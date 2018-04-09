В интервью Woman.ru звезда Comedy Woman и Love is на ТНТ Марина Федункив рассказала о роли мечты, минусах своего характера и расставании с супругом.

1 2 3 ... 24 В интервью Woman.ru Марина Федункив честно призналась в своих недостатках, порассуждала о возрасте и обреченных отношениях

Преданные поклонники следят за жизнью и творчеством Марины Федункив еще со времен ее участия в КВН. Сегодня наша героиня — популярная комедийная актриса, харизме и чувству юмора которой можно только позавидовать. Нельзя не отметить и Инстаграм Федункив — ее пародийные ролики очень популярны среди интернет-пользователей.

Мы любим Марину еще и за самоиронию: согласитесь, редкий человек может так искренне над собой посмеяться.

Федункив не боится выглядеть глупо и не стесняется быть собой. Кроме того, наша героиня — очень мудрая женщина, с которой хочется брать пример. И интервью с ней получилось соответствующее — пронизанное самоиронией, юмором и честностью.



Woman.ru: Марина, на ТНТ с успехом идет шоу Love is. Расскажите пару слов о вашей героине Ирине из нового сезона.



Марина Федункив: Мой персонаж — среднестатистическая замужняя домохозяйка. Детей у них с супругом нет. Ирина — дама, все время что-то подозревающая. И, как мне кажется, ревность — это все, чем живет моя героиня, потому что она открывает ей простор для безграничного полета фантазии и доводит до помутнения разума. Одержимая чувством ревности и мести, она готова пойти на такие поступки, на которые бы не решилась ни одна здравомыслящая женщина.





Woman.ru: Есть ли у вас самой похожие черты характера?



М. Ф.: Мне кажется, каждый человек по натуре своей — собственник. И неважно, о ком идет речь, — мужчине или женщине.

«Я ревнивая, но мой максимум — это выяснять отношения на повышенных тонах. Ну и не без слез, разумеется».



Woman.ru: Если говорить о ваших героинях в целом, то чаще всего это простоватые с виду женщины. Вы списывали эти образы с реальных людей?



М. Ф.: Мои персонажи и простоватые, и глуповатые, но они скорее являются собирательными образами. А вообще, я бы хотела играть разных героинь, но пока режиссеры не видят меня вне комедийного жанра.



Для сегодняшних героинь я целенаправленно не ищу прототипы, а просто стараюсь быть наблюдательной: тут подсмотрю, там подслушаю. И все — можно «примерять» собранное на себя. А истерики, кстати, я и сама блестяще закатываю, поскольку не умею справляться с эмоциями.

«С годами мы все преображаемся, но не скажу, что со мной произошли слишком явные изменения»



Woman.ru: То есть вы эмоциональный человек?



М. Ф.: Я очень эмоциональный человек! Скорее, даже гиперэмоциональный. Рублю с плеча — жалею, а потом опять рублю! Обдумывать — это не мое, а вот додумать и придумать себе что-то — всегда пожалуйста!





Woman.ru: А что еще можете рассказать о себе?



М. Ф.: Я не очень приятный человек, поэтому Бог дал мне чувство юмора, чтобы я могла этим прикрывать свое естество и сглаживать впечатление о себе. Только очень близкие люди знают мою мерзенькую натуру (смеется, — прим. Woman.ru). Но не будем развивать эту тему.

«Я шагаю по жизни, вооружившись шутками-прибаутками, а если бы всегда была собой, то со мной было бы грустно».

Поэтому я позволяю себе такие послабления лишь наедине с собой.





Woman.ru: Можете описать себя тремя словами?



М. Ф.: Мир, труд, тварь (смеется, — прим. Woman.ru). На самом деле, у меня такой широкий жизненный диапазон, что тремя словами просто не обойтись.





Woman.ru: Многие люди (в том числе и мы) отметили, как вы преобразились в последние годы. Вы сами чувствуете в себе изменения?



М. Ф.: С годами мы все преображаемся, но не скажу, что со мной произошли слишком явные изменения. Если говорить о плохом, то я постарела, а если о хорошем, то вам удалось застать меня перед выходом в свет, то есть после того, как надо мной поколдовали хорошие визажисты и стилисты.





Woman.ru: И все-таки, как ухаживаете за собой? Спорт, питание, косметология?



М. Ф.: Я не занимаюсь спортом, и это не есть хорошо. Возможно, приду к нему позже. К косметологам иногда похаживаю, но не прибегаю к кардинальным процедурам. Поддерживаю натуральную красоту, так сказать (улыбается, — прим. Woman.ru). Диетами тоже изредка увлекаюсь, но, увы, мне не хватает силы воли, чтобы соблюдать их должным образом. Такая вот я безвольная бабенка!





Woman.ru: В своем Инстаграме вы не боитесь показаться без макияжа или в невыгодном ракурсе. Что это — уверенность в себе или следование образу комедийной актрисы?



М. Ф.: Я уже ничего не боюсь! Моя страничка в Инстаграме — некий виртуальный дом, и ее хозяйка ведет себя так же, как люди ведут себя дома.

«В профессии возраст мне не помеха: я с первого курса играю возрастных персонажей»



Woman.ru: Что для вас возраст? Боитесь ли вы его?



М. Ф.: А смысл бояться? Это неизбежность! В профессии он мне тоже не помеха: я с первого курса играю возрастных персонажей.

«Возраст — это годы, опыт и колоссальный багаж для ролей».



Woman.ru: В прошлом году вы объявили, что расстались со своим супругом после 13 лет совместной жизни. Тяжело было решиться на этот шаг?



М. Ф.: Мы расстались не в прошлом году, а давным-давно, и лишь в 2017-м официально попрощались. Нас уже ничего не связывало, и игра в семью стала неактуальной. Если у людей нет ни любви, ни взаимных интересов, ни перспектив, какой смысл им быть вместе?





Woman.ru: Что можете посоветовать нашим читательницам, которые боятся выходить из обреченных отношений, считая, что в возрасте 40+ уже вряд ли встретят новую любовь?



М. Ф.: Читательницам в обреченных отношениях я пожелаю решительности. Взвесьте все за и против, поймите, для чего вам нужен этот человек, что он вам дает, растете ли вы вместе, и, в конце концов, комфортно ли вашей душе рядом с ним.



Многие еще беспокоятся о детях: «Как они будут расти без отца?». Это неправильно, ведь так вы навязываете им неправильную модель семьи.

«Дети чувствуют, что родители — чужие друг другу люди, а должны чувствовать, что между вами любовь, чтобы в дальнейшем строить свои полноценные отношения».

Не бойтесь остаться одни: по сути, вы и так одни. Главное — это решиться и не подменять понятие любви привычкой. Ну и, конечно, удачи, счастья и любви вам, мои замечательные!

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