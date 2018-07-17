О себе начистоту: Виктория Лопырева призналась, что не умеет экономить, и назвала блюдо, которое готова есть всегда

2018 год для Woman.ru особенный — нашему порталу исполняется 20 лет. И мы рады отметить это событие с вами. Вместо традиционного торта со свечами предлагаем «полакомиться» интересными материалами, приготовленными к празднику. Мы продолжаем специальную рубрику «О себе начистоту», в которой наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов. На этот раз героиней нашего материала стала Виктория Лопырева.

1 2 3 ... 22 Виктория Лопырева стала новой героиней рубрики «О себе начистоту»

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года будем неоднократно возвращаться к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы продолжаем рубрику «О себе начистоту», в которой устроили нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!



Нашей новой героиней стала Виктория Лопырева — посол FIFA, ООН, благотворитель, модель, а еще невеста Николая Баскова. О свадьбе с «золотым голосом России» белокурая красавица говорить не любит. Тем не менее Лопырева охотно и честно ответила на вопросы из нашей анкеты. Поверьте, после этого материала Виктория откроется вам с новой стороны.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Виктория Лопырева: Наверное, то, что я стала послом Чемпионата мира по футболу в условиях непростой политической ситуации. Незадолго до начала Мундиаля я была в Нью-Йорке, где участвовала в пресс-конференции. Я была единственным представителем Чемпионата мира, а передо мной — порядка 80 журналистов. Это вызов. Моей задачей было не просто сделать так, чтобы они написали о нас хорошо, а убедить их, что нет ничего плохого в том, что Чемпионат мира проходит в России. Мне важно было вселить в них уверенность, что все пройдет на высшем уровне. Как, собственно, и случилось. И я рада, что мои слова имели положительный отклик.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

В. Л.: Я умею прыгать с парашютом. Не знаю, секрет это для кого-то или нет, но многих эта информация обо мне удивляет (улыбается).

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

В. Л.: Это моя коммуникабельность. Я умею найти подход к любому человеку, что помогает мне и в работе, и в жизни.

4. Приметы, в которые вы верите?

В. Л.: Я не суеверная, верю во Всевышнего. Хотя… Если на платье вдруг порвется молния, нитку я, пожалуй, сожгу (улыбается).

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

В. Л.: Интернет — особая тема сегодня. С одной стороны, это мощный инструмент, с помощью которого можно донести до аудитории свое мнение, поделиться информацией, познакомиться, купить или продать что-то, найти работу. С другой стороны, вседозволенность и безнаказанность в Сети не знают границ.

Любой человек под любым именем может прийти и написать тебе самые страшные вещи, и даже если ты привык к такому, все равно может быть очень неприятно.

«Все мы живые люди: у каждого бывают сложные периоды в жизни, стресс, моменты слабости. В такие минуты мы особенно уязвимы».

И когда вдобавок ты еще читаешь о себе гадости, то просто можешь не справиться психологически.



Мошенники сегодня крадут наши персональные данные, контент, мысли, фото и деньги. И мы никак не защищены от всего этого. Так вот я за то, чтобы интернет стал безопаснее для каждого из нас. Тогда не придется ничего оттуда удалять.

6. Кошки или собаки?

В. Л.: Кошки. Обожаю кошек (улыбается).

7. На чем вы экономите?

В. Л.: Я ужасная транжира! (Смеется.) Но я экономлю — на всем, что наносит вред окружающей среде. Например, не покупаю полиэтиленовые пакеты и не пью напитки из пластиковых трубочек, потому что они очень долго разлагаются и наносят вред окружающей среде. Я считаю, это те предметы, без которых можно обойтись: за покупками ходить с тканевой сумкой или брать на кассе бумажный пакет, который, кстати, потом можно использовать для мусора.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

В.Л.: Это точно была бы жареная картошка. Что может быть вкуснее?

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

В. Л.: Сложный вопрос… Наверное, положила бы на мобильный телефон (улыбается). Нет ничего важнее контакта с близкими тебе людьми.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

В. Л.: Да, встречалась. Но подробности этой «встречи» я бы хотела оставить при себе.

11. За что вам стыдно?

В. Л.: Хм… В первом классе меня, как особо одаренного ребенка, выбрали среди других детей и дали задание — рассказать стихотворение на торжественной линейке. Я выучила, но перед выступлением так разволновалась, что расплакалась и ни слова не смогла произнести. За это мне стыдно. Однако та неудача стала отправной точкой моей дальнейшей деятельности.

«Я от природы очень застенчива. Петь, выступать на публике — это все дается мне не так легко, как кажется».

И то, что вы видите сегодня, — результат колоссальной работы над собой, своими комплексами и страхами. Каждый раз я вспоминаю тот нерассказанный стишок, и это мотивирует меня никогда не сдаваться.

12. В чем сила?

В. Л.: В доброте и любви.

13. WhatsApp, Viber или Telegram?

В. Л.: Вотсап. Для меня это самое удобное приложение как для личного общения, так и для переписок по рабочим вопросам.

14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

В. Л.: Мне каждый раз хочется извиниться перед мамой за то, что я иногда веду себя плохо, неправильно по отношению к ней. Она очень меня любит, заботится, переживает и дает советы, а я, как все эгоистичные дети (потому что я в семье — единственный ребенок), иногда могу ей сказать: «Мам, ну что ты? Хватит меня учить жизни».

«Я понимаю, что я уже взрослый человек, но для своей мамы навсегда останусь маленькой девочкой».

Со временем, конечно, я осознаю, что она дает бесценные советы, в которых нуждается каждый человек независимо от возраста.

15. Чего вам не хватает для счастья?

В. Л.: Сейчас, когда моя карьера состоялась (а я могу так сказать, потому что мало кому удавалось стать востребованным и в своей стране, и за рубежом), для счастья мне не хватает больше свободного времени. Времени, которое я могла бы тратить на личную жизнь, на семью.

16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?

В. Л.: Обидчивость. Меня довольно легко задеть, но я учусь не принимать все близко к сердцу.

17. Чего вы боитесь?

В. Л.: Ужасно боюсь пауков. Но, думаю, тут я никого не удивила: это страх многих девушек.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

В. Л.: Телепортация. В современном мире (с бесконечными пробками) это было бы очень кстати: сколько всего можно было бы тогда успеть! И путешествия были бы более доступными: раз — и ты на другом конце света.

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

В. Л.: Учитывая, что я фанат чистоты и люблю, чтобы все было идеально, могу сказать, что я довольна нашей эпохой. Это в фильмах люди, жившие сто, двести и более лет назад, показаны такими чистыми, опрятными, напомаженными. На деле же вопрос гигиены стоял очень остро, и это меня волнует.

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

В. Л.: Я бы хотела быть тем, кем Бог посчитает нужным, исходя из того, как я проживу эту жизнь. Говорят, что переселение душ происходит по одному и тому же принципу: человек в следующей жизни удостаивается того, что заслужил своими поступками в предыдущей. Поэтому мне хочется прожить эту жизнь достойно, чтобы моим родным и близким не было за меня стыдно, чтобы мной гордились.