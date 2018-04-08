2018 год для Woman.ru особенный — нашему порталу исполняется 20 лет. И мы рады отметить это событие с вами. Вместо традиционного торта со свечами предлагаем «полакомиться» интересными материалами, приготовленными к празднику. Мы продолжаем специальную рубрику «О себе начистоту», в которой наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов. На этот раз героем нашего материала стал Алексей Воробьев.

1 2 3 ... 21 Алексей Воробьев стал новым героем нашей рубрики «О себе начистоту»

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года будем неоднократно возвращаться к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы продолжаем рубрику «О себе начистоту», в которой устроили нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

Нашим новым героем стал талантливый музыкант, актер, режиссер и продюсер Алексей Воробьев.

Алексея без преувеличения можно назвать одним из самых завидных женихов российского (и не только) шоу-бизнеса. Кажется, он преуспевает во всем, за что берется. На счету у Воробьева масса интересных, а главное — успешных проектов. Прибавьте к этому тот факт, что Алексей чертовски привлекателен, и как результат вы получите миллионы неравнодушных девушек в России и за ее пределами. Однако так ли Воробьев идеален, как мы о нем думаем?



1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Алексей Воробьев: Мне очень важно добиться успеха во всех профессиях, которыми я овладел.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

А. В: Я могу говорить правду людям в глаза так, что всегда получается комплимент.



3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

А. В: Думаю, это скромность.

4. Приметы, в которые вы верите?

А. В: Я процитирую крылатое выражение: «Удача любит смелых».

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

А. В: Вы знаете, нет такой информации обо мне, которую я хотел бы скрыть или удалить.

6. Кошки или собаки?

А. В: Однозначно, собаки. Думаю, существование Элвиса-Мелвиса все объясняет.

7. На чем вы экономите?

А. В: Не экономлю вообще, потому что не считаю нужным.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что это было бы?



А. В: Возможно, вы удивитесь, но я мог бы сутками напролет есть маршмеллоу. Обожаю их!

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

А. В: На удовольствия! Например, на маршмеллоу (улыбается, — прим. Woman.ru).

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

А. В: Конечно! Каждое утро, пытаясь встать с кровати, я наблюдаю личный пример сверхъестественной силы воли и духа.



11. За что вам стыдно?

А. В: Иногда мне стыдно быть самым умным, талантливым и скромным. Поэтому я часто скрываю это за своей красотой.

12. В чем сила?

А. В: В умении уходить от любого вопроса (улыбается, — прим. Woman.ru).

13. WhatsApp, Viber или Telegram?

А. В: Для разных целей в общении — разные мессенджеры.



14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

А. В: Я хотел бы попросить прощения у своей бывшей девушки. В тот период времени ей, откровенно говоря, было нелегко со мной.

15. Чего вам не хватает для счастья?

А. В: На самом деле всего достаточно. Могу сказать, что я счастлив. Без преувеличения.

16. От какой черты характера вы бы с удовольствием избавились?

А. В: Я очень застенчив, если, конечно, снять все «маски» суперуверенного в себе красавчика. Но это секрет, так что никому не говорите! Пусть продолжают думать, что я уверен в себе в любой ситуации, даже когда вообще не представляю, что делать.

17. Чего вы боитесь?

А. В: Боюсь стать самым счастливым человеком на земле. И, кстати, обычно все, чего я боюсь, в моей жизни случается... Кстати, я уже говорил, что боюсь забыть заплакать, если буду получать Grammy (смеется, — прим. Woman.ru.)?

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

А. В: Не переживать и не расстраиваться по мелочам. Сегодня это дается мне с большим трудом.

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

А. В: Америка 1950-х годов — меня притягивает музыка и стиль того времени.

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

А. В: Вы удивитесь и, возможно, не поверите, если я скажу, что уже делал выбор в прошлой жизни. А в этой жизни, если позволите, я с выбором пока повременю. Дело в том, что любые решения (даже спонтанные) сильно влияют на нашу жизнь. На эту и на все последующие.