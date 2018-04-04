В интервью Woman.ru икона стиля, благотворитель, инфлуэнсер и мама троих детей Елена Перминова рассказала о семье, своем отношении к красоте и моде.

1 2 3 ... 21 В интервью Woman.ru Елена Перминова рассказала о своем отношении к модельному бизнесу и ответила на вопросы о семье

Елена Перминова — знаменитость и признанная икона стиля. Fashion-дизайнеры восхищаются ее чувством прекрасного и умением сочетать несочетаемое, ее зовут в первый ряд показов ведущих Домов моды, а фотозарисовки ее обычной жизни в Инстаграме (насчитывающем, к слову, почти 2 миллиона подписчиков) больше напоминают картинки из журналов.

Наша героиня знала и другую жизнь, далекую от глянца, — когда-то юная Лена жила в городе Бердске Новосибирской области и только мечтала о том, чтобы блистать на подиуме.

Сегодня Перминова не только остается одной из самых стильных звезд, но и является счастливой супругой и заботливой мамой — вместе с мужем бизнесменом Александром Лебедевым она воспитывает сыновей Никиту и Егора и дочь Арину. При этом фигуре нашей героини могут позавидовать и те, у кого нет детей. А еще Елене хватает времени и на благотворительный проект SOS by Lena Perminova. Так в чем же ее секрет?





Woman.ru: Елена, вас называют эталоном женской красоты. А что для вас женская красота?



Елена Перминова: Спасибо, но, по-моему, эталон — это громко сказано. Женская красота — это прежде всего гармония. И я говорю не о правильных, идеальных пропорциях и общепринятых канонах красоты, а о внутренней гармонии человека и любви к себе.



В то же время, есть примеры прекрасных девушек, которые не вписываются в привычные рамки стандартов красоты. Этим женщинам неважно мнение людей вокруг — они живут по своим правилам, им комфортно в своем теле и разуме. Я думаю, если вы покажете мою фотографию совершенно разным людям, то для некоторых из них моя внешность будет далека от эталона красоты.

«У меня и нет желания угодить всем. Мне нравится, когда я нравлюсь сама себе».

Наверное, я не буду оригинальной, но все же считаю, что красота идет изнутри. Мне кажется, добрые матери или просто люди, которые помогают окружающим, — безумно красивы.





Woman.ru: Что вам больше всего нравится в своей внешности?



Е. П.: Мои соболиные брови. Думаю, если их застраховать, можно получить отличную сумму от агентов (улыбается, — прим.Woman.ru). От природы у меня длинные ресницы, и для вечернего образа мне достаточно просто их подкрутить. И еще многие шутят, что длинные худые ноги мне передались по наследству. Возможно. Я не против.





Woman.ru: Ваше чувство стиля никогда не вызывало нареканий. На ваш взгляд, возможно ли развить в себе чувство прекрасного?



Е. П.: На самом деле в школе меня частенько ругали за странные, неподобающие образы, так что нареканий хватало. У меня, как и многих девочек из 1990-х, все было просто — мой стиль формировался под влиянием уличной моды, журнальных вырезок, а ключевую роль в образах играли… яркие лайкровые лосины, о которых мечтали все.

«Мы с сестрой росли в скромной семье, вещи покупали на рынке, и это был отличный опыт. Найти подешевле ''то самое'', еще и классно все это стилизовать считалось высшим пилотажем».

Вы правы в том, что мне всегда нравилось сочетать, казалось бы, несочетаемое, быть не такой, как все, и при этом всегда разной. Я считаю, что вкус и чувство стиля формирует окружающий нас мир. Многие гениальные дизайнеры выросли в бедных семьях, но при этом с ними рядом всегда был тот, кто их вдохновлял, с кого им хотелось брать пример, будь то мама, соседка или актриса.



Чем активнее мы расширяем свой кругозор — читаем, путешествуем, обращаем внимание на детали, общаемся с разными людьми — тем интереснее и оригинальнее в итоге получается самовыражение, в том числе и в стиле. Стиль — это то, что мы хотим сказать, но без слов. Важно не слепо подражать, а оставаться собой. Конечно, у каждого в голове, в телефоне или на холодильнике может быть свой мудборд (доска, на которой собраны/наклеены предметы одной тематики, — прим. Woman.ru) из картинок, образов и изображений личностей, которые нравятся. Но то, как выглядите вы в конечном итоге, — это только ваш собственный выбор.

«Я зануда в плане визуализации: люблю, когда все выглядит эстетично и утонченно»



Woman.ru: Вам важно, чтобы даже привычные вещи выглядели красиво?



