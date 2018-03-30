В интервью Woman.ru певица Мари Краймбрери рассказала о своем отношении к популярности, нелегком детстве и непростом характере.



1 2 3 ... 23 Певица Мари Краймбрери родилась 21 августа 1992 года

История успеха Мари Краймбрери — скорее исключение, нежели правило. Сегодня ее зажигательные треки способны заставить двигаться любого, а полные залы буквально взрываются, когда Мари выходит на сцену. Но мало кто знает, что предшествовало резкому взлету Краймбрери, и через какие трудности пришлось пройти артистке на пути к своей цели.



Еще в школе Мари мечтала стать хореографом, но ее планы на будущее обрушились после полученной травмы. Однако тяжелая жизненная ситуация помогла Краймбрери открыть в себе другой талант — она начала писать стихи. В дальнейшем это увлечение переросло в нечто большее — артистка не только создавала современные и цепляющие треки, но и исполняла их. Мари погрузилась в музыку и вскоре стала знаменитой у себя на родине в Украине, часто выступала с концертами.

В 20 лет артистке все надоело, она бросила музыку и переехала в Москву.

В столице наша героиня работала хореографом и каждый день по пути на работу проходила мимо звукозаписывающей студии. Тогда же Краймбрери поняла, что соскучилась по музыке, и решила вновь заняться записью треков. Ну а сегодня о ней знает вся страна!



Мари — пример сильной и независимой девушки, которая смогла добиться успеха без финансовой поддержки и влиятельного продюсера. Сегодня Краймбери — популярная исполнительница, которая покорила слушателей своим талантом...

Woman.ru: Мари, в 2017 году ты по-настоящему выстрелила! Ты всегда знала, что станешь такой популярной?



М. К.: Вообще никогда об этом не думала. Более того — даже сейчас не отдаю себе отчет, каких масштабов достигает моя популярность. Мне кажется, если сосредоточиться на том, сколько людей тебя слушают и как сильно ты развиваешься, то ты просто потеряешь себя, свою цель и возможность ее достичь, потому что все твои мысли будут заняты другим. Давайте смотреть правде в глаза — я же не мирового успеха достигла, как, например, Майкл Джексон.



Я и пару лет назад давала концерты. Зрители пели мои песни, а у меня тряслись ноги (улыбается). Я убеждала себя, что люди просто знают один трек, но потом начинался новый, и они снова подхватывали его в унисон со мной. Но осознание все равно не пришло.

«Мне до сих пор кажется, что меня никто не знает. Когда на улице просят дать автограф, я искренне думаю, что меня с кем-то перепутали».

Woman.ru: Помнишь ли ты момент, когда связала свою жизнь с музыкой, написанием песен?



М. К.: Я получила травму, мне было трудновато даже ходить, в то время как всю жизнь я мечтала стать хореографом. Мне кажется, от отчаяния я начала рифмовать. Самые первые стихи вообще были моим домашним заданием. В школе у меня была прекрасная учительница русского языка, и она иногда давала домашнее задание — написать сочинение или японские стихотворения танка, хокку. И я понимала, что сочинение нужно написать на две страницы, а стих — три-пять строчек. Конечно, я выбирала последнее.



Woman.ru: А вокалом ты тоже занималась с детства?



М. К.: Не занималась им вообще. И когда записывала свои первые песни, косячила так, что сегодня стыдно переслушивать эти записи. Все эти годы я самостоятельно училась петь свои песни. Не знаю, как это объяснить… Я очень плохо пою каверы, но при этом мои песни никто не споет круче, чем я. Я в этом уверена. Я выработала такую манеру и стиль исполнения, которые никто не повторит. Мои песни можно спеть лучше, если мы говорим о вокале, но с точки зрения чувств и эмоций никто не сможет передать их лучше меня, потому что только я знаю, как и о чем они были написаны

Woman.ru: Как ты пишешь песни?



М. К.: Это происходит как по щелчку, порой в самые неподходящие моменты. Недавно мы ехали в поезде, кто-то сказал фразу, и все — я понимаю, что это строчка для песни. Я тут же выпадаю из коллектива, из разговора и начинаю писать стихи.

«Мне нравится все современное, я фанат всего нового»

Woman.ru: У тебя своеобразный стиль, необычная рифма. Ты как-то работала над этим?



М. К.: Это произошло само по себе. Я просто очень многим интересуюсь, очень много читаю, наблюдаю за разными стильными людьми и таким образом вдохновляюсь. Я всегда нахожусь в поисках нового, необычного. Терпеть не могу примитивные рифмы. Если я когда-нибудь напишу песню, где будут слова «сердце», «душа» или фразы типа «ты подарил мне крылья за спиной», убейте меня (смеется, — прим. Woman.ru)! Просто об этом спето уже столько песен… Зачем тогда новые музыканты и новое поколение?



