Елена Перминова — знаменитость и признанная икона стиля. Fashion-дизайнеры восхищаются ее чувством прекрасного и умением сочетать несочетаемое, ее зовут в первый ряд показов ведущих Домов моды, а фотозарисовки ее обычной жизни в Инстаграме (насчитывающем, к слову, почти 2 миллиона подписчиков) больше напоминают картинки из журналов.
Сегодня Перминова не только остается одной из самых стильных звезд, но и является счастливой супругой и заботливой мамой — вместе с мужем бизнесменом Александром Лебедевым она воспитывает сыновей Никиту и Егора и дочь Арину. При этом фигуре нашей героини могут позавидовать и те, у кого нет детей. А еще Елене хватает времени и на благотворительный проект SOS by Lena Perminova. Так в чем же ее секрет?
Woman.ru: Елена, вас называют эталоном женской красоты. А что для вас женская красота?
Елена Перминова: Спасибо, но, по-моему, эталон — это громко сказано. Женская красота — это прежде всего гармония. И я говорю не о правильных, идеальных пропорциях и общепринятых канонах красоты, а о внутренней гармонии человека и любви к себе.
В то же время, есть примеры прекрасных девушек, которые не вписываются в привычные рамки стандартов красоты. Этим женщинам неважно мнение людей вокруг — они живут по своим правилам, им комфортно в своем теле и разуме. Я думаю, если вы покажете мою фотографию совершенно разным людям, то для некоторых из них моя внешность будет далека от эталона красоты.
Наверное, я не буду оригинальной, но все же считаю, что красота идет изнутри. Мне кажется, добрые матери или просто люди, которые помогают окружающим, — безумно красивы.
Woman.ru: Что вам больше всего нравится в своей внешности?
Е. П.: Мои соболиные брови. Думаю, если их застраховать, можно получить отличную сумму от агентов (улыбается, — прим.Woman.ru). От природы у меня длинные ресницы, и для вечернего образа мне достаточно просто их подкрутить. И еще многие шутят, что длинные худые ноги мне передались по наследству. Возможно. Я не против.
Woman.ru: Ваше чувство стиля никогда не вызывало нареканий. На ваш взгляд, возможно ли развить в себе чувство прекрасного?
Е. П.: На самом деле в школе меня частенько ругали за странные, неподобающие образы, так что нареканий хватало. У меня, как и многих девочек из 1990-х, все было просто — мой стиль формировался под влиянием уличной моды, журнальных вырезок, а ключевую роль в образах играли… яркие лайкровые лосины, о которых мечтали все.
Вы правы в том, что мне всегда нравилось сочетать, казалось бы, несочетаемое, быть не такой, как все, и при этом всегда разной. Я считаю, что вкус и чувство стиля формирует окружающий нас мир. Многие гениальные дизайнеры выросли в бедных семьях, но при этом с ними рядом всегда был тот, кто их вдохновлял, с кого им хотелось брать пример, будь то мама, соседка или актриса.
Чем активнее мы расширяем свой кругозор — читаем, путешествуем, обращаем внимание на детали, общаемся с разными людьми — тем интереснее и оригинальнее в итоге получается самовыражение, в том числе и в стиле. Стиль — это то, что мы хотим сказать, но без слов. Важно не слепо подражать, а оставаться собой. Конечно, у каждого в голове, в телефоне или на холодильнике может быть свой мудборд (доска, на которой собраны/наклеены предметы одной тематики, — прим. Woman.ru) из картинок, образов и изображений личностей, которые нравятся. Но то, как выглядите вы в конечном итоге, — это только ваш собственный выбор.
Woman.ru: Вам важно, чтобы даже привычные вещи выглядели красиво?
Е. П.: Да, важно. Я вообще зануда в этом плане: люблю, когда все выглядит эстетично и утонченно. Визуальная составляющая важна для меня не только при выборе аксессуаров к своему образу. Настроение создает каждая деталь. Например, приятно, когда в ресторане обычный сок приносят особенно — с трубочкой и фруктами. В этом плане мне понравилась идея бренда Rich, который выпустил стеклянную бутылочку Rich Crystal от дизайнера Карима Рашида. Мне кажется, что сама бутылочка получилась очень стильной: сок подают прямо в ней вместе с трубочкой. Это новый тренд.
