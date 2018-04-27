В интервью Woman.ru Влад Рамм рассказал о знакомстве со своим продюсером Яной Рудковской, отношении к критике и растущей популярности.



1 2 3 ... 17 Российский певец и бывший солист группы Mband Влад Рамм родился 17 сентября 1995 года в Кемерово

Впервые автор и исполнитель Влад Рамм заявил о себе со сцены шоу «Хочу к Меладзе». Красота парня мгновенно покорила телезрительниц, а талант — продюсера проекта Константина Меладзе. Так, в финале проект он стал один из участников группы Mband. Многолетний контракт, гастроли, известность и любовь зрителей — о чем еще можно было мечтать?



Однако через время Рамм со скандалом покинул бойзбенд и пошел своей дорогой.

Скептики не верили в то, что у Влада получится начать сольную карьеру. Тем не менее у него получилось.

Продюсером музыканта стала Яна Рудковская. Вместе с ее сыном Николаем Батуриным Влад записал трек «Хватит духу», который полюбился слушателям. Мы поспешили познакомиться с новым подопечным Рудковской и узнали все о его планах и мечтах.



Woman.ru: Влад, свою карьеру ты начинал в составе группы Mband, но затем покинул бойзбенд. Как оцениваешь этот опыт для себя?



Влад Рамм: Для меня он исключительно положительный. Участие в группе подарило мне путевку в мир шоу-бизнеса, и за это я благодарен Константину Меладзе. Однажды он поверил в меня и дал мне возможность заниматься любимым делом. В любом случае это опыт, который я вспоминаю с позитивом.



Woman.ru: После участия в бойзбенде ты решил заняться сольной карьерой. Тебе не хотелось больше работать в коллективе и делить славу?



В. Р.: В первую очередь я не очень коллективный человек и по своей натуре лидер. Мне важно руководить процессом работы, тем более у меня всегда было свое видение музыки и всего происходящего в этой индустрии.



При всем желании изначально между ребятами в Mband не было дружбы, она появилась позже. Это был искусственно созданный коллектив, и каждый из нас был сам за себя.

«Я понял, что готов к сольной карьере и хочу реализовывать себя самостоятельно. Иногда в жизни нужно принимать важные решения. Я принял свое и нисколько об этом не жалею».

Woman.ru: Яна Рудковская отмечала твою напористость, когда ты пришел к ней предлагать сотрудничество. Что это — уверенность в себе или игра ва-банк?



В. Р.: В то время я был моложе. Возможно, сейчас я бы поступил иначе, но тогда я чувствовал, что все делаю правильно. И да, я уверен в себе. И авантюризм присутствует, куда уж без него (улыбается).





«Буквально за двое суток я сочинил трек «Хватит духу», и мы с Колей сразу же записали его»

Woman.ru: Почему именно Яна Рудковская?



В. Р.: В начале 2017 года я выпустил свой сольный альбом под названием «Первый». Он сразу же попал на первое место и был в топе iTunes. Коля Батурин, мой друг и сын Яны, услышал его, показал маме со словами, что это отличная музыка, а я — классный чувак. В итоге мы познакомились и решили сделать совместный трек. Яна поставила условие, что будет работать с нами, только если мы принесем готовую песню, и она будет, что надо.



Буквально за двое суток я сочинил трек «Хватит духу», и мы с Колей сразу же записали его. Помню, я был настойчив и уверенно заявлял Яне, что пишу альбом и хочу, чтобы она помогла спродюсировать его.

«Яна послушала песню и сказала: «Классный трек, ребята. Я готова помочь». Так, благодаря песне мы сейчас работаем вместе».

Woman.ru: Сегодня на эстраде много гораздо более популярных артистов. Не боишься конкуренции?



В. Р.: Конкуренция присутствует в жизни любого человека, и я отношусь к ней здраво. Мне кажется, что это отличный мотиватор, чтобы двигаться дальше и не останавливаться. У меня есть своя аудитория, а также собственный стиль и музыка, песни, которые я пишу от души и с кайфом. Поэтому считаю, что проблемы, как таковой, нет. А конкуренции в моей жизни столько же, сколько и у меня мыслей о возможной конкуренции. Так что все нормально (улыбается).



Woman.ru: Не завидуешь молодым артистам, которые добились большего?



В. Р.: Нет, мне вообще это не свойственно. Мне кажется, что зависть в большей степени характеризует слабость человека, а во мне ее нет.



Woman.ru: Ты выпустил альбом, твои видео набирают миллионы просмотров, и популярность постепенно растет. Ощущаешь ее сегодня?



В. Р.: Я вообще отношусь к популярности поверхностно, потому что в первую очередь я музыкант, и мне важно, чтобы мое творчество было услышано и понято. Это главное. А все остальное — сопутствующие вещи, которые просто есть и будут всегда.





«Весь сок работы с Яной в том, что она позволяет творить и никогда не ставит тебя в рамки»

Woman.ru: После твоего ухода из Mband поклонники разделились на два лагеря: одни выступали за тебя, другие — против. Как ты реагировал на критику?



В. Р.: Да никак. Вообще положительно отношусь к здоровой критике. Но на нападки не реагирую. Хотя они и дают мне понять, что я двигаюсь в правильном направлении. У меня есть определенный круг близких людей, к которым стараюсь прислушиваться, и мне этого вполне хватает.



Woman.ru: А мнение Яны всегда стоит для тебя на первом месте?



В. Р.: Весь сок работы с Яной в том, что она позволяет творить и никогда не ставит тебя в рамки. Любой совет или мнение с ее стороны настолько проницательные и профессиональные, что я не только прислушиваюсь к ним, но и полностью их разделяю.



Woman.ru: Возвращаясь к критике: были ли случаи, когда хейтеры переходили границы?



В. Р.: Они потому и хейтеры, что всегда переходят границы (улыбается, — прим. Woman.ru). Конечно, было всякое. Но мне трудно угрожать, я взрослый парень ростом почти два метра. Поэтому от угроз мне только смешно. К тому же большая часть моей аудитории — девушки.



Woman.ru: Кстати, твоя девушка не ревнует тебя к большому количеству фанаток?



В. Р.: Я считаю, что у каждого уважающего себя мужчины должна быть вторая половина.

«Сейчас мое сердце наполнено любовью и счастьем, и это помогает мне заниматься музыкой и творить».

Моя девушка относится с пониманием к особенностям моей работы и спокойно на все реагирует.



Woman.ru: Каковы твои амбиции в плане творчества?



В. Р.: Как я уже говорил, для меня важно, чтобы моя музыка, как автора, была услышана и понята. Сейчас приступаем к съемкам двух видеоклипов, пишу новый альбом, планирую сделать гастрольный тур. Впереди много интересного. И, конечно, на первом месте семья и близкие. Я бы хотел, чтобы мои люди ни в чем не нуждались. Для меня это предел мечтаний.

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