Некоторые говорят: «Раньше музыка была другой, раньше телефонов не было». Ну выкиньте тогда свои мобильные, откажитесь от всех новшеств и езжайте в деревню, читайте стихи Ахматовой. Сегодня другое время, другой мир, даже сленг другой. Мне нравится все современное, я фанат всего нового. Мне кажется, я одна из первых в Москве узнала, что такое PayPass, и пыталась им воспользоваться, хотя он нигде еще не работал.



Woman.ru: Ты живешь в Москве уже пять лет. Изменила тебя столица?



М. К.: Вообще нет. Я по жизни пацанка. И даже по приезде в Москву ничего не изменилось — женственней я не стала. Я всегда была черствой, наверное, еще и поэтому переезд никак не сказался. Даже так называемых друзей я с легкостью потеряла. Я ко всему отношусь философски — если отсеялось, значит, и не нужно было.

Переехав в Москву, я уже была ожесточенной девочкой — после травм, конфликтов с родителями, отсутствия поддержки. Меня не любили сверстники в школе и в институте. Зато уважали и принимали люди старше и влиятельнее. Например, меня не любили преподаватели, но любил декан.



Недостаток любви и уважения со стороны сверстников меня не угнетал, просто потому что я не испытывала в этом нужды. При этом я всегда нравилась тем, кто импонировал мне самой. А вот если мне на человека было наплевать, то, как правило, такие меня гнобили.



Не знаю почему, но в школьные годы учителя могли целый урок посвятить тому, как плохо я воспитана. Хотя воспитана я превосходно. И одна из главных черт во мне — это уважение к старшим, поэтому я всегда молчала и просто слушала, что обо мне говорят. Помню, приехала с очередных сборов (был чемпионат Украины по танцам), урок географии, я сижу уставшая, потому что только-только с поезда. Учитель подошел ко мне и сказал: «Что, на трассе до утра работала? Устала?». А я ведь совсем не гуляла, не пила, с мальчиками не встречалась, тем не менее ему тогда ничего не ответила. Я по жизни была одиночкой, одиночкой в Москву и переехала.

«Никогда не стремилась стать мегапопулярной. Даже сегодня я не чувствую, что известна»

Woman.ru: С чем была связана такая нелюбовь к тебе?



М. К.: Сегодня, в осознанном возрасте, я могу со стопроцентной уверенностью ответить на этот вопрос — с завистью. Я всегда пропадала на чемпионатах, была официально освобождена от учебы. У меня не было богатой семьи, но был папа, который никогда мне ни в чем не отказывал — в отличие от одноклассников, у меня всегда были карманные деньги, обновки. А поколение ранимое, и, естественно, это всех задевало. К тому же я не гуляла, не пила, а весь мой класс тусил и был уверен, что у меня есть какая-то своя тусовка. Хотя это было совсем не так.



Woman.ru: Почему тебя ничего не интересовало?



М. К.: Тогда меня интересовал только спорт. А после травмы я была настолько зла на этот мир, что люди стали мне просто неинтересны. Мне было комфортно одной. Я возвращалась домой, писала стихи, смотрела фильмы. В школе я наблюдала за одноклассниками, и они меня раздражали — у них похмелье, они матерятся, грубят взрослым. Я всегда считала, что выше их, и они это чувствовали.

«В 15 лет я ощущала себя на 30 и искренне не понимала, зачем меня, взрослую девушку, отправили к этим малолеткам».

Woman.ru: С чем был связан твой переезд в Москву?



М. К.: Я хотела семью, детей. Парадокс, да (улыбается, — прим. Woman.ru.)? Я влюбилась, поэтому и приехала сюда. У нас были отношения на расстоянии, периодически я прилетала на несколько дней, а потом возвращалась домой. Тогда я тоже прилетела на три дня, но случайно устроилась хореографом и осталась в Москве.

В течение года изо дня в день я проходила мимо студии звукозаписи и понимала, что очень сильно соскучилась по музыке, по записи треков. Ну, думаю, была не была. Я пошла к начальнику, отказалась от зарплаты в обмен на запись альбома. Кстати, тот альбом, который я записывала в течение года, до сих пор не вышел.



Единственное, была выпущена песня «Парадоксы», которую взяли в сериал «Молодежка». Тоже абсолютная случайность. Я была знакома с Денисом из группы «Интонация» — однажды он просто написал мне: «Ты крутая», а потом мы записали совместный трек. Как-то раз я дала ему свои демо-записи, и «Парадоксы» Денис показал своим продюсерам, которые также занимались и «Молодежкой». И мою песню взяли. Заплатили мне за это 2500 рублей.



Woman.ru: Много в твоей жизни было таких случайностей?



М. К.: Достаточно. Помню, как записала песню «Давай навсегда» с температурой 39 градусов, выпустила ее ночью. Причем в той записи даже нет бас-гитары — ее просто забыли вставить на сведении трека. В два часа ночи песня была в интернете. Потом мне звонили из разных студий, предлагали что-то подкорректировать в творчестве и сделать меня успешной. Несмотря на то, что у меня не было денег, я не жаловалась и от таких предложений отказывалась — не в моем характере что-то в себе менять, чтобы кому-то понравиться. Через полгода без моего ведома песня начала набирать популярность. В раскрутку трека не было вложено ни копейки, у меня не было друзей-артистов, которые продвигали бы мое творчество. И тем не менее песня стала известной.



