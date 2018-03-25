Не так давно в кинотеатрах отгремел фильм «Движение вверх». Мы встретились с одним из главных героев картины Александром Ряполовым и расспросили его о съемках, впечатлениях и недавно прошедшей Олимпиаде.

1 2 3 ... 30 В интервью Woman.ru Александр Ряполов рассказал о своем участии в фильме «Движение вверх» и планах на будущее

Наверное, каждый согласится с тем, что российское кино переживает небывалый подъем. И доказательство тому — потрясающий фильм «Движение вверх», рассказывающий о фантастической победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. Эту картину посмотрел, пожалуй, каждый второй житель нашей страны. А некоторые — и не один раз. Свидетельствуют об этом и кассовые сборы, и феноменально высокие рейтинги.



История «Движения вверх» начиналась обычно: возникновение идеи, написание сценария, подбор актеров, съемки, монтаж. Но для одного из главных действующих лиц участие в этой киноленте стало возможным лишь благодаря цепочке удивительных совпадений.



Представляем вам нашего сегодняшнего героя — Александра Ряполова, сыгравшего в фильме игрока сборной СССР Алжана Жармухамедова.

Александр — единственный человек в картине, у которого главная роль и при этом нет ни актерского образования, ни опыта съемок.

Зато Ряполов, в отличие от других героев фильма, — настоящий баскетболист. Еще в юношестве на играх он познакомился с Александром Беловым — сыном известного советского баскетболиста Сергея Белова, игрока сборной СССР 1972 года. Когда началась подготовка к съемкам фильма «Движение вверх», Белов-младший предложил Ряполову поиграть с актерами в баскетбол. На одной из тренировок нашего сегодняшнего собеседника заметил режиссер картины Антон Мегердичев, ну а дальше вы знаете…



Woman.ru: Александр, как изменилась ваша жизнь за последнее время?



Александр Ряполов: Я крайне положительно отношусь к этой части своей биографии. Это история о самой настоящей случайности. Режиссер обратил на меня внимание, отметил манеру движения, и в его голове возник образ.



Тогда он сказал мне: «Не знаю, кого, но ты должен играть в моем фильме». Через некоторое время мне предложили попробоваться на роль Алжана Жармухамедова. У меня нет актерского опыта (школьные сценки не считаются), но тем не менее кастинг был для меня успешным. Конечно, мне очень сильно помог сам режиссер — он подсказывал, подталкивал, направлял. Понятно, что многое делалось далеко не с первого дубля. Но он был доволен моей работой и смог убедить продюсеров обратить на меня внимание.



Woman.ru: То есть на предложение режиссера вы согласились, не раздумывая?



А. Р.: Конечно, когда тебе кто-то говорит: «Чувак, я хочу снять тебя в кино», ты скептически относишься к этой истории, потому что чудеса в нашем мире случаются крайне редко. Ты хочешь этого, но не веришь в такую возможность. А потом мы начали активно готовиться, работать всей командой, тренироваться, затем были пробы. То, что я могу быть утвержден, я очень долго не понимал. Осознание происходящего пришло ко мне со звонком от продюсеров, когда мне предложили заключить контракт. И в этот момент (думаю, вы меня поймете) что бы тебе ни предложили, ты на все согласен (улыбается).



Woman.ru: Вы оставили основную работу?



А. Р.: Мне пришлось. На тот момент у меня было два или три места работы — я тренер по физической функциональной подготовке, движению и спортивной реабилитации, и у меня была возможность заниматься с клиентами в разных местах. По сути, я зависел только от людей, которых тренировал, и, конечно, они меня отпустили. Правда, многие не дождались моего возвращения, и это понятно.

«Алжан Мусурбекович стал для меня главным критиком. После просмотра фильма он сказал: ''Саша, тебе удалось передать мой характер''»

Woman.ru: Итак, вы ушли из спорта в кино…



А. Р.: Да. Режиссер настаивал, что я должен играть именно Алжана Жармухамедова. Наверное, во многом этому поспособствовало несколько факторов — я тоже родом из Узбекистана, у нас с Алжаном одинаковый рост в 2,07 метра и есть некая праздность в движении, бросках.



Другое дело, что я совсем на него не похож — мне перекрасили волосы, надели карие линзы. Также режиссер попросил меня похудеть на 15 килограммов. Два года назад я был намного атлетичнее и крупнее, при этом был абсолютно «сухим», так как всю свою жизнь занимаюсь спортом. А Алжан Мусурбекович всегда был такой стройный, изящный — типичный среднеазиат. И мне пришлось сбросить 12 килограммов мышечной массы. Я перестал заниматься в тренажерном зале, потому что в этом случае мышцы (и с ними — и аппетит) растут, а мне нужно было добиться ровно противоположного эффекта.



Woman.ru: На стадии подготовки к роли вы ознакомились с биографией Жармухамедова?