Е. П.: Да, важно. Я вообще зануда в этом плане: люблю, когда все выглядит эстетично и утонченно. Визуальная составляющая важна для меня не только при выборе аксессуаров к своему образу. Настроение создает каждая деталь. Например, приятно, когда в ресторане обычный сок приносят особенно — с трубочкой и фруктами. В этом плане мне понравилась идея бренда Rich, который выпустил стеклянную бутылочку Rich Crystal от дизайнера Карима Рашида. Мне кажется, что сама бутылочка получилась очень стильной: сок подают прямо в ней вместе с трубочкой. Это новый тренд.





Woman.ru: Почему однажды вы решили связать свою жизнь с модельным бизнесом?



Е. П.: Я не модель в полном смысле этого слова, потому что не работаю на подиумах на регулярной основе, а принимаю участие в съемках только для тех брендов, которые мне по-настоящему нравятся.

«Да, для девочки из далекого Бердска мир Высокой моды всегда казался несбыточной мечтой. Очень красивой, роскошной, глянцевой».

Судя по ранним детским фотографиям, мне всегда нравилось позировать. Мама говорила, что я слишком угловатая для модели, и на первый кастинг крупного агентства я пошла скорее на спор, но, к всеобщему удивлению, прошла конкурс. Самым запоминающимся для меня стал выход на показе дизайнера Giambattista Valli — он настоящий гений. С тех пор мы дружим! Но в целом с модельным бизнесом у меня эпизодические отношения.





Woman.ru: Что для вас мода?



Е. П.: Мода — это отличный и очень эстетичный бизнес. Я счастлива, что открыла для себя ее особенный смысл. Так, благодаря модным, уникальным и по-настоящему ценным вещам, которые мы продаем через аккаунт @sos_by_lenaperminova в Инстаграме, спасены жизни уже более 100 детей.





Woman.ru: На ваш взгляд, какие модные тренды актуальны в 2018 году?



Е. П.: Я чувствую, что главным трендом этого года станет подчеркнутая женственность.





Woman.ru: Вы были одной из первых, кто вышел в свет в шубе из искусственного меха (стоимостью 6 тысяч рублей, — прим. Woman.ru), и произвели настоящий фурор. Что это — смелость и уверенность в себе и своем чувстве стиля?



Е. П.: Все гораздо проще — мне просто понравилась та шуба. Не бойтесь быть оригинальными и делать то, что вам нравится.





Woman.ru: Сегодня вы продолжаете отдавать предпочтение бюджетным маркам, хотя можете позволить себе дорогие и эксклюзивные вещи. Почему?



Е. П.: Такими публикациями в Инстаграме (Елена изредка выкладывает снимки, на которых указана стоимость вещей, надетых на ней, — прим. Woman.ru) я хочу продемонстрировать девушкам с совершенно разным доходом, что можно быть модной и стильной вне зависимости от стоимости вещей.



Конечно, существуют платья от кутюр, настоящие произведения искусства, которые можно передавать из поколения в поколение. Но я крайне избирательна в одежде — для себя покупаю что-то очень редко и только те вещи, которые смогу надеть не раз и не два.

«Моя гардеробная комната значительно меньше, чем многие себе представляют».

В ней есть вещи, которые я бы с удовольствием подарила моей дочери Арише, когда она подрастет. Некоторые из них она уже активно примеряет (улыбается, — прим. Woman.ru). Также для меня не существует табу в одежде, но я никогда не надену вещь, которая мне не подходит.

«Для меня Саша — лучший пример благородства, щедрости и правильного отношения к деньгам»

Woman.ru: Ваш супруг — состоятельный бизнесмен, но вас нельзя назвать расточительной. Расскажите о вашем отношении к деньгам.



Е. П.: Мой супруг не просто состоятельный и мудрый бизнесмен, но и настоящий меценат, который построил 11-этажную больницу в Питере, восстановил театр им.Чехова в Ялте, набережную в Алуште, постоянно помогает тем, кто обращается к нему за помощью. Для меня Саша — лучший пример благородства, щедрости и правильного отношения к деньгам. Однако еще до встречи с мужем я всегда обдуманно подходила к тратам. Первые гонорары за съемки откладывала, покупала родным подарки и всегда планировала свои расходы.

«Создав семью, мы стараемся инвестировать в то, что действительно ценно: эмоции, а не вещи».

Продолжаем помогать, много путешествуем и таким образом копим воспоминания о самых важных и счастливых событиях в нашей жизни. Недавно мой сын Егор принес свою копилку с карманными денежками и попросил передать их в помощь девочке Полине — подопечной @sos_by_lenaperminova. Для меня это стало лучшим доказательством того, что мы с мужем показываем малышам правильный пример.





Woman.ru: Не думали с супругом о пополнении?



Е. П.: У меня уже есть четвертый ребенок — мой благотворительный проект (улыбается, — прим. Woman.ru).