Woman.ru: У тебя не возникало желания обратиться в продюсерские центры или студии?



М. К.: Нет, я просто жила дальше. Никогда не стремилась стать мегапопулярной. Даже сегодня я не чувствую, что известна. Вот Елка известна, а я — нет. Тем более есть множество примеров, когда артисты выстреливали, а через год просто исчезали. Я не хочу быть в их числе.

«Я могу творить только при условии, что зарабатываю сама»

Woman.ru: Ты говоришь, что у тебя не было стремления стать артисткой, но когда-то же это желание возникло, раз сегодня ты здесь?



М. К.: Я помню, что просто хотела создавать музыку. Мне нравилось писать песни. Каждый мой трек — это история (моя или близких мне людей). Я искренне кайфовала, когда записывала свои песни или продавала их, когда продюсировала других артистов. Мне нужны были деньги, и я с легкостью прощалась со своими треками, продавая их начинающим певцам. Мне нравилось слушать, как кто-то их поет. Причем не было такого, что я продавала плохие песни, а себе оставляла хиты. Это всегда был хороший материал.



На тот момент мне было гораздо важнее быть самодостаточной, иметь возможность себя обеспечивать. Жить за чужой счет (даже если это мой мужчина) — не для меня. Я могу творить только при условии, что зарабатываю сама. Деньги, полученные с продажи треков, я вкладывала в музыку, снимала клипы. Я ни разу не звонила ни в один лейбл или продюсерский центр, не отправляла по почте свои демо-записи и даже друзьям не предлагала послушать мои песни.



Woman.ru: Однако у тебя стала набираться армия поклонников…



М. К.: Да, я всегда находилась в тесном контакте со своими фанатами. Возможно, если бы не они, то и Velvet Music (продюсерский центр, с которым сотрудничает Краймбрери, — прим. Woman.ru) не обратил бы на меня внимания. Мои поклонники всегда стоят горой за меня. Я ценю это, отвечаю на их комментарии в интернете, потому что без их поддержки в какой-то момент я бы застопорилась.

«Если бы однажды я проснулась, и у моего видео не было бы 100 тысяч просмотров, что бы я делала? Я никогда не думала, что умею петь, а оказалось, что могу создавать крутые треки».

Woman.ru: Я знаю, что родители не поддерживали твое стремление к музыке. Тебя это не обижало?



М. К.: Нет, я им даже благодарна за это. Ведь если бы я не стала делать все папе назло, то не жила бы сейчас в Москве и не давала бы интервью. Конечно, раньше я часто шокировала родителей своими решениями. В 15 лет начала работать в ночных клубах. Помню, специально позвала маму на одно из выступлений, чтобы она убедилась, что я танцую не стриптиз, а современную эстрадную хореографию в составе шоу-балета. Представьте себе: в 15 лет я работала в клубе, в 18 лет улетела жить в Турцию, а в 20 лет поехала на три дня в Москву, но не вернулась и попросила прислать мне вещи. Я не знаю, как мои родители вообще перетерпели все это. Они перестали переживать за меня, как только увидели результат того, чем я занимаюсь.



Woman.ru: Представь, что у тебя будет дочь с твоим характером.



М. К.: Нет уж, спасибо (улыбается, — прим. Woman.ru). Мне часто говорят, что я эмоциональная. И я отдаю себе отчет в том, что так и есть, принимаю свои недостатки и истеричность своего характера — если мне хорошо, то всем будет весело и смешно, но если я истерю, то нервничают все вокруг. Несмотря на это, я никогда не срываюсь на близких людей, а только на тех, кто виноват в возникшей проблеме.



Woman.ru: Сегодня близкие поддерживают тебя?



М. К.: Любовь к маме и папе очень сильно помогает мне по жизни и в карьере. Теперь я делаю все во имя папы. Пока родители живы, я хочу, чтобы они знали, что могут гордиться мной. От мамы я уже слышала подобные слова, а от папы еще нет, и пока не услышу — не успокоюсь. Он еще ни разу не был на моем концерте. Сейчас мы живем с родителями в разных странах, но на следующий свой сольный концерт я планирую привезти их обоих.



Woman.ru: Уже сейчас Вконтакте вышел твой новый альбом, а 30 марта он появится и в iTunes. Расскажи о сборнике.



М. К.: Да, альбом называется «Переобулась», и в этом названии кроется определенный сарказм. Многие говорили мне: «Ты была андеграундом, а стала попсой». Хотя я так не считаю — я всю жизнь пела поп, просто у меня особая манера исполнения. Ну, раз вы так считаете, окей, тогда я «переобулась» (улыбается).



Woman.ru: Карьера твоей мечты?



М. К.: Больше всего я боюсь поставить себе планку ниже той, что заслуживаю. Я бы просто хотела добиться того, на что у меня хватит сил.