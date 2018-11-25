Регина Тодоренко: «Нас с Владом объединяет непохожесть друг на друга. Обожаю его ум и рациональность. А он — мою эмоциональность»

В интервью Woman.ru Регина Тодоренко рассказала о том, как она справляется с неудачами в жизни, за что полюбила Влада Топалова и почему не оставит работу даже после рождения малыша.

Честно говоря, мы думали, что Регина Тодоренко еще много лет будет колесить по миру, не находясь в одной точке дольше недели. Тем не менее нашелся человек, который, как однажды выразилась сама телеведущая, смог ее приручить.

Влад Топалов кажется полной противоположностью Регины, но, наверное, в этом и есть секрет их отношений.

Совсем скоро молодые люди поженятся и станут родителями. Кроме того, сегодня Тодоренко — не просто ведущая, но и продюсер собственного шоу «Пятница с Региной». И как она все успевает?.. Мы постарались узнать все секреты из первых уст.



Woman.ru: Регина, ты всегда была девушкой непредсказуемой и не умеющей сидеть сложа руки. Но вряд ли твои даже самые преданные поклонники могли подумать, что на последних неделях беременности ты будешь так много работать. Это принцип по жизни или скорее вынужденная история?



Регина Тодоренко: Я человек, который не упустит ни одной возможности поучаствовать в создании чего-то нового. Считаю, что жизнь — это одно большое действие, которое складывается из множества других, и мне не хочется нарушать этот круговорот. Во мне много энергии, благодаря которой я работаю, и, знаешь, мне это нравится.

«Даже в таком положении я готова где-то в чем-то рискнуть. Не хочу целыми днями лежать в кровати и смотреть сериалы. Мне больше нравится вести активный образ жизни. Только вперед!»

Woman.ru: Конечно, беременность — не болезнь. И все же: тебе совсем не доставляет дискомфорта твое интересное положение?



Р. Т.: Какой тут может быть дискомфорт, если любую съеденную булку я могу оправдать беременностью? И в очередях не нужно стоять, потому что тебя везде пропускают. Так что я пока вижу одни привилегии! (Смеется.)



А если серьезно, то, конечно, главное неудобство в том, что сильно отекают ноги. Утром ты вышел из дома в ботинках одного размера, а вечером тебе нужна обувь на пару размеров больше. Шнурки не можешь завязать, передвигаешься не так быстро, как раньше.

«До беременности я могла пройти в день десять, пятнадцать, а то и двадцать километров, а сейчас мой максимум — пять».

Сложно найти красивую одежду для беременных, особенно, если тебе нужно подобрать наряд на мероприятие и хочется надеть что-то из последней коллекции. И да, еще беда с колготками! Хочется, чтобы они сами надевались на мои ноги. (Задумывается.) Надо поговорить с Calzedonia, чтобы они придумали «самонадевающиеся» колготки для беременных! (Смеется.)



Woman.ru: И, к слову, о любимой работе — твоем авторском шоу «Пятница с Региной». Формат не новый и все же: как тебе пришла идея создания этого шоу?



Р. Т.: Идея создания первого женского шоу такого формата принадлежит продюсеру Никите Трякину и творческому объединению «ПБ». Когда я поняла, что в рамках трэвел-шоу сделала уже все возможное и пора двигаться дальше, я задумалась над тем, чем же хочу заниматься. А хотела я иметь собственное шоу, в котором только я решала бы, что буду делать. И все получилось. Мы с командой собирались, придумывали смешные скетчи, игры, обсуждали, кого бы из гостей хотели видеть.

«Так мы придумали посадить в студию шоу настоящую игуану, которую иногда боятся наши гости».

Второй сезон проекта очень отличается от первого. Мы провели большую работу над ошибками, проанализировали, что удалось сделать, а что нет и почему, и в новый сезон взяли все только самое лучшее. Второй сезон больше похож на то, что я бы хотела делать, ведь первый все-таки был продиктован условиями существования в телеформате.

Сейчас мы полностью ушли в YouTube и можем творить и говорить то, что хочется. Мы приглашаем исключительно женщин, известных, сильных, успешных, талантливых, тех, кого можно назвать настоящими selfmade woman, которые знают себе цену, ставят перед собой цели и идут к ним, несмотря на все препятствия. Почти все наши героини успешно совмещают карьеру и материнство, и здесь мне, скорее для себя лично, хочется понять и узнать, как же они это делают! Понятно, что в какой-то степени это продиктовано тем, что сейчас я нахожусь в очень интересном положении. Кстати, в связи с этим мы даже добавили несколько рубрик, в которых я узнаю и пробую на себе всякие штучки, необходимые каждой будущей матери.



