоведущая Марина Кравец рассказала о том, как следит за фигурой, что поддерживает легкость в ее отношениях с супругом, и к чему она питает особую страсть.



1 2 3 ... 28 В интервью Woman.ru Марина Кравец рассказала об отношениях с супругом, работе в мужском коллективе и новых творческих проектах

Существует расхожее мнение, что женщины не умеют шутить, потому что чувство юмора — исключительно мужская прерогатива. Вопреки устоявшимся стереотипам, Марина Кравец вот уже много лет доказывает обратное.

Наша героиня стала одним из первопроходцев в мире «мужского» юмора и заняла устойчивую позицию в рядах резидентов Comedy Club.

Ее искрометные шутки в сочетании с харизмой и привлекательностью, несомненно, украшают одно из самых популярных комедийных шоу страны.



За эти годы Марина попробовала себя и во многих других проектах, и ее послужной список неуклонно продолжает расти. Достигать новых высот Кравец помогает надежный тыл — вот уже пять лет наша героиня замужем за продюсером одного из телеканалов Аркадием Водаховым. Супруг поддерживает все ее начинания. Так, например, в феврале на ТНТ стартовало новое шоу «Большой завтрак», ведущей которого стала Марина. О том, как складывается ее жизнь под прицелом телекамер и за пределами съемочной площадки, Кравец не без присущего ей чувства юмора рассказала Woman.ru.





Woman.ru: Марина, вы стали ведущей программы «Большой завтрак» на ТНТ. Быстро ли согласились на участие в проекте?



Марина Кравец: Да, это интересный опыт. Я уже была ведущей программы о туризме, работаю в комедийном шоу. Когда мне предложили принять участие в проекте, где нужно делать что-то своими руками и, главное, можно научиться готовить, я сразу же согласилась. Так, каждое воскресенье в 12:00 я и шеф-повар Артем Лосев выходим в эфир на канале ТНТ. Я помогаю ему готовить. Ну, я надеюсь, что помогаю. Артем, кстати, настоящий профессионал и очень обаятельный человек, у которого всегда с собой набор из двенадцати идеально заточенных ножей. Поэтому мы с ним как-то быстро подружились.



Вообще «Большой завтрак» — такое телевизионное кафе, куда прийти может любой желающий! В конце программы мы со звездным гостем стараемся угостить всех посетителей, а их обычно человек 15-20. Кстати, любой из них также может задать вопрос известной персоне, которая в этот момент лепит пельмени или режет огурец. Часто самые неожиданные вещи о себе звезды рассказывают именно на кухне, а мы это еще и снимаем на камеру.





Woman.ru: А вы сами любите готовить?



М. К.: Я люблю готовить, но делаю это не очень умело. Видимо, поэтому я подумала: «Вот! Это твой шанс!». И решила, что сейчас самое время. Артем многому учит меня, поправляет. Но, откровенно говоря, сейчас получается так, что в программе я готовлю больше, чем в жизни (улыбается).



Мы с мужем чаще всего обедаем и ужинаем вне дома, потому что много работаем и много перемещаемся по городу. Домой приходим поздно, не раньше десяти часов вечера, и стараемся в такое время не есть. Все-таки надо следить за той фигурой, которая еще осталась (смеется) ! А утром бывает так, что опаздываешь и вовсе не завтракаешь. Я пробовала готовить впрок, но всегда получалось так, что много еды оставалось. В выходные же я всегда стараюсь приготовить что-нибудь вкусное, если есть время.





Woman.ru: Что готовите чаще всего?



М. К.: Вообще, лучше всего у меня получаются блюда, заказанные в ресторане. И вы знаете, их приготовление занимает у меня совсем немного времени. Раз — и готово. Раз — и все съедено. Но иногда я все-таки готовлю: для мужа могу сварить суп, потушить курицу в сметане с луком и грибами или сделать что-нибудь более изысканное и утонченное, например, шаверму.





Woman.ru: А муж готовит?



М. К.: Я точно знаю, что он умеет. Возможно, какие-то несложные блюда. Но если попрошу супруга сделать нам яичницу или подогреть сосиски в микроволновке, то, думаю, он справится с этим на все 120 процентов.





Woman.ru: Недавно прошел День всех влюбленных, впереди 8 марта — это дни, когда мужчины стараются удивить своих женщин, в том числе завтраками в постель или романтическими ужинами. Ваш супруг радует вас чем-то подобным?



М. К.: Так сложилось, что праздничные вечера мы чаще проводим вместе вне дома — выбираемся куда-нибудь вдвоем или встречаемся с друзьями. Я точно знаю, что муж может приготовить завтрак, если я его попрошу, но не делаю это по причине недостатка времени утром. Кстати, даже о том, что наступило 14 февраля, мне напомнили на работе. Обычно мы не проходим мимо Дня всех влюбленных, но в этот раз было так много дел, что мы попросту забыли о празднике. Конечно, в такие моменты мы созваниваемся, поздравляем друг друга, а вечером идем куда-нибудь вместе выпить по чашечке кофе.





«Моет посуду и убирает квартиру в нашей семье, конечно, женщина… Но это не я (улыбается)»



Woman.ru: Сегодня вы уже сказали, что стараетесь не есть поздно вечером. А как еще поддерживаете форму?



М. К.: Питание у нас в семье не диетическое, но мы стараемся не есть мучное. Иногда муж может отвернуться, а когда поворачивается, видит, что я уже жую печенье, которое принесли к кофе (смеется). Мы стараемся следить друг за другом, чтобы каждый из нас не переедал и употреблял меньше вредной пищи. Но у меня есть одна страсть — чипсы. И я не устаю об этом говорить. Видимо, чем чаще я говорю о них, тем больше надеюсь побороть свою привязанность. Но каждый раз, когда произношу это слово, мне приходит идея в голову: «А не купить ли пакетик?..».



Недавно я проанализировала причины этой зависимости, провела собственный психоанализ и поняла, в чем причина. В детстве я бывала с дедушкой в Латвии, и каждый раз в конце прогулки он спрашивал меня: «Что хочешь — чипсы или мороженое?». Я отвечала: «Чипси!». И пока мы шли до дома, я съедала маленькую упаковку. Видимо, это воспоминание осталось в моей голове как ассоциация с неким поощрением за хорошее поведение. Но после 30 лет организм по-другому реагирует на вредную пищу, поэтому приходится потихоньку отказываться от подобных продуктов.

«Мы договорились с мужем, что по праздникам он дарит мне пакет чипсов. И даже в День всех влюбленных мне не нужны цветы, не нужна машина и даже квартира. А вот пакет чипсов с черным перцем и солью — это классный подарок (улыбается)».



Woman.ru: Вы сказали, что времени на готовку у вас часто не хватает. А домашние обязанности с мужем разделяете?



М. К.: Моет посуду и убирает квартиру в нашей семье, конечно, женщина… Но это не я (улыбается). Периодически мы приглашаем ее, чтобы она помогла нам по хозяйству, потому что порой действительно нет времени на уборку. И, надо сказать, эта женщина делает все классно, за что ей огромное спасибо.



Посуду в нашем доме моет посудомоечная машина. Конечно, иногда и я могу прибраться, точнее, разложить вещи. Мой муж даже придумал особый термин для этого действия. Рассказываю: у нас в доме появляется чемодан — он раскрыт, из него торчит одежда, на кровати лежат свитер, джинсы, косметичка… Зрелище, больше похожее на руины после каких-то масштабных действий. Муж заходит в комнату, видит все это и говорит: «Ну, что, был проект!». И, действительно, чаще всего так и бывает — у меня закончился проект, и я приехала домой очень уставшая. В такие моменты абсолютно нет сил разбирать вещи, а рядом нет человека, который сказал бы: «Пока не уберешь свою комнату, никаких мультиков!». Став взрослыми, мы пользуемся тем, что можем убрать все не сегодня, а завтра. А потом оказывается, что и завтра не можем, и в итоге все раскладывается по местам в лучшем случае через пару-тройку дней.

«Очень здорово, когда в паре единомышленники, люди с примерно одинаковыми взглядами на жизнь»



Woman.ru: Вы с супругом уже пять лет вместе. Как считаете, что поддерживает легкость в ваших отношениях?



М. К.: Очень здорово, когда в паре единомышленники, люди с примерно одинаковыми взглядами на жизнь. При этом важно, чтобы каждый мог рассказать и передать партнеру что-то свое. Например, может произойти ситуация, из-за которой я буду сильно переживать. Мой супруг меня поймет, но скажет: «Ты не увидела другие грани этой же ситуации, поэтому расслабься. Не трать на это нервы». Также в отношениях важно чувство юмора и ироничный подход, потому что у каждого могут быть сложные моменты в жизни. Важно выходить из них с улыбкой, пониманием и взаимоуважением.

«Безусловно, в паре должны быть общие интересы. Партнеры должны стремиться к саморазвитию, чтобы не было стагнации, и знать, куда они двигаются как в профессиональном, так и в духовном и физическом плане».

Пусть эти направления будут немного разные, но зато вечером два человека встретятся, поговорят о том, что узнали за день, и подтолкнут друг друга к чему-то новому. Это здорово.



Например, у нас с мужем в последнее время появилось одно общее увлечение. Не хочу показаться занудой, но я нашла один замечательный ресурс с лекциями, где можно выбрать общеобразовательные программы по истории, религии, искусству и другим направлениям. В будние дни мы иногда выделяем по два часа на одну из лекций. Новый опыт и знания — это здорово. Но мы также можем специально пойти в кино на какой-нибудь дурацкий фильм и потом посмеяться, что на него не стоило тратить свое время.





Woman.ru: Существует мнение, что к 30 годам женщина должна выйти замуж и родить ребенка. Планируете с супругом детей в ближайшем будущем?



М. К.: На самом деле мы идем к этому полным ходом, но пока что наша семья состоит из двух человек. Я никогда не была жесткой карьеристкой. Думаю, что всему свое время.

«Дома я не становлюсь более нежной — видимо, работа в мужском коллективе так или иначе закаляет»



Woman.ru: Большинство людей знает вас как юмористку. А какая вы дома?



М. К.: Дома я не становлюсь более нежной — видимо, работа в мужском коллективе так или иначе закаляет.

«Мне кажется, что в жизни я не сильно отличаюсь от себя на сцене. Просто дома я не говорю заученными фразами (улыбается)».

Правда, могу начать петь, не дождавшись, пока Дима «Люсек» Сорокин начнет играть, хотя он не так часто бывает у нас с мужем дома.





Woman.ru: Расскажите о своем характере.



М. К.: Недавно я услышала мнение о себе: «Ой, она такая серьезная!». На самом деле это даже льстит мне. Конечно, у всех бывают разные моменты в жизни — ты можешь находиться как в приподнятом настроении, так и в своих мыслях. А люди уже делают вывод по одному эпизоду, в котором стали свидетелем твоего состояния.

«Мне даже приятно, когда обо мне думают, что я серьезная. Я довольно эмоциональный человек, могу переживать из-за какой-то ерунде».

Благо, у меня есть здравомыслящий муж — он всегда все раскладывает по полочкам и находит правильные слова не только в мой адрес. Наши друзья тоже ценят его за это. Он умеет подбодрить в нужной ситуации, успокоить и сказать: «Мать, ну ты че?».





Woman.ru: Вы работаете в мужском коллективе. Муж не ревнует?



М. К.: Я в Comedy Club с начала 2010 года. В мужском коллективе я и на Comedy Radio. С некоторыми резидентами мы знакомы еще с 2007-го, когда я жила в Санкт-Петербурге. С Димой «Люськом» Сорокиным и Тимуром Батрутдиновым мы вообще могли встретиться еще на пять лет раньше. Ведь они работали на тот момент в Петербурге через дорогу от моего дома! Мой муж тоже знает всех довольно давно, поэтому в этом плане у нас все спокойно (улыбается).





Woman.ru: Вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?



М. К.: Да! Я считаю, что она, безусловно, существует и, кроме того, мне кажется, что эта дружба может быть крепче, чем между женщинами.

«Будучи адекватным человеком, ты понимаешь, что не стоит лишний раз включать эмоции и плести какие-то интриги, если работаешь и дружишь с мужчинами»

При этом нужно быть начеку, потому что резиденты — люди с чувством юмора, и нужно иметь голову на плечах, чтобы парировать их шуткам. Многое зависит от характера, лично мне с парнями в Comedy очень комфортно. Им, надеюсь, со мной тоже. В мужском коллективе легче: нет капризов, знаете, этих чисто женских «обидок». Или вам кто-то что-то про меня сказал? Кто именно? Харламов? Что он сказал? Ой, все!





Woman.ru: Если вам комфортнее в мужском коллективе, вы ощущаете себя, скорее, пацанкой или остаетесь женственной и нежной девушкой?



М. К.: Во мне есть те качества, которые обычно присущи мужчинам, — определенный цинизм в юморе, в мышлении, стремление подметить что-то нестандартное. Я бы не сказала, что у меня женское чувство юмора, если вообще существует разница между мужским и женским… Но пацанкой я не становлюсь.





Woman.ru: Некоторые считают, что у женщин вообще нет чувства юмора…



М. К.: Они ошибаются! Это, наверняка, придумали мужчины. И скорее всего без чувства юмора.





Woman.ru: Какой видите себя через 5-10 лет?



М. К.: (Смотрит в зеркало и поправляет прическу) Надеюсь, примерно такой же. А вообще, это интересный вопрос. Мне бы хотелось, чтобы в нашей семье произошло пополнение. Мы встретимся с вами снова, вы зададите мне вопрос: «Марина, вы — молодая мама. Что посоветуете нашим читательницам?». Плюс ко всему я надеюсь, что мы с вами сможем поговорить и о новых интересных творческих проектах. Хотя они и сейчас появляются в моей жизни. Не так давно я озвучила сестру главного героя в мультфильме «Кролик Питер», который выйдет на экраны уже 22 марта. Это очень добрая и веселая история, которая будет интересна не только детям, но и их родителям.





Woman.ru: Если бы вам выпала возможность загадать желание, которое точно исполнится, что бы это было?



М. К.: Я бы хотела, чтобы у всех на планете Земля была возможность вкусно кушать. Желательно перед телевизором, и в особенности в то время, когда идет «Большой завтрак» на ТНТ (улыбается).