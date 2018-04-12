В интервью Woman.ru Ольга Бузова рассказала, зачем дала согласие на участие в реалити-шоу, сможет ли полюбить мужчину слабее себя и готова ли вновь вступить в брак.

1 2 3 ... 29 В интервью Woman.ru Ольга Бузова рассказала о том, зачем создала свою криптовалюту и почему решила искать мужчину с помощью реалити-шоу

К Ольге Бузовой можно относиться по-разному, но нельзя отрицать тот факт, что эта хрупкая девушка прет как танк, завоевывая все новые сферы деятельности.



Телевидение, писательство, эстрада, актерство, создание одежды и бижутерии. А теперь еще и криптовалюта. На днях Оля собрала пресс-конференцию, на которой объявила, что ее Buzcoin готовы составить конкуренцию уже ставшим знаменитыми Bitcoin. И настроена наша героиня серьезнее некуда.

Еще одним громким поводом для обсуждения стала новость о запуске нового реалити, участники которого смогут побороться за сердце Ольги Бузовой.

Название шоу пока держится в тайне, однако руководство ТНТ отмечает, что аналогов этому проекту в России нет. После пресс-конференции Бузова уделила нам несколько минут, где мы подробно остановились на вопросах о ее личной жизни.



Woman.ru: Оля, на сегодняшний день ты самая популярная девушка в России…



Ольга Бузова: Вот! Приятно, когда это признают и об этом говорят. Спасибо.





Woman.ru: Предполагаю, что в скором времени ты будешь еще и самой богатой девушкой в России... Не боишься, что подходящую пару найти будет сложно?



О. Б.: (Напевает) «Она не боится…». Я не хочу ограничивать свой потенциал из-за того, что, возможно, нет мужчины сильнее меня. Я не хочу игнорировать свои возможности, принижать способности, чтобы опуститься до уровня тех, кто хочет быть со мной. Ракета запущена. Если уж я взяла такую планку и у меня все получается, то я хочу и дальше строить карьеру, заниматься бизнесом. Пусть мужчины тянутся наверх, ко мне.

«В конце концов, в России живут миллионы людей, в мире — миллиарды. Неужели не найдется одного мужчины для меня? Мне много не надо (смеется, — прим. Woman.ru)».

Я надеюсь, что любовь ко мне придет. Но я не стану себя сковывать, останавливаться. Дотягивайте до моего уровня! Идите вперед.

«Сначала мне не верят, потом смеются, потом со мной воюют, а потом я побеждаю»

Woman.ru: Бренд одежды, бижутерия, телевидение, сцена — это понятно. Но криптовалюта?! Считается, что в таком серьезном бизнесе могут существовать только мужчины.



О. Б.: Я рушу стереотипы. И делаю это уже много лет, чем бы ни занималась. Сначала мне не верят, потом смеются, потом со мной воюют, а потом я побеждаю. Люди каждый раз говорят: «Ой, да у нее ничего не получится», а в итоге я своего добиваюсь. Кто сказал, что это мужской вид деятельности? Где это написано? На сегодняшний день женщины идут впереди — уверенные, самодостаточные, грамотные, подкованные. Так почему они не могут заниматься тем, что у них получается? С чего вдруг мужчина в семье не должен готовить, мыть посуду или убираться? Это все предрассудки, стереотипы.

«Мне, например, в свое время говорили: «Тебе пора рожать детей». Кто, кому, когда сказал, что мне пора? Где прописаны эти правила?»

К сожалению, мы живем в стереотипном обществе. Я против, поэтому их рушу.



Этим бизнесом я хочу заниматься и верю в мой новый IT-проект Buzar, в валюту Buzcoin. Судя по нашей пресс-конференции, уже многие люди разбираются в этом деле, некоторые отметили, что с нетерпением ждут запуска. За этим будущее, я уверена. Просто пока для большинства это просто страшные слова, а для меня — уже реалии, которыми я живу. Это новый мир, который я открываю для своих людей. И делаю это первой из женщин шоу-бизнеса. Но мне не привыкать быть первой в этой стране (смеется, — прим. Woman.ru).





Woman.ru: А что будешь делать с таким количеством денег? Ведь, как известно, деньги испортили немало неплохих людей.



О. Б.: Меня — нет. Я девушка из самой обычной семьи и прекрасно помню то время, когда мыла полы, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Я никогда не боялась работы. Меня так воспитали: хочешь что-то получить — иди работай. Случалось, что мне нечего было есть (я тогда ушла из дома), и сестра привозила мне продукты. Были времена, когда я зарабатывала 30 тысяч рублей в месяц, хотя была уже самой узнаваемой девушкой из реалити-шоу. И все эти деньги я всегда отдавала маме, потому что хотела, чтобы она почувствовала, какая я взрослая.

«Сегодня ничего не изменилось — деньги не падают мне с неба, они очень тяжело зарабатываются».

Мои доходы — это возможность вкладывать в себя, в свою карьеру, развитие. Именно поэтому на сегодняшний день я не могу похвастаться домами, хорошими машинами, хотя, конечно, мне этого хочется.



У меня есть мой Mercedes, на котором езжу уже год, и квартира, которую я снимаю. Все средства уходят в карьеру. Клипы с лучшими режиссерами и мировыми звездами, концертное шоу, команда из 15 человек — и за все это я плачу из своего кармана. В моей жизни ничто не приходит на блюдечке с голубой каемочкой.