Woman.ru: Беременность — период гормональных всплесков. Можешь ли ты, например, проснуться и отменить съемку выпуска, потому что нет настроения?



Р. Т.: Не-е-ет! Это не про меня. Работа — это работа, а эмоциональные всплески нужно держать в себе. Я никогда не смогу подставить свою команду и отменить съемки шоу, потому что это будет нечестно и неправильно с моей стороны. Я так много времени потратила (и трачу сейчас) на то, чтобы создать и продвигать хороший контент, что просто не могу себе позволить так запросто отказаться от этого.



За годы работы в трэвел-шоу я пережила столько всего, что мне кажется, стала очень выносливым человеком. Я могу босыми ногами ходить по гвоздям, даже если у меня нет настроения, а уж свое шоу тем более отведу!



Woman.ru: Ты всегда была такой целеустремленной и пробивной?



Р. Т.: Да. Я всегда ставила перед собой цели и упорно стремилась к ним. Мне хотелось покорять вершины (и не только гор). Меня манит неизвестность, я постоянно жажду узнавать что-то новое.

«Мне интересен экстрим и риск. Даже в моем текущем положении».

Я многим рискнула, создавая второй сезон шоу, потому что появились нюансы, которые мне хотелось устранить, не самые приятные моменты… Признаюсь, тяжело быть ведущей и продюсером одновременно. Я преклоняюсь перед Вуди Алленом, который создает кино и сам же в нем играет. Он просто мастер на все руки! Смотря на него, я надеюсь, что однажды и мне удастся стать таким же профессионалом своего дела. Раньше я могла быть в двух-трех местах/городах/странах одновременно, а сейчас мне хочется так же мастерски быть и хорошей ведущей, и хорошим продюсером.



Woman.ru: Что ты делаешь, когда ошибаешься, все происходит не так, как задумывалось или не получается вовсе? Неудачи тебя выбивают из колеи или подстегивают?



Р. Т.: Конечно, неудачи меня выбивают из колеи, но парадокс в том, что они же меня и подстегивают. Даже если что-то не получается, я не унываю. Наоборот, понимаю, что нельзя сидеть сложа руки. Это неправильно.



Взять, например, комментарии подписчиков в соцсетях. Разумеется, негативные высказывания выводят меня из себя, но я стараюсь находить в них конструктив, который поможет мне исправить ошибки или подкорректировать свое поведение в будущем.

«Даже замечания хейтеров могут заставить меня задуматься, хоть я и понимаю: сколько людей, столько и мнений, сколько женщин, столько и приготовленных борщей».

Меня вообще сложно обидеть, потому что я человек, который из всего даже самого плохого вынесет какой-то положительный урок. В любом случае я знаю, что у меня есть своя дорога и люди, которые меня поддерживают. Многим близка моя точка зрения, вот на них я и ориентируюсь.



Woman.ru: Кто поддерживает тебя во всех начинаниях и всегда готов подставить плечо?



Р. Т.: Безусловно, мои родители. Семья всегда готова помочь. Я знаю, что ни мама, ни папа никогда не откажут мне в душевном разговоре. Если мне тяжело, я в любое время могу им позвонить и поплакаться, и они меня обязательно поддержат, даже если я буду в чем-то неправа. Для них я самая умная и самая лучшая дочь.



Woman.ru: Стала ли ты с беременностью более плаксивой или эмоциональной?



Р. Т.: Если честно, я всегда была сентиментальной, но с беременностью это особенно обострилось. Я стала настолько эмоциональной, что меня может растрогать прикосновение близкого человека или лиричная песня.



Представляете, недавно я расплакалась во время просмотра… нет, не мелодрамы, а комедии! Я смотрела «Ты водишь!» — довольно забавный фильм, но мне почему-то хотелось плакать все время! А когда в одной из сцен актер произнес фразу: «Мы начинаем взрослеть, когда перестаем играть», то меня окончательно «прорвало» (улыбается). Тогда я подумала, что мне действительно хочется сохранить в своей душе того маленького ребенка, который живет в каждом из нас. Я хочу оставаться такой же наивной и инфантильной, какой была всегда.