Woman.ru: Многие женщины боятся рожать, опасаясь потерять свою фигуру и разлюбить себя. Однако вы разрушаете этот миф.



Е. П.: Я думаю, женщина может приобрести уверенность в себе только за счет работы над собой и благодаря любви близких. Боязнь испортить свою фигуру — это комплекс и лень, с которыми надо бороться. Желательно, во время тренировок в зале.





Woman.ru: Что вы в первую очередь хотите вложить в Никиту, Егора и Арину?



Е. П.: Честность, доброту и постоянное движение вперед. И мои дети растут именно такими. Я счастлива, что мы с мужем можем дать им детство, которого у нас не было.





Woman.ru: Вернемся к вашему благотворительному проекту SOS by Lena Perminova. Скольким детям вам уже удалось помочь?



Е. П.: За три года существования @sos_by_lenaperminova — первого благотворительного инстаграм-аукциона — нам удалось помочь ста семи детям и собрать для них более трех миллионов долларов. Часто мы беремся за сборы, которые длятся уже очень долго, и семьи просто теряют надежду на спасение ребенка. Конечно, это огромная ответственность, и я счастлива, что мы вновь и вновь дарим людям веру.





Woman.ru: Какие лоты участвуют в благотворительном проекте?



Е. П.: Благодаря поддержке моих друзей (прекрасных, состоявшихся и благородных людей) мы выставляем лоты, которые имеют особенную ценность, — неповторимые впечатления и уникальные вещи. Одним из первых лотов было памятное для меня платье Elie Saab, черное с небольшим шлейфом. Муж подарил мне его в преддверии важного мероприятия — литературного вечера по случаю реконструкции Театра им. Чехова в Ялте, на который был приглашен мой любимый актер Кевин Спейси. Я даже представить себе не могла, что когда-нибудь буду сидеть с ним за одним столом и разговаривать!

«То платье было для меня особенным, я им очень дорожила. Но разве стоит хранить его в шкафу, если оно может спасти чью-то жизнь? Я, не раздумывая, выставила его на аукцион».

Конечно, есть и более ценные лоты, чем мои наряды (улыбается, — прим. Woman.ru). Например, встреча с Элтоном Джоном после его концерта, место в первом ряду на показе Louis Vuitton в Париже в компании Миранды Керр, возможность получить платья от Беллы Хадид и Бьянки Балти сразу после их выхода на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля, эксклюзивные модели нарядов от Dior, Christian Louboutin, Chloe, Giambattista Valli и многих других брендов и выдающихся личностей.



Совсем недавно мы провели еще один аукцион с Яной Рудковской, которая уже не первый раз поддерживает мой проект совершенно фантастическими лотами. В последний раз мы собрали рекордные 22 миллиона рублей всего за 6 дней и закрыли сразу 13 сборов, которые до этого длились годы. Я думаю, что лучше всего о нашем проекте расскажут посты в Инстаграме, в которых мы говорим о каждом подопечном. Я благодарна всем, кто принимает участие в наших аукционах, ведь это то, что имеет реальный смысл.





Woman.ru: Тем не менее это психологически очень сложно — сталкиваться лицом к лицу с горем. Никогда не возникало мысли все бросить?



Е. П.: Скажу честно, я не ожидала, что будет так сложно. Вести благотворительный проект — это не хобби, а серьезная ответственность. Конечно, были моменты, когда руки опускались. Однажды мы собрали деньги для маленькой Вики, но врачи не успели сделать ей операцию. Я не могла прийти в себя несколько дней, мне было страшно представить то, что пережила ее мама. Но двигаться дальше меня заставили письма других матерей — их детям очень нужна наша помощь, и я не имею права останавливаться.





Woman.ru: Что этот проект дает лично вам?



Е. П.: Каждый раз он напоминает мне о том, что действительно ценно. Я стала смелее и, наверное, начала более остро ощущать счастье материнства. Совсем скоро вы узнаете о еще одном проекте, в котором я хотела бы состояться уже как предприниматель.

«Я считаю, что возможность самореализации важна для женщин, и дай Бог мудрости всем мужчинам не мешать своим женам находить себя в разных амплуа».

Woman.ru: Вы много путешествуете. Расскажите о своих любимых местах.



Е. П.: Недавно мы всей семьей открыли для себя Тулу в Мексике и влюбились всем сердцем! Надеюсь, однажды вернемся туда. Каждый год мы путешествуем по Африке. И, конечно, рай для релакса — это Мальдивы.





Woman.ru: Что изо дня в день делает вас счастливой?



Е. П.: Фраза: «Доброе утро, мамочка!». Три раза (улыбается, — прим. Woman.ru).