2018 год для Woman.ru особенный — нашему порталу исполняется 20 лет. И мы рады отметить это событие с вами. Вместо традиционного торта со свечами предлагаем «полакомиться» интересными материалами, приготовленными к празднику. Мы продолжаем специальную рубрику «О себе начистоту», в которой наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов. На этот раз героиней нашего материала стала Нюша.

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года будем неоднократно возвращаться к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы продолжаем рубрику «О себе начистоту», в которой устроили нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

Нашей новой героиней стала очаровательная 27-летняя певица Нюша.

Летом прошлого года артистка вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, и теперь в новом для себя статусе супруги успешно совмещает семью и работу. Не так давно в интервью нашему порталу Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь с замужеством. На этот раз певица раскрылась для нас с самых разных сторон.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Нюша: Каждый мой выход к зрителю — это вызов... Я очень боялась сцены и до сих пор работаю над собой и своим волнением.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

Нюша: Я прекрасно вожу машину, совсем не в «лучших» женских традициях (улыбается).

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

Нюша: Думаю, это самоирония — я люблю посмеяться над собой. А если серьезно, такого качества я за собой не замечала. Наверное, нужно спросить об этом моих близких!

4. Приметы, в которые вы верите?

Нюша: Я не верю в приметы. Для меня любая примета — это собственный настрой. Если ты подсознательно с чем-то смирился, значит, так все и будет.

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

Нюша: Ничего бы не стала удалять. Я не считаю, что должна стыдиться собственной жизни, судьбы или опыта.

6. Кошки или собаки?

Нюша: По характеру я кошка — не пропаду (улыбается). А если говорить в общем, то я одинаково сильно люблю и кошек, и собак.

7. На чем вы экономите?

Нюша: С подросткового возраста я зарабатывала сама и знаю, как непросто достаются деньги, как тяжело много работать. Конечно, я стараюсь разумно относиться к финансам. Например, есть вещи/продукты, которые просто не могут стоить дорого. Для меня очень важно соотношение цены и качества.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что это было бы?



Нюша: Наверное, картофель или арбуз. Я без ума от этих продуктов.

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

Нюша: Сложный вопрос… Смотря в какой ситуации я бы находилась... Но в любом случае я бы постаралась потратить эти деньги с пользой для моих близких.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

Нюша: Да, встречалась. Хотя, если углубиться в эту тему, понятие сверхъестественного очень относительно...

11. За что вам стыдно?

Нюша: Ни за что не стыдно, но это не значит, что данное чувство мне несвойственно.

12. В чем сила?

Нюша: В по-настоящему добром сердце, спокойствии и иногда — холодном уме. Есть замечательное выражение: «Ангельское терпение требует дьявольской силы».

13. WhatsApp, Viber или Telegram?

Нюша: Telegram — я просто обожаю стикеры (улыбается).

14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

Нюша: У кого нужно было и хотелось попросить прощения, я уже попросила. Не думаю, что извинения нужно откладывать на потом.

15. Чего вам не хватает для счастья?

Нюша: Как бы банально это ни звучало, мое счастье не зависит от чего-либо или кого-либо — я благодарна за то, что имею здесь и сейчас.

16. От какой черты характера вы бы с удовольствием избавились?

Нюша: Знаете, наверное, ни от какой черты не стала бы избавляться, ведь все они формируют мою индивидуальность, благодаря им я личность, такая, какая есть.

17. Чего вы боитесь?

Нюша: В разные моменты моей жизни возникают различные страхи. Но, хочу сказать, с этой эмоцией я стараюсь бороться в любом случае.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

Нюша: Я была бы безумно рада возможности телепортироваться. Только представьте, сколько всего в этом случае можно было бы успеть.

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

Нюша: Наверное, я бы выбрала Древний Египет — согласитесь, какая удивительная и многогранная была эпоха.

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

Нюша: Очень непростой вопрос. Не могу сказать точно, кем бы я стала, но мне бы однозначно хотелось создавать нечто прекрасное и делать людей счастливыми так же, как я делаю это сейчас (улыбается).