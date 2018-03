В современном мире много самых разных интересных профессий, и одна из них — букинг звезд. Своей историей работы в этом виде деятельности с нами поделилась Анна Зайцева — генеральный директор компании Ziffel Entertainment. Наша героиня — букинг-агент, она является посредником между западным артистом и российским клиентом. О специфике работы с зарубежными знаменитостями, курьезных случаях с Дженнифер Лопес и Арми Хаммером и самых невообразимых пунктах райдеров популярных артистов Анна рассказала Woman.ru.

Анна Зайцева

Меня зовут Анна Зайцева, и я генеральный директор Ziffel Entertainment. Если проще — я продюсер мероприятий и букинг-агент звезд. Моей компании около 10 лет, и я занимаюсь тем, что привожу западных звезд в Россию.



Раньше это были в основном частные мероприятия, но иногда случались и большие концерты. Сегодня рынок несколько изменился, и частные вечеринки с приглашением западных звезд уже не так популярны. Я рада, что сейчас мы предлагаем интересные решения для мероприятий под ключ и, конечно, продолжаем специализироваться на западных знаменитостях.



Многих звезд я привозила не как букинг-агент, а работала с ними как организатор мероприятия.

Пригласить артиста и подписать контракт на его выступление гораздо проще, нежели полностью организовать его пребывание в России.

Перед приездом звезды высылают технический и бытовой райдеры. В первом прописано все то, что должно стоять на сцене, свет, звук, а также технические требования к площадке. Бытовой райдер содержит указания о том, как должно происходить передвижение артиста, какие машины его должны встречать, что должно быть в гримерках, какая охрана находиться рядом, в какой отель размещать.

Конечно, полная организация вызывает гораздо больше сложностей. Вспомнить тех же Guns N’ Roses, которых мы привозили в Москву в 2012 году. В туре их было 56 человек, и не всегда у этих людей совпадали интересы: кто-то хотел на экскурсию по Красной площади, кому-то было интереснее погулять по улицам города, а некоторые просто желали отдохнуть в баре.

Райдеры бывают разные

Самый необычный райдер, который я встречала в своей жизни, был у группы Faith No More. Мы готовили их сольный концерт на московской площадке Stadium Live и были в ужасе от перечня требований. Их райдер больше напоминал томик «Войны и мира»: он был такой же толстый и там было прописано все-все — от цвета касок, в которых технические работники должны были передвигаться по сцене во время саундчека, до полотенец Fluffy. Не знаете, что это такое? Нам любезно предоставили фотографии пушистого зайчика и сказали, что полотенца должны быть такими же мягкими. Доходило до абсурда. На последней странице было написано, что артистам необходимо предоставить 200-300 разных бус. Мы недоумевали, куда столько, а потом выяснилось, что во время концерта солист раскидывает эти бусы фанатам со сцены. И это тоже шло за счет организаторов.



Помню, раньше, лет девять-десять назад, мы делали концерты Гвен Стефани в составе группы No Doubt. Одним из пунктов их райдера было ванильное соевое молоко. Это сегодня его можно найти практически в любом магазине, но тогда нам пришлось объехать весь город в поисках этого молока. Мы его не нашли и думали, как сказать об этом Гвен. Нам казалось, что после этих слов нас ждет ураган эмоций и гнева, но нет, она улыбнулась и сказала: «Ну и ладно». На этом все закончилось.

Просьбы бывают самые странные: обить всю гримерку черной тканью, выключить везде свет...

С Guns N’ Roses была не менее забавная ситуация. Перед концертом ко мне подошел Эксл Роуз (фронтмен коллектива, — прим. Woman.ru) и сказал: «Знаете, у меня есть друг, который хорошо разбирается в машинах и помешан на Hummer. Он сказал, что у вас в России есть изобретатель, который оттюнинговал Hummer практически под танк. Не могли бы вы его найти? Я очень хочу прокатиться на этом автомобиле».



Эксл Роуз и Анна Зайцева

Естественно, я совершенно не понимала, о чем идет речь, и начала обзванивать всех знакомых гонщиков. В итоге за сутки через друзей друзей мне удалось найти хозяина этого автомобиля. Сам он был в отъезде, но договорился со своим охранником, который приехал в указанное секретное место. Эксл сел за руль, и мы в ночи катались на этом чудо-агрегате, действительно больше похожим на танк.

Трудности перевода

Не менее курьезная ситуация произошла перед прилетом Дженнифер Лопес в Казахстан. Мы тогда заранее приехали в отель, чтобы проверить, все ли готово к приезду звезды и умеют ли повара, например, готовить яйца Бенедикт, которые часто заказывают американские артисты. Оказалось, что, по мнению пятизвездочного казахского отеля, это должны быть просто зажаренные до практически твердого состояния яйца (смеется).