Поэтому отношение к деньгам у меня абсолютно адекватное. Да, я могу шикануть: позволить себе отдыхать в лучших отелях, летать бизнес-классом, обедать в дорогих ресторанах. Свой отпуск в Таиланде я провела вместе с подругами и полностью все оплатила. Вот еще один факт: благодаря своему заработку я могу делать близких людей счастливыми. Моя мамочка провела свой день рождения в Сингапуре, где для нее было все только самое лучшее. Она написала мне: «Спасибо, моя принцесса, мой бриллиантик, за то, что ты реализовываешь мои мечты». Я дарю счастье своей семье.





Woman.ru: Цифры, бесконечный рабочий график, желтая пресса, хейтеры… Не забыла ли ты, что такое — быть слабой?



О. Б.: Мне кажется, если рядом появится мужчина сильнее меня, то я автоматически стану слабее. А сегодня у меня нет другого выбора, кроме как оставаться сильной. Если бы я дала слабину, то уже давно бы сломалась от такого количества внимания, осуждения. Человека может сломить даже хорошее: популярность, слава, деньги.

«Мой внутренний стержень и сила духа позволили мне, несмотря ни на что, остаться человеком. Добрым, открытым, отзывчивым, дружелюбным».

Я не превратилась в озлобленную женщину, которая всех ненавидит.



Кто сегодня за меня постоит, если не я сама? Я сама руковожу своей жизнью от и до. Сама о себе забочусь. Именно поэтому мне срочно нужен тот, кто сильнее меня (и морально, и физически), кто будет решать мои проблемы и заботиться обо мне. Мой мужчина должен быть без памперсов. Я хочу встретить того, кто вместе со мной будет воевать с этим миром, если потребуется.

«Выйти замуж — не предел мечтаний. Замужество, как известно, не гарантирует счастья в браке»

Woman.ru: И, судя по всему, такой человек в скором времени найдется, ведь на ТНТ запускается новое шоу, где ты будешь искать свою любовь. Как ты согласилась на такую авантюру?



О. Б.: На телевидении такого еще не было. Все, что касается меня, происходит впервые. Ни для кого не секрет, что больше года я одна. И я не робот, а девушка, хотя многие об этом забывают. И если вы думаете, что я могу жить без любви, то это не так. Я хочу любить и хочу, чтобы меня приняли такой, какая я есть, — настоящей.

«Не думала, что в 32 года мне придется в этом признаться, но да, у меня нет мужчины, и это проблема».

Я постоянно гастролирую, занимаюсь бизнесом, веду телепередачи, и на личную жизнь просто не остается времени.



Поэтому я решила дать согласие на участие в новом шоу на канале ТНТ, где я буду искать свою любовь. И первый, кто окажется смелым, сильным, преданным, верным, умным и настоящим, будет рядом со мной. Для меня это авантюра, риск, но я очень хочу быть счастливой. И, возможно, проект даст мне это.





Woman.ru: Веришь ли ты, что участники проекта будут смотреть на тебя как на девушку, а не на звезду Ольгу Бузову?



О. Б.: Это сложно, я знаю. Мне бы очень хотелось вновь ощутить те эмоции, когда ты ловишь на себе взгляд, но не такой, что тебя просто узнали, а именно заинтересованный, флиртующий что ли. Не помню, чтобы такое было за последние годы, честно. И на проект я как раз иду за эмоциями, впечатлениями. Это будет новый этап в моей жизни. Я не знаю, что там будет происходить и чем все это закончится. Но я уверена, что вы получите колоссальное удовольствие, потому что всех в этой стране интересует, кого же выберет Ольга Бузова. Могу точно сказать, что этому мужчине точно повезет, он будет самым счастливым человеком на этой планете (улыбается, — прим. Woman.ru).

«Самое главное, чтобы меня полюбили просто как девушку. Хотя с другой стороны, конечно, мужчина должен понимать, что я не обычная девушка, и ему придется принимать мою жизнь такой, какая она есть».

Ни от чего отказываться я не собираюсь, хотя готова где-то подстраиваться, умерить свой пыл, слушать и слышать. В этом мире я королева. Не нравится — живи в другом. Меня нужно принимать такой, какая я есть, и любить. А я взамен подарю свою любовь.





Woman.ru: Не боишься быть обманутой на этом проекте?



О. Б.: Конечно, боюсь, но кто не рискует, тот… не любит. По-прежнему есть колючки, есть стены, которые я выстроила вокруг себя, но если мужчина захочет и сможет меня раскрыть, заинтересовать, расположить к себе, то никакие препятствия его не остановят. Я уверена, что если ему нужно, он приедет, достанет, завоюет.

«Я хочу напомнить, что в этой стране с яйцами должен быть мужчина. Он добытчик, он рыцарь, а девушка должна лишь выбирать».

Участники этого проекта будут проходить жесткий кастинг, потому что я должна быть уверена, что меня не используют. Скажу сразу: если мужчина захочет со мной сфотографироваться, он сразу пойдет домой. Мне нужна искренность.





Woman.ru: У тебя есть все. О чем ты мечтаешь? Выйти замуж?



О. Б.: Выйти замуж — не предел мечтаний. Замужество, как известно, не гарантирует счастья в браке. На моем примере и на примере многих других вы видите, что зарегистрированные отношения — это не показатель верности и долговечной преданности. Любовь может быть и без брака. Я же мечтаю радовать — родных, близких, поклонников, окружающих людей.

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