«Мне не хочется черстветь, и я очень берегу в себе умение смотреть на мир сквозь розовые очки, радуясь простым мелочам».

Woman.ru: Ты и Влад довольно долго скрывали отношения, затем ты какое-то время не комментировала свое интересное положение. Почему?



Р. Т.: Все просто: я не хочу кричать о личном во всеуслышание. Счастье, как известно, любит тишину. Конечно, мне, как и любому нормальному человеку, хочется поделиться своей радостью, но только с близкими, а не со всей страной. Что я и сделала: наши родные и друзья узнали новости одними из первых.

«Я обожаю рациональность Влада, ум и то, как правильно и порядочно он подходит ко всему в этой жизни»

Woman.ru: На чем вы с Владом сошлись, что вас объединяет?



Р. Т.: Как ни странно, нас объединяет непохожесть друг на друга. Правильно говорят: противоположности притягиваются. Мне нравится в нем то, чего нет во мне, а Влада, как мне кажется, привлекает во мне то, чего не хватает ему.



Я обожаю его рациональность, ум и то, как правильно и порядочно он подходит ко всему в этой жизни. Мне стоит у него этому поучиться, ведь я совсем другая: слишком эмоциональная, быстро вспыхиваю, полыхаю, а потом так же резко угасаю.

«Что касается качеств, которые меня в нем не устраивают: они есть, но, несмотря на это, я все равно люблю его!»

Woman.ru: Сегодня многие ваши поклонники ждут, когда вы озвучите дату и подробности свадьбы. Но озвучите ли вы?



Р. Т.: Мы хотим оставить это в секрете. Все-таки это личное. Скажу только, что хочу, чтобы это был очень веселый и милый праздник с большим количеством вкусной еды (улыбается).

Woman.ru: Ты вообще хотела когда-нибудь выйти замуж или была одной из тех девушек, которые кричат, что брак себя изжил?



Р. Т.: Так ведь замужем я уже была! Во время съемок «Орла и решки» в Индии местный астролог предсказал мне, что в первом браке меня ждут неудачные и проблематичные отношения, поэтому мне стоит либо носить кольца с кораллом и кошачьим глазом, либо выйти замуж за дерево. Вот мне и пришлось испытать на себе магию древнейшего индийского ритуала и выйти замуж за... банан. У меня было все: и свадебное сари, и фата, и даже песни и танцы. Правда, наша семейная жизнь продлилась недолго, но зато теперь я знаю, что мой второй брак будет счастливым (смеется).



Woman.ru: Ты вот-вот станешь мамой. Волнуешься?



Р. Т.: Это ни с чем не сравнимое чувство. Я очень жду, когда наш малыш наконец родится.

«Хочу уже встретиться с этим новым для меня человеком и готовлюсь к самому прекрасному моменту в своей жизни!»

Woman.ru: Раскроете ли вы с Владом имя малыша, покажете ли его поклонникам? Вообще, какой позиции ты придерживаешься в отношении публичности именно вашего ребенка?



Р. Т.: Даже не знаем, может быть, годам к восемнадцати и покажем (смеется). Мне, наверное, как и любой маме, захочется показать всем своего гениального малыша, рассказать, какой он красивый и как научился выговаривать звуки, но пока я не знаю, как все будет.



Woman.ru: Не сомневаемся, что после родов ты вернешься к работе, но будет у тебя хоть какой-то декретный отпуск?



Р. Т.: Да, у меня как раз был запланирован декретный отпуск за две недели до родов.



Woman.ru: Уже есть мысли, как будешь совмещать семью и работу?



Р. Т.: Благодаря шоу «Пятница с Региной» — есть. К нам в студию приходили именно такие женщины, которые прекрасно совмещают работу и семью. Одной из них была Ксения Собчак: от нее я узнала важные для будущей мамы секреты и лайфхаки. Она дала мне несколько полезных советов, которыми я впредь буду пользоваться.

«Так, я знаю, что ребенка с малолетства нужно приучать к режиму и правильному рациону питания».

Ксения даже дала мне список книг, которые нужно прочитать перед рождением малыша, так что, думаю, в этом плане у нас все будет хорошо.



Woman.ru: Ты видишь себя домохозяйкой?



Р. Т.: Конечно! Я, кстати, неплохо готовлю (улыбается).