Woman.ru: Почему однажды вы решили связать свою жизнь с модельным бизнесом?
Е. П.: Я не модель в полном смысле этого слова, потому что не работаю на подиумах на регулярной основе, а принимаю участие в съемках только для тех брендов, которые мне по-настоящему нравятся.
Судя по ранним детским фотографиям, мне всегда нравилось позировать. Мама говорила, что я слишком угловатая для модели, и на первый кастинг крупного агентства я пошла скорее на спор, но, к всеобщему удивлению, прошла конкурс. Самым запоминающимся для меня стал выход на показе дизайнера Giambattista Valli — он настоящий гений. С тех пор мы дружим! Но в целом с модельным бизнесом у меня эпизодические отношения.
Woman.ru: Что для вас мода?
Е. П.: Мода — это отличный и очень эстетичный бизнес. Я счастлива, что открыла для себя ее особенный смысл. Так, благодаря модным, уникальным и по-настоящему ценным вещам, которые мы продаем через аккаунт @sos_by_lenaperminova в Инстаграме, спасены жизни уже более 100 детей.
Woman.ru: На ваш взгляд, какие модные тренды актуальны в 2018 году?
Е. П.: Я чувствую, что главным трендом этого года станет подчеркнутая женственность.
Woman.ru: Вы были одной из первых, кто вышел в свет в шубе из искусственного меха (стоимостью 6 тысяч рублей, — прим. Woman.ru), и произвели настоящий фурор. Что это — смелость и уверенность в себе и своем чувстве стиля?
Е. П.: Все гораздо проще — мне просто понравилась та шуба. Не бойтесь быть оригинальными и делать то, что вам нравится.
Woman.ru: Сегодня вы продолжаете отдавать предпочтение бюджетным маркам, хотя можете позволить себе дорогие и эксклюзивные вещи. Почему?
Е. П.: Такими публикациями в Инстаграме (Елена изредка выкладывает снимки, на которых указана стоимость вещей, надетых на ней, — прим. Woman.ru) я хочу продемонстрировать девушкам с совершенно разным доходом, что можно быть модной и стильной вне зависимости от стоимости вещей.
Конечно, существуют платья от кутюр, настоящие произведения искусства, которые можно передавать из поколения в поколение. Но я крайне избирательна в одежде — для себя покупаю что-то очень редко и только те вещи, которые смогу надеть не раз и не два.
В ней есть вещи, которые я бы с удовольствием подарила моей дочери Арише, когда она подрастет. Некоторые из них она уже активно примеряет (улыбается, — прим. Woman.ru). Также для меня не существует табу в одежде, но я никогда не надену вещь, которая мне не подходит.
Woman.ru: Ваш супруг — состоятельный бизнесмен, но вас нельзя назвать расточительной. Расскажите о вашем отношении к деньгам.
Е. П.: Мой супруг не просто состоятельный и мудрый бизнесмен, но и настоящий меценат, который построил 11-этажную больницу в Питере, восстановил театр им.Чехова в Ялте, набережную в Алуште, постоянно помогает тем, кто обращается к нему за помощью. Для меня Саша — лучший пример благородства, щедрости и правильного отношения к деньгам. Однако еще до встречи с мужем я всегда обдуманно подходила к тратам. Первые гонорары за съемки откладывала, покупала родным подарки и всегда планировала свои расходы.
Продолжаем помогать, много путешествуем и таким образом копим воспоминания о самых важных и счастливых событиях в нашей жизни. Недавно мой сын Егор принес свою копилку с карманными денежками и попросил передать их в помощь девочке Полине — подопечной @sos_by_lenaperminova. Для меня это стало лучшим доказательством того, что мы с мужем показываем малышам правильный пример.
Woman.ru: Не думали с супругом о пополнении?
Е. П.: У меня уже есть четвертый ребенок — мой благотворительный проект (улыбается, — прим. Woman.ru).
Woman.ru: Многие женщины боятся рожать, опасаясь потерять свою фигуру и разлюбить себя. Однако вы разрушаете этот миф.
