На днях Елена Летучая резко высказалась в адрес своих преемниц по шоу «Ревизорро» — Ольги Романовской и Настасьи Самбурской. Экс-солистка группы «ВИА Гра» дала интервью Woman.ru, где не только рассказала о своей жизни сегодня, но и поделилась подробностями конфликта с Летучей.



1 2 3 ... 19 В беседе с Woman.ru Ольга Романовская рассказала о своем уходе из «Ревизорро», конфликте с Еленой Летучей, личной жизни и творческих планах

Пару лет назад экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская удивила поклонников своим появлением на телевидении в качестве новой ведущей шоу «Ревизорро». Такой замены не ожидал, похоже, никто, и интерес к проекту не то что не упал, а возрос. Подогревали его и скандалы: в Сети то и дело появлялись новые подробности конфликта между Еленой и Ольгой, который, к слову, не угасает до сих пор.



Обсуждение «Кто лучше: Летучая или Романовская?» продлилось недолго.

Через полгода Ольга неожиданно исчезла с экранов, что окончательно сбивало с толку поклонников шоу и вызывало еще больше вопросов.

В начале 2017-го наша героиня вместе с Татьяной Котовой и Сантой Димопулос вошла в состав новой группы Queens. Однако спустя пару месяцев девушки сообщили о распаде коллектива. С тех пор мы слышали об Ольге намного меньше, чем хотелось бы, поэтому пригласили ее на разговор, где обсудили все — от участия в «ВИА Гре» до жизни сегодня.



Woman.ru: Ольга, вы начали свою творческую карьеру в качестве одной из солисток группы «ВИА Гра», потом начали работать сольно. Не скучаете по тем временам?



Ольга Романовская: Одиннадцать лет прошло с тех пор, как я ушла из группы. Я давно перестала скучать по тем временам. Делала это, только когда лелеяла надежду вернуться. Но поняла, что этого не произойдет, когда в «ВИА Гру» пришла Санта (Димопулос, — прим. Woman.ru). Со временем я научилась не жить прошлым. Сейчас мне нравится мое настоящее, а поскольку я оптимист, то и будущее тоже (улыбается, — прим. Woman.ru).



Woman.ru: В 2016 году вы стали ведущей «Ревизорро», однако вскоре покинули проект. Что стало причиной вашего ухода?



О. Р.: Из «Ревизорро» я ушла сама — прежняя ведущая вела себя непрофессионально и подпортила репутацию проекта. Мне надоели качели в моей жизни: я редко видела семью, забросила сольную карьеру, спорт. К слову, я до сих пор не вернулась к прежнему режиму тренировок.



Тогда я видела перспективу развития в этом проекте, знала, как могла бы его изменить. Но, к сожалению, моя дальнейшая судьба в шоу не сложилась. Это было трудное для меня время, но я рада этому опыту. Я посмотрела на некоторые вещи совершенно иначе, переоценила свои взгляды на жизнь и, безусловно, многому научилась. Несмотря на то, что в наш коллектив пытались вмешиваться извне, мы были настоящей командой. Расставаться было сложно, но тогда я не видела другого выхода.



Woman.ru: Не так давно Елена Летучая резко высказалась в адрес Настасьи Самбурской и вас…



О. Р.: Что бы там Летучая ни говорила, самые высокие рейтинги были как раз во время моего участия в шоу (какие сейчас рейтинги у Самбурской, мне неизвестно). У Летучей таких цифр и близко не было. Мои слова может подтвердить руководство программы.



На мой взгляд, этой уже давно не молодой женщине пора воспитывать детей, а не извергать злость и зависть к молодым, жизнерадостным и красивым. Мне, например, некогда и незачем заниматься такой фигней.

«Скажу честно, Летучая достала. Мне откровенно надоело ее пристальное внимание к себе».

Конечно, поначалу это льстило, хоть она и поливала меня грязью при любой возможности. Но сейчас уже невозможно: пусть свою зависть и желчь изливает в другую сторону. Мне эта противная женщина вообще неинтересна.



Woman.ru: С чего начался ваш конфликт?



О. Р.: Мне известно, как Летучая настраивала своих несовершеннолетних поклонников против меня. Они потом писали мне в комментариях очень много гадостей про мою маму, моих детей, всю мою семью. Она их еще и благодарила прилюдно, поощряла. Также она делала заказ на то, чтобы хакеры взламывали мой телефон. Сейчас я просто хочу, чтобы она оставила меня в покое.



Woman.ru: Вернемся к вам. После ухода из «Ревизорро» вы вошли в состав группы Queens. Однако и этот проект завершился довольно скоро. С чем связан распад герлзбенда?



О. Р.: Насколько мне известно, герлзбенд не распался, сейчас у него другой состав. Смутно представляю себе, что они поют, но точно где-то выступают. Наша же команда перестала сотрудничать по вполне банальной причине — разногласия.



На данном жизненном этапе нам было сложно перестраиваться под чужие взгляды и вкусы, петь песни, которые мы не чувствовали и не понимали, отказываться от того, ради чего шли на сцену.

«Мы хорошо контактировали с девочками и сейчас близко общаемся. Я чувствовала себя очень комфортно в коллективе с Таней и Сантой».

Наши совместные выступления казались мне такими же органичными, как и мои сольные. Но только с той разницей, что у нас в гримерке постоянно звучал хохот, и после выступления всегда было с кем выпить бокальчик шампанского (улыбается, — прим. Woman.ru).



Woman.ru: Есть ли сегодня в вашей жизни место музыке?



О. Р.: Безусловно! У меня было продолжительное затишье, такая пассивная активность — мало треков, клипов и выступлений. Это было связано с двумя последними проектами. Потом началась смена кадров в моей команде. Но сейчас мы начинаем работать втрое больше, чем когда-либо.



Woman.ru: В чем вы видите свое предназначение сегодня?



О. Р.: Вы знаете, я люблю сцену. Мне нравится учиться и открывать для себя новое. Еще я хорошо отношусь почти ко всем людям и умею быть им полезной. Но больше всего я дорожу своими детьми и семьей. Думаю, что это вполне нормально для человека.

«Поэтому мое главное предназначение — быть любящей мамой, которая вырастит порядочных и здоровых людей, крепко стоящих на ногах».

А еще я счастливая жена, хороший человек, отзывчивый друг и довольно сносная артистка, возможно, даже хорошая (улыбается, — прим. Woman.ru).



Woman.ru: С недавних пор на ваших семейных снимках в соцсетях стала появляться девочка Соня. В Сети появилось множество слухов по этому поводу, в частности, что Соня — ваша приемная дочь. Чему верить?



О. Р.: Слухи постоянно преследуют нашу семью. Люди иногда с уверенностью заявляют обо мне такое, что я и сама начинаю сомневаться: может, так и есть на самом деле? Пока я не готова ни к каким заявлениям. Отреагировав на один вопрос, нужно будет отвечать и на другие. Со стороны это может казаться простым занятием, но на самом деле все совсем не так. Мне кажется, тот, кто хотел, уже сам все понял. А если нет, то будет на один слух больше. Нам не привыкать (улыбается, — прим. Woman.ru).





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