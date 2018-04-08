Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года будем неоднократно возвращаться к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы продолжаем рубрику «О себе начистоту», в которой устроили нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!
Алексея без преувеличения можно назвать одним из самых завидных женихов российского (и не только) шоу-бизнеса. Кажется, он преуспевает во всем, за что берется. На счету у Воробьева масса интересных, а главное — успешных проектов. Прибавьте к этому тот факт, что Алексей чертовски привлекателен, и как результат вы получите миллионы неравнодушных девушек в России и за ее пределами. Однако так ли Воробьев идеален, как мы о нем думаем?
1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?
Алексей Воробьев: Мне очень важно добиться успеха во всех профессиях, которыми я овладел.
2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?
А. В: Я могу говорить правду людям в глаза так, что всегда получается комплимент.
3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?
А. В: Думаю, это скромность.
4. Приметы, в которые вы верите?
А. В: Я процитирую крылатое выражение: «Удача любит смелых».
5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?
А. В: Вы знаете, нет такой информации обо мне, которую я хотел бы скрыть или удалить.
6. Кошки или собаки?
А. В: Однозначно, собаки. Думаю, существование Элвиса-Мелвиса все объясняет.
7. На чем вы экономите?
А. В: Не экономлю вообще, потому что не считаю нужным.
8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что это было бы?
А. В: Возможно, вы удивитесь, но я мог бы сутками напролет есть маршмеллоу. Обожаю их!
9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?
А. В: На удовольствия! Например, на маршмеллоу (улыбается, — прим. Woman.ru).
10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?
А. В: Конечно! Каждое утро, пытаясь встать с кровати, я наблюдаю личный пример сверхъестественной силы воли и духа.
11. За что вам стыдно?
А. В: Иногда мне стыдно быть самым умным, талантливым и скромным. Поэтому я часто скрываю это за своей красотой.
12. В чем сила?
А. В: В умении уходить от любого вопроса (улыбается, — прим. Woman.ru).
13. WhatsApp, Viber или Telegram?
А. В: Для разных целей в общении — разные мессенджеры.
14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?
А. В: Я хотел бы попросить прощения у своей бывшей девушки. В тот период времени ей, откровенно говоря, было нелегко со мной.
15. Чего вам не хватает для счастья?
А. В: На самом деле всего достаточно. Могу сказать, что я счастлив. Без преувеличения.
16. От какой черты характера вы бы с удовольствием избавились?
А. В: Я очень застенчив, если, конечно, снять все «маски» суперуверенного в себе красавчика. Но это секрет, так что никому не говорите! Пусть продолжают думать, что я уверен в себе в любой ситуации, даже когда вообще не представляю, что делать.
17. Чего вы боитесь?
А. В: Боюсь стать самым счастливым человеком на земле. И, кстати, обычно все, чего я боюсь, в моей жизни случается... Кстати, я уже говорил, что боюсь забыть заплакать, если буду получать Grammy (смеется, — прим. Woman.ru.)?
18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?
А. В: Не переживать и не расстраиваться по мелочам. Сегодня это дается мне с большим трудом.
19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?
А. В: Америка 1950-х годов — меня притягивает музыка и стиль того времени.
20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?
А. В: Вы удивитесь и, возможно, не поверите, если я скажу, что уже делал выбор в прошлой жизни. А в этой жизни, если позволите, я с выбором пока повременю. Дело в том, что любые решения (даже спонтанные) сильно влияют на нашу жизнь. На эту и на все последующие.