Е. П.: Я думаю, женщина может приобрести уверенность в себе только за счет работы над собой и благодаря любви близких. Боязнь испортить свою фигуру — это комплекс и лень, с которыми надо бороться. Желательно, во время тренировок в зале.
Woman.ru: Что вы в первую очередь хотите вложить в Никиту, Егора и Арину?
Е. П.: Честность, доброту и постоянное движение вперед. И мои дети растут именно такими. Я счастлива, что мы с мужем можем дать им детство, которого у нас не было.
Woman.ru: Вернемся к вашему благотворительному проекту SOS by Lena Perminova. Скольким детям вам уже удалось помочь?
Е. П.: За три года существования @sos_by_lenaperminova — первого благотворительного инстаграм-аукциона — нам удалось помочь ста семи детям и собрать для них более трех миллионов долларов. Часто мы беремся за сборы, которые длятся уже очень долго, и семьи просто теряют надежду на спасение ребенка. Конечно, это огромная ответственность, и я счастлива, что мы вновь и вновь дарим людям веру.
Woman.ru: Какие лоты участвуют в благотворительном проекте?
Е. П.: Благодаря поддержке моих друзей (прекрасных, состоявшихся и благородных людей) мы выставляем лоты, которые имеют особенную ценность, — неповторимые впечатления и уникальные вещи. Одним из первых лотов было памятное для меня платье Elie Saab, черное с небольшим шлейфом. Муж подарил мне его в преддверии важного мероприятия — литературного вечера по случаю реконструкции Театра им. Чехова в Ялте, на который был приглашен мой любимый актер Кевин Спейси. Я даже представить себе не могла, что когда-нибудь буду сидеть с ним за одним столом и разговаривать!
Конечно, есть и более ценные лоты, чем мои наряды (улыбается, — прим. Woman.ru). Например, встреча с Элтоном Джоном после его концерта, место в первом ряду на показе Louis Vuitton в Париже в компании Миранды Керр, возможность получить платья от Беллы Хадид и Бьянки Балти сразу после их выхода на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля, эксклюзивные модели нарядов от Dior, Christian Louboutin, Chloe, Giambattista Valli и многих других брендов и выдающихся личностей.
Совсем недавно мы провели еще один аукцион с Яной Рудковской, которая уже не первый раз поддерживает мой проект совершенно фантастическими лотами. В последний раз мы собрали рекордные 22 миллиона рублей всего за 6 дней и закрыли сразу 13 сборов, которые до этого длились годы. Я думаю, что лучше всего о нашем проекте расскажут посты в Инстаграме, в которых мы говорим о каждом подопечном. Я благодарна всем, кто принимает участие в наших аукционах, ведь это то, что имеет реальный смысл.
Woman.ru: Тем не менее это психологически очень сложно — сталкиваться лицом к лицу с горем. Никогда не возникало мысли все бросить?
Е. П.: Скажу честно, я не ожидала, что будет так сложно. Вести благотворительный проект — это не хобби, а серьезная ответственность. Конечно, были моменты, когда руки опускались. Однажды мы собрали деньги для маленькой Вики, но врачи не успели сделать ей операцию. Я не могла прийти в себя несколько дней, мне было страшно представить то, что пережила ее мама. Но двигаться дальше меня заставили письма других матерей — их детям очень нужна наша помощь, и я не имею права останавливаться.
Woman.ru: Что этот проект дает лично вам?
Е. П.: Каждый раз он напоминает мне о том, что действительно ценно. Я стала смелее и, наверное, начала более остро ощущать счастье материнства. Совсем скоро вы узнаете о еще одном проекте, в котором я хотела бы состояться уже как предприниматель.
Woman.ru: Вы много путешествуете. Расскажите о своих любимых местах.
Е. П.: Недавно мы всей семьей открыли для себя Тулу в Мексике и влюбились всем сердцем! Надеюсь, однажды вернемся туда. Каждый год мы путешествуем по Африке. И, конечно, рай для релакса — это Мальдивы.
Woman.ru: Что изо дня в день делает вас счастливой?
Е. П.: Фраза: «Доброе утро, мамочка!». Три раза (улыбается, — прим. Woman.ru).
Нет видела эту модель на подиумах.
Интересная внешность