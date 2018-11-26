«Не дорожу ни волосами, ни фигурой. Внешность — мой инструмент, и я готова ее менять для роли»: Паулина Андреева о кино и уходе за собой

В интервью Woman.ru Паулина Андреева рассказала, что было самым сложным в подготовке к роли женщины-робота в телепроекте «Лучше, чем люди», а также откровенно поведала о своих страхах и, как ни странно, распущенности в питании.

23 ноября мы все прильнули к экранам своих лэптопов и смартфонов, потому что на видеосервисе Start состоялась премьера сериала «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой в главной роли. Актриса играет женщину-робота, и один лишь этот факт уже интригует.



Несколькими днями ранее в ресторане в центре Москвы состоялась презентация сериала, после которой мы и пообщались с Андреевой. Мероприятие прошло в легкой, дружеской атмосфере — ее же мы перенесли и в нашу беседу. Несмотря на то, что наша героиня практически не дает интервью, держится она вполне открыто, хоть и сохраняет за собой право на легкую загадочность. Что же нам удалось узнать, читайте ниже.



Woman.ru: Паулина, в сериале «Лучше, чем люди» вы сыграли женщину-робота. Как вам далось столь необычное перевоплощение?



Паулина Андреева: «Лучше, чем люди» — тот проект, где подготовка по созданию образов была очень серьезной частью: тесты по камере, пробы грима, пластики, голоса.

«Для меня как раз самым трудным было каждый день находиться в строгих рамках роли».

Это довольно жесткая форма поведения, которую нужно было пронести через весь сериал. К тому же во время съемок я практически не могла импровизировать, как это делали мои коллеги по съемочной площадке, потому что — опять же — была роботом, у которого сильно ограничен функционал (улыбается).



Woman.ru: Как вообще можно подготовиться к роли робота?



П. А.: Главное придумать, какой он, твой робот. Наш поиск был гораздо более подробный, чем обычно. Например, персонаж драматического фильма порой может родиться из воздуха, случается магия. Чаще всего это естественный, неуловимый процесс, в котором даже не все надо произносить вслух. В нашем же случае было важно строго придерживаться заранее продуманного образа.

«Внешность — мой инструмент, поэтому я не дорожу ни волосами, ни фигурой и ничем другим»

Woman.ru: Вы с детства хотели быть актрисой?



П. А.: Нет, это произошло скорее спонтанно: в 16 лет я решила бросить факультет журналистики и попробовать себя в актерстве. И попробовала: мне понравилось (улыбается). Однако не было такого, чтобы я с детства мечтала об этом, я даже понятия не имела, что собой представляет эта профессия. Все мои поступки и решения в тот период были бессознательными, и от этого правильными. Это было хорошее состояние: «Я ничего не знаю, но мне не страшно».



Woman.ru: Вы рады, что избрали именно этот путь?



П. А.: Да, очень! Актерская профессия и в театре, и в кино — это тяжелый труд, но у меня до сих пор нет в обиходе слова «работа». Это образ жизни, это что-то другое. Работа — слово какое-то обреченное что ли (смеется).



Woman.ru: Готовы ли вы пойти на жертвы ради роли: например, набрать не один десяток лишних килограммов или побриться налысо?



П. А.: Конечно, я же актриса! Внешность — мой инструмент, поэтому я не держусь за ее, так сказать, исходный вариант.

«С уверенностью могу сказать, что ради достойного материала я готова меняться и стараюсь делать это каждый раз».

Woman.ru: Вам как актрисе необходимо всегда быть в тонусе. Поделитесь секретами, как вам удается держать себя в хорошей форме?



П. А.: Я делаю йогу по утрам. Меня это собирает, готовит ко дню. И в принципе спорт — важная часть моей жизни. Что еще.. пью много воды! А вот что касается питания, то тут я достаточно распущена (улыбается).



Woman.ru: Но, глядя на вас, так и не скажешь!



П. А.: Спасибо большое за комплимент. Все дело в генетике и в том, что я просто стараюсь прислушиваться к своему организму: например, не употребляю в пищу то, от чего мне становится тяжело. Таким образом, часть продуктов отсеивается сама собой.



Такой «отбор» ни в коем случае не связан ни с диетологами, ни с советами из журналов, сайтов или рекламы. Для меня это скорее личный баланс, который мне удобен.

«Я вообще придерживаюсь мнения, что женщины должны наконец прекратить забивать себе голову псевдоцелями — как похудеть к новому году, лету, восьмому марта. Этому нет конца».

Со временем это превращается в навязчивую идею — стать идеальной. Идеальных нет, эта цель недостижима. Мы же люди, а не роботы, кстати (улыбается). Слушайте почаще свой организм.

«Я уж точно не тихоня! Но и сказать, что я какая-то дикая бунтарка, тоже нельзя»

Woman.ru: Нам очень интересно узнать о вас чуть больше: расскажите, чем вам нравится заниматься так же сильно, как играть в кино?



П. А.: Так же сильно, как играть в кино, мне нравится учиться в школе кино и телевидения «Индустрия», на факультете сценарного мастерства. Это занимает много моего времени и внимания, это отдельный мир.



Woman.ru: А если совсем абстрагироваться от киноиндустрии?



П. А.: Хм… Мне нравится заниматься йогой, ездить домой в родной Петербург... Проводить время дома, в Москве. Я вообще, признаться, довольно деятельный человек, мне нравится многое. Всего и не расскажешь.



Woman.ru: Если попробовать охарактеризовать вас одним словом, то вы, скорее, тихоня или бунтарка?



П. А.: Уж точно не тихоня! А так, не знаю, не буду давать сама себе определения.

Woman.ru: Можете рассказать о своих страхах?



П. А.: Мне не страшно ничего, кроме потерь близких, любимых людей. Когда все рядом и все здоровы — все хорошо.



Woman.ru: Последняя книга, которую вы прочитали?



П. А.: Сейчас дочитываю «Сергей Дягилев. ''Русские сезоны'' навсегда» Шенга Схейена. Эту книгу мне подарил Федор. Меня разгружает, когда я увлекаюсь, изучаю что-то, что не связано напрямую с профессией, с проектом. Книгу рекомендую.