А. Р.: Я пересмотрел очень много материалов — игры, документальные фильмы. Я изучал его движения, маневры. Плюс нам была организована встреча, на которой собрались режиссер фильма, игроки сборной СССР и актеры. У нас была возможность задать интересующие вопросы, чтобы лучше проникнуться атмосферой финала 1972 года. Также я смог пообщаться с Алжаном и на личные темы, чтобы понять его как человека, как личность. Оказалось, что и характеры у нас похожи. Мне нужно было совсем немного «подогнать» себя под него.

«Алжан Мусурбекович — невероятно интересный человек. Его отец — казах, а мать — казачка, поэтому в нем удивительным образом сочетаются русская сила и восточные спокойствие и мудрость».

Он человек с абсолютно незапятнанной репутацией. Это прослеживается даже в фильме.



Woman.ru: Уже с выходом картины Жармухамедов дал свою оценку вашей работе?



А. Р.: Он достаточно тихий, закрытый человек, и то, что мы нашли точки соприкосновения и общаемся до сих пор, для меня очень много значит. Алжан Мусурбекович стал для меня главным критиком. После просмотра фильма он сказал: «Саша, тебе удалось передать мой характер». Алжан Мусурбекович остался доволен, и для меня это очень важно. Его сын Владислав мне сказал: «Спасибо, что вы сыграли моего папу». Он старший ребенок в семье, ровесник моей мамы, и его оценка также очень ценна для меня.



Woman.ru: Во время съемочного процесса уже было осознание, что фильм «выстрелит»?



А. Р.: Я уверен, никто не ожидал, что все сложится именно так. Сегодня кассовые сборы говорят сами за себя — народ принял и полюбил эту картину. Люди ходили в кино по нескольку раз. Мы знали — фильм будет хорошим, но даже не предполагали, что это будет лучшее, что снимали в России. Все дело в том, что кино создается урывками: сегодня мы отсняли конец фильма, завтра — начало, а через месяц приступили к середине. И ты, несмотря на то, что знаешь сюжет киноленты, не можешь сложить пазл в своей голове.

«Конечно, монтаж в этом фильме сыграл огромную роль. Вот эти три секунды показаны так, что зрители смотрят, не отрываясь, как завороженные».

Они находятся внутри игры, на том самом матче, рядом с нашей сборной, и, я думаю, огромная заслуга в этом режиссера Антона Мегердичева и оператора-постановщика Игоря Гринякина. Они большие молодцы.



Кроме того, фильм вышел в правильное время. Трудности отечественного спорта на мировой арене, проблемы политического характера — все это создало определенное настроение у людей, и наша кинолента точно соответствовала ему. Она вдохновляет, заставляет поверить в лучшее.

«У нас царила дружеская атмосфера — мы шутили, смеялись, общались вне съемочной площадки. Я мог спокойно прийти в вагончик Машкова и Смолякова и пить с ними кофе, разговаривать на любую тему»

Woman.ru: Кстати, о непростом времени. Эта Олимпиада стала для наших спортсменов настоящим испытанием. Вы сами как смотрите на все это?



А. Р.: Во-первых, многие ситуации вызывают у меня смех и ничего более. Нас лишили медали в керлинге… Только вдумайтесь, зачем в таком виде спорта допинг? Тем более если учитывать тот факт, сколько проблем у нашей страны возникло в связи с этим мельдонием.



Странно все это… И, кстати, очень похоже на ситуацию 1972 года. Тогда был разгар холодной войны между СССР и США, а сегодня «воюют» Россия и все та же Америка. Нашим спортсменам в этой ситуации хочется пожелать лишь терпения. Надеюсь, мы сможем вернуть нашему спорту былую славу.



Woman.ru: Как лично вы отнеслись к тому, что наши спортсмены выступали на Олимпиаде под нейтральным флагом?



А. Р.: Безусловно, они сделали правильный выбор. Понимаете, для спортсмена Олимпийские игры — это самое важное событие в жизни, главная цель. Олимпийский чемпион — нет звания выше. Политические войны и скандалы не должны затрагивать другие сферы. Спортсмены имеют право на Олимпиаду в любом случае — для этого они работают всю свою жизнь. Если бы я стоял перед таким выбором, то непременно бы поехал на Игры. Даже если бы меня назвали врагом народа.



И я рад, что наш фильм смог хоть немного поддержать российских спортсменов и болельщиков в это непростое время.

«Особенно я горд за тот факт, что у «Движения вверх» самый высокий рейтинг среди всех российских картин на ''Кинопоиске'' — 8,2 из 10».

Людям правда нравится, я еще не слышал отрицательных отзывов. Когда я иду по улице, ко мне иногда подходят взрослые люди и говорят: «Спасибо за фильм». Это дорогого стоит.