На этом сюрпризы не закончились. Менеджер отеля спросил меня: «M&M’s какого цвета положить звезде в ее номере? Наши сотрудницы несколько часов раскладывали конфеты в вазочки по цветам, и сейчас надо понять, какие из них ставить на стол». Такой вопрос поставил меня в тупик, я подумала: «Неужели Дженнифер действительно просила одноцветный M&M’s?». Это мало походило на правду. Тогда менеджер показал мне их перевод английского текста райдера на русский язык. Там был пункт «Plain M&M’s», что переводится, как конфеты без орехов. Но менеджер меня поправил: «Вы что, не играете в американский бильярд? ''Plain'' — это одноцветные». Трудности перевода (улыбается).

Дженнифер Лопес

И вот, приехала Дженнифер Лопес, зашла в свой номер, где ее ждали рассортированные сладости, и воскликнула: «О боже, посмотрите — у них в Казахстане продают одноцветный M&M’s! Ну надо же!». Она даже не догадывалась, сколько стараний лежит за этой вазочкой со сладостями.

К счастью, с техническим райдером таких проблем не возникает. Почти все, что требуется, можно найти в России.

Иногда требуется перевозка части оборудования и декораций. Например, когда мы организовывали концерт Джо Бонамасса, пришлось пересылать из Америки практически все оборудование, потому что оно у него было чуть ли не антикварное.



Свой первый опыт организации подобных мероприятий я помню хорошо. Я тогда жила в Лос-Анджелесе, и мой друг Сэм Арутюнян попросил меня помочь ему с организацией съемок Миллы Йовович для ЦУМа. Я выбирала площадку и просто помогала в различных вопросах. У меня к тому моменту уже был опыт работы в кино, и я понимала, как найти место съемки, организовать кейтеринг, предоставить транспорт. Кроме того, я была шапочно знакома с Миллой и ее мамой. Это был интересный опыт, потому что сама Милла — очень добрый, прекрасный человек. Работать с ней — одно удовольствие. Царило веселье, было много смеха.

Cъемка Миллы Йовович для ЦУМа

Тогда я впервые увидела, что часто западные знаменитости просты в общении — в отличие от многих русских. Наши звезды порой пытаются всем доказать, что они звезды. А западным не нужно ничего доказывать, потому что они уверены в себе и не пытаются самоутвердиться за чужой счет.

Не хочу обидеть никого из российских артистов, я многих люблю, но с западными работать интереснее, возможно, потому, что их музыкальная индустрия на шаг впереди.

Когда вблизи видишь, как работает Дженнифер Лопес, Марк Энтони или Робби Уильямс, то понимаешь, почему каждый из них добился успеха и собирает стадионы. От этих людей исходит фантастическая энергетика, они выкладываются на сцене на все двести процентов.

Страшный сон

Моя профессия дарит мне не просто новые знакомства, но и новых друзей. Так, мы уже много лет общаемся с Микки Рурком. Он очень любит Россию и каждый раз с удовольствием приезжает к нам. У меня очень теплые отношения с музыкантами из Guns N’ Roses, они мегапозитивные.

Анна Зайцева и Микки Рурк

Случаются, конечно, и неприятные моменты. Один вспоминаю, как страшный сон. Речь идет о Ричи Блэкморе — экс-солисте группы Deep Purple, гитаристе, легенде. Несколько лет назад у меня было частное мероприятие для очень важных и уважаемых гостей, которые хотели видеть именно его.



На тот момент Ричи забросил рок-музыку, так как женился на девушке, далекой от этого направления. Супруга вдохновила Блэкмора создать новую группу Blackmore's Night, где она была солисткой и пела фолк-рок, больше похожий на кантри, а он играл на гитаре. Ее мама стала директором их коллектива. Очень властная женщина… Жена и теща сказали Ричи, что классический рок — это плохо. На стадии переговоров мы пришли к согласию, что помимо нового материала будут сыграны и песни времен Deep Purple — собственно, ради них Блэкмора и позвали.



В день выступления Ричи и его супруга показались на сцене в костюмах лесорубов. Они начали петь свои песни, но зал реагировал вяло. Через несколько композиций Блэкмор стал наигрывать Smoke On The Water (знаменитая песня из репертуара Deep Purple, — прим. Woman.ru), и гости взорвались аплодисментами.

Видя такую разницу в восприятии, он просто бросил гитару, ушел со сцены и заперся в гримерке. Позднее Ричи вернулся, но настроение у всех уже было испорчено.

После этого я поняла, что больше никогда не буду работать с Ричи Блэкмором, потому что понимаю, что человек не в себе. Тогда он находился под влиянием жены и тещи, делал, пел и носил то, что им нравится. Потом я слышала много страшных историй о том, как зрителей в майках с принтами группы Deep Purple выводили с его концертов и заставляли переодеваться... Надеюсь, сейчас ситуация у него получше.

Стресс как неотъемлемая часть работы

Вообще в нашей индустрии очень важна стрессоустойчивость, потому что в любой момент что-то может пойти не так. Особенно, если речь идет о частном мероприятии, ведь в этом случае ты находишься меж двух огней — с одной стороны звезда, часто эксцентричный человек, который привык, чтобы все было, как он хочет, с другой стороны заказчик, который тоже имеет право хотеть и требовать.

Форс-мажоры случаются, их никто не отменял. Бывало, что перед самым концертом терялись гитары, на следующий день все в панике искали пропажу, иногда те же самые гитары разбивались в дороге.

В таких ситуациях главное — не терять самообладания. Важно показать заказчику или артисту, что у вас все под контролем, и приступить к решению проблемы. Нет ничего хуже, чем паникующий организатор мероприятия. Наша главная задача, чтобы все были довольны: и зрители, и звезды. Все остальное — квест под названием «Как сделать так, чтобы все работало».

Анна Зайцева

Например, однажды, вопреки тщательной подготовке, мероприятие повисло буквально на волоске. Казалось бы, артист летит из Лос-Анджелеса в Москву на премьеру фильма — ничего сложного. Это был Арми Хаммер, и приезжал он на премьеру картины «Перестрелка» со своим участием.



За день до вылета выяснилось, что паспорт Хаммера просрочен (хотя до этого его помощница заверила, что все в порядке). Новый паспорт срочно сделали, но теперь требовалось поставить туда российскую визу. На тот момент консульство в Сан-Франциско уже закрылось, ближайшее было в Сиэтле. Мы отправили его паспорт самой дорогой и скорой службой доставки, но в дороге они потеряли документ! Консульство закрывалось через несколько часов, а паспорта нет. На следующий день вылетать, причем впритык — прямо к премьере.

Нервничали все, потому что перенести мероприятие было невозможно.

Спустя время паспорт нашли, но консульство уже закрылось. Пятница, вечер, что делать — непонятно. Нас спасло чудо — мы вышли на пресс-секретаря МИДа Марию Захарову, которая помогла нам, хотя, если вдуматься, где большая политика, и где мы. Захарова позвонила пресс-секретарю Вашингтона, который попросил, чтобы консул вышел на работу в нерабочие часы и поставил визу. Тем же VIP-сервисом мы отправили готовый паспорт обратно в Лос-Анджелес.



Говорят, снаряд в одну и ту же воронку не попадает, но с нами это случилось... Курьерская служба на обратном пути снова потеряла паспорт актера! В десять часов утра следующего дня Хаммер уже ехал в аэропорт, а документ так и не был найден. Прямо мистика. Рейс, которым должен был лететь актер, был единственным прямым, на который были билеты, остальные со стыковкой, но даже в этом случае он не успевал на премьеру. Чудом мы нашли один билет бизнес-класса на следующий рейс, но Хаммер летел с супругой. Его жена — золотой человек, она поняла, что ситуация безвыходная, и сама предложила лететь эконом-классом. Меня это поразило! Обычно никого не интересуют наши проблемы. К следующему вылету паспорт наконец нашли и доставили, и Хаммер каким-то чудом прилетел в Россию. Эту историю он потом даже рассказывал Урганту в его вечерней программе.

Арми Хаммер с супругой и Анна Зайцева

Несмотря на разного рода трудности, я люблю дело, которым занимаюсь.

Последние несколько лет после каждого мероприятия у меня возникает чувство, что это было лучшее, что мы делали.

Но потом мы реализуем новый проект, и оказывается, что можем еще круче. Надеюсь, наши лучшие мероприятия еще впереди.



Моя любимая часть работы — это первые минуты выступления артиста. Ты воочию видишь результат своего труда: звезда на сцене, на нее смотрят десятки, сотни восторженных зрителей. Ты понимаешь, что эти люди чуть ли не всю жизнь мечтали увидеть, например, Дайану Росс, и вот она перед ними. Взрослые люди смотрят на своего кумира абсолютно детским восхищенным взглядом. Это незабываемо.