Woman.ru: В фильме у вас темный цвет волос, карие глаза. Тем не менее люди все равно узнают вас?



А. Р.: Да, и это приятно. Конечно, поначалу не узнавали, а после того, как мы стали появляться на премьерах, в различных передачах, и я представал в своем привычном обличии, вот тогда уже зритель понял, кто я такой. Люди стали подписываться в социальных сетях, останавливать на улицах.



Woman.ru: На съемочной площадке вы работали с такими мастодонтами кино, как Машков, Смоляков и другие. Сложно было смотреть и общаться с ними не как с артистами, а как с коллегами?



А. Р.: Мы все были равны. Не было такого, мол, Владимир Львович — великий, а вы — нет, дубль отсняли и разошлись по своим углам. У нас царила дружеская атмосфера — мы шутили, смеялись, общались вне съемочной площадки. Я мог спокойно прийти в вагончик Машкова и Смолякова и пить с ними кофе, разговаривать на любую тему. Все было позитивно, несмотря на то, что сам процесс съемок был очень сложным как в эмоциональном, так и физическом плане.

«Я хочу заметить, что вся актерская группа быстро приняла меня в свой круг. Между нами не было никаких преград».

Мы обменивались опытом: я — спортивным, они — актерским. Владимир Машков и Андрей Смоляков оказали мне колоссальную поддержку, за что им огромное спасибо.



При этом и сам Владимир Львович никогда не чурался спросить совета, несмотря на то, какой он большой профессионал своего дела. Он мог подойти и сказать: «Ребят, по-вашему, тренер так может говорить?». И зачитывает фразу из сценария. На что мы говорим? «Слушай, ну вообще — нет. Лучше вот так вот». И он тут же брал это на вооружение и в кадре говорил то, что подсказывали ему мы.

«Я снова работаю по основной профессии, но это не мешает мне заниматься актерством и дальше»

Woman.ru: Можете вспомнить самый яркий момент съемок?



А. Р.: Наверное, это тот день, когда мы снимали сцену победы, и длилось это целую смену. 12 часов мы снимали эти 25 секунд — Саша Белов забивает мяч, и вся команда приходит в восторг.



Первые несколько часов мы радовались искренне. Не знаю, пробовали ли вы радоваться на протяжении 12 часов, но я вам скажу: это задача не из легких. В какой-то момент улыбаться и кричать уже совсем не хочется, ты устал, но надо — работа такая. Это было сложно, но все равно весело само по себе. Мы без конца бегали, кричали, обнимались, целовались, качали Машкова, падали.



Конечно, вспоминаются прекрасные сцены в Грузии — солнышко, горы, ущелье. Причем в день съемок Казбек показал вершину, что бывает очень редко. А люди — местные горцы, участвовавшие в массовке, создали просто сумасшедшую атмосферу. Ощущалась действительно грузинская свадьба. По-моему, даже не все участники массовки поняли, что снимается фильм (смеется).



Woman.ru: По окончании съемок вы вернулись к привычной жизни?



А. Р.: Совершенно верно. Это было нелегко, скажу честно.



Woman.ru: А не было желания продолжить актерскую карьеру, начать ходить на кастинги?



А. Р.: Амбиции, конечно, были, но я отдавал себе отчет, что меня никто не знает. Да, я снялся в «Движении вверх», но это еще ничего не значит. К тому же у меня нет актерского образования и рост свыше двух метров, что для кино вообще дикость. И ты просто возвращаешься в свою обычную жизнь.

«Я снова работаю по основной профессии, но это не мешает мне заниматься актерством и дальше».

В Европе и Америке это вообще нормальная практика. Хочу заметить, что актерство — «бедная» профессия. Зарабатывают единицы. Так вот у многих зарубежных актеров есть основная работа, которая приносит им стабильный доход. У меня, слава Богу, есть образование, что позволяет мне зарабатывать на хлеб. А для удовольствия и дальнейшего развития я хотел бы продолжить сниматься и искать себя в других направлениях.



Woman.ru: Есть роль, которую вы мечтаете сыграть?



А. Р.: Я мечтаю сняться в фильме по произведению Стивена Кинга — он мой любимый автор. И в этом случае мне не так важна роль (улыбается). Также мне очень нравятся советские писатели. Например, братья Стругацкие и их повесть «Трудно быть богом», мне импонирует дон Румата. Но не так давно я видел экранизацию этого произведения и откровенно разочаровался — режиссер просто поиздевался над историей.



Woman.ru: С каким литературным героем вы себя ассоциируете?



А. Р.: Наверное, ни с кем, но по духу мне близок дон Румата. У меня есть любимый персонаж — Филипп Филиппович Преображенский из «Собачьего сердца». К его мыслям я часто прислушиваюсь по жизни, его размышления и монологи сыграли большую роль в становлении